37 комментариев

Глава МОК Томас Бах выступил с программной речью об отстранении России. Ее главный посыл – отказаться от политизации спорта и применять санкции против правительств России и Беларуси, но не спортсменов.

Насчет условий допуска россиян на Игры-2024 по-прежнему ничего не ясно, но Бах уверен: если наши и вернутся, то только в нейтральном статусе и при соблюдении множества специальных критериев.

У Дениса Панкратова есть ответ на идеи Баха.

Панкратов – эпоха в мировом плавании, безусловная звезда. На Олимпиаде-1996 выиграл два золота на дистанциях 100 и 200 м баттерфляем, владея на обеих из них и рекордами мира. Сейчас тоже не потерялся – комментирует плавание и лыжные гонки на Первом и «Матч ТВ», при этом не скован должностями и политическими амбициями.

Так стоит ли ехать на Олимпиаду-2024 в Париж на любых условиях? У Дениса Панкратова есть вопросы к Томасу Баху.

***

– Раньше я думал, что мне наплевать, в каком статусе наши будут выступать на Олимпийских играх. С флагом, гимном или без них, но это мои спортсмены и я буду за них болеть. Я и сейчас не против того, чтобы ребята поехали в любом статусе.

Сам в 1992-м в Барселоне плыл под белым флагом, да и в 1996-м, кстати, гимна у нас еще не было. Ни в коем случае не призываю ребят отказываться от стартов.

Но как зрителю мне надоела эта свистопляска. Сейчас я хочу, чтобы у нас на Олимпийских играх были и флаг, и гимн. Я не понимаю, чего вы в МОК от нас требуете. Хочется спросить: ребят, а чисто по-человечески вы вообще понимаете, что творите?

Вот допустим, наши согласятся на все условия и поедут в Париж, и я буду этому рад. Но ведь все равно все будут знать, что это русские. И вы будете точно так же свистеть на трибунах, таскать их на пресс-конференции, задавать провокационные вопросы... Ну, а зачем тогда это все? Пускай едут в национальных цветах, с флагом и гимном.

Вы боитесь бойкота со стороны Украины и других стран? Так это ваше упущение, что какие-то страны могут себе позволить бойкотировать олимпийское движение. И чтобы сохранить его, вам приходится придумывать эти дурацкие схемы.

Без России олимпийское движение не сможет существовать. Если взять и прямо сейчас организовать матчевую встречу по плаванию Россия – США, это будет гораздо интереснее чемпионата мира. И по многим видам спорта – то же самое. Если пофантазировать, мы можем докатиться до того, что Олимпийские игры уже не станут привлекать спонсоров, а самыми крутыми соревнованиями станут матчи Россия – США – Китай.

Вы держитесь за счет спонсоров, а спонсорам нужен зрительский интерес. Если из олимпийского движения убрать Россию и Беларусь, зрительский интерес точно упадет. Поэтому сейчас вы ищете варианты, как допустить россиян, но при этом сохранить лицо.

Больше всего меня убивает в ваших действиях отсутствие логики. Вы говорите, что нельзя выступать спортсменам, причастным к силовым структурам. Ну а почему итальянцы тогда выступают, они все карабинеры, а сборная Германии – это Бундесвер? Вы считаете, что спортсмены не должны высказывать политической позиции. Так не спрашивайте их об этом! Наши ребята в подавляющем большинстве что-то говорят на эту тему, только если им задают такие вопросы.

Даже взять меня: сколько лет вы со мной целовались в десны? Я вхожу во все мыслимые залы славы, у меня до сих пор есть уникальные достижения, которые никто больше не повторял... И вот в один день вы оставили меня без работы. Потому что если нет международных соревнований, что я должен комментировать?

Окей, я взрослый мужик, справлюсь, а пацаны по 18-20 лет тут при чем? Вы озлобили огромную страну. Если кто-то еще сомневался, то здесь в один день все стало понятно. Вы нас ненавидите, вы нас выкинули отовсюду. Вы даже шанса нам не дали о чем-то задуматься.

Вы не понимаете, что для нас происходящее сейчас – гораздо большее горе, чем для вас. Вы далеко, а у меня, например, старшие дети и родственники со стороны жены – украинцы. И у половины страны так же. И вы будете нас учить, когда у нас тут реально семьи рушатся?

Мне очень жаль, что вместо того, чтобы попытаться сгладить конфликт и найти выходы, вы просто оттолкнули один народ и по большому счету не помогли второму.

Фото: East News/FABRICE COFFRINI/AFP; Gettyimages.ru/Simon Bruty / Staff