37 комментариев

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«Вы озлобили огромную страну. Оттолкнули один народ и не помогли другому». Денис Панкратов ответил Томасу Баху

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Глава МОК Томас Бах выступил с программной речью об отстранении России. Ее главный посыл – отказаться от политизации спорта и применять санкции против правительств России и Беларуси, но не спортсменов.

Насчет условий допуска россиян на Игры-2024 по-прежнему ничего не ясно, но Бах уверен: если наши и вернутся, то только в нейтральном статусе и при соблюдении множества специальных критериев.

У Дениса Панкратова есть ответ на идеи Баха.

Панкратов – эпоха в мировом плавании, безусловная звезда. На Олимпиаде-1996 выиграл два золота на дистанциях 100 и 200 м баттерфляем, владея на обеих из них и рекордами мира. Сейчас тоже не потерялся – комментирует плавание и лыжные гонки на Первом и «Матч ТВ», при этом не скован должностями и политическими амбициями.

Так стоит ли ехать на Олимпиаду-2024 в Париж на любых условиях? У Дениса Панкратова есть вопросы к Томасу Баху.

***

– Раньше я думал, что мне наплевать, в каком статусе наши будут выступать на Олимпийских играх. С флагом, гимном или без них, но это мои спортсмены и я буду за них болеть. Я и сейчас не против того, чтобы ребята поехали в любом статусе.

Сам в 1992-м в Барселоне плыл под белым флагом, да и в 1996-м, кстати, гимна у нас еще не было. Ни в коем случае не призываю ребят отказываться от стартов.

Но как зрителю мне надоела эта свистопляска. Сейчас я хочу, чтобы у нас на Олимпийских играх были и флаг, и гимн. Я не понимаю, чего вы в МОК от нас требуете. Хочется спросить: ребят, а чисто по-человечески вы вообще понимаете, что творите?

Вот допустим, наши согласятся на все условия и поедут в Париж, и я буду этому рад. Но ведь все равно все будут знать, что это русские. И вы будете точно так же свистеть на трибунах, таскать их на пресс-конференции, задавать провокационные вопросы... Ну, а зачем тогда это все? Пускай едут в национальных цветах, с флагом и гимном.

Вы боитесь бойкота со стороны Украины и других стран? Так это ваше упущение, что какие-то страны могут себе позволить бойкотировать олимпийское движение. И чтобы сохранить его, вам приходится придумывать эти дурацкие схемы.

Без России олимпийское движение не сможет существовать. Если взять и прямо сейчас организовать матчевую встречу по плаванию Россия – США, это будет гораздо интереснее чемпионата мира. И по многим видам спорта – то же самое. Если пофантазировать, мы можем докатиться до того, что Олимпийские игры уже не станут привлекать спонсоров, а самыми крутыми соревнованиями станут матчи Россия – США – Китай.

Вы держитесь за счет спонсоров, а спонсорам нужен зрительский интерес. Если из олимпийского движения убрать Россию и Беларусь, зрительский интерес точно упадет. Поэтому сейчас вы ищете варианты, как допустить россиян, но при этом сохранить лицо.

Больше всего меня убивает в ваших действиях отсутствие логики. Вы говорите, что нельзя выступать спортсменам, причастным к силовым структурам. Ну а почему итальянцы тогда выступают, они все карабинеры, а сборная Германии – это Бундесвер? Вы считаете, что спортсмены не должны высказывать политической позиции. Так не спрашивайте их об этом! Наши ребята в подавляющем большинстве что-то говорят на эту тему, только если им задают такие вопросы.

Даже взять меня: сколько лет вы со мной целовались в десны? Я вхожу во все мыслимые залы славы, у меня до сих пор есть уникальные достижения, которые никто больше не повторял... И вот в один день вы оставили меня без работы. Потому что если нет международных соревнований, что я должен комментировать?

Окей, я взрослый мужик, справлюсь, а пацаны по 18-20 лет тут при чем? Вы озлобили огромную страну. Если кто-то еще сомневался, то здесь в один день все стало понятно. Вы нас ненавидите, вы нас выкинули отовсюду. Вы даже шанса нам не дали о чем-то задуматься.

Вы не понимаете, что для нас происходящее сейчас – гораздо большее горе, чем для вас. Вы далеко, а у меня, например, старшие дети и родственники со стороны жены – украинцы. И у половины страны так же. И вы будете нас учить, когда у нас тут реально семьи рушатся?

Мне очень жаль, что вместо того, чтобы попытаться сгладить конфликт и найти выходы, вы просто оттолкнули один народ и по большому счету не помогли второму.

Почему МОК оттягивает решение по России на Олимпиаде-2024?

«И позиция России, и позиция Украины противоречат олимпийской хартии». Программная речь Томаса Баха 

Фото: East News/FABRICE COFFRINI/AFP; Gettyimages.ru/Simon Bruty / Staff

Стоит ли ехать на Олимпиаду-2024 на условиях МОК?
438 голосов
Да
43%
Томас Бах
Нет
57%
коты

37 комментариев

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yulay
Очередные сказки о спорте, которому плохо без России
+38
-19
+19
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RSI
Я до конца не понял, о чем хотел сказать Денис. Плавал он лучше, чем говорит сейчас...
+32
-15
+17
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Андрей Собченко
как мне нравятся такие выступающие - "вы оставили меня без работы и пацанов 18-20 летних тоже". а путину своему ты сказал, сколько человек он оставил в Украине без работы, домов, всего в их жизни?
+37
-21
+16
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Варлампий Варлампий
Ответ Андрей Собченко
как мне нравятся такие выступающие - "вы оставили меня без работы и пацанов 18-20 летних тоже". а путину своему ты сказал, сколько человек он оставил в Украине без работы, домов, всего в их жизни?
Z-люди не имеют ни логики, ни совести
+25
-13
+12
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Melnikov1968
" Если взять и прямо сейчас организовать матчевую встречу по плаванию Россия – США, это будет гораздо интереснее чемпионата мира." (с) Ну вот здесь Денис явно преувеличивает. Традиционно сильные команды у Австралии, Японии, Франции, Великобритании, Венгрии, Китая. В других видах спорта, где также много разыгрывается медалей, конкуренция не меньше. Так что здесь Панкратов явно сгущает краски.
+13
-1
+12
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Ирэна Айларова
Ответ v.belorussky
Если кто-то еще сомневался, то здесь в один день все стало понятно. Вы нас ненавидите, вы нас выкинули отовсюду. __ Поразительная логика. Это примерно как прийти к кому-то в гости. Начать бить того, с кем рядом ты оказался за столом, тыкать его вилкой и ножом. А потом, когда тебя, естественно, выгонят с праздника, сказать: я так и знал, что вы просто меня ненавидите. Народ этой страны привык терпеть. Почему-то думает, что все в мире тоже должны быть терпилами.
Тупая у вас аналогия.)) В чем виноваты спортсмены? Они в свободное от тренировок и соревнований время воюют на фронте?
+12
-5
+7
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9_volk
парад малолетних д****** в комментах объявляется открытым
+10
-3
+7
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vadned
Медальный зачет Олимпиад: Пекин - 9 место, Токио - 5 место, Пхенчхан - 13 место. Уже никто толком и не помнит тех времен, когда россияне были в тройке хотя бы. И это при том, что большую часть медалей приносили нишевые и малопопулярные в мире виды спорта - спортивная ходьба, куча видов борьбы, стрельба и т.д.

Поэтому как-то трудно воспринимать всерьез слова о том, что олимпийское движение сильно пострадает от отсутствия одной страны.

"Вы озлобили огромную страну" - весть мир считает ровно наоборот.
+19
-12
+7
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anatol&#8242;
Ответ vadned
Медальный зачет Олимпиад: Пекин - 9 место, Токио - 5 место, Пхенчхан - 13 место. Уже никто толком и не помнит тех времен, когда россияне были в тройке хотя бы. И это при том, что большую часть медалей приносили нишевые и малопопулярные в мире виды спорта - спортивная ходьба, куча видов борьбы, стрельба и т.д. Поэтому как-то трудно воспринимать всерьез слова о том, что олимпийское движение сильно пострадает от отсутствия одной страны. "Вы озлобили огромную страну" - весть мир считает ровно наоборот.
Не смешивая все в кучу, все же те Олимпиады, где участвовала именно сборная России, а не ОКР, последние 2 - на 4 месте. И не совсем понимаю, про "нишевость", те же велогонки на треке, вне Олимпиад не менее нишевый, что не помешало британцам на домашней собрать хороший пучок золота. Девятое место ОКР в Пекине, это всего минус 2 золота от США, но +7 по общим медалям, и всего -5 к норвежцам. На зимней Олимпиады отсутствие будет заметно очень прилично по уровню конкуренции.
+8
-2
+6
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v.belorussky
Если кто-то еще сомневался, то здесь в один день все стало понятно. Вы нас ненавидите, вы нас выкинули отовсюду.
__

Поразительная логика. Это примерно как прийти к кому-то в гости. Начать бить того, с кем рядом ты оказался за столом, тыкать его вилкой и ножом. А потом, когда тебя, естественно, выгонят с праздника, сказать: я так и знал, что вы просто меня ненавидите.

Народ этой страны привык терпеть. Почему-то думает, что все в мире тоже должны быть терпилами.
+16
-11
+5
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garp
Без России олимпийское движение не сможет существовать.
----------------
у меня плохие новости для Дениса(
+7
-2
+5
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mnogokotin-
до отстранения такие добрые были что начали сво
+12
-8
+4
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Илья Укустов
На самом деле +, - выдал базу
+4
0
+4
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Дмитрий Рабко
Опять двадцать пять - "спорт вне политики". Хорошо, пусть будет так - и спортсмены из России выступают без политических атрибутов. Без гимна, без флага и прочей символики - только чистый спорт.
+4
-2
+2
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VDX00
Ответ RSI
Я до конца не понял, о чем хотел сказать Денис. Плавал он лучше, чем говорит сейчас...
У него простая идея: мок хочет и рыбку съесть и на ель залезть. Очевидно уже что это не получается, но декларация до сих пор такая.

Кстати показателен итог опроса текущий - без флага и гимна нечего и ехать. Я например тоже с этим согласен.
Или все ограничения снимаются, включая визовые и прочее, или нечего и начинать.
+2
0
+2
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Сергей
Сво..., сво..., сволочь
+7
-5
+2
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Ирэна Айларова
Ответ Андрей Собченко
как мне нравятся такие выступающие - "вы оставили меня без работы и пацанов 18-20 летних тоже". а путину своему ты сказал, сколько человек он оставил в Украине без работы, домов, всего в их жизни?
За украину должен отвечать из гарант и президент Зеленский.
+9
-7
+2
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Dikobraz60
Просто надо забыть о лозунге "Спорт вне политики", и всё станет просто.
+3
-1
+2
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Hardy
кринж
+3
-2
+1
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ЧакЧак
Медведев что тут делает ?
+1
0
+1
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levk
Всё течет и всё меняется. И мок вытечет и поменяется. Жаль тех, кто сейчас не может соревноваться. Если кто-то думает, что там о спортсменах беспокоятся, то это смешно. Россия большая, денег много давала. Сыкотно чинушам отказываться от России, но хозяин пока добро не дал.
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пашу
Всё-таки поражает уровень свободы слова у нас: хочешь - Баху претензии предъявляешь, хочешь - Байдену, феминисток, ЛГБТ можно оскорблять сколько душе угодно, никто не "отменит".
Смелые ребята они, конечно, не то, что на западе там
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Сергей Спиридонов
44% да 56% нет. Всегда говорил что спортс сборище русофобов и бандерофашистов. 44% их здесь точно.)))
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garp
Ответ RSI
Я до конца не понял, о чем хотел сказать Денис. Плавал он лучше, чем говорит сейчас...
речь спортсменов часто как будто гугл-переводчик выдал
+2
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justbored
Ответ v.belorussky
Если кто-то еще сомневался, то здесь в один день все стало понятно. Вы нас ненавидите, вы нас выкинули отовсюду. __ Поразительная логика. Это примерно как прийти к кому-то в гости. Начать бить того, с кем рядом ты оказался за столом, тыкать его вилкой и ножом. А потом, когда тебя, естественно, выгонят с праздника, сказать: я так и знал, что вы просто меня ненавидите. Народ этой страны привык терпеть. Почему-то думает, что все в мире тоже должны быть терпилами.
Ну это только если представлять весь мир одной семьей за одним сплошным застольем. Впрочем, аналогия вообще биззарная.
+1
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