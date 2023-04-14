«Так обычно никто не играет». Непомнящий и Дин месили друг друга в защите Нимцовича и оба много ошибались

В восьмой партии чемпионского матча соперники сделали редкую (ее не было до этого четыре партии) ничью. Но зрелищность игры и обоюдные риски по-прежнему зашкаливали.

Дин Лижэнь, игравший белыми, был максимально близок к победе, но зевнул верный способ завоевать очко.

– Я упустил минимум два выигрыша, – признался китаец на пресс-конференции. – После партии секунданты показали мне легкий способ победить. Это было очень грустно для меня.

Ян Непомнящий тоже отдает себе отчет: несколько неосторожных ходов чуть не стоили ему поражения в партии.

В этой удивительной игре действительно соперники поочередно наносили друг другу удары, которые казались решающими. Это была та ничья, которая по зрелищности превзойдет многие результативные партии.

Разбираем ключевые моменты нового шахматного триллера с гроссмейстером Владимиром Беловым.

1. Дин выбрал рискованную защиту Нимцовича

Дин не отходит от выбранной стратегии и в очередной раз применил очень интересную дебютную идею. Так обычно никто не играет. Ход Ла2 вывел партию на какие-то новые, нестандартные рельсы. Это вариант Земиша в защите Нимцовича — очень необычная, рискованная, атакующая игра.

2. Дин пожертвовал слона, Непомнящий играл отлично

Дин пошел h4 и пожертвовал слона. Понятно, что это временная мера и что за ней стоял дебютный анализ, но все равно — очень серьезно для матча такого уровня.

На этой стадии оба соперника играли очень здорово. Непомнящий прекрасно реагировал на сложную позицию, считал множество вариантов. Насколько я понял, в этом и заключается задумка Лижэнь Дина — создавать сложные игровые позиции, где он будет пересчитывать Яна. И действительно, Непомнящий в этой битве ошибся первым.

3. Непомнящий ошибся, китаец получил преимущество

Ян побил конем на е4, это грубая ошибка, которая могла сразу привести к поражению. Нужно было защитить коня и пойти Лh8.

Но справедливости ради, в такой острой игре ошибки естественны. Это не какая-то давно изученная партия, где все известно. Здесь не было абсолютно никаких шаблонов, что увеличивает вероятность ошибки во много раз.

4. Дин упустил выигрыш в один ход, но сохранил преимущество

Дин упустил выигрыш в один ход. Если бы он увидел ход Лd3, партия бы закончилась очень быстро. Китаец в таком случае либо выигрывал материал, либо ставил мат. Но Дин двинул пешку и пошел d7. Это тоже, в принципе, неплохой вариант. Возможно, увидев его, он даже не стал считать дальше.

Непомнящий ответил Лd8, Дин побил ферзем на е5. Партия катилась дальше с преимуществом Дина.

5. Ян блефанул, китаец поверил

Позиция у Яна уже очень тяжелая, времени у каждого оставалось в районе 25 минут. Компьютеры считали, что нужно защищаться пассивно, но объективно при пассивной защите шансов у Непомнящего было немного.

И тут нужно отдать должное Непомнящему, он нашел очень классный ход Фh4. Используя покерную терминологию, Ян блефанул. Он отдал ладью и заставил Дина думать, что после взятии ладьи будет вечный шах. Но при правильной игре, вечного шаха там нет.

Увидеть и посчитать такой вариант непросто. Но уверен, что если бы Дин собрался и не поверил блефу Яна, он бы посчитал. Но китаец — поверил и не стал бить ладью. Задумка удалась, Непомнящий съел важную пешку, но на этом приключения не закончились.

6. Непомнящий упустил вариант сделать ничью и почти проиграл

Ян должен был пойти Кd4 и отдать коня за проходную пешку. После чего, скорее всего, была бы ничья.

Но Ян не нашел этого, у него съели пешку на а7 и позиция стала тяжелой.

7. Китаец снова не нашел выигрыш, а Непомнящий придумал отличную жертву коня. Ничья!

У Дина оставалась проходная пешка на d7. Он должен был защитить слоном и пойти им на с6. Потом у черных, как ни странно, не оставалось контригры против того, что белые съедали пешку на b6 и вели проходную пешку а в ферзи. Пешка d7 слишком сильно сковывает и ферзь черных никуда не может уйти.

Вместо этого Дин сделал ход Сf3. Возможно, это классический цейтнотный промах, но своего шанса Ян уже не упустил. Последовал отличный ход Кхf2, жертва коня за пешку d7. Ян остался без фигуры, но зато у него были три классные связанные проходные пешки, за которые Дин вскоре сам отдает своего слона и в ничейном ладейном эндшпиле соглашается на ничью.

Слив заготовок Дина в сеть – настоящая шпионская история! Неужели это правда?

Чуть ли не больше захватывающей партии обсуждается и еще одна новость — якобы утечка в сеть партий Дина с его секундантом Рихардом Раппортом.

Если найденные на сайте lichess два аккаунта действительно принадлежат им, это значит, что дебютная подготовка китайца стала известна сопернику.

Похоже на шпионскую историю, но Белов верит: такое действительно возможно.

– Вполне допускаю, что это они, – заметил Владимир. – Конечно, если бы они знали, что возможна утечка, не стали бы играть на общедоступной платформе. Но кто мог предположить, что такое возможно?

Среди миллиона пользователей найти именно этих двоих, с невнятными никами и рейтингом начинающих шахматистов... Если это правда, неаккуратность может обернуться для Дина очень неприятными последствиями. Но с другой стороны, мы же не знаем источника утечки – а вдруг это блеф? И сыгранные той парочкой партии не имеют никакого отношения к реальным планам китайца?

Фото: eastnews.ru/AFP