49 комментариев

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь уже в середине матча за шахматную корону – пока лидирует россиянин (4:3). Из семи сыгранных в Астане партий вничью завершились только две. В пятой победу одержал Непомнящий, в шестой китаец отыгрался, а в седьмой Ян вновь оказался сильнее.

Такая результативность на старте супер-необычна для чемпионских матчей современности. При Магнусе Карлсене, то есть начиная с 2013-го, ничего подобного не происходило. Последний раз похожую картину демонстрировали Вишванатан Ананд и Веселин Топалов в 2010-м. Но и тогда ничьих было больше: в первых шести партиях дважды выиграл индус, и однажды – болгарин.

Так что, Непомнящий и Дин Лижэнь вдруг стали играть в слишком атакующие шахматы? Или причина в низком уровне игры и множестве обоюдных ошибок? Почему Ян не смог удержать перевес и вытащить вполне реальную шестую партию?

Анализируем вместе с гроссмейстером Владимиром Беловым.

«Необъяснимо, почему Ян не стал брать важную пешку». Разбор шестой партии

– Стратегия Дина достаточно ясна. Он пытается удивить Непомнящего, не идти по магистральным путям и сыграть какой-то неочевидный вариант. В шестой партии он разыграл лондонскую систему, которая поначалу выглядела довольно безобидно. Но оказалась коварной и не очень хорошо изученной Яном.

После дебюта китаец захватил стратегический перевес. Сам рисунок борьбы был неприятен для Яна, так как там все было очень плохо с контригрой. Яну нужно, чтобы фигуры играли, он мог сам создавать какие-то угрозы, а не терпеливо отсиживаться и защищаться. Тем не менее, даже в этой позиции Ян имел все шансы бороться за ничью.

Китаец допустил неточность и пошел Лb3 вместо b4. Там можно было зафиксировать структуру, зафиксировать сильного коня на с5 с давлением на b7. Эта позиция была бы близка к выигранной. Но Дин сделал ход Лb3, который привел к размену сильной пешки а5 – и борьба вышла из-под контроля.

Возможно, по компьютерной оценке белые по-прежнему сохраняли перевес. Но в человеческой партии это уже сложно контролировать. Тут пошли варианты, которые досчитать до конца невозможно. И думаю, Дин потом многократно пожалел о своем решении.

Непомнящий сделал ход Крh7. Дин в ответ не нашел компьютерный ход Фе1 и пошел Лс5. И вот здесь произошел самый непонятный момент за всю партию: почему Ян не съел пешку на с3?

У меня на это нет ответа. Если предыдущие ошибки я мог как-то объяснить, то тут даже сложно сказать, что Яну померещилось и почему он не стал брать важную пешку. Она висела, он на нее даже напал, но почему-то не съел. Возможно, сделал ставку на проходную пешку а, но матовые угрозы там оказались куда весомей.

Я думаю, если бы Ян эту пешку забрал, то никогда бы не проиграл. У Дин Лижэня было мало времени, позиция получалась неясной... Но после грубейшей ошибки Непомнящего китаец дальше уже играл очень четко и красиво завершил партию.

Почему матч такой результативный? «Белым цветом оба выходят на борьбу, и оба плохо защищаются»

– Есть ощущение, что борьба в чемпионском матче идет излишне нервно и соперники ошибаются больше обычного, – говорит Белов. – Наверное, для матча на первенство мира ошибок с обеих сторон слишком много. Но с другой стороны, это хорошо для зрителей, за такой игрой интересно смотреть. Предыдущие матчи нас этим не баловали, у Карлсена в 2016-м были две результативные партии, в 2018-м – все ничьи...

Порой бывает так: белым цветом идет дебютная проверка соперника, если очевидно, что он знает – ну все, тогда ничья. Здесь такого нет, белым цветом оба стараются выходить на борьбу. Пусть даже они выходят на позиции без перевеса, но игровые. И потом в этой игре уже совершаются ошибки. Возможно, этим и объясняется количество ошибок: с самого начала у них много незнакомых игровых позиций.

– Позади шесть партий. Уже, наверное, можно судить, что интересного приготовили соперники дома?

– К матчу на первенство мира шахматисты часто готовят вообще что-то кардинально новое. И я думаю, полного арсенала мы пока не видели. Английское начало Дин Лижэня? На самом деле, он и раньше его играл, в том числе против Непомнящего в кандидатском турнире. Вряд ли здесь можно сказать, что Ян этого не ожидал.

Обычно новинки идут где-то дальше, на глубине. Например, во второй партии всем запомнился ход Дин Лижэня крайней пешкой h3. Этот ход не борется за перевес, а просто сбивает соперника с домашней подготовки. Так можно сыграть в блиц или в каком-то веселом турнире, но не в матче на первенство мира. Дин не боится экспериментировать, хотя не всегда получается удачно.

Ян, как мне кажется, неплохо готов в дебюте. Получает неплохие позиции, единственное, в четвертой и в шестой партиях не лучшим образом действовал уже в миттельшпиле.

Пока в матче получается так, что кто получает небольшой перевес по ходу партии – тот и выигрывает. Оба плохо защищаются. Обычно победы достаются гораздо тяжелее, чем мы видели, например, в пятой или шестой партиях.

– На ваш взгляд, на чьей стороне сейчас психологический перевес?

– Каждая партия переворачивает ситуацию с ног на голову. По Яну, я абсолютно согласен с Анишем Гири, что существуют словно два шахматиста Непомнящих. Один – едва ли не лучший шахматист мира, сравним если только с Карлсеном, а второй – разваливается, зевает... Наверное, это можно назвать импульсивностью.

С Магнусом Ян играл даже в более качественные шахматы, чем сейчас, вплоть до обидного поражения в шестой партии за 136 ходов. Там Ян мог даже выиграть, было близко. Но после этого развалился и пришел «второй» Непомнящий.

– Наверняка Ян тоже знает про эту свою особенность и понимает, как с ней бороться?

– Импульсивность в разных ситуациях может давать и плюс. Например, Ян порой быстро, уверенно делает ход, сбивая соперника с толку. С ним вообще очень тяжело играть: он очень быстро реагирует и подавляет своей уверенностью.

Где тут грань между скоростью и импульсивностью? Если Ян ее находит, то становится просто великим шахматистом.

– Что скажете про китайца?

– Дин года три-четыре назад был настоящей машиной, его игра стала практически символом надежности. Именно тогда он ровно сто партий не проигрывал в классике.

Но потом у китайца словно что-то случилось. Он стал больше ошибаться, получать более уязвимые позиции. По-моему, он даже на пресс-конференции говорил, что пытается вернуть себя прежнего. Но пока найти тот стиль не получается. Если получится – Яну будет очень непросто.

– Дин вообще производит впечатление нетипичного китайца – он очень эмоциональный, причем порой показывает эмоции прямо по ходу партии.

– Мы не знакомы лично, но Дин совершенно точно особенный. Например, в женских шахматах китаянки давно доминируют. Они перемещаются большой единой командой, готовятся дома со своими тренерами, везде вместе. А что сделал Дин? Взял себе в секунданты Раппорта, молодого венгра с оригинальным стилем, приехал в Астану с семьей. Это уже новое поколение, которое разбивает привычные нам клише.

– Ваш прогноз на исход матча?

– Это рулетка, не буду оригинален – 50 на 50. Шесть партий пока никак не помогли составить прогноз, скорее даже еще больше запутали.

– Как вам кажется, что думает Магнус Карлсен, наблюдая за этим матчем?

– Он сейчас активно играет в покер, выкладывал фото оттуда.

Думаю, наблюдать за матчем со стороны ему интересно. Но участвовать самому, снова идти на полгода подготовки, а потом выдерживать напряжение самого матча... Наверное, спустя столько лет ему просто расхотелось. Он уже и так всем все доказал. По-человечески это можно понять.

Фото: eastnews.ru/AFP; Instagram/magnus_carlsen