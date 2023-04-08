49 комментариев

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Почему Непомнящий с Дином постоянно обыгрывают друг друга: зевают или рискуют?

Лижэнь Дин Лижэнь Дин
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
матч на первенство мира матч на первенство мира
Магнус Карлсен Магнус Карлсен
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Ян Непомнящий и Дин Лижэнь уже в середине матча за шахматную корону – пока лидирует россиянин (4:3). Из семи сыгранных в Астане партий вничью завершились только две. В пятой победу одержал Непомнящий, в шестой китаец отыгрался, а в седьмой Ян вновь оказался сильнее.

Такая результативность на старте супер-необычна для чемпионских матчей современности. При Магнусе Карлсене, то есть начиная с 2013-го, ничего подобного не происходило. Последний раз похожую картину демонстрировали Вишванатан Ананд и Веселин Топалов в 2010-м. Но и тогда ничьих было больше: в первых шести партиях дважды выиграл индус, и однажды – болгарин.

Так что, Непомнящий и Дин Лижэнь вдруг стали играть в слишком атакующие шахматы? Или причина в низком уровне игры и множестве обоюдных ошибок? Почему Ян не смог удержать перевес и вытащить вполне реальную шестую партию?

Анализируем вместе с гроссмейстером Владимиром Беловым.

«Необъяснимо, почему Ян не стал брать важную пешку». Разбор шестой партии

– Стратегия Дина достаточно ясна. Он пытается удивить Непомнящего, не идти по магистральным путям и сыграть какой-то неочевидный вариант. В шестой партии он разыграл лондонскую систему, которая поначалу выглядела довольно безобидно. Но оказалась коварной и не очень хорошо изученной Яном.

После дебюта китаец захватил стратегический перевес. Сам рисунок борьбы был неприятен для Яна, так как там все было очень плохо с контригрой. Яну нужно, чтобы фигуры играли, он мог сам создавать какие-то угрозы, а не терпеливо отсиживаться и защищаться. Тем не менее, даже в этой позиции Ян имел все шансы бороться за ничью.

Китаец допустил неточность и пошел Лb3 вместо b4. Там можно было зафиксировать структуру, зафиксировать сильного коня на с5 с давлением на b7. Эта позиция была бы близка к выигранной. Но Дин сделал ход Лb3, который привел к размену сильной пешки а5 – и борьба вышла из-под контроля.

Возможно, по компьютерной оценке белые по-прежнему сохраняли перевес. Но в человеческой партии это уже сложно контролировать. Тут пошли варианты, которые досчитать до конца невозможно. И думаю, Дин потом многократно пожалел о своем решении.

Непомнящий сделал ход Крh7. Дин в ответ не нашел компьютерный ход Фе1 и пошел Лс5. И вот здесь произошел самый непонятный момент за всю партию: почему Ян не съел пешку на с3?

У меня на это нет ответа. Если предыдущие ошибки я мог как-то объяснить, то тут даже сложно сказать, что Яну померещилось и почему он не стал брать важную пешку. Она висела, он на нее даже напал, но почему-то не съел. Возможно, сделал ставку на проходную пешку а, но матовые угрозы там оказались куда весомей.

Я думаю, если бы Ян эту пешку забрал, то никогда бы не проиграл. У Дин Лижэня было мало времени, позиция получалась неясной... Но после грубейшей ошибки Непомнящего китаец дальше уже играл очень четко и красиво завершил партию.

Почему матч такой результативный? «Белым цветом оба выходят на борьбу, и оба плохо защищаются»   

– Есть ощущение, что борьба в чемпионском матче идет излишне нервно и соперники ошибаются больше обычного, – говорит Белов. – Наверное, для матча на первенство мира ошибок с обеих сторон слишком много. Но с другой стороны, это хорошо для зрителей, за такой игрой интересно смотреть. Предыдущие матчи нас этим не баловали, у Карлсена в 2016-м были две результативные партии, в 2018-м – все ничьи... 

Порой бывает так: белым цветом идет дебютная проверка соперника, если очевидно, что он знает – ну все, тогда ничья. Здесь такого нет, белым цветом оба стараются выходить на борьбу. Пусть даже они выходят на позиции без перевеса, но игровые. И потом в этой игре уже совершаются ошибки. Возможно, этим и объясняется количество ошибок: с самого начала у них много незнакомых игровых позиций.

Позади шесть партий. Уже, наверное, можно судить, что интересного приготовили соперники дома?

– К матчу на первенство мира шахматисты часто готовят вообще что-то кардинально новое. И я думаю, полного арсенала мы пока не видели. Английское начало Дин Лижэня? На самом деле, он и раньше его играл, в том числе против Непомнящего в кандидатском турнире. Вряд ли здесь можно сказать, что Ян этого не ожидал.

Обычно новинки идут где-то дальше, на глубине. Например, во второй партии всем запомнился ход Дин Лижэня крайней пешкой h3. Этот ход не борется за перевес, а просто сбивает соперника с домашней подготовки. Так можно сыграть в блиц или в каком-то веселом турнире, но не в матче на первенство мира. Дин не боится экспериментировать, хотя не всегда получается удачно.

Ян, как мне кажется, неплохо готов в дебюте. Получает неплохие позиции, единственное, в четвертой и в шестой партиях не лучшим образом действовал уже в миттельшпиле.

Пока в матче получается так, что кто получает небольшой перевес по ходу партии – тот и выигрывает. Оба плохо защищаются. Обычно победы достаются гораздо тяжелее, чем мы видели, например, в пятой или шестой партиях.

На ваш взгляд, на чьей стороне сейчас психологический перевес?

– Каждая партия переворачивает ситуацию с ног на голову. По Яну, я абсолютно согласен с Анишем Гири, что существуют словно два шахматиста Непомнящих. Один – едва ли не лучший шахматист мира, сравним если только с Карлсеном, а второй – разваливается, зевает... Наверное, это можно назвать импульсивностью.

С Магнусом Ян играл даже в более качественные шахматы, чем сейчас, вплоть до обидного поражения в шестой партии за 136 ходов. Там Ян мог даже выиграть, было близко. Но после этого развалился и пришел «второй» Непомнящий.

Наверняка Ян тоже знает про эту свою особенность и понимает, как с ней бороться?

– Импульсивность в разных ситуациях может давать и плюс. Например, Ян порой быстро, уверенно делает ход, сбивая соперника с толку. С ним вообще очень тяжело играть: он очень быстро реагирует и подавляет своей уверенностью.

Где тут грань между скоростью и импульсивностью? Если Ян ее находит, то становится просто великим шахматистом.

Что скажете про китайца?

– Дин года три-четыре назад был настоящей машиной, его игра стала практически символом надежности. Именно тогда он ровно сто партий не проигрывал в классике.

Но потом у китайца словно что-то случилось. Он стал больше ошибаться, получать более уязвимые позиции. По-моему, он даже на пресс-конференции говорил, что пытается вернуть себя прежнего. Но пока найти тот стиль не получается. Если получится – Яну будет очень непросто.

Дин вообще производит впечатление нетипичного китайца – он очень эмоциональный, причем порой показывает эмоции прямо по ходу партии.

– Мы не знакомы лично, но Дин совершенно точно особенный. Например, в женских шахматах китаянки давно доминируют. Они перемещаются большой единой командой, готовятся дома со своими тренерами, везде вместе. А что сделал Дин? Взял себе в секунданты Раппорта, молодого венгра с оригинальным стилем, приехал в Астану с семьей. Это уже новое поколение, которое разбивает привычные нам клише.

Ваш прогноз на исход матча?

– Это рулетка, не буду оригинален – 50 на 50. Шесть партий пока никак не помогли составить прогноз, скорее даже еще больше запутали.

Как вам кажется, что думает Магнус Карлсен, наблюдая за этим матчем?

– Он сейчас активно играет в покер, выкладывал фото оттуда.

Думаю, наблюдать за матчем со стороны ему интересно. Но участвовать самому, снова идти на полгода подготовки, а потом выдерживать напряжение самого матча... Наверное, спустя столько лет ему просто расхотелось. Он уже и так всем все доказал. По-человечески это можно понять.

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Фото: eastnews.ru/AFP; Instagram/magnus_carlsen

49 комментариев

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kotopandych
В принципе оба прекрасно подтверждают решение Магнуса отдохнуть от этого. Только время бы зря потратил.
+100
-23
+77
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kotopandych
Ответ vadned
При таком уровне Дина и Яна после шести партий Магнус вел бы 4:2 или 4,5:1,5. Я не могу исключать, что Карлсен чуть-чуть жалеет, что отказался от финала, так как его возможные соперники совсем не показывают нужный уровень.
Глядя на это он как раз и не жалеет. Готовился бы опять черт знает сколько, а тут такое в соперниках.
+68
-14
+54
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alexman1996
Прекрасный матч для зрителя, по-моему, всего 2 ничьи за 6 партий. Такую мясорубку смотреть очень интересно.)
+57
-4
+53
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server34
Вот это и есть нормальные шахматы, за которыми интересно наблюдать. Чем-то напоминает игру стариков на лавочке. А то устраивают тягомотину.
+48
-6
+42
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banchik1
Ответ Jhon Jhon
Для случайных зрителей, кто о шахматах слышит раз в несколько лет да, для шахматных профессионалов совершенно нет)
А каково соотношение шахматных профессионалов и просто интересующихся шахматами, простых болельщиков, не подскажешь?
+29
-5
+24
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Листок яблони
Ответ Lordk
Такие партии может и интересны, но это не уровень партий за звание чемпиона мира. Хочется таких партий — есть много турниров по рапиду.
Почти никто не только не смотрит турниры по рапиду, но и не знает об их существовании. Зато чемпионским матчем интересуются многие.
+19
-1
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vadned
Ответ kotopandych
В принципе оба прекрасно подтверждают решение Магнуса отдохнуть от этого. Только время бы зря потратил.
При таком уровне Дина и Яна после шести партий Магнус вел бы 4:2 или 4,5:1,5. Я не могу исключать, что Карлсен чуть-чуть жалеет, что отказался от финала, так как его возможные соперники совсем не показывают нужный уровень.
+28
-12
+16
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Витя Малеев
Ответ alexman1996
При правильной игре обеих сторон все партии завершались бы вничью.)
Ага, и для магнусофанов образец матча за титул это 12 ничьих с Каруаной
+17
-2
+15
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Александр 74
Просто нервы. Представьте себя на свидание с девушкой свой мечты. В ресторане, подвигая даме стул, вы нечаянно наступаете ей на ногу. Бутылка шампанского, которую вы всегда изящно открывали "с хлопком", выстреливает пробкой (и хорошо если пробка не в глаз красавицы прилетит) и обливает струей ваш дорогой костюм (второй раз надел!), а когда доходит до дела, то выясняется, что *эти самые* вы забыли в своем повседневном. У меня примерно все так и было, за исключением ресторана, шампанского, дорогого костюма и дела.
И сколько не тверди, что это просто игра, что ты это уже делал много раз (ну Ян-то во второй) - это никак не влияет на спокойствие за доской. .
+15
-1
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Андрей Томинов
Как бы ни было, а Яну только победы. От души!
+19
-6
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Lordk
Ответ server34
Вот это и есть нормальные шахматы, за которыми интересно наблюдать. Чем-то напоминает игру стариков на лавочке. А то устраивают тягомотину.
Такие партии может и интересны, но это не уровень партий за звание чемпиона мира. Хочется таких партий — есть много турниров по рапиду.
+22
-10
+12
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vadned
Ответ Lordk
Полгода готовиться, чтобы... чтобы что? Продлить на год титул чемпиона мира?
Не обижайтесь, но вы же мало знает про шахматы, верно? Чемпионаты мира проходят раз в два года, вроде бы это все знают.

Я совершенно уверен, что Магнус даже без подготовки сейчас играл бы не хуже Яна и Дина. На ЧМ у него никогда не было провалов, фактически у него даже просто слабых партий там не было толком. В декабре он заявился на чемпионаты по рапиду и блицу в Алма-Ате, выиграв и там, и там. При этом на игру с белорусским гроссмейстером Ковалевым Магнус опоздал, из трех минут, отпущенных на игру, у Карлсена осталось 29 секунд - и этого хватило, чтобы победить, да еще и немного времени осталось.

Так вот, после победы на ЧМ у обладателя короны есть два года. Это хорошие деньги, это много спонсоров, которые хотят, чтобы их представлял действующий чемпион мира. Все это, как правило, себя оправдывает. Но в случае с Карлсеном все не так уж просто - он давно уже больше, чем просто чемпион. В его случае он многократный и, главное, никем не побежденный чемпион, который последовательно победил всех претендентов. Да и деньги давно для него не главное.
+12
-2
+10
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Александр 74
Ответ 319-marianna
Я в шахматы играю почти ниже любителя. Но как можно так зевать ходы у професионалов из первой пятерки. Финал интересен ,только в плане драмы.
Как профессионалы не забивают с пенальти? Или штрафные в баскете.
+9
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justbored
Ответ Знаток Спорта
Ага, Карлсен - компьютерщик-читер. Такой же читер, как норвежские лыжники и биатлонисты или афроамериканцы в остальных видах спорта
это ж легенда веток фигурного катания. но иногда как выясняется и на других высказывает своё нестандартное ))
+9
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Sergik37
По мне так противостояние Дина и Яна на порядок интересней, чем например то что было между Магнусом и Каруаной, вот уж где тягомотина, блевотина и можно было заснуть... когда в выигрышной позиции предлагалась ничья... все это прекрасно помнят...
+9
-2
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vadned
Ответ Кирилл Новокщенов
10:0 бы вел, ага, и мат за 5 ходов ставил
10:0 не вел бы, так как за 6 партий разыгрываются (сюрприз-сюрприз) ровно 6 очков.

И да, Магнус за пять своих финалов чемпионатов мира и многие десятки сыгранных там партий проиграл в два раза меньше партий, чем Дин и Ян за всего шесть игр. За все время он уступил только одну партию Ананду, и одну партию Карякину. И даже в этих проигранных партиях у Магнус так не разваливался, с тем же Карякиным он сначала получил плохую позицию (-1,8), затем выровнял (0,0) и начал играть на победу, но сам себя переиграл.
+13
-7
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alexman1996
Ответ Jhon Jhon
Для случайных зрителей, кто о шахматах слышит раз в несколько лет да, для шахматных профессионалов совершенно нет)
При правильной игре обеих сторон все партии завершались бы вничью.)
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Собакин В.
а мне кажется что серия игр не перейдет в блиц. Кто то сдаст позиции.
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Троллейбус
удачи Непо! И больше холоднокровия...
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miikka6
Ребята решили устроить настоящие уличные шахматы,довольно много ошибок для матча такого статуса.А так это создает максимально двоякую ситуацию,для зрителей это очень интересно и круто,для шахмат в целом это все ж не тот уровень,который должен быть в матче за шахматную корону,и понимаешь Магнуса,который не хочет защищать свой титул,выглядит так будто для него это была не особо тяжелая катка.
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Lordk
Ответ Листок яблони
Почти никто не только не смотрит турниры по рапиду, но и не знает об их существовании. Зато чемпионским матчем интересуются многие.
Да я понимаю мысль и сложно отрицать, что такой ход матча скорее привлечет новую аудиторию. Но...
Это примерно как если бы в Ф1 было бы больше крашей. Наверняка они привлекают аудиторию, но вместе с этим есть ощущение, что что-то не так.
+6
-2
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Геннадий Туник
Мне кажется,Непомнящий напоминает Морозевича двадцатилетней давности,когда тот в какой-то момент был вторым в мире по рейтингу.Оба играют уверенно,когда соперники их боятся,но в противном случае эта уверенность куда-то улетучивается.
+3
0
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Lordk
Ответ vadned
Не обижайтесь, но вы же мало знает про шахматы, верно? Чемпионаты мира проходят раз в два года, вроде бы это все знают. Я совершенно уверен, что Магнус даже без подготовки сейчас играл бы не хуже Яна и Дина. На ЧМ у него никогда не было провалов, фактически у него даже просто слабых партий там не было толком. В декабре он заявился на чемпионаты по рапиду и блицу в Алма-Ате, выиграв и там, и там. При этом на игру с белорусским гроссмейстером Ковалевым Магнус опоздал, из трех минут, отпущенных на игру, у Карлсена осталось 29 секунд - и этого хватило, чтобы победить, да еще и немного времени осталось. Так вот, после победы на ЧМ у обладателя короны есть два года. Это хорошие деньги, это много спонсоров, которые хотят, чтобы их представлял действующий чемпион мира. Все это, как правило, себя оправдывает. Но в случае с Карлсеном все не так уж просто - он давно уже больше, чем просто чемпион. В его случае он многократный и, главное, никем не побежденный чемпион, который последовательно победил всех претендентов. Да и деньги давно для него не главное.
Да, все так. Когда-то мог перечислить по памяти чемпионов мира с краткой биографией вплоть до Алехина, сейчас вот даже частота проведения хоть и известна, но не на автомате )
Скорее всего Магнус без подготовки выиграл бы этот матч. Но поскольку невозможно предсказать что будет (а вдруг Ян вышел бы на пик формы к матчу?), то готовиться пришлось бы. То что он был бы в выигрыше по деньгам, это да. С другой стороны не раз слышал, что сейчас гроссмейстеры в большем выигрыше играя в покер, а шахматы для души и разминки.
+3
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encaro_one
Ответ 319-marianna
Я в шахматы играю почти ниже любителя. Но как можно так зевать ходы у професионалов из первой пятерки. Финал интересен ,только в плане драмы.
Они зачастую не зевают, они видят в нужном ходе негативное развитие.
+2
0
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Алексей Никитин
Ответ Алексей Бражник
Игра была равна, играли два г...
а ты третье?
+7
-5
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