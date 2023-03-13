15 комментариев

Шок-контент со стартовавшего сегодня молодежного чемпионата Европы по борьбе: за сборную Франции выступят шестеро чеченцев. Это 100% состава, больше ни одного спортсмена в команде нет.

Как же так вышло?

• Все шестеро чеченских борцов либо родились во Франции, либо переехали туда в раннем возрасте. За сборную России никто из них никогда не выступал и спортивного гражданства не менял.

• Французские борцы – далеко не статисты и имеют реальные шансы на награды. Самый титулованный – Хамзат Арсамерзуев в весе до 61 кг (на фото).

В прошлом году на аналогичном турнире он уже брал серебро, был третьим на молодежном чемпионате мира и 7-м – на взрослом. 20-летний Рахим Магамадов в весе до 80 кг имеет титул чемпиона Европы среди юниоров, а тяжеловес Адлан Висханов на том же турнире закончил третьим.

• Во Франции традиционно большая чеченская диаспора.

Да и чеченские борцы для сборной страны давно привычны. Самый известный – Зелимхан Хаджиев, двукратный призер чемпионатов Европы и участник Олимпиады-2016 в Рио. Родился в чеченском селении Солнечное, но в 10 лет вместе с семьей оказался во Франции.

• Борьба во Франции имеет неплохие традиции: в 2008-м в Пекине Стив Гено выиграл олимпийское золото в греко-римской борьбе, а спустя 4 года в Лондоне взял бронзу. Такой же результат, но в другой категории показал и его родной брат Кристоф.

В 2017 году в Париже проводился чемпионат мира. Однако традиционно коренные французы из единоборств отдают предпочтение фехтованию или дзюдо. Борьба (и в особенности вольная) распространена среди приезжих. Например, на чемпионате мира основную часть волонтеров составили выходцы из Чечни, которые специально приехали со всех районов страны, чтобы прикоснуться к любимому виду спорта.

• Россиян на чемпионате Европы в Будапеште нет – в соответствии с рекомендациями МОК уже год они не выступают на международных соревнованиях. Сборная Украины (особенно у женщин) входит в число фаворитов. Год назад украинки уверенно победили в командном зачете.

• « Французские» чеченцы – далеко не единственные выходцы с Кавказа, которые выступают не за свою историческую родину даже на этом турнире. Например, за сборную Польши будет бороться Аминджон Садуллоев, за немцев выступит Шамиль Устаев, за итальянцев – Ахмеджан Темботов. Все эти борцы не входили в состав сборной России.

Фото: eastnews.ru/Said Tsarnaev / Anadolu Agency; uww.org