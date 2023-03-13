15 комментариев

Дальний лес
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6 чеченцев – в сборной Франции по борьбе! Как так?

сборная Франции сборная Франции
чемпионат Европы
Зелимхан Хаджиев
Борьба Борьба

Шок-контент со стартовавшего сегодня молодежного чемпионата Европы по борьбе: за сборную Франции выступят шестеро чеченцев. Это 100% состава, больше ни одного спортсмена в команде нет.

Как же так вышло? 

• Все шестеро чеченских борцов либо родились во Франции, либо переехали туда в раннем возрасте. За сборную России никто из них никогда не выступал и спортивного гражданства не менял.

Французские борцы – далеко не статисты и имеют реальные шансы на награды. Самый титулованный – Хамзат Арсамерзуев в весе до 61 кг (на фото).

В прошлом году на аналогичном турнире он уже брал серебро, был третьим на молодежном чемпионате мира и 7-м – на взрослом. 20-летний Рахим Магамадов в весе до 80 кг имеет титул чемпиона Европы среди юниоров, а тяжеловес Адлан Висханов на том же турнире закончил третьим.

• Во Франции традиционно большая чеченская диаспора.

Да и чеченские борцы для сборной страны давно привычны. Самый известный – Зелимхан Хаджиев, двукратный призер чемпионатов Европы и участник Олимпиады-2016 в Рио. Родился в чеченском селении Солнечное, но в 10 лет вместе с семьей оказался во Франции.

• Борьба во Франции имеет неплохие традиции: в 2008-м в Пекине Стив Гено выиграл олимпийское золото в греко-римской борьбе, а спустя 4 года в Лондоне взял бронзу. Такой же результат, но в другой категории показал и его родной брат Кристоф.

В 2017 году в Париже проводился чемпионат мира. Однако традиционно коренные французы из единоборств отдают предпочтение фехтованию или дзюдо. Борьба (и в особенности вольная) распространена среди приезжих. Например, на чемпионате мира основную часть волонтеров составили выходцы из Чечни, которые специально приехали со всех районов страны, чтобы прикоснуться к любимому виду спорта.

Россиян на чемпионате Европы в Будапеште нет – в соответствии с рекомендациями МОК уже год они не выступают на международных соревнованиях. Сборная Украины (особенно у женщин) входит в число фаворитов. Год назад украинки уверенно победили в командном зачете. 

• «Французские» чеченцы – далеко не единственные выходцы с Кавказа, которые выступают не за свою историческую родину даже на этом турнире. Например, за сборную Польши будет бороться Аминджон Садуллоев, за немцев выступит Шамиль Устаев, за итальянцев – Ахмеджан Темботов. Все эти борцы не входили в состав сборной России.

Фото: eastnews.ru/Said Tsarnaev / Anadolu Agency; uww.org

15 комментариев

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AntOn
Бибулатье, Дельё, Висканье, Сенгарье и Арсамар-Зуеф, ну и Магомедов
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Ростов-на-Дону
Ответ Koulmann
Может горцы-иждивенцы должны спасибо сказать французам, что дали возможность заниматься борьбой и жить в комфортных условиях, в цивилизованной стране, без всяких ущемлений?
глупости
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garp
Ответ Алексей Минин
Интересно, а есть вид спорта, где от Франции выступают французы?
там же написано - Стив Гено и его брат Кристоф
0
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stalker18
Ответ Алексей Минин
Интересно, а есть вид спорта, где от Франции выступают французы?
Биатлон
0
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Борис _____
Почему-то вспомнилась песня "Пуркуа па? Пуркуа па? Почемууууу быыыы нееееет") Может, хоть выиграют что-то прославленные французские борцы)
0
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Koulmann
Ответ Ростов-на-Дону
Пусть жабы спасибо Рамзану скажут!
Может горцы-иждивенцы должны спасибо сказать французам, что дали возможность заниматься борьбой и жить в комфортных условиях, в цивилизованной стране, без всяких ущемлений?
0
-2
-2
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Алексей Минин
Интересно, а есть вид спорта, где от Франции выступают французы?
+8
-1
+7
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denten96
За победу в подарок тонированный, заниженный Пежо 308
+4
0
+4
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АтАс
Ржунимагу
0
0
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Палыч-59
«Французские» чеченцы – далеко не единственные выходцы с Кавказа, которые выступают не за свою историческую родину даже на этом турнире. Хмм...
0
0
0
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Altim
Ответ j-o-k-e-r
Нормально так, дон..
Дон и во Франции течёт, оказывается))
+2
0
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j-o-k-e-r
Нормально так, дон..
+8
0
+8
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rarog
Ле’ жи есть
+15
-2
+13
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Ростов-на-Дону
Пусть жабы спасибо Рамзану скажут!
+1
-3
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Михаил Кобяков
Пятая колона
+1
-3
-2
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