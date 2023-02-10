РУСАДА придумало тесты для первоклассников. Мы не смогли получить сертификат с первой попытки 🤷‍♂️

Одна из главных претензий к России – отсутствие антидопинговой культуры и «нулевой толерантности» к допингу.

Проще говоря, у наших спортсменов нет понимания, что допинг – это плохо. И отказаться от него стоит не только из страха, что поймают и заберут медали, а по морально-этическим соображениям.

Ответственность за формирование культуры нетерпимости к запрещенным средствам и методам несет РУСАДА. Однажды мы уже проходили их онлайн-тестирование для взрослых атлетов.

Теперь в РУСАДА логично рассудили, что этические нормы, как и честь, нужно беречь смолоду. Так появились антидопинговые курсы для «спортсменов» с 7 до 13 лет.

«Спортсменов» в кавычках, потому что у многих в этом возрасте нет даже юношеского разряда, а занятия спортом стартовали всего год или два назад. Речь ведь не только о фигуристах или гимнастах, а обо всех – даже тех, кто тренируется рядом с домом для себя пару раз в неделю.

Мы с сыном столкнулись с необходимостью пройти обучение в рамках подготовки к соревнованиям «Детская лига» по акватлону (это плавание плюс бег) в Ярославле. Сын два года занимается триатлоном, это его первый выезд на соревнования в другой город.

Для участия организаторы требуют сертификат о прохождении тестирования РУСАДА. Это не шутка: 9-летнего ребенка тестируют на знание антидопинговых правил. Правда, есть опция отказаться, но сделать это официально. Первый порыв был именно таким.

Но потом я задумалась: а почему нет? Даже если никто из участников тестирования не станет профессиональным спортсменом, соревноваться честно, следить за принимаемыми медикаментами и уважать соперника – разве плохо? И если детям транслируют именно эти ценности, то может ли быть слишком рано?

Если бы мы услышали о чем-то подобном в другой стране, наверняка бы зааплодировали: молодцы, развивают антидопинговую культуру, прививают правильные ценности с пеленок....

Так что мы с сыном открыли тест. И вот что из этого получилось.

Теперь ребенок не дает открыть ему бутылку воды и отвергает «рюкзачную» тактику

Тест называется «Ценности спорта» и состоит из четырех основных разделов. В начале каждого раздела – видеоурок длительностью 6-9 минут, потом – несколько тестовых вопросов. Правильных вариантов ответа чаще всего больше одного, угадайка затруднительна.

Даже если отвечать правильно с первого раза и не пересматривать видео, на все вместе уйдет минут 45. Если сильно заморочиться, можно убить и полтора часа. Впрочем, есть вариант подойти формально: ничто не мешает сразу перемотать видео на конец и затем методом тыка отвечать на вопросы (дается неограниченное количество попыток, а правильные варианты отмечаются после каждого ответа).

Кто именно отвечает на вопросы (и точно ли это ребенок, а не родители) – похоже, неважно.

Далеко не весь материал теста имеет отношение к антидопингу. РУСАДА толкует «ценности спорта» максимально широко и, например, есть вот такой вопрос.

Узнаете персонажа, который «специально отсиживался за соперником всю дистанцию, чтобы сохранить силы на финишный рывок»?

А того, кто жестом попросил зрителей, освистывающих судей за несправедливую оценку, успокоиться?

Алексей Немов – идеальный пример fair play, вопросов нет. Но во многих видах тактика «рюкзака» – обычное дело, она не запрещена и часто даже предпочтительна. Как и специальная затяжка перерыва, если того требует ситуация. Тут идеалы РУСАДА вполне могут не совпасть с требованиями тренера.

Теперь сын категорически не разрешает помогать ему со вскрытием бутылки воды («РУСАДА говорило, что нужно открывать только самому»), изучил состав витаминок («нельзя ничего принимать, не зная состав») и обнаружил новое значение слова «пропаганда» («а я думал, это все равно что неправда»).

Еще из забавного: подразумевается, что 7-летние не только в курсе про милдронат, но и знают, что такое аббревиатура БАД – она фигурирует сразу в нескольких вопросах. Есть много информации о пулах тестирования и видах нарушения антидопинговых правил, но нет базового объяснения, что вообще нужно делать во время допинг-контроля. Хотя младшеклассникам это вряд ли очевидно.

Чтобы получить сертификат, нужно ответить на 10 итоговых вопросов, допустив не более двух ошибок. С первой попытки это не удалось даже мне (а вы знаете, сколько существует видов нарушений антидопинговых правил?)

Тем не менее, обучение пройдено, сертификат наш.

– Мне понравилось, у теста намного больше плюсов, чем минусов, но минусы тоже есть, – выдал свое заключение сын. – Я бы сделал видео покороче, а вопросов после него побольше – так интересней. Нет объяснений некоторых непонятных слов. Например, я не знал, что такое «форсировать» или «пул». Но я бы посоветовал пройти такой тест всем детям, которые участвуют в соревнованиях.

За полтора месяца 2023-го года антидопинговый курс прошло почти столько же человек, сколько за весь 2022-й!

Мы переслали комментарии сына в РУСАДА. Они отреагировали мгновенно: замечания учтут уже в следующей версии теста, которая появится примерно через месяц.

– Мы разрабатываем образовательные ресурсы для разных целевых аудиторий, – рассказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова. – Семинары, онлайн-обучение для разных возрастных категорий... Есть онлайн курс «Антидопинг» для взрослых, и «Ценности спорта» для детей от 7 до 13 лет. Детский курс в марте появится в новой редакции, более удобной и простой для понимания. Также в планах – отдельный курс для медицинского персонала, он появится впервые.

Мы очень рады, что предоставленные нами возможности востребованы. Если в 2022-м всего онлайн обучение прошли 530 тысяч человек, то сейчас уже к началу февраля – почти 400 тысяч. Такое внимание неожиданно и приятно.

– Ваша позиция: онлайн-тестирование на знание антидопинговых правил должно быть обязательным, в том числе для детей от 7 лет? Или все-таки это личный выбор родителя и ребенка?

– РУСАДА не имеет полномочий делать прохождение онлайн-тестирования обязательным. Мы только предлагаем такую возможность, а дальше уже дело организаторов соревнований, спортивных федераций и спортшкол, выдвигать такие требования или нет.

Моя личная позиция: тестирование должно быть обязательным в любом возрасте. Ведь согласно Антидопинговому кодексу, пробу у спортсмена могут отобрать независимо от его возраста. И к сожалению, до сих пор большинство нарушений антидопинговых правил происходят от незнания правил. Значит, мало информации, мало образования.

Понятно, что совсем маленьким детям для прохождения теста требуется помощь. Поэтому профиль ребенка можно завести только через личный кабинет родителя, и на первых порах мы даже рекомендуем проходить тестирование вместе. Но главное – вместе, а не так, что родители все делают за ребенка.

– Зачем такой тест нужен детям, которые занимаются спортом для себя и наверняка не станут олимпийскими чемпионами?

– Во-первых, никто не знает, что будет с ребенком через год или позже – вдруг он решит заняться спортом всерьез и вырастет в чемпиона?

Во-вторых, я уверена, что начинать антидопинговое образование необходимо с самого раннего возраста. Конечно, не нужно рассказывать 7-летним детям, как заполнять систему ADAMS. Но например, почему не объяснить, что обманывать – это плохо, или что нужно уважать соперника? Я не раз встречала детей, которые при виде допинг-офицера хотели чуть ли не убегать, хотя ничего плохого не делали. То есть у них нет понимания, что контроль – это нормально, это часть их спортивной жизни.

Международный стандарт по образованию WADA говорит, что закладывать ценности спорта стоит чем раньше, тем лучше. И тогда как раз начнет формироваться нулевая толерантность к допингу, о которой все говорят.

– Может РУСАДА приехать на детские соревнования и взять у кого-то пробу?

– Мы можем приехать на любые соревнования. Кодекс теперь распространяется в том числе и на спортсменов-любителей независимо от возраста.

Именно поэтому все должны быть готовы к прохождению тестирования и понимать, что обязаны соблюдать антидопинговые правила независимо от уровня подготовки.

Но я люблю говорить, что допинг-контроль начинается не с тестирования, когда к тебе уже пришел допинг-офицер. А с образования и с таких вот первых курсов и рассказов о том, что такое – честная борьба.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Павел Бедняков, Константин Михальчевский, Евгений Одиноков