«Мы почти не виделись, но ты будешь моим парнем». Любовь вывела из депрессии и сделала лучшей горнолыжницей в истории

Микаэле Шиффрин всего 27 лет, в списке абсолютных мировых легенд рядом с ней – сплошь седовласые ветераны.

85 побед на этапах Кубка мира – больше за всю историю спорта было только у четверых.

И если бы золото чемпионата мира шло в зачет Кубка мира (как это происходит во многих видах, но не в горных лыжах), Шиффрин уже ворвалась бы в топ-4 и вытеснила бы оттуда Ингемара Стенмарка.

Но даже так: сегодня в Куршевеле Шиффрин выиграла уже 13-ю медаль чемпионата мира и побила абсолютный рекорд шведки Ани Персон по количеству наград. Причем на счету Шиффрин уникальная серия: она брала золото на пяти чемпионатах мира подряд, а первую победу одержала 10 лет назад.

Гигантский слалом – одна из любимых дисциплин Шиффрин, в конце декабря она уже выигрывала его на этапе в Семмеринге.

«Это один из самых сложных для меня видов, но когда я в форме, то получаю от него огромное удовольствие», – признавалась Шиффрин. Перед чемпионатом мира она выиграла 10 из последних 17 гонок в слаломе и гигантском слаломе, так что вряд ли успех в Куршевеле сильно кого-то удивил.

Главная фишка Шиффрин – универсальность, Микаэла единственная в горных лыжах имеет победы во всех шести дисциплинах. Хотя начинала как специалист в технических видах и до сих пор комфортнее чувствует себя в слаломе и гигантском слаломе. Над скоростным спуском и комбинацией она работала отдельно, и хотя не входит здесь в число фаворитов, стабильно набирает очки в зачет Кубка мира.

Ее личный тренер, Майк Дэй, считает, что подготовка к скоростным дисциплинам может повредить ее навыкам в слаломе:

«Нам приходится специально приезжать в Кортину, Санкт-Мориц или Сент-Луис и проводить там мини-сборы. Но в то же время мы жертвуем техническими тренировками. Тут сложно найти баланс. Я аплодирую Микаэле, которая умудряется выигрывать в слаломе даже с минимумом подготовки».

Шиффрин боялась повторения Пекина-2022 – ее самой серьезной спортивной беды, но дежавю не будет

Путь Шиффрин совсем не похож на сказку. Основные вехи вы наверняка помните: чудесные детство и начало карьеры, затем гибель отца в 2020-м, депрессия, возвращение в спорт, и, наконец, шокирующая неудача на Олимпийских играх в Пекине. Шиффрин ехала туда фаворитом, а в итоге не смогла финишировать в половине заездов и не поднялась выше 9-го места.

После тех Игр Микаэла написала открытое письмо и рассказала, что творилось у нее в душе. Вряд ли вы читали от обычно суперуспешного олимпийца что-то более откровенное.

Этот чемпионат мира начинался для Шиффрин с кошмарного дежавю. В заключительной дисциплине комбинации – слаломе – она выигрывала у лидера 0,96 секунды. Это в переводе с горнолыжных терминов на общечеловеческие – пропасть. До финиша оставались всего трое ворот. И тут Шиффрин ошиблась. Пропущенные ворота, вылет с трассы... Сложно было не провести аналогий с ее олимпийской историей.

«Если брать Олимпийские игры и чемпионаты мира, я не финиширую почти в половине гонок. Это дикая статистика, – шутила Шиффрин. – Теперь мне уже весело, но когда ты за месяц раз сто отвечаешь на вопрос журналистов, не боишься ли повторения олимпийской истории на чемпионате мира, а потом в первой же гонке случается ровно то же самое...

Эти 48 часов до следующего старта были непростыми. Я повторяла себе, что раз пережила Олимпиаду, переживу и отсутствие медали на чемпионате мира, но все равно. Когда у меня появилась награда, я снова стала улыбаться».

Из депрессии Шиффрин вывел возлюбленный. Перед первым свиданием она заставила его сдать тест на ковид

Возможно, секрет в том, что на этом чемпионате мира Шиффрин не одинока. Ее бойфренд – один из лучших лыжников мира норвежец Александр Омодт Кильде. В Куршевеле он уже взял два серебра, в скоростном спуске и супергиганте.

Шиффрин и Кильде называют power couple – то есть когда партнеры вместе становятся сильнее, чем просто сумма их качеств. Так и есть: он помог ей справиться с переживаниями после гибели отца, она сделала его лучшим лыжником мира. Все началось пару лет, когда Александр в соцсети предложил Микаэле поддержку.

«Он написал, что если я хочу с кем-то поговорить, то он готов выслушать, – вспоминала Шиффрин. – Я ответила: «О, ты еще об этом пожалеешь!» Но какое-то общение завязалось. Мы болтали и не могли остановиться. В какой-то момент я сказала: «Мы почти не встречались лично, но кажется, ты будешь моим парнем». Он ответил: «Без проблем!»

Первое свидание получилось не менее кинематографичным. Разгар пандемии – не лучшее время для новых отношений, но горнолыжники выкрутились.

«У меня настолько была паранойя насчет ковида, что перед свиданием я заставила его сдать тест, – смеялась Микаэла. – Очень романтично, правда? Мы гуляли в масках и не приближались друг к другу ближе чем на шесть футов (пара метров – Sports.ru). Но несмотря на все это, он шутил и веселился, и мы прекрасно провели время».

Уже в конце того сезона пара вместе провела отпуск и рассказала об отношениях своим поклонникам. Ради подруги Кильде даже переехал – теперь он живет и тренируется рядом с Микаэлой в горах Колорадо.

В это межсезонье Шиффрин с Кильде успели побывать на этапе «Формулы-1» в Сильверстоуне и пожать руку Тому Крузу. Кильде ставит этот момент чуть ли не выше спортивных побед.

«В мире идет война, ковид, меняется климат, столько всякого негатива происходит.... – рассуждал Кильде. – Но спорт продолжает оставаться источником радости даже для тех, кто смотрит соревнования дома на диване. А уж для зрителей на стадионах – еще сильнее.

Я прекрасно понимаю, что рядом с Микаэлой я всегда буду «плюс один», только ее спутник. Но я люблю Микаэлу и люблю лыжи, поэтому меня не раздражает. Тем более, в США, если честно, вообще ни до каких спортсменов нет дела, если ты не баскетболист».

Шиффрин с ее обаянием и удивительной историей, похоже, меняет ситуацию. Во всяком случае, среди девушек с лыжами она сейчас точно самая популярная американка в мире.

Горные лыжи

Чемпионат мира

Гигантский слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 2.07,13

2. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,12

3. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 0,22

4. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,31

5. Марта Бассино (Италия) – 0,80

6. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) – 0,92

7. Петра Влхова (Словакия) – 0,93

8. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,26

Фото: Gettyimages.ru/Tom Pennington, Alexander Hassenstein, Ezra Shaw, Agence Zoom / Stringer