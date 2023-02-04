Шахматисты первыми переходят в Азию. Просчитали на ход вперед или поторопились?

Российский спорт все ближе к тому, чтобы официально стать частью Азиатского континента.

По замыслу МОК, именно через Азию нашим предстоит квалифицироваться на Олимпийские игры-2024 в Париж. Цитата из последнего релиза МОК:

«Олимпийский совет Азии наметил возможный путь прохождения квалификации для спортсменов с российским или белорусским паспортом.

Также OCA с полной определенностью развеял опасения в том, что азиатские спортсмены потеряют квоты. Хотя детали еще обсуждаются вместе с международными федерациями, ясно, что азиатские спортсмены не потеряют ни квоты, ни медальные перспективы».

Похоже, для летних олимпийских видов переход в Азию – дело (ближайшего?) будущего. Футболисты тоже думают о смене континента – в основном ради ЧМ-2026, а не Олимпийских игр. После дебатов в конце декабря этот вопрос пока на паузе.

А вот шахматисты неожиданно первые, кто сделал шаг в сторону Азии.

В начале марта Федерация шахмат России может стать частью Азиатской федерации. Еще в апреле 2022-го (!) Наблюдательный совет РШФ единогласно проголосовал за переход , а теперь Европейский шахматный союз ожидает, что в ближайшие недели Россия выйдет из состава.

Зачем нужна Азия, если наши шахматисты и так выступают?

Логичный вопрос. Российские шахматисты чувствуют себя неплохо относительно представителей других видов.

• Они одни из немногих спортсменов с российским паспортом, почти не страдающие от санкций. Ян Непомнящий весной сыграет за звание чемпиона мира, а Александра Горячкина боролась за право стать претендентом на титул у женщин (в обоих случаях соперники – из Китая);

• шахматисты играют на международных турнирах в нейтральном статусе (под флагом FIDE), при этом от них не требуют политических заявлений;

• конкуренция в азиатских шахматах выше, чем в европейских. Отбор на главные командные турниры только усложнится. Сильные Азербайджан и Армения, несмотря на географию, сделали выбор в пользу Европы – наверное, не зря?

Тем не менее, руководство нашей федерации единогласно за азиатское будущее. В Европе, похоже, такому решению только рады.

– Согласно недавним и неоднократным заявлениям президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, переход в Азиатскую шахматную федерацию является чисто техническим вопросом, – говорится на сайте Европейского шахматного союза. – Никто в Азии не возражает, и это подтвердится на генеральной ассамблее Азиатской шахматной федерации, которая пройдет с 26 февраля по 3 марта. Если ECU не получит четкого заявления от FIDE против этого шага, мы будем считать, что Федерация шахмат России получила зеленый свет.

Очевидно, что федерация не может иметь членство на двух континентах одновременно – и ECU ожидает, что РШФ выйдет из состава до 24 февраля 2023 года.

Получается, до первого в России перехода по азиатскому маршруту меньше месяца?

«Футболисты боятся, что им в Азии не с кем будет играть. А нам там будет только интересней»

– Я обеими руками за переход в Азию, – рассказал Sports.ru главный тренер женской сборной России, гроссмейстер Сергей Рублевский. – Там у нас должна наконец заиграть сборная.

Мы действительно одна из немногих федераций, где спортсмены могут выступать под нейтральным флагом, но только лично. Я как тренер сборной кровно заинтересован, чтобы команда тоже выступала. А в Азии у нас гораздо больше, чем в Европе, дружественных стран, которые не будут ставить ультимативных условий «либо мы, либо они». И даже товарищеские матчи будет с кем играть.

– Футболисты вот боятся перехода в Азию, а вы – нет. Почему?

– Футболисты, может, боятся, что им там будет не с кем играть. Но в отличие от футбола, мы после перехода в Азию не только не теряем в конкурентности, а наоборот. Индия, Китай, Иран (сначала в детских турнирах, а теперь и во взрослых) – лидеры мировых шахмат. У женщин нашими главными конкурентами в Европе были сборные Украины и Грузии. Так вот, Индия и Китай – это гораздо интересней.

– Что изменится для наших шахматистов после перехода?

– Если говорить о личных турнирах, тут будет новая система отбора на Кубки мира. Женский и мужской отбор пройдут в марте. На нас должны перекинуть новые квоты с Европы на Азию. Насколько я понимаю, FIDE решает этот вопрос, и с этим как раз связана задержка с оформлением перехода.

Есть еще Азиатские игры, какие-то турниры внутри континента. С этим мы пока не сталкивались, будем разбираться. Пока даже календаря не знаю. Но в любом случае, чемпионат Европы – это тоже не суперпрофессионально организованные соревнования. Уровень довольно средний, иногда почти любительский. Вряд ли мы что-то потеряем.

– В Азии мы будем играть в нейтральном статусе под флагом FIDE – или есть шанс, что нет?

– Вопрос не ко мне, не знаю.

– Как быть с отбором на Всемирную шахматную Олимпиаду?

– Кроме региональной системы отбора на Олимпиаду отбирается первая десятка команд по рейтингу. Мы всегда входили в это число. Но вообще, вопрос с квотами – самый острый. Пока, наверное, даже в FIDE до конца не поняли, как это сделать красиво и чтобы никого не обидеть.

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«Сделать красиво и никого не обидеть» – похоже на девиз нынешней политики спортивных чиновников, правда?

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков, Алексей Филиппов