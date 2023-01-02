Новый лидер биатлона – француженка-столяр. Она строгает бревна и создает уникальную мебель

Жюлия Симон – прорыв сезона.

Желтая майка лидера, три личные победы и серия из семи подиумов подряд – круто для биатлонистки, которая до этого года почти не светилась среди лидеров.

Внезапный взлет случился в 26 лет, когда за плечами уже Олимпиада и три чемпионата мира в роли середняка. В российской сборной такое бывает часто (в этом сезоне, например, в том же возрасте прорвало Елизавету Каплину), а вот для мира – нетипичная история. Тем более, что за спиной у Симон мощная команда – Хло и Анаис Шевалье, а также Лу Жанмонно проводят отличный сезон и рядом с топ-10 в общем зачете.

Хотя француженки после Олимпиады потеряли лидера – Жюстин Брезаз-Буше пропускает сезон из-за беременности – и приобрели тренера без биатлонного опыта.

Улучшить ход Симон помог лыжный тренер, подготовивший лучшего спринтера мира

Ключ к успеху Жюлии – потрясающая стрелковая статистика: за первые два этапа Кубка мира она лежа не промахнулась ни разу. 100% попаданий после более чем ста выстрелов – достижение, которое войдет в историю.

Всегда так быть, конечно, не могло, но и сейчас француженка попадает на лежке в 98% случаев. Это очень серьезно. Стоя дела чуть хуже (85%), зато в лыжном ходе Симон заметно улучшилась даже по сравнению с первыми неделями декабря. Начинала с крепких середняков, а теперь – один из лидеров.

С этого сезона француженок тренирует Сирил Бурде – бывший шеф элитного лыжного спринтера Ришара Жува. До сих пор в биатлоне он не работал, зато Жува в прошлом году привел к спринтерскому Глобусу (и это при живом Клэбо!) и олимпийской медали в эстафете. Сложно не провести параллель с Юрием Каминским – еще одним тренером из лыжного спринта, но в сборной России.

Правда, у Бурде чуть больше опыта именно в биатлоне: в конце 90-х он пару лет входил в юниорскую сборную Франции. А помогает ему олимпийский чемпион 1996 года в пулевой стрельбе Жан Пьерр Амат, вернувшийся на родину из сборной Китая.

– Основной целью нашей работы с Жюлией был поиск фазы расслабления, – рассказывал Бурде. – Она уже была отлично готова физически, но я хотел, чтобы ее движения стали более расслабленными и экономичными. Тогда она сможет тратить меньше сил, но ехать так же быстро. Я доволен тем, что вижу в первой половине сезона, но это еще далеко не пик. Жюлия будет прогрессировать.

Вот это совпадение: Симон выиграла первую гонку в тот день, когда Фуркад выиграл последнюю

Сама Симон больше всего радуется даже не желтой майке, а наконец обретенной стабильности. До этого сезона ее не хватало, хотя Симон и сумела взять на Играх-2022 серебро в смешанной эстафете.

Слева направо: Анаис Шевалье, Эмильен Жаклен, Жюлия Симон и Кентен Фийон-Майе

– Чем больше гонок проходит, тем больше я начинаю мечтать о Глобусе, – признается Симон. – Я горжусь тем, что ношу желтый биб, ценю каждое очко, но понимаю, что главная борьба еще впереди. Особенно важен будет чемпионат мира (8-19 февраля в Оберхофе – Sports.ru). Нельзя слишком увлекаться сейчас, это только январь.

Симон называет кумиром Мартена Фуркада, и вряд ли во французском биатлоне могло быть иначе. Символично, что первую победу на Кубке мира в карьере Жюлия одержала ровно в тот день, когда Фуркад провел последнюю гонку – 14 марта 2020-го в Контиолахти. Нужно ли говорить, что успех француженки на фоне последней победы и трогательного прощального письма Фуркада не имел тогда никакого резонанса?

Но Симон не обижается: «Как бы хорошо ни выступали женщины, мужской биатлон во Франции все равно популярней».

«Меня всегда привлекала работа с деревом, хотя плотников в семье не было»

Жюлия родилась спустя 3,5 года после пока последней французской зимней Олимпиады – в Альбервилле-1992 – в тех самых местах. Провинция Савуа, заброшенная в массивах Альп – Мекка зимнего спорта. С двух лет Симон стояла на лыжах (и это не экстремально рано, а нормально для этих мест), с трех – спускалась со склонов. Отец-фермер и по совместительству смотритель склонов стал ее первым тренером.

Большинство детей сразу предпочитали более динамичные и престижные горные лыжи, но вот Жюлия сначала совмещала оба вида, а потом сделала выбор в пользу равнинных лыж.

– Я занималась в клубе и тем, и другим, но в беговых лыжах меня зацепила атмосфера, – объясняла Симон. – Там было гораздо больше товарищества, все друг другу помогали. Мне нравилось быть одной среди природы. Примерно в 8 лет я бросила горные лыжи.

С 16 лет Симон взяла винтовку и стала тренироваться в клубе Les Saisies – лучшем во Франции, к нему прикреплена и Жюстин Брезаз-Буше. Потом были выступления на юниорских турнирах, дебют на Кубке мира, запас на Играх-2018 в Пхенчхане...

У Симон удивительное хобби – деревообработка. Причем это не просто увлечение, а скорее всего – будущая специальность. Жюлия получила степень бакалавра в области управления наукой и технологиями, а потом продолжила обучение уже в столярном деле. Слушала лекции в интернете, а работы сдавала уже после сезона.

– Очень благодарна учителям, что смогли адаптировать программу с учетом моих постоянных поездок, – говорила Симон. – Меня всегда привлекала работа с деревом, хотя в моей семье не было плотников или краснодеревщиков. Но отец позволял помогать ему, когда делал что-то по дому. Думаю, оттуда и пошло мое увлечение.

После школы я не стремилась поступать в спортивный колледж, как большинство спортсменов. Мне хотелось освоить профессию, которая впоследствии мне пригодится. Здесь точно так же важны точные движения, как и в стрельбе в биатлоне. Наверное, однажды я стану торговать изделиями из дерева.

Судя по соцсетям, изделия у Симон действительно очень красивые. Как вам, например, такой альпийский пейзаж?

Или резная дверца ручной работы?

Если получится выиграть Большой Хрустальный глобус в этом сезоне, Симон точно изготовит специально для трофея деревянное хранилище.

Фото: ; globallookpress.com/Sven Hoppe/dpa , Florian Frison/Dppi, Hendrik Schmidt/dpa; instagram.com/julia_.simon