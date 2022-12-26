Помните Марию Комиссарову, которая сломала позвоночник на Олимпиаде в Сочи? Она... снова на лыжах!

Мария Комиссарова (Чаадаева) – одна из самых популярных российских спортсменок: 1,2 млн подписчиков в соцсетях – больше, чем у Алины Загитовой или Александры Трусовой.

Хотя Мария занималась далеко не фигурным катанием, а диковинными для нас горными лыжами, а затем фристайлом (в дисциплине ски-кросс).

В 2014-м году, на официальной тренировке накануне открытия Олимпийских игр в Сочи, она упала и получила компрессионный перелом позвоночника. Эта история резонировала, в больницу приходил даже Владимир Путин. Но Чаадаева об этом мало что помнит («все было как в тумане, я находилась под препаратами. Было все равно, кто зашел в палату – врач или Путин)».

Почти в бессознательном состоянии она успела попросить Путина о лечении за границей – и уже спустя несколько дней улетела в мюнхенскую клинику. Там стартовал ее длинный путь к принятию новой жизни. С тех пор Чаадаева:

• перебралась в Испанию из родного Санкт-Петербурга;

• вышла замуж и родила двоих детей (Матео и Милитина);

• завела блог и раскрутила его до миллионных цифр;

• отсудила 2 млн рублей у испанской клиники, которая обещала поставить ее на ноги (изначально хотела 56 млн, борьба продолжается).

Все эти годы Чаадаева держалась от большого спорта подальше – не появлялась на соревнованиях, упорно отказывалась от предложений стать паралимпийцем. Например, вот что Мария говорила в интервью Sports.ru три года назад:

– Разные чиновники приезжали, говорили: «Мы тебя устроим, попадешь в сборную». Но я не хотела. Мне даже было неприятно, когда поступило такое предложение. Я сразу сказала: «Нет, зачем мне это?» Я всю жизнь отдала большому спорту. Паралимпийский спорт просто не мое, не в обиду паралимпийцам, я ими очень горжусь. Мне кажется, в паралимпийском спорте больше шансов на успех у инвалидов детства, которые всю жизнь находятся в этом состоянии.

Ну и самое главное – Мария больше никогда не возвращалась на горнолыжную трассу. Никогда – вплоть до декабря 2022 года.

«Раньше я думала: как я такая крутая спортсменка – и сяду в эту люльку?»

Чаадаева снова в горах, снова на лыжах! Почти 9 лет после травмы, перечеркнувшей всю прежнюю жизнь, потребовалось ей на возвращение. Посмотрите видео в ее соцсетях – вряд ли в канун Нового года вы найдете что-то более жизнеутверждающее. Это, конечно, не сказка: Мария не встала на ноги.

Но от этого еще сильнее верится в чудо.

– Мы были на горнолыжном курорте в Сьерра-Неваде, это два часа езды от нашего дома в Марбелье, – рассказала Чаадаева Sports.ru. – Хотела, чтобы дети увидели снег, покатались на санках. Ну, и муж тоже чтобы покатался (Алексей Чаадаев – бывший член сборной России по горным лыжам и фристайлу – Sports.ru). Плюс мы снимали документальный фильм для одного из каналов.

Я случайно увидела на склоне несколько человек в люльках для катания и с этими штуковинами в руках, чтобы управлять. Даже не знаю, как они правильно называются. Спросила, есть ли прокат, мне ответили, что нет. Точнее, он есть, но взять оборудование мало – нужно обязательно еще и занятие с инструктором, потому что это сложно. «А можно сейчас?» – «Приходи через час». Мы как раз пошли записывать интервью, все сделали и вернулись. Повезло, потому что мы приезжали всего на день.

– Как местные инструкторы отреагировали на твою историю?

– Я сразу сказала, что горнолыжница и сломала спину на лыжах. То есть что такое горы, снег и так далее – мне знакомо. Люльку они дали бесплатно, работа инструктора стоила 45 евро. Но эти деньги идут в фонд помощи инвалидам.

Я сначала думала, что меня просто посадят в тележку и будут катать. Но мне вынесли спортивную люльку. «Я что, прям сама поеду?!» – «Ну да, научишься и поедешь». – «А можно мне вот на той, чтоб меня просто катали?» Но это оказалось только для тетраплегиков, то есть у кого перелом шейного отдела и подвижна только голова.

– Сложно было передвигаться в люльке?

– Очень! Держать баланс вообще непросто, это совсем по-другому, чем на лыжах, и этому реально нужно учиться. Когда меня спрашивали, почему я не пошла в паралимпийский спорт, я так и говорила: «Потому что это другое!» Я думаю, большинство из тех, кто катаются в этих люльках, инвалиды с детства. И долго, много лет этому учились.

Раньше я думала: как я такая крутая спортсменка, которая каталась профессионально, сяду сейчас в эту тележку и буду на ней кататься? Мне казалось это на несколько уровней ниже, чем то, чем всю жизнь занималась я . К тому же, это было тяжело чисто организационно. Найти подходящее место, где взять инвентарь, чем-то занять на это время детей, они же у меня маленькие и постоянно хотят быть с мамой...

Но сейчас все сложилось, и я этому рада. Мне понравилось! Интересен даже сам процесс обучения: в первый раз у меня вообще ничего не получилось, второй спуск – уже лучше, третий – еще лучше. Потом инструктор вообще отпустил меня на несколько секунд и я ехала сама!

А в конце он уже сам меня прокатил с вершины большой горы. Я ничего не делала, просто сидела, но сам кайф – сначала подъем на кресельной канатке, а потом скорость, ветер в лицо... Все, что я чувствовала, когда сама каталась на лыжах. Было классно вспомнить!

Обида? Раньше она была, но от нее лучше никому не станет. А теперь я, наверное, даже хочу еще раз это попробовать.

За эти 9 лет после травмы Чаадаева очень много успела. А в следующем году научится и снова кататься на лыжах. Разве кто-то сомневается?

Фото: instagram.com/chaadaeva_maria