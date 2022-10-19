Травля Ниманна уже на пределе: соперник забрал с доски его короля, сломал и бросил не на ту клетку

19-летний американец Ханс Ниманн (на фото справа) — главная звезда мировых шахмат прямо сейчас. Столько не говорят и не пишут даже о Магнусе Карлсене и тем более о претендентах на корону — нашем Яне Непомнящем и китайце Динь Лижэне.

В предпоследнем туре проходящего в эти дни чемпионата США Ниманн влип в очередной инцидент. Его соперник – игравший белыми Сэм Севян – внезапно взял с доски черного короля и отделил от него кусок (судя по видео, корону).

Ниманн активно протестовал – это понятно по движениям руки, после чего Севян бросил (не поставил, а именно бросил) короля обратно на доску. Но не на то поле, где изначально стояла фигура. После перепалки часы остановили, короля вернули на нужную клетку и матч продолжился.

Жест Севяна восприняли как очередной демарш в сторону Ниманна, которого сейчас модно травить. Лидер турнира Фабиано Каруана написал в твиттере: «Неуважение достигло пика. Сэм обезглавил короля Ханса».

Правда, сам Ниманн позже назвал случившееся просто непониманием.

– От моего короля отвалился кусочек, и он его просто поднял, – объяснил Ханс. – Но я был раздражен, потому что это было сделано во время моего хода.

– Почему тогда соперник показывал вам на дверь и вроде бы предлагал выйти поговорить? – уточнили журналисты.

– Он хотел выйти и приклеить отвалившийся кусок. Показывал, что нужно сходить за клеем.

После перепалки короля вернули на нужное поле, а соперники продолжили игру. Севян признал поражение белыми, когда у него оставались три фигуры на доске и 7 минут против 28 у Ниманна.

Карлсен считает, что Ниманн обманывал гораздо больше, чем признает. Chess.com на стороне Магнуса

История публичного неуважения к Ниманну стартовала в сентябре.

Тогда 19-летний американец умудрился обыграть Карлсена на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе – для норвежца это поражение стало первым за 53 партии. После него Карлсен снялся с турнира, а спустя две недели после двух ходов отказался играть с Ниманном и онлайн. Это заставило Ханса признаться в мошенничестве – правда, только в детстве и в онлайн-турнирах без призового фонда.

«Я считаю, что Ниманн обманывал больше, чем он публично признал, – парировал тогда Карлсен. – Его прогресс был необычным, по ходу нашей игры на Sinquefield Cup у меня сложилось впечатление, что он не был напряжен и даже полностью не концентрировался на игре в критических позициях, обыгрывая меня черными так, как, я думаю, только горстка игроков может сделать. Эта игра помогла изменить мою точку зрения.

Мы должны что-то делать с читерством, и со своей стороны я не хочу играть против людей, которые неоднократно жульничали в прошлом, потому что я не знаю, на что они способны в будущем».

Ниманн признался, что мошенничал в отдельных партиях на платформе Chess.com (заблокирована в РФ), когда ему было 12 и 16 лет.

«Мне стыдно, но я рассказываю об этом миру, потому что не хочу искажения фактов, не хочу слухов. Я никогда не жульничал в реальной игре за доской», – оправдывался американец.

Однако после расследования Chess.com выяснилось, что таких партий на самом деле было куда больше.

«Ему было уже 17 лет, когда он мошенничал в некоторых из этих партий. 25 игр были показаны на стримах», – говорится в материалах. По их результатам профиль Ниманна был заблокирован на Chess.com, однако никаких офлайн-санкций не последовало.

Международная федерация не имеет доказательств, что Ниманн прибегал к запрещенным приемам в турнирных партиях. Так что 19-летний американец на сегодня — самый прогрессирующий шахматист мира. Он уже преодолел знаковую отметку в 2700 пунктов и вошел в топ-40 мирового рейтинга.

Севян стал гроссмейстером на 4 года раньше Ниманна – это пропасть

Оппонент Ниманна — тоже интересный персонаж. Сэму Севяну 21, он всего на два года старше Ханса. Но в отличие от него, на виду уже с детского возраста.

В 13 Севян получил звание гроссмейстера (мировой рекорд тут 19 лет принадлежал россиянину Сергею Карякину, который стал гроссмейстером в 12 лет и 7 месяцев). Севян побеждал на детском чемпионате мира, в 14 уже обыгрывал на взрослом чемпионате страны одного из лидеров мировых шахмат Уэсли Со.

Для сравнения, Ниманн получил звание гроссмейстера только в 17 лет. И это единственный случай в топ-50 мировых шахмат — все остальные молодые таланты становились гроссмейстерами уже в 12-16. В подавляющем большинстве случаев это звание получают до 14 лет. Ниманн в этом возрасте имел рейтинг около 2300 и был далек даже от сборной страны в своем возрасте.

А вот Севян для сборной США — отнюдь не новичок, три года назад он заработал бронзу командного чемпионата мира за выступление на второй доске. А еще у него бронза на последнем чемпионате страны.

В мировом рейтинге их с Ниманном разделяют мизерные 15 пунктов. Именно поражение от Ханса лишило Севяна шанса бороться за награды чемпионата страны и в этом году.

Сам Ниманн начинал чемпионат США со словами «я готов соревноваться, потому что стою на пути к званию чемпиона мира». За тур до финиша столь громких заявлений он уже не делает. Выступление Ханса напоминает американские горки: после стартовой победы — три поражения, а потом — снова три победы подряд. Последняя из них — как раз над Севяном. С лидерами рейтинга — Фабиано Каруаной, Левоном Ароняном и Сэмом Шэнкландом — Ниманн свел партии вничью.

Сейчас Ханс идет на +1 и отстает от лидера — Каруаны — на полтора очка. Чисто теоретически он еще может претендовать на место в тройке, но для этого требуется не только победа над 15-летним Авондером Лянем в последнем туре, но и нужные результаты трех других партий.

Заключительный тур сыграют сегодня в 22:00 по московскому времени.

Фото: fide.com ; twitter.com/FabianoCaruana; uschesschamps.com; chess.com