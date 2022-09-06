«Я постоянно просила деньги у родителей». Наша биатлонистка сменила спорт – и уже лидер мирового сезона в легкой атлетике

Эльвире Чепаревой (Хасановой) сейчас 22, и она — уверенно лучшая в России в спортивной ходьбе. Недавно выиграла Спартакиаду с лучшим результатом сезона в мире, год назад выступала на Олимпийских играх в Токио (16-е место).

Мы вряд ли бы об этом вспоминали, если бы не интересный поворот: на самом деле, Чепарева — профессиональная биатлонистка. В ходьбу она перешла только в 2016-м по приглашению Ольги Каниськиной, олимпийской чемпионки-2008. А в биатлоне Эльвира брала медаль первенства России среди девушек и обыгрывала Валерию Васнецову, участницу Игр-2022 в Пекине.

Переход из популярного биатлона в загадочную ходьбу — неожиданное решение. Но Чепарева его уверенно аргументировала. Ниже — ее монолог с массой любопытных инсайдов:

• сколько стоят занятия биатлоном и может ли обычная семья это позволить;

• как научиться ходить по роликам в Youtube и сходу у всех обыгрывать;

• как поживает мордовская школа ходьбы без Виктора Чегина;

• и правда ли, что все ходоки на самом деле бегут?

Нашла запись на Youtube, походила по коридору и решила, что справлюсь

Мой первый тренер в биатлоне — Алексей Коротаев (на фото – слева). Он воспитал Ульяну Кайшеву (теперь — Нигматуллину), Валерию Васнецову, чуть раньше — Оксану Неупокоеву.

Лера Васнецова старше меня на три года, по девчонкам мы постоянно соревновались. Правда, выигрывать у нее получалось только на контрольных тренировках, на стартах она была сильнее. Все-таки разница в возрасте у нас заметная.

Я начала заниматься в 9 лет, а в 14 мне предложили переехать в спортивный интернат в Ижевск. Это проторенная дорожка для детей из Можги — там же учились и Лера, и Ульяна. Поэтому я без раздумий поехала. Результаты у меня уже были неплохие: третье место на первенстве России по девушкам, чемпионка Удмуртии в своем возрасте. Это не безумно высокий уровень, но вполне приличный. Я мечтала о профессиональном спорте.

Эльвира Чепарева – крайняя справа

Летом 2016 года у нас в республике проводились так называемые Президентские игры. Это комплексные соревнования по летним видам спорта среди школьников. Я как раз была в 9 классе, и мне предложили поучаствовать. Выбирала между бегом на 1500 и 3000 метров, но пока я думала, все дисциплины уже разобрали другие ребята.

Свободными остались только прыжки в высоту и ходьба. В высоту я вообще никак не умела прыгать. А насчет ходьбы подумала: раз я знаю, что такое скандинавская ходьба, то и со спортивной как-нибудь разберусь. За несколько дней до старта все же загуглила, как это выглядит. Мне попалась запись женского захода на 20 км на Олимпиаде в Афинах. Я посмотрела, попробовала по коридору училища походить туда-сюда, и решила: ничего сложного, справлюсь!

На тех самых соревнованиях я заняла третье место и с ходу выполнила норматив кандидата в мастера спорта. В биатлоне я тоже была КМС, но за столько лет занятий! А тут — первый старт и техника, освоенная за полчаса по интернету.

Тренер Екатерина Ежова сразу меня заметила и предложила перейти в легкую атлетику. Я отказалась наотрез: какая ходьба, я биатлонистка!

Тогда она нашла номер телефона моих родителей и начала звонить маме. Рассказывала, что у меня талант именно к ходьбе, что я обязана его реализовать. И так постепенно ей удалось сначала убедить маму, а потом мама убедила меня.

Все решилось буквально в один день. С утра я еще проехала 40 км на роллерах, а на вечерней тренировке подошла к тренеру и объявила, что ухожу. Для всех это был шок: я была лидером команды, мы не ругались, и вдруг я собираю вещи и уезжаю домой.

Уже на следующий день мы с родителями поехали в школу олимпийского резерва в Саранск. Это был пробный сбор на две недели. Тогда у меня еще был настрой, что если не понравится, вернусь обратно в биатлон.

Всегда каталась на лыжах спортшколы, потому что мы не могли купить собственные

В ходьбе сразу шокировал уровень людей, которые со мной тренировались. Куда ни посмотришь — олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта... В биатлоне я видела вживую из лидеров только Ивана Черезова. Он из Ижевска и приезжал к нам в училище. Но в целом, я могла тренироваться с участниками Кубка Европы, не более.

А тут рядом со мной ходили Каниськина (на фото), Кирдяпкин, Лашманова, Нижегородов....

Я не успевала запоминать титулы. И задумалась: я еще даже не занимаюсь толком ходьбой, просто девчонка, которая приехала попробовать, и уже рядом сплошные звезды. Со мной индивидуально работали лучшие тренеры. Показывали работу рук, ног, постановку колена и стопы... Плюс к этому идеальное питание, проживание, массаж, физиотерапия. Если у тебя что-то болит — тут же УЗИ, если нужно восстановление — бассейн, сауна, джакузи. В биатлоне у меня такого и близко не было.

Биатлон был для моей семьи заметной финансовой нагрузкой. Я не только ничего не зарабатывала, но приходилось еще и много тратить. Те же перчатки стоят 5 тысяч, а хватает их порой всего на месяц. Термобелье, комбинезон, наконечники для палок... Масса мелочей, но вместе это выходило в очень приличную сумму.

Мы самая обычная семья: папа — сварщик на заводе, мама — медработник, и есть еще брат на четыре года старше. Так что я всегда каталась на тех лыжах, которые давали в спортшколе, потому что купить собственные мы не могли. Три пары новых лыж на сезон, как у некоторых ребят, для нас было слишком шикарно.

А в Саранске, куда я приехала вообще никем, мне сходу выдали новые кроссовки. Это тоже было весомым аргументом за ходьбу.

Эльвира обманула насчет травмы и похудела ради ходьбы на 11 кг!

В конце первого сбора у меня с непривычки заболело бедро. С этой болью я и уехала домой. Тренеры сказали: спокойно восстанавливайся, а в конце августа мы позвоним и скажем, берем тебя в ходьбу или нет. Эти три недели ожидания стали для меня адом.

Получалось, что я уже ушла из биатлона и забрала документы из Ижевска. А никаких гарантий, что меня возьмут в Саранск, не было. Даже куда подавать документы в школу, было непонятно: в Ижевск, в Саранск или дома в Можгу? А я ведь хорошо училась и хотела продолжать. На дворе 28 августа, я не тренировалась и не понимала где учиться, и ощущала себя у разбитого корыта.

В этот день мне позвонила Ольга Каниськина (на тот момент она была и.о директора центра в Саранске). Если честно, я тогда соврала ей, что нога не болит и чувствую себя прекрасно. На самом деле, нога по-прежнему беспокоила. Но Каниськина позвала меня в Саранск: тренироваться и учиться в школе через дорогу. С тех пор я больше никогда не просила у родителей денег.

Спасибо биатлону, база ОФП у меня была прекрасная. Оставалось только поставить правильную технику и похудеть. В биатлоне я весила 56 кг при росте 1.63 м. Не скажу, что была толстушкой, скорее плотненькой. Тренеры в ходьбе сказали, что для нового вида спорта нужно немного сбросить. Ляжки, попа — все это мешает ходить быстро.

Я не садилась на диету, ничего не делала специально. На фоне стресса и длительных тренировок вес ушел сам. Сейчас я вешу 44-45 кг. В таком весе мне гораздо комфортнее именно в спорте.

Безумное совпадение: 16 июля 2017-го, то есть спустя ровно год после моего первого приезда в Саранск, я выиграла бронзу на юниорском чемпионате мира в Кении. Та поездка в Найроби вообще была сказкой для девчонки из Можги, которая всего первый год тренируется. К тому же, тогда уже началась история с санкциями, и нейтральный статус мне дали в самый последний момент.

Те эмоции на пьедестале я никогда не забуду. Наверное, именно в тот момент я мысленно окончательно попрощалась с биатлоном. И честно призналась себе, что вряд ли я в биатлоне вот так стояла бы с медалью международных соревнований.

Знакома ли Эльвира с Чегиным? А что думает о допинговых скандалах?

На Олимпиаду в Токио я попала каким-то чудом. Там могли поехать всего десять человек, и я реально понимала: где я — а где, например, Маша Ласицкене? Разные планеты. Было и еще много достойных претендентов: Полина Миллер, Полина Кнороз, Тимур Моргунов...

К ходокам после всех допинговых скандалов сложилось неоднозначное отношение. Я пришла в Саранск уже после Виктора Чегина, мы даже не знакомы.

Знаю, что были тяжелые времена, но мордовская школа ходьбы все равно жива. Лидеры нас не бросают: Денис Нижегородов приходит на тренировки и делится опытом, Ольга Каниськина часто подсказывает, она и была моим первым наставником. Несмотря на весь негатив, мы по-прежнему показываем результаты мирового уровня.

Я про себя точно знаю: я «чистый» спортсмен. Если что-то и было плохое, то до меня, я к этому никакого отношения не имею. Обидно, что при этом я должна была каждый год отправлять заявку на нейтральный статус, чтобы выступать на международных соревнованиях.

Поездка на Олимпиаду — пик моей карьеры. Хотя показать свой результат не смогла по целому ряду причин. Уже в Токио на день раньше меня стартовал Василий Мизинов. Он гораздо опытнее, я всегда считала его примером отличной техники. И вдруг его уже после 12-го километра снимают судьи!

Когда об этом узнала, мандраж удвоился. И не зря: первые 10 км я держалась в группе, а потом, когда начались отрывы, мне стали кидать карточки за нарушения техники. За четыре километра до финиша я уже имела две записки. По правилам, за третью я должна была бы две штрафные минуты простоять в пит-лэйне, за четвертую — снимают.

Смысла рисковать не было. Тренер сказал успокоиться и идти до финиша на своей позиции. 16-е место — это, конечно, не супер. Но финиш на Олимпиаде лучше, чем ничего. Очень хочу верить, что Игры в моей карьере еще будут.

Шок-контент: на самом деле, все ходоки бегут! «Невозможно ходить быстро и не отрывать ноги»

Вообще, фактор судейства в ходьбе чуть ли не ключевой. Ты можешь уверенно лидировать, а потом угодить в пит-лейн на две минуты или вообще быть снятой с дистанции. Это добавляет непредсказуемости, совсем как в биатлоне.

По правилам, у ходока одна нога должна всегда касаться земли. Но это нереально, когда ты идешь на большой скорости и особенно под горку. Буду откровенна: на самом деле, фаза полета есть абсолютно у всех спортсменов. Невозможно ходить быстро и не отрывать ноги. Просто у кого-то полет высокий и прямо видно, что человек бежит. А у кого-то — низкий, на минимальной высоте.

Прятать полет, делать так, чтобы его не было видно невооруженным взглядом — это и есть искусство ходьбы. Есть масса хитростей: ставить стопу чуть внутрь, разворачивать колено.... Если у человека, когда он стоит прямо, колено немного провисает назад — это предрасположенность к ходьбе. У самых лучших ходоков полета вообще не видно, хотя на самом деле — он все равно есть.

Бесит, когда люди выкладывают в интернет фотографии, как кто-то «бежит», и начинают это обсуждать. Так любого ходока можно сфоткать, вообще без проблем!

Но по правилам, видео- и фотосъемка не считаются доказательством, что спортсмен нарушил правила. Если судья на дистанции не увидел — ты чист.

Были ли у меня мысли, что спортивная ходьба — это немного искусственная, надуманная дисциплина? Честно, были. Бегать и прыгать — это понятно и логично, а вот ходить... Но ходьба интересная и непредсказуемая. Она дала мне в жизни очень многое: карьеру, поездку на Олимпиаду и даже — любовь.

«Выступаю в счастливой форме, которую подарил муж»

Первые месяцы в Саранске у меня не было подружек. У девчонок уже сложилась своя компания, и вдруг появляюсь я. Я никого не знала, меня никто не знал, плюс, возможно, была какая-то ревность, что я отбираю медали и внимание тренера.

А потом я познакомилась с Сергеем Шарыповым — он оказался земляком, буквально из соседнего села. Сергей взял меня под опеку, помогал в быту, старался меня не бросать. Его лучший друг — Дементий Чепарев, мой будущий супруг. Так мы и ходили везде втроем.

Дементий почти сразу стал за мной ухаживать. Но я думала о спорте и не обращала на него внимания. Так продолжалось довольно долго, пока я все-таки не сломалась. Он был потрясающе заботливым и внимательным. И очень хотел добиться своего.

Однажды на Новый год он подарил мне форму с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. И сказал: «Пусть это будет твоя счастливая форма, в которой ты никогда не проиграешь!» До сих пор я выступаю на соревнованиях только в этом комплекте. И Спартакиаду недавно в нем выиграла.

Это уже старая модель, есть гораздо более современные. Но я верю, что эта форма — моя счастливая.

Фото: Gettyimages.ru/Ben Hoskins / Stringer, Ezra Shaw; instagram.com/chepareva_elvira