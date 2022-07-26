Необычный способ прыжка в длину — сальто вперед ради мирового рекорда! Придуман в США, разучен в СССР и запрещен навсегда

Начало 1970-х в легкой атлетике — суперинтересный период: техника большинства дисциплин еще не устоялась, и люди постоянно придумывали новое.

Как лучше прыгать с шестом или в высоту, как метать копье или толкать ядро? Ответы на эти вопросы искали прямо по ходу соревнований.

Самый известный из новаторов — Дик Фосбери, олимпийский чемпион 1968 года в прыжках в высоту. Именно он придумал фосбери-флоп — стиль преодоления планки спиной вперед, который сейчас стал общепринятым. До Фосбери прыгали только ножницами или перекидным.

Дик вообще-то не был выдающимся спортсменом даже на уровне своего университета. Поэтому и свой стиль назвал иронично, flop в переводе с английского — «неудачник» или «шлепнуться в лужу». Но именно фосбери-флоп превратил своего автора из неудачника в олимпийского чемпиона.

Был в те годы и еще один крутой новатор — Туарики Деламер, новозеландец из Университета Вашингтона. Его биография почти в точности повторяет историю Фосбери: средние результаты, зато блестящий ум и понимание биомеханики. Деламер изобрел новый способ прыжка в длину и назвал его flip, то есть «кувырок» или «сальто» .

Деламер мечтал, что его техника позволит побить мировой рекорд Боба Бимона – 8,90 м (который продержался до 1991-го). Судя по всему, это было вполне реально. Но вмешались чиновники, и «флип Деламера» так и остался одной из главных загадок легкой атлетики.

В чем выгода прыжка с сальто вперед? Есть биомеханические объяснения

Туарики показал новый стиль на соревнованиях всего однажды – на студенческом турнире в Лос-Анджелесе в мае 1974 года. Это шокировало зрителей и судей, никто из них не был предупрежден о таком дебюте.

Результат получился шикарный: во второй попытке Деламер приземлился на отметке 7,70 м – личный рекорд. Столько же напрыгал на тот момент действующий олимпийский чемпион Рэнди Уильямс.

– Моя проблема была в том, что я начал всерьез тренировать флип всего за три недели до старта, – рассказывал Деламер. – Первые тренировки я не успевал прокрутить сальто в воздухе и постоянно приземлялся на живот. Было больно, я с трудом мог ходить .

У меня по жизни было плохо с акробатикой. На соревнованиях я прыгал очень плохо по технике, даже в прыжке на 7,70 мои пятки приземлились на отметке 8,40 м ! Совсем другой результат, правда? Но чтобы его зафиксировать, мне не хватило навыков владения своим телом. Я коснулся руками песка на приземлении.

Деламер говорил, что уже тогда среди американцев ходили слухи: советские прыгуны придумали какой-то новый стиль и приедут выигрывать им Олимпиаду-1976.

В СССР действительно тоже прыгали флип, апологетом такого стиля был Алексей Переверзев (на фото) — участник Игр-1976 в Монреале. Правда, на соревнованиях он флип никогда не показывал – поэтому фото и видео, как Переверзев прыгает сальто, не сохранилось.

Его личный рекорд — 8,21 м, на тренировках флипом он прыгал 7,70.

– Один мой ученик – Переверзев – прыгал в длину с переворотом вперед, иначе говоря, делал сальто вперед, – рассказывал легенда советских прыжков Игорь Тер-Аванесян в интервью «Вечерней Москве». – Это был путь, по которому прыжок в длину мог бы развиваться.

Во-первых, это намного зрелищнее. Во-вторых, биомеханически это выгоднее. Как это ни парадоксально, но угол отталкивания во время такого прыжка становится больше (идеальный угол отталкивания – 45 градусов, если брать чистую механику). К сожалению, это практически не удается, потому что отталкивается человек под одним углом, а вылетает – под другим. В варианте же Переверзева при прыжке угол увеличивается и достигает 45 градусов. На самом деле, сделать все это очень просто. В акробатике детей учат делать сальто вперед за одно занятие.

– Мы услышали, что в Америке ребята таким стилем прыгали по 8,20 м, увидели кинограммы и решили попробовать, – рассказал Sports.ru современник Переверзева, заслуженный тренер РФ Владимир Плеханов. – Это совершенно несложно, у меня получилось с первого раза.

Любой прыгун в длину (по крайней мере, того времени) умел делать сальто вперед или назад. Мне сразу понравилось, техника показалась просто о-о-очень перспективной.

Дело в том, что самая типичная ошибка прыгунов в длину при стандартном отталкивании — остановка плечей на планке. Из-за этого теряется горизонтальная скорость и падает дальность прыжка. Но чтобы прокрутить сальто, плечи должны двигаться вперед , иначе вы не скрутите оборот. Это заставляет спортсмена не останавливаться и позволяет полностью сохранить горизонтальную скорость.

«Почему крутить сальто на бревне можно, а в яму с песком — нет?»

В ноябре 1974 года в журнале «Легкая атлетика» опубликован подробный материал «Быть ли прыжку «сальто»?

Там приводятся исследования американского тренера Тома Эккера — он разрабатывал технику флипа параллельно с Деламером. Советские ученые подробно разобрали аргументы американца, но к единому мнению — так ли эффективен новый прыжок – не пришли.

Впрочем, это уже было неважно: в том же 1974-м, как раз в период подготовки журнала в печать международная федерация запретила любые перевороты через голову в прыжках в длину, как опасные для здоровья спортсменов. Это ограничение действует и до сих пор (пункт 30.1.3 соревновательных правил World Athletics).

– Если флип кажется вам опасным, запретите тогда всю спортивную гимнастику, – негодовал Эккер в середине 1970-х. – Почему крутить сальто на бревне можно, а в яму с песком — нельзя?!

– Флип не опаснее, чем фосбери-флоп в прыжках в высоту, – считает Плеханов. – Там тоже можно приземлиться на шею, но почему-то это никого не пугает. При флипе, даже в самом худшем варианте, если ты падаешь на шею, ты все равно продолжаешь вращаться. Максимум — ты потеряешь в результате, и все.

Я до сих пор использую элементы этой техники в тренировках, когда нужно научить детей не останавливать плечи. Ставлю мат для прыжков в высоту и прошу после отталкивания сделать кувырок. Это отличный способ почувствовать, что такое потеря скорости и как ее можно избежать.

– Если бы флип не запретили в середине 1970-х — результаты в современных прыжках в длину были бы выше?

– Если бы флипом прыгали действительно одаренные, топовые спортсмены — да. Я очень верю в эту технику.

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов