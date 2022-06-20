WADA вцепилось в Россию и выиграло суд – это запустит до 500 новых дел. Мы разобрались: под ударом звезды

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал еще троих российских спортсменов. На этот раз пострадали гребцы:

• Александр Дьяченко, олимпийский чемпион Лондона-2012, двукратный чемпион мира;

• Николай Липкин, четырехкратный чемпион мира;

• Александра Дупик, многократный призер чемпионатов мира и Европы среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Байдарочник Дьяченко лишился серебра чемпионата мира 2015 года. Каноист Липкин, который за эти годы успел сменить гражданство на Узбекистан и получить в 2019-м другую допинговую дисквалификацию за два анаболика (дростанолон и болденон) — победы на московском чемпионате мира-2014.

Сама по себе дисквалификация гребцов — точно не сенсация. Спортсмены сильные, но далеко не звезды национального масштаба. Важнее другое: есть вероятность, что дело гребцов станет прецедентом, который позволит WADA в ближайшем будущем обрушить на российский спорт вал подобных судов .

Гендиректор WADA Оливье Ниггли призвал заново открыть российские дела

WADA добивалось дисквалификации каноистов последовательно и долго. Сначала были собраны доказательства вины спортсменов из базы данных, взятой из Московской лаборатории (LIMS). Потом эти документы передали в международную федерацию. Та не сочла аргументы достаточными и вины спортсменов не признала. После чего WADA обратилось в CAS и выиграло.

Теперь гребцы отстранены на 4 года, а WADA грозит: если и другие международные федерации не будут достаточно усердно копаться в LIMS, последуют новые апелляции и суды. Причем в огромных количествах.

Еще в середине мая WADA говорило об открытии 17 новых дел. А всего в международные федерации было передано — сейчас лучше сесть — по состоянию на конец 2021 года... 492 пакета документов! Что будет, если каждая такая история дойдет до суда?

Что случилось с гребцами?

В пробах спортсменов нашли букет запрещенных препаратов: у Дьяченко — анаболики тренболон и метенолон, у Липкина — вдобавок еще и оксандролон. У Дупик был только фуросемид. Но тут важно, что речь — о пробах, взятых еще в 2014 году .

Александр Дьяченко

Физически их давно не существует, они уничтожены. По регламенту, отрицательная проба хранится в лаборатории максимум три месяца, а тут прошло восемь лет. Все обвинения спортсменов — виртуальные, основаны на несовпадении информации в двух электронных базах данных:

• LIMS — это внутренняя база лаборатории, куда автоматически попадают все результаты тестирования, в том числе и первичного скрининга поступающих проб. База LIMS из Московской лаборатории передана WADA в начале 2019 года, впоследствии в ней нашли следы манипуляций;

• и ADAMS — онлайн-база для хранения и сбора всей информации по спортсмену. Туда вносят сведения о сданных пробах, их результаты, данные о местонахождении и другие.

Именно в манипуляциях с базами данных и обвиняли Московскую лабораторию. Согласно докладу Макларена, во времена Родченкова положительные результаты нередко заносили в ADAMS как отрицательные.

— WADA сверяет базы LIMS и ADAMS: если в первой информация о положительном скрининге осталась, потому что из нее очень тяжело что-то удалить, а в ADAMS проба стоит как отрицательная – на основе этого расхождения и открывается дело, – объяснила Sports.ru спортивный юрист и бывший и.о гендиректора РУСАДА Анна Анцелиович.

Но есть нюанс. По-хорошему, если первичный скрининг в лаборатории показал наличие запрещенного препарата, потом проводят еще и более тщательный анализ. Если и он положительный — спортсмен может потребовать вскрытия пробы «Б». На каждом из этих этапов наличие допинга может не подтвердиться, и тогда спортсмен автоматом не виновен.

Но в делах по базе LIMS все это невозможно — физически проб давно нет, перепроверить их нереально.

– В некоторых делах спортсмены действительно использовали довод, что полноценно пробы никто не проверял, – рассказала Анцелиович. – Но как показала судебная практика, это не работает. CAS не принимает такие аргументы во внимание .

Как оправдаться, если пробы старые и их давно не существует? Пловцы перед Токио-2020 сумели!

Вообще, дел по базе LIMS уже несколько десятков, абсолютное большинство из них привело к дисквалификациям спортсменов.

Самые громкие из недавних — биатлонист Алексей Волков и волейболист Дмитрий Мусэрский. Обоим прилетели приветы из 2013-го. Волков на момент дисквалификации закончил карьеру, но из-за допинговых проблем не может входить тренерский штаб российской сборной. Мусэрский из-за пробы пропустил Олимпиаду в Токио.

Но есть и история успеха. Пловцы Вероника Андрусенко (на фото ниже – Sports.ru) и Александр Кудашев получили обвинения за несколько дней до старта Олимпиады-2020. Спортсмены уже были включены в состав олимпийской сборной и готовились на сборе во Владивостоке. В итоге они обратились в выездную панель CAS, которая оперативно рассмотрела дело и внезапно сняла все обвинения.

– Я не вправе раскрывать обстоятельства дела пловцов, которым отчасти занималась, – рассказала Анцелиович. – Но там были твердые доказательства того, что спортсмены не принимали запрещенных субстанций. Поэтому CAS и принял такое решение, и впоследствии никто его не обжаловал. Каждая история индивидуальна, тут не может быть прецедентов. В каждом конкретном случае необходимо соблюдать баланс между борьбой за чистоту спорта и правами спортсмена.

Хэппи-энд пловцов, которые в итоге выступили в Токио, повторить будет крайне сложно. Что-то доказать WADA спустя семь-восемь лет после взятия пробы — почти нереально. Даже если в действительности смягчающие обстоятельства и были.

– Мы как раз сейчас ведем дело по пробе 2014 года, где нашли остарин , – сообщила Анцелиович. – На тот момент этот препарат часто находили в БАДах. Но от нас хотят конкретный источник. Как мы его найдем спустя столько лет?! Даже если спортсмен вспомнил и подозревает какой-то конкретный БАД, доказать, что допинг попал именно из него, невозможно.

Сколько новых дел откроет WADA?

Пока статистика выглядит пугающе: в конце прошлого года называлась цифра 492 – это открытые международными федерациями дела. Еще раньше WADA говорило о 298 переданных пакетах документов.

Для сравнения: вся сборная Олимпийского комитета России на Играх в Токио — 335 спортсменов. На Играх в Пекине — 212 человек. Если поверить, что открытых допинговых дел примерно 500, то это вообще все топовые спортсмены страны, включая летние и зимние виды. Как такое возможно?

– Далеко не всегда в базе LIMS речь идет о спортсменах высокого уровня, – объяснила Анцелиович. – Часто это дети, юниоры, многие из них давно ушли из спорта и даже не посчитают нужным за себя бороться. Мой прогноз: большинство из заявленных почти полутысячи дел действительно будет открыто. Но думаю, что громкие имена, нынешних членов олимпийских сборных WADA уже отработало перед Играми в Токио и в Пекине .

Сейчас, скорее всего, будут рассматривать дела спортсменов рангом пониже. Хотя все равно нельзя исключать, что попадется и какая-то звезда. Иногда WADA требуется дополнительное время на сбор документов и доказательств. Но вряд ли таких громких историй будет много.

Есть и еще важный нюанс: выигранное дело гребцов, конечно, вдохновит WADA на новые иски. Но развернуть историю назад и стряхнуть пыль со старых дел уже невозможно.

– Есть определенные сроки давности, и если международная федерация вынесла решение не открывать дело, а WADA в течение 21 дня его не обжаловало, сделать уже ничего нельзя. Поэтому даже после победы в случае с гребцами заново вернуться к старым делам, где прошли сроки, у WADA не получится, – рассказал спортивный юрист Михаил Прокопец.

А гребцы — им в России ничего не будет?

Всероссийская федерация гребли на байдарке и каноэ уже анонсировала, что в случае с делами Дьяченко и Дупик подаст апелляции в Мосгорсуд .

Липкин не заинтересован в судебных баталиях и не присутствовал даже на заседании CAS. Учитывая, что он и так пребывает в допинговой дисквалификации, и к тому же сменил гражданство – это вполне естественно. Липкин не получил восьми лет дисквалификации за второе по счету нарушение, только потому что первое (в случае с пробами из Московской лаборатории) хронологически было раньше второго. Просто вскрылось позже.

У Дьяченко и Дупик сейчас никаких иных инстанций, кроме гражданских, для апелляции не остается. Но влияние Мосгорсуда на решение WADA, конечно, трудно недооценить.

Несколько лет назад Мосгорсуд уже встал на сторону другого олимпийского чемпиона — Александра Зубкова (на фото ниже – Sports.ru), вопреки решению CAS признав его невиновным в допинговых нарушениях.

А еще раньше Басманный суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства бывшего президента легкоатлетов Валентина Балахничева к немецкой компании ARD и лично Хайо Зеппельту.

Что ничуть не мешает остальному миру считать, что у Зубкова отобраны две олимпийские золотые награды, а Балахничева дисквалифицировать пожизненно. С гребцами возможен похожий вариант. Для мира они уже точно дисквалифицированы, но за невиновность в пределах РФ еще есть шанс побороться.

Есть ли в этом смысл для самих спортсменов? Вполне вероятно – да. По крайней мере, в случае успеха в гражданской инстанции они сохранят возможность официально работать в России в спортивной сфере. А это уже немало.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse; РИА Новости/Алексей Витвицкий, Александр Вильф, Владимир Астапкович; globallookpress.com/ Friedemann Kohler