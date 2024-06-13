Испания после Энрике: ватокат или уже нет?

Загадочный фаворит.

Ватокат, стерильное владение – первое, что приходит в голову, когда вспоминают сборную Испанию.

Четвертьфинал ЧМ-2022 с Марокко стал точкой невозврата. Позор, что настиг испанцев, вылетевших с позиционным антифутболом, заложил сомнения в игровой философии и ее принципах. К владению мячом стали относиться прохладнее, назревали перемены.

Ушел Луис Энрике. Его сменил 61-летний Луис де ла Фуэнте, тренер из молодежной сборной. Это был странный выбор. Де ла Фуэнте разделяет идеи Энрике: ставка на владение, это фундамент его игры и основа мышления.

Но на первой пресс-конференции новый тренер выдал: «Нам пора возвращать свое лицо. Думаю, мы теряем идентичность».

Прошло полтора года. Де ла Фуэнте, похоже, не обманул – сборная подходит к Евро в процессе перестройки и постепенно меняется. Поездка в Германию станет проверкой.

Испания в кризисе. Это последствия скандала с Рубиалесом

Нынешняя Испания – кризисная команда.

Сборная прошла полноценный цикл Энрике. Сейчас есть проблемы с самоопределением. Де ла Фуэнте – антикризисный тренер, который внедряет новые механизмы и меняет мышление, но ограничен из-за внешних факторов.

Они не связаны с игрой. Прошлым летом разгорелся грандиозный скандал с президентом Федерации футбола Луисом Рубиалесом. Начались судебные разбирательства. Деятельность организации была заморожена. Весной на пост президента пришел Педро Роча, а из федерации полетели: генеральный директор, главный по коммуникациям и спортивный директор. Последнего зовут Альберт Луке, один из доверенных чиновников Рубиалеса.

Луке – важная фигура. Он выступал за продолжение работы по методам Энрике и отвечал за состав, следил за игроками. Он консультировал тренеров на всех уровнях, но последние полгода не работал из-за коррупционных расследований. Это стало мощным ударом по сборной. Часть дел Луке отдали Де ла Фуэнте – пишут, что тренер прямо не хотел. Но согласился – найти временный вариант просто не смогли.

«Фигура Альберта крайне важна, – рассказывал тренер. – Важно, когда кто-то занимается вопросами такого рода. Мне хочется заниматься чисто спортивным аспектом и не переживать о вещах, которые не должны относиться к тренеру. Все, что я могу сделать – войти в положение, выкладываться на максимум. Это непростое время».

Де ла Фуэнте добавил деталей в интервью Relevo: например, он сам составлял и оформлял свой контракт, отыскал знакомого юриста. Хотел временно пригласить, но его не смогли зарегистрировать в федерации. «Разговариваем с тренерами и игроками. За отношения должен отвечать не тренер. Это гораздо практичнее и даже эффективнее. Похвастаюсь перед вами: знаете, из меня вышел отличный собеседник».

Очевидно: новый тренер, что совмещает несколько ролей, не сможет полностью сконцентрироваться на игре. Некоторые должности – не тренерские. Все это накладывается на отсутствие опыта работы в таких условиях. Де ла Фуэнте принял нереально тяжелый вызов, а как тренер поставил две основные задачи: заменить ушедших лидеров, в первую очередь Серджи Бускетса, а еще выправить стиль игры в рамках возможностей.

«Мне нужны хорошие люди. Те, что верят в идею, – слова Де ла Фуэнте. – Они должны принять свою роль. Предстоит сложный процесс, тяжелые времена. Если игроки не принимают реальность, то остаются вне команды. Понимаю, что мне не хватает авторитета, но это должно стать законом. Мне нравятся не все, это точно. Все зависит от того, как именно человек понимает свою профессию».

Испания ставит на владение, но играет агрессивнее

Прошлый пункт – подводка к мысли: новый тренер не мог бы строить Испанию с нуля. Ориентация на конспекты Луиса Энрике стала ключевой частью эволюции.

«Считаю, что нехватка времени – главный минус тренера сборной. Я привык, – считает Де ла Фуэнте. – Нет времени что-то строить. Надо адаптироваться. Было бы здорово чаще встречаться с игроками и готовиться. В моем случае есть преимущество – топовые игроки. Они усваивают все, что я говорю, это счастье для тренера. Надо просто выражаться на понятном языке».

Без мяча Испания играет по схеме 4-2-3-1 – с переходами на 4-3-3 в фазе владения и подъемом левого полузащитника. Обычно – Фабиана Руиса из «ПСЖ».

Де ла Фуэнте не отошел от привычных механизмов, но понизил радикальность. Испания стала проще и вариативнее. Базовый индикатор – процент владения мячом. Высокий на фоне остальных сборных, но все же чуть просевший в сравнении с временами Энрике.

Если добавить матчи финального этапа Лиги наций-2022, у Де ла Фуэнте выйдет вообще – 70%. Совсем скромные цифры (конечно, исключительно по испанским меркам).

Процент владения не отражает стерильность, но подчеркивает: тренер не отошел от принципов, а сам подход все-таки изменил. Теперь Испания не пытается контролем задушить соперников, а генерирует моменты. Это напоминает испанцев на прошлом Евро, когда Энрике еще не пришел к идее «владение – основа результата».

Что сделало Испанию острее? Есть три основных фактора:

● Высокий прессинг стал еще радикальнее, чем при Энрике. Теперь испанцы начинают давление выше, прямо до вратаря. Пример из матча с Бразилией: вингер Нико Уильямс полетел на кипера Бенто, а Альваро Мората помогает. Поднимаются Ольмо, Руис и Родри.

Нико не смог отобрать мяч. Через пару секунд Испания перестроилась, в высокой позиции находится центральный защитник Эмерик Лапорт.

Обычно соперники паникуют, выносят мяч. Но в этом эпизоде гости не растерялись и воспользовались пустотой в обороне Испании. В итоге Винисиус, которого должен был закрывать Родри, получил гектары пространства.

Главная идея – давить соперника как можно выше. Испания некомфортно чувствует себя в среднем и низком блоках. Центр поля достаточно открытый. Родри – не чистый разрушитель (хорошо разрушает, просто для использования всего потенциала нужен доминантный футбол).

● Острые фланги атаки. При Энрике играли Ферран Торрес и Марко Асенсио, но они не заточены под дриблинг. Пабло Сарабия также предпочитал сместиться в центр и поделиться мячом. Йереми Пино не потянул уровень.

При Де ла Фуэнте основными стали Нико Уильямс, звезда «Атлетика», и 16-летний Ламин Ямаль. Это вингеры разного типа: Нико – один из лучших в Испании по скоростным проходам. Предпочитает получать мяч в движении. Ямаль принимает мяч перед соперником и не очень спешит заполнять пространство в контратаках. Ламин заточен под изоляции.

Перегрузы флангов – один из механизмов, что помогают молодым вингерам. Не такие радикальные, как у «Реала», но рядом с мячом всегда находится по четыре-пять игроков: левый защитник и вингер, левый центрхав, иногда Родри. К ним приходит центрдеф, форвард или атакующий полузащитник.

«Когда мы играем с Нико, соперники вынуждены акцентировать внимание на его фланге, а я остаюсь справа практически один. Рядом только Карвахаль, – объясняет Ямаль. – Потом длинный перевод – и возникают ситуации один на один. Мне это нравится».

● Дани Ольмо. В схеме Испании формально есть позиция десятки. Но роль, что выполняет там игрок, не совсем подходит под этот термин. Десятка Испании не контролирует, а помогает партнерам: плюс опция для вингеров, ложный нападающий в случае отхода Мораты.

Ольмо – идеальный вариант. Это техничный и разносторонний игрок, способный выполнять разные функции. Он прекрасно чувствует пространство, продвигает мяч. Бывают, что Дани уходит во фланг, пока номинальный вингер смещается в центр. «Еще в детстве отец говорил мне, что я должен уметь играть везде. Папа тренировал меня. Он явно что-то знал», – посмеивался Ольмо.

Дани может сам генерировать остроту, он разрывал Бразилию перемещениями. Это ключевой игрок для Де ла Фуэнте, но есть вариант с Педри: тогда теряют в обострении, но проще контролируют мяч и темп. Педри способен играть даже в стиле Ольмо, но пока не в форме.

«У нас 26 выдающихся игроков. Спокойно. Не стоит прогнозировать состав, слишком переживать на этот счет. Сыграет каждый. Думаю, это хорошо для всех, когда есть такая конкуренция – мои игроки знают, что это делает сильнее Испанию», – спокоен тренер.

Но есть тот, чье присутствие жизненно важно. Конечно, это Родри. Опорник «Ман Сити» – ключевой элемент сборной. Родри определяет темп игры. Он строит атаки. Помогает команде во всех стадиях игры. Родри не привязан к конкретной позиции: чаще получает мяч слева в защите, когда поднялся левый защитник.

Это формальности. Родри хорош везде. «С точки зрения человека, понимающего, что такое играть в полузащите, насколько это сложно и какое испытываешь давление, я знаю, что Родри заслуживает восторгов, – яркая цитата Микеля Мерино. – Тот факт, что он стоит позади, позволяет чувствовать себя безопаснее. Тот, как он видит поле, поражает меня. Играть с ним рядом с ним – привилегия и удовольствие».

«Это лучший опорник мира. Что еще сказать?» – краткое резюме Де ла Фуэнте.

Тренер выжимает максимум из качеств Родри в продвижении – даже центральных защитников там подбирают под него: Робин Ле Норман и Лапорт играют высоко, постоянно подчищают за партнером. Родри часто поднимается в прессинг, вторым темпом – и иногда это проблема. Но качества с мячом все перекрывают.

***

Испания – самая загадочная из топов на этом Евро. Многие записывают ее в фавориты, опираясь на славное прошлое. Это неправильный подход. Не стройте лишних ожиданий.

Де ла Фуэнте подходит к Евро в процессе перестройки. Он меняет Испанию как стилистически, так и организационно. Еще после Олимпиады-2021 Marca писала, что Луис Рубиалес видит в Луисе топ-тренера.

«Я сидел дома, но тут мне позвонили и предложили заменить Луиса Энрике. Я плакал от счастья», – радовался тренер на первой пресс-конференции.

Этот Евро ответит на вопрос, оказался ли прав скандальный президент. Де Ла Фуэнте станет либо новым Фернандо Йерро (не планировался, пришел в атмосфере административной разрухи на фоне увольнения Лопетеги), либо Дель Боске (старец, который имеет опыт управления коллективом, дает играть, не мешает). Турнир покажет, какой это сценарий. Пока можно сказать одно – у Испании самый большой диапазон исходов: от вылета из группы (там Хорватия, Италия и Албания) до победы на турнире.

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Фото: Gettyimages.ru /Fran Santiago, Rafa Babot; Oscar J. Barroso/Global Look Press