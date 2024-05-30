Величие «Реала», кризис «Барсы» и «Атлетико», сказка «Жироны». Итоги Ла Лиги

И «Сосьедад» Захаряна.

Финишировал очередной сезон испанской Ла Лиги: не самый интересный, но яркий и самобытный на фоне прошлых лет.

Резюме для тех, кто совсем не следит за Испанией:

🥇 «Реал Мадрид» – чемпион. Оторвались от второго места на 10 очков;

🥈 «Барселона» – серебро и выход в Суперкубок Испании: там «Реал», «Атлетик» и «Мальорка»;

🥉 «Жирона» закончила третьей. Триумф исторический, подвинули «Атлетико» ;

🏆 «Атлетик» и «Реал Сосьедад» попали в Лигу Европы, «Бетис» – в Лигу конференций;

❌ Вылетели: «Кадис», «Гранада» и «Альмерия».

Теперь к главным сюжетам.

Это великий сезон Анчелотти

«Реал» выиграл чемпионат в доминантном режиме: одно поражение за сезон, и то в сентябре, не было спада на дистанции. Страдали из-за травм, но стабильно набирали очки даже при экономии энергии. Вариативность поражает. Это сильнейший «Мадрид» за последние годы.

И еще нет сомнений: это великий тренерский сезон Карло Анчелотти.

Чемпионство «Реала» закрепило, а не определило впечатление. Анчелотти совершал подвиги, превратил переходный этап в исторический. Тактические ходы Карло на протяжении года – высший класс. Некоторые заслуживают оценки «гениально» даже по его стандартам.

«Мадрид» вообще принято недооценивать в контексте системности. Там и правда нет игровых механизмов, присущих догматикам вроде «Ман Сити» или «Интера». «Реал» не стремится к доминированию, но отрезками давит и в разных режимах выжимает из них максимум.

Способ не отвечает привычным требованиям тотального футбола. Нет конкретного инструмента, за счет которого команда Анчелотти могла бы стабильно получать преимущество. Это не проблема, а другая философия. В мелочах система «Мадрида» отлажена до идеала и не нуждается в усложнении.

Весь сезон Анчелотти идеально чувствует, какой сделать ход. Почти не ошибается, а мелкие просчеты перекрывает классом исполнителей. Джуд Беллингем и Тони Кроос помогают адаптироваться, остальные тоже. «Мадрид» способен закрываться в штрафной, а может обороняться за счет владения. Наказывать в быстрых или позиционных атак. Им просто все равно.

И это достижение Анчелотти, главного тренера мира прямо сейчас.

Нет, «Барса» не провалилась

«Барселона» провела неровный, но достойный сезон. Важно разграничивать фантазии и реальность. Хави не выжал максимум из состава, много ошибался, но проделал большой путь. Серебро – супер, особенно при таких мощных «Мадриде» и «Жироне», которые шли чемпионским темпом.

Многие забывают, но перед стартом сезона ушли Жорди Альба, Серджи Бускетс и Усман Дембеле. Три ключевых элемента системы Хави. Замены: травматичный Алекс Бальде, Ориоль Ромеу и 16-летний Ламин Ямаль. Повезло лишь с последним. В таких реалиях борьба за титул выглядит странной. «Барса» пыталась, но поникла с травмой Тер Стегена.

Еще раньше потеряли Гави – вообще-то важнейшего игрока. Вылетал Френки, тяжело играет Педри. В моменте в центре поля «Барсы» играл номинальный центральный защитник Андреас Кристенсен. Он справлялся, но сам факт требований к Хави поражает – с таким составом именно место в двойке должно быть целью. Тренер справился, но не оправдал ожиданий руководства. А оно не помогало.

И даже в таких условиях «Барса» выглядела достойно. Согласно метрике Understat, по ожидаемым очкам «Барса» отстала от «Реала» лишь на одно, не забила два-три важных гола. Они не заслуживали стать чемпионами, но разница между золотым годом и нынешним не такая гигантская, как кажется.

Хави выживал в тяжелейших условиях. Психовал, но признавал ошибки и пытался решать проблемы. В прошлом сезоне была прагматичная команда, в пользу которой сошлось почти все. Сейчас не повезло. «Барса» не разочаровала, но и не впечатлила. И точно не провалилась.

«Жирона» – спонсор нашего счастья

Главная аномалия последних лет. Такого в Ла Лиге давно не было.

Испанский чемпионат таков, что выскочек в нем почти нет. Специфика двоевластия, в которое иногда вклинивается «Атлетико». Четвертый за грандами чаще всего сильнее «Бетиса» и «Вильярреала», но не «Барсы» или «Реала».

«Жирона» – именно выскочка. Она просто появилась и отрезками была выше вообще всех, но не выдержала конкуренции с мощнейшим «Мадридом». Это нормально.

Каждый матч «Жироны» в этом сезоне – кайф. Не закрывались, пытались играть красиво даже с грандами. Выходило не всегда, но тренер Мичел выстроил хороший позиционный футбол. Мичел поощряет креатив, частые смены позиций, перестроения на трех защитников, заменяемость почти на каждой позиции. Базовые элементы, хотя с таким скромным составом освоить их непросто.

«Жирона» смогла. Уникальный случай: аутсайдер не играет в антифутбол и держится в топе почти всю дистанцию. Зимой сказка могла оборваться, перестал забивать Артем Довбик. Проснулись, сезон закрыли победой над «Барселоной». Могли бы быть вторыми, но не повезло с «Алавесом».

«Атлетико» – загадка

Симеоне, похоже, сам не понимает, во что сейчас играет. Вернее, может играть.

«Атлетико» теперь не автобус, а строит позиционный футбол с попытками контролировать мяч. Выходит ярко, но странно. Главное: в ключевые моменты Чоло до сих пор иногда отходит к привычным настройкам и обжигается, как с «Дортмундом». Это страх перед реальностью.

Для эволюции «Атлетико» банально не хватает качества состава. Симеоне знает, но не хочет принимать факт. Жаждет не только играть современно, но и дать результат. С его составом это невозможно. Поэтому когда «Атлетико» выдыхается, то закрывается. Но больше не умеет так надежно обороняться, как раньше. Ловушка: атаковать не могут, а закрываться разучились.

Это не вина Чоло. Не хватает исполнителей. Когда все здоровы, «Атлетико» прекрасен. На старте сезона атаковал лучше всех в Испании, побил «Реал». Эйфория прошла быстро. Зимой многие просто вымотались на фоне травм и графика. Симеоне не получил новичков, кроме Артюра Вермерена. Коке еле передвигался, а Гризманн с трудом возвращался после травмы.

Это переходный год, который, возможно, станет фундаментом прогресса нового «Атлетико». Впереди важнейшее лето.

Как там Захарян?

Все нормально. «Сосьедад» Захаряна – тоже в порядке.

Под конец сезона Арсен снова сел в запас, хотя выдал несколько неплохих игр. Тренер Иманоль Альгуались использовал его на позиции травмированного Браиса Мендеса: правее в центре, ближе к Такефуса Кубо. Захарян выглядел здорово, это комфортная зона для россиянина. Особенно запомнился матч с «Алавесом».

Важный вывод: за дебютный сезон Захарян стал важной частью ротации «Сосьедада». Освоил несколько незнакомых ролей, нигде не вредил, но и не выделялся. От него требуют универсальности. В следующем сезоне обещают дать побольше игрового времени.

Еще три ярких сюжета

● «Атлетик» – в Лиге Европы . Весомое достижение тренера Эрнесто Вальверде, он мягко перестраивает проект, возвращает атакующий стиль, берет трофеи.

Игра «Атлетика» – романтика. Будто из детства: прямолинейно, наивно и примитивно, но захватывающе. Команда Вальверде царит в переходных фазах: прессинг, перехват и доставка мяча до чужих ворот за два-три паса. Так создают все моменты. В защите тоже в полном порядке, пропускали на уровне «Реала».

● Пеллегрини и Иско затащили «Бетис» в ЛК. На фоне нескончаемых травм: так, в середине сезона вылетела весомая часть основы, пришлось спасаться молодежью и странными трансферами. Главный форвард Борха Иглесиас перестал забивать, потом поехал в «Байер». Перед стартом сезона «Бетис» ставил на трансфер вингера Абде Эззальзули. Итог – полный провал.

Но Пеллегрини чудом справился. Во многом из-за волшебника Иско. Хотя, кажется, их теперь всегда надо воспринимать только вдвоем.

● «Севилья» – тотальный провал. Уволив Хосе Луиса Мендилибара, пригласили неопытного Диего Алонсо из сборной Уругвая. Он не выиграл ни одного матча за два месяца. Команда шла в зоне вылета.

Приход Кике Флореса скрасил ситуацию, но внутри «Севилья» здоровее не стала: недавно пришел новый президент Дель Нидо, обещал строительство нового проекта вокруг молодого тренера. Им, похоже, станет Хавьер Пимьента из «Лас-Пальмаса», чуть не вылетевший из Ла Лиги. Впереди чистка состава, новая закупка и очередной перезапуск.

Главной звездой «Севильи» должен стать Ансу Фати, переговоры уже идут. Ну вы понимаете, да?

Команда сезона: нет Винисиуса и Иско, один из «Барсы»

Без главного кандидата на «Золотой мяч». Сейчас объясню.

Винисиус прекрасен в плей-офф Лиги Чемпионов, но в чемпионате влиял не так сильно. Был гениальный матч с «Жироной», яркое класико. Жуниор просыпался в самые важные моменты, но на дистанции влиял меньше, чем Беллингем. Бразилец не был настолько значим, но внес важный вклад в триумф.

Если бы оценивали по игре во всех турнирах, он точно был бы в сборной. Здесь на его месте Алекс Баэна из «Вильярреала». Если что, главный ассистент в топ-лигах: 14 голевых, обогнал Олли Уоткинса из «Астон Виллы» и латераля «Байера» Алекса Гримальдо.

Иско тоже не попал: считаю, что Антуан Гризманн заслуживал сильнее, тащил «Атлетико».

5 лучших трансферов сезона

Иско, в «Бетис» свободным агентом

Этот сезон Иско – сказка, магия. К сожалению, с трагичным концом.

Он приходил в «Бетис» бесплатно, почти год искал клуб. Пошел не снижение зарплаты ради тренера Мануэля Пеллегрини. Знакомы еще со времен «Малаги», сам он ласково называет чилийца своим наставником. Великий союз, ради которого оба пожертвовали комфортом.

Было интересно, как Мануэль интегрирует Иско с учетом Набиля Фекира. Две десятки – что-то необычное. Вышло просто: пока Фекир не играл, блистал Иско. Когда Набиль возвращался, тоже сверкал Иско.

Девять голов и семь голевых за 36 матчей во всех турнирах. Уже фантастика, а ведь Иско еще и 19 раз за 28 игр признавали лучшим игроком встречи. Это в 32 года. Без футбола сидел почти год.

Сезон Иско заметили даже в сборной. Хотели вызвать, он отменил медовый месяц, а потом травмировался. Мимо Евро, о котором так мечтал.

Александр Серлот, в «Вильярреал» из «Сосьедада»

Серлот доказал: если найти своего тренера и много работать, то можно преодолевать любые препятствия. Норвежца часто ругали до прихода Марселино в ноябре: забивал мало, а «Вильярреал» шел на дно.

Сезон Александр закончил покером в ворота мадридского «Реала». Мог стать лучшим бомбардиром Ла Лиги, но обидно сломался.

Серлот – типичный форвард-таран, но вполне пластичный. «Вильярреал» при Марселино атакует по сценарию: отдай на фланг, навесь на норвежца, а он разберется. Александр разбирался и клепал голы. Им довольны.

Цифры Серлота за клуб в 2024-м: 18 голов, все с игры. Цена восторгов: 10 млн евро.

Илкай Гюндоган, в «Барселону» свободным агентом

Единственный трансфер «Барсы», за который не было стыдно.

Гюндоган – джекпот, держал топ-уровень весь сезон. Помог Хави выйти из кризиса на фоне травм Гави, Педри и Френки. Подключения Илкая вперед почти спасли сезон Левандовского, жаждавшего идти вниз за мячом. Гюндоган компенсировал недостаток поляка в нападении, а потом помогал в опорной зоне.

Такой свободный агент – счастье, особенно на фоне Ориоля Ромеу, аренды Феликса и перехода Витора Роке. Илкаю не хватило характера, ментально так и не стал лидером раздевалки, но играл правда здорово.

Хорошо, что «Барса» его подписала. Спасибо жене Саре Арфауи.

Артем Довбик, в «Жирону» из «Днепра-1»

Довбик провел фантастический первый сезон в Испании. Просто факты:

● Первый за 15 лет, кто выигрывал трофей Пичичи, играя не за «Реал» или «Барсу»;

● 24 мяча – никто не забивал за дебютный сезон в топ-лиге больше, чем Довбик;

● Главный в Ла Лиге не только по голам, но и по гол+пас – 32 балла за 36 матчей.

Хотя зимой за Довбика было тревожно: перестал забивать, был отрезок из восьми игр без голов. Украинец пришел в себя, а в последнем туре обошел Серлота, оформив три мяча «Гранаде».

Кстати, «Жирона» потратила на Артема… меньше 8 млн евро. Отступные, за которые его заберет топ-клуб – 40 млн.

Пепелу, в «Валенсию» из «Леванте»

В 2022-м, когда Пепелу подписывал 10-летний контракт с «Леванте», мелькала мысль: «Красиво. Но зачем?»

Года в Сегунде хватило, чтоб осознать: верность тяжела, когда зовет «Валенсия», где свободно место в опорной зоне. Деградирует Уго Гильямон. Пепелу не почувствовал конкуренции и стал лидером юной команды Рубена Барахи. Через него идет вся игра «Валенсии».

Пепелу – один из лучших в Испании по продвигающим передачам, пасам под удар. Не меркнет в защите: больше всех отборов, перехватов в «Валенсии». Пепелу – топовый бокс-ту-бокс полузащитник, может все.

Неудивительно, что им интересуется «Барса». Но «Валенсия» запросит очень, очень много денег.

Стоп, без Беллингема?

Да. Важно: считаю трансфер Джуда триумфом «Мадрида», это топ-сделка.

Но отдали 100 млн евро. Серьезная финансовая нагрузка: деньги отобьются, но сумма накладывает определенные ожидания. Джуд оправдал, даже превзошел их.

Испания бедна. Переход Беллингема несравним с остальными. «Мадрид» знал, на что тратит деньги, сравнимые с годичным бюджетом «Бетиса».

Итоги Серии А: начало тактической революции (Индзаги и Мотта!), бессмертие Земана, крах тренеров-разрушителей

Итоги чертовски крутого сезона АПЛ. И эпохи Клоппа

«Байер» – чемпион, шикарный «Штутгарт» и кризис «Баварии». Итоги Бундеслиги

Все молодые таланты Лиги 1 – в одном тексте. Кто был лучшим?

Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros, Fran Santiago, Aitor Alcalde, Juan Manuel Serrano Arce, Alex Caparros, Aitor Alcalde