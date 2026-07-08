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  4. «Победа Аргентины была совершенно незаслуженной. Я больше не буду смотреть ЧМ, в нем нет справедливости. Сегодня не было ни честной игры, ни уважения». Тренер Египта Хассан после 2:3

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«Победа Аргентины была совершенно незаслуженной. Я больше не буду смотреть ЧМ, в нем нет справедливости. Сегодня не было ни честной игры, ни уважения». Тренер Египта Хассан после 2:3
Тренер сборной Египта: я больше не буду смотреть ЧМ, в нем нет справедливости.

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан считает, что победа команды Аргентины была незаслуженной.

Африканская сборная уступила южноамериканской со счетом 2:3 в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Мы могли победить, и я не хочу говорить, что нам не повезло – нет. Мы покинули турнир достойно, но конечный результат был далек от «фэйр-плей», о котором говорит ФИФА, и далек от уважения. Сегодня не было ни честной игры, ни уважения. 

Победа Аргентины была совершенно незаслуженной. Я обещаю: когда я вернусь, я больше не буду смотреть чемпионат мира, потому что в нем нет справедливости. Это мой личный протест. Я больше не буду смотреть чемпионат мира, когда вернусь домой и в нашу страну», – заявил Хассан. 

Тренер Египта Хассан о 2:3: «Мы играли лучше Аргентины, на результат повлияли внешние факторы. Могут влиять коммерческие интересы: «мы не хотим, чтобы Месси вылетел»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN UK
logoХоссам Хассан
logoСборная Египта по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Я буду смотреть, если что.
Ответfalkao2013
Я буду смотреть, если что.
Тоже посмотрю.
ОтветMr Hgaar
Тоже посмотрю.
🤝
Хорошую команду привез на ЧМ, не думаю что стоит его осуждать, эмоции понятны:) Потом пересмотрит этот матч и поймет, что сами виноваты в поражении:)
Ответrigobersong
Хорошую команду привез на ЧМ, не думаю что стоит его осуждать, эмоции понятны:) Потом пересмотрит этот матч и поймет, что сами виноваты в поражении:)
Внятно и справедливо.
Поддерживаю.👍
Ответrigobersong
Хорошую команду привез на ЧМ, не думаю что стоит его осуждать, эмоции понятны:) Потом пересмотрит этот матч и поймет, что сами виноваты в поражении:)
Комментарий скрыт
Кто вот завистливым египтянам мешал в штрафной плотно отсидеться чтоб преимущество комфортное удержать в два мяча? Сами всё себе запороли, а теперь обвиняют соперника во всякой желчи, и не стыдно? Были в десяти минутах с небольшим от выхода в 1/4, вот где позор так быстро всё проиграть без шансов.
ОтветBlack Phoenix
Кто вот завистливым египтянам мешал в штрафной плотно отсидеться чтоб преимущество комфортное удержать в два мяча? Сами всё себе запороли, а теперь обвиняют соперника во всякой желчи, и не стыдно? Были в десяти минутах с небольшим от выхода в 1/4, вот где позор так быстро всё проиграть без шансов.
Да по хорошему учитывая что Аргентина бросила играть в защите, Египет должен был идти добивать ее. Команды, которые трусливо прижимаются к своим воротам, обычно проигрывают
ОтветИван Никулин_1116720319
Да по хорошему учитывая что Аргентина бросила играть в защите, Египет должен был идти добивать ее. Команды, которые трусливо прижимаются к своим воротам, обычно проигрывают
Был момент, когда хорошо выходили, и Паредес в последний момент отобрал. По значению почти как сейв Мартинеса после удара Дембеле в финале 2022, Египет мог забивать третий.
Хассанчик на своём пердеже уже какой круг наматывает вокруг орбиты.
ОтветZoidberg3
Хассанчик на своём пердеже уже какой круг наматывает вокруг орбиты.
...с палестинским флагом в руках.
По-моему, всё просто: египтяне психанули из-за молниеносно просранного исторического шанса и сейчас цепляются за "нам поставили левый пенальти и отменили чистый гол". Но, во-первых, пенальти (максимум, спорный) не был реализован, что в моменте помогло именно Египту, во-вторых, отмена гола из-за того, что голевая атака началась с фола (а фол там был)- абсолютно по правилам, хотя и понимаю, что забившим досадно. В-третьих, пеналя на Салахе в конце не было уж точно. И наконец - кто, кроме египтян, помог аргам забить трижды в концовке?! Там что, хоть один офсайд был? Хоть одно очевидное нарушение? Хоть один из голов был с пеналя? Нет. Сами начали торжествовать прежде времени, охренев от творимой истории, сами расслабили булки и "поплыли", когда поняли, что просирают. Злодейке-судьбе не предъявишь, и в злодея для них превратился судья. А ведь он им ещё дал играть фактически 11 минут вместо компенсированных 7, несмотря на то, что они, вместо того, чтоб держать оборону стиснув зубы, истерили при любом чихе. Так что понять их можно, но руками они машут не по делу.
Обидное поражение, но абсолютно заслуженное. Египтяне сами виноваты, что упустили преимущество в два мяча в самой концовке.
Вы можете больше вообще не принимать участие в ЧМ
ОтветМечел70
Вы можете больше вообще не принимать участие в ЧМ
Уже не примут
А что там было не так?
ОтветSobachkin
А что там было не так?
ну вы даете, такие вопросы задавать. как вам не стыдно. как можно требовать от людей внятно и подробно объяснить, о чём они вообще. это оскорбляет их чувства
ОтветSobachkin
А что там было не так?
Там Египет забили два, а Аргентина три, и им сказали домой ехать, а у тренера телевизор сломался
Обиделся, что не дали ему выиграть)) 2-0 было у вас. После того, как сравняли аргентинцы, вместо того, чтобы довести дело до пенальти вы поверили в себя и побежали все в атаку, и получили заслуженный гол. Посмотри дядя статистику, вам не забили пенальти, ещё куча моментов не залетело, но вы ноете.
Вместо того, чтобы сушить игру, делать замены и т.д. бегал по бровке и жестикулировал на публику. Три банки за 10 минут это провал.
ОтветMihei4
Вместо того, чтобы сушить игру, делать замены и т.д. бегал по бровке и жестикулировал на публику. Три банки за 10 минут это провал.
Так а что ещё ожидать от человека, выросшего в ауле?
ОтветSs_1102
Так а что ещё ожидать от человека, выросшего в ауле?
Ты про себя?!
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