«Победа Аргентины была совершенно незаслуженной. Я больше не буду смотреть ЧМ, в нем нет справедливости. Сегодня не было ни честной игры, ни уважения». Тренер Египта Хассан после 2:3

Тренер сборной Египта: я больше не буду смотреть ЧМ, в нем нет справедливости.

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан считает, что победа команды Аргентины была незаслуженной.

Африканская сборная уступила южноамериканской со счетом 2:3 в 1/8 финала ЧМ-2026 .

«Мы могли победить, и я не хочу говорить, что нам не повезло – нет. Мы покинули турнир достойно, но конечный результат был далек от «фэйр-плей», о котором говорит ФИФА, и далек от уважения. Сегодня не было ни честной игры, ни уважения.

Победа Аргентины была совершенно незаслуженной. Я обещаю: когда я вернусь, я больше не буду смотреть чемпионат мира, потому что в нем нет справедливости. Это мой личный протест. Я больше не буду смотреть чемпионат мира, когда вернусь домой и в нашу страну», – заявил Хассан.

Тренер Египта Хассан о 2:3: «Мы играли лучше Аргентины, на результат повлияли внешние факторы. Могут влиять коммерческие интересы: «мы не хотим, чтобы Месси вылетел»