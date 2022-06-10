Кейлор Навас поехал на ЧМ-14 после одного топ-сезона – и стал лучшим кипером турнира. Тот ЧМ изменил его жизнь

Похоже, заканчивает.

Коста-Рика получила семь голов от испанцев в первом матче на ЧМ-2022 – похоже, самая грустная команда на празднике футбола определилась сильно заранее.

Больше всех переживаем за 35-летнего Кейлора Наваса – этот ЧМ наверняка станет последним крупным турниром в карьере великого костариканского вратаря. В этом сезоне Навас не сыграл ни минуты за «ПСЖ» и открыто грустит, отказываясь принимать решение тренера Кристофа Гальтье, который не дает ему шанса сразиться за место в основе с молодым Доннаруммой.

«Такое сложно принять, – рассказывал кипер Marca. – Иногда нужно идти против течения, но иногда стоит позволить ему тебя нести. Самое главное – знать, что Бог никогда не сдается. Я продолжаю тяжело работать во благо команды. К сожалению, не играю, и это зависит вовсе не от меня. Я стараюсь и выкладываюсь на каждой тренировке.

Желаю только успеха Джиджи. Очевидно, что мне не нравится быть вторым номером, но надо много работать, если хочешь что-то получить. Жизнь бывает такой – работай усерднее или умри, если возможности придут, то ты увидишь свет в конце туннеля. Сейчас главное для меня – ЧМ. В какой-то момент я начал переживать, что не попаду в Катар. Хорошо, что тренер доверяет мне».

Похоже, топ-карьера Кейлора постепенно заканчивается. Этим летом Навас мог перейти в «Наполи» и зажечь в Серии А, но выяснилось, что он страдает от болей в пояснице. La Gazzetta dello Sport пишет, что именно из-за этого итальянцы отказались от перехода. «Мне жаль, что он сидит на скамейке, – поддерживает коллегу Буффон. – Кейлор все еще отличный вратарь и точно заслуживает уважения после такой карьеры».

Катар – последняя возможность Наваса доказать, что он все еще в порядке. Символично, что восемь лет назад в Бразилии именно ЧМ сделал его мегазвездой.

Навасу помогали лишь религия и любовь к футболу. Даже его кумир совершил суицид

Кейлор вырос в семье полупрофессионального футболиста и учительницы из религиозной школы. Оба этих фактора сильно повлияли на взросление Наваса – и если с футболом и так очевидно, то про религию говорят сильно меньше, хотя он сам уверяет, что именно она спасла в тяжелые моменты жизни. Иначе бы он просто замкнулся в себе – и остался в родной Коста-Рике.

Кейлор никогда не скрывал трепетного отношения к христианству. Перед каждым матчем он встает на колени и что-то шепчет с широко расставленными руками. «Я всегда буду делать так, и даже если где-то меня будут называть тупицей и кричать, что Бога нет. Я разговариваю с Богом и прошу его помощь, так как это придает мне уверенности и спокойствия. Не стану слушать крики с трибун. Я никому не приношу вреда своей верой. Она помогает мне всю жизнь», – рассказывал Кейлор в 2021-м.

Родители оставили Кейлора, когда тому было четыре – уехали из родного Сан-Исидро на заработки в США. Они постоянно навещали парня, но огромной роли в его жизни так и не сыграли. Навас вспоминал, что сначала очень грустил, но нашел успокоение в футболе. «Я увидел, как вратарь совершил потрясающее спасение. Эта картинка стояла перед глазами половину жизни. Я захотел стать таким же, как тот парень. Мне было 5 лет, а ему 12 – и он даже не был профессиональным вратарем. Не понимаю причин, но в детстве мечтал стать похожим на него. После этого мы ни разу не виделись», – с улыбкой вспоминал Кейлор.

Вскоре Навас нашел еще одного кумира – коста-риканского голкипера Лестера Моргана. Он тоже был невысоким, но обладал потрясающей реакцией и шикарно прыгал. Лестер ездил на ЧМ-2002 и резко влюбил в себя юного Кейлора, но после турнира покончил жизнь самоубийством. В прощальной записке Лестер писал, что из-за давления общественности, хотя точные причины выясняют до сих пор.

Парень долго ходил подавленным и хотел заканчивать, но отговорили родные. «Я восхищался им и очень многое взял из его игры. Мы просто были похожи», – кратко рассказывал кипер.

Хотя стресс давил и до смерти Моргана. В 13 лет в карьере Навас все шло не так, как хотелось: его не приняли в систему «Перес Селедон» и не забыли подчеркнуть, что Кейлор не может стать кипером из-за низкого роста. Навас все равно продолжил заниматься в своей маленькой школе, немного подрос и в 1999-м неожиданно получил звонок от «Депортиво Саприсса» из столичного Сан-Хосе – пришлось залетать во взрослую жизнь уже в 14 лет.

Сначала просто не получалось, потом скончался кумир. В интервью The Athletic Навас вспоминал, что много раз терпение чуть не лопалось, но жажда играть снова и снова вмешивалась: «С самых ранних лет я поставил себе четкую цель – сыграть за сборную Коста-Рики на ЧМ. Всегда представлял, что стою на переполненном стадионе и пою гимн своей страны. Это меня питало. Я молился и верил в детскую мечту».

В новой команде все пошло отлично. Кейлор резво заиграл в академии и постоянно оставался после основных тренировок. В 2005-м Наваса перевели в основной состав. Вдруг кипер понял – если хочет прогрессировать, то надо ставить на реакцию. Это помогло компенсировать недостаток роста, хотя Навас не остановился и начал работать еще и над прыжками.

В 2010-м за 185-сантиметровым, но очень прыгучим Кейлором прилетел «Альбасете» из второго испанского дивизиона. AS писала, что скауты клуба сильно впечатлились его кошачьей реакцией.

Навас ехал на ЧМ-2014 топом и тактическим гиком

Кейлор задержался в «Альбасете» на два сезона. Свалился в третий дивизион, но приглянулся «Леванте» из Ла Лиги и вместо испанских деревень поехал покорять Валенсию.

Первые два сезона Навас просидел в запасе под уругвайцем Густаво Мунуа. Кейлор отмечает, что тот период и научил его смирению – нельзя моментально получить все. Тем более Густаво постоянно давал полезные советы. «Я тогда много лет играл в Испании. Кейлор пришел после сильного сезона и очень выделялся. Я его не знал. Помню наш первый разговор. Сказал ему прямо: «Ты меня пугаешь, не старайся так, иначе я вылечу из состава, – с улыбкой вспоминал Мунуа в 2021-м. – Если серьезно, то он всегда был отличным вратарем и совершенно невероятным человеком».

«Я много работал ради шанса в основе. Мунуа помогает мне и точно не против дать мне поиграть. Мы хорошо ладим. Продолжаю набираться уверенности. Если я не вышел, то это из-за решения тренера – и никак не из-за того, что у меня нет каких-то способностей. Просто жду своего шанса», – уверенно говорил в 2012-м запасной кипер.

Навас не просто ждал – в том же сезоне он начал заниматься отдельно с тренером вратарей «Леванте» Луисом Льописом. Именно из-за Льописа костариканец стал таким крутым кипером – сам Кейлор не скрывает, что исправил ошибки в технике прыжка только благодаря детальному видео анализу от любимого коуча. Позже они вместе поработали и в Мадриде.

Льопис и Навас провели кучу времени за просмотром видео – вместо привычного изучения повадок 3-4 главных игроков соперника они стабильно просматривали сразу семерых-восьмерых. «Раньше я приходил домой и прокручивал момент за моментом, пытаясь успокоиться и понять, где я ошибся. С Луисом все намного проще. У него очень много материала и ответов на мои вопросы», – восхищался и так помешанный на прогрессе Кейлор.

Летом 2013-го Мунуа ушел, и Наваса наконец сделали основным. Кейлор использовал шанс на 200% – в сезоне-13/14 сделал 160 сэйвов и отбил около 80% ударов по его воротам. В Испании никто ничего не понимал – скромный «Леванте» откуда-то достал лучшего кипера Ла Лиги по всем показателям.

Про реакцию костариканца слагали легенды. Он ловил теннисные мячи, летящие со скоростью 160 км/ч. Нет, это не просто забавная выдумка.

«Я чувствую себя тем же человеком, – рассказывал радостный Кейлор в интервью Ла Лиге. – В этом сезоне я получил ободряющую пощечину – и она придала мне уверенности. Собрался с мыслями и просто веселюсь на поле. Но даже веселиться надо правильно. В плане психологии хорошо работать с Льописом. Он все время разговаривает с вратарями и придает нам уверенности в мире. Он сделал меня намного сильнее. Мы с ним готовы ко всему на свете».

К турниру в Бразилии кипер тоже готовился. Льопис настоял и подготовил для Наваса сотни роликов анализа каждого нападающего соперника Коста-Рики в группе. Кейлор рассказывал, что перед игрой с Уругваем знал все не только об Эдинсоне Кавани и Диего Форлане, но и Абеле Эрнандесе. «Это очень важный момент. Он помог нам сотворить сенсацию», – объяснял кипер Marca в 2018-м.

ЧМ-2014 – чистая сказка. Навас дотащил Коста-Рику до 1/4

В 2014-м Коста-Рика приехала в Бразилию претендентом на вылет после второго тура. Костариканцы попали в смертельный квартет с Уругваем, Италией и Англией. Никто и не верил в чудо от сборной – тем более с голкипером «Леванте» в роли главной звезды.

Но Коста-Рика проехалась по группе: семь очков и ноль поражений. «У меня много воспоминаний о тех матчах. Сэйвы и радость партнеров до сих пор перед глазами, – вспоминал Навас. – Нам выпала очень сложная группа. Однако мы никогда не переставали верить – если выкладываешься на 100 процентов, то наверняка выиграешь. Если кто-то играл вполсилы, то вся команда это чувствовала и пыталась ему помочь. Нет, лени в той сборной быть не могло. Мы были настоящей семьей».

Самое жаркое для Кейлора началось в плей-офф – с Грецией дошли до серии пенальти. Тогда Кейлор и стал героем Коста-Рики – отбил решающий удар Теофаниса Гекаса. Костариканцы оказались в четвертьфинале и праздновали успех всей страной.

Перед матчем с Нидерландами чуть не случилась национальная трагедия – Кейлор вывихнул плечо и чуть не пролетел мимо матча. Тренеры отговаривали Наваса играть, но кипер никак не мог пропустить главную игру жизни. Костариканец вышел на обезболивающих и сделал восемь сейвов. Коста-Рика снова дожила до пенальти – но Луи ван Гал выпустил на поле Тима Крула.

Сказка Коста-Рики закончилась, но Кейлор не плакал. За пять матчей Навас героически отразил 21 из 23 ударов в створ ворот – и попал в историю.

«Ощущение чего-то великого никогда не меняется. Оно всегда одинаковое, — говорит Кейлор. – А вот атмосфера вокруг успеха меняется всегда. Никогда не знаете, что для вас будут значить подобные вещи. Успех с моей страной – лучшее, что случилось со мной, но победа в трех подряд ЛЧ с «Реалом» тоже доставила огромное удовольствие. Это прекрасные воспоминания. Это написание истории. Не смогу выбрать что-то одно из этого. Я правда никогда не смогу это сделать».

Голкипер «Леванте» превратился в мегазвезду всего за одно лето – ФИФА признала Кейлора лучшим голкипером турнира, и за костариканцем пришли топы. «Бавария» почти подписала Наваса в июле, но тут включился мадридский «Реал» и выхватил игрока. Кейлор сразу принял предложение мадридцев – и открыл новую главу в карьере.

***

Все, что происходило с карьерой Наваса дальше, вы помните – несостоявшийся трансфер Давида Де Хеа и сезон под Касильясом, невероятные сэйвы в важнейших матчах за «Реал» и три подряд победы в Лиге чемпионов. Навас уверяет – он сам до сих пор не верит, что такое могло произойти с простым пареньком из Коста-Рики.

«Чемпионат мира в Бразилии изменил мою жизнь, — вспоминает Кейлор. – Только после него я смог перейти в «Реал» и получить шанс в одном из лучших клубов в истории. Это – наш турнир, на котором Коста-Рика показала себя во всей красе. Это была невероятная команда и красивая история. Мы все еще вспоминаем ЧМ-2014 с огромной радостью. Этот турнир помог мне раскрыться. Я благодарен за это Богу».

В карьере Наваса были не только счастье и радость. Он всегда держал топовый уровень, но клубы постоянно находили кого-то получше и перспективнее: в «ПСЖ» пришел Доннарумма, а в «Реале» поставили на Тибо Куртуа. Кейлор не знает, почему так получается. «Бог направил меня в Париж, но я храню лишь светлые воспоминания о «Реале» и товарищах по команде. Я благодарен Зинедину Зидану за все. Эта история навсегда со мной. Но были странные вещи, которые я не мог контролировать в Мадриде.

Какие конкретно? Нет, этого я вам точно не скажу».

Сегодня за него снова должна сказать его игра.

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Фото: East News/AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS, AP Photo/Julio Cortez; Gettyimages.ru/Jeff Gross, Manuel Queimadelos Alonso, Paul Gilham; globallookpress.com/Raddad Jebarah/ZUMAPRESS.com, Marcio Machado/Keystone Press Agency