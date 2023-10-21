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Все бразильцы в истории ЦСКА: когда их было больше всего и кто из них самый полезный

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Вагнер Лав Вагнер Лав
Жо Жо
Даниэл Карвальо Даниэл Карвальо
Бруно Фукс Бруно Фукс
Дуду Сеаренсе Дуду Сеаренсе
Витиньо Коэльо Витиньо Коэльо
Хелвен Хелвен
Мойзес Барбоза Мойзес Барбоза
Виллиан да Силва Роша Виллиан да Силва Роша
Родриго Бекао Родриго Бекао
Марио Фернандес Марио Фернандес
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От Самарони и Леонидаса до Хелвена.

Бразилия – главный источник легионеров для ЦСКА. Кто-то стал легендой, как Вагнер Лав и Карвальо. Кто-то уходил к принципиальным соперникам, как Марио или Леонидас. А кто-то почти забыт. 

Мы собрали всех бразильцев в истории клуба в одном исследовании.

Всего за ЦСКА выступали 18 бразильцев (конечно, учитываем и Марио Фернандеса с его российским паспортом). Первыми стали Леандро Самарони и Леонидас (1996 год), последним на данный момент – Хелвен, пришедший летом.

● После ухода Леонидаса и Самарони в 1996-м в ЦСКА 7 лет не было ни одного бразильца, пока в 2004-м не пришли Вагнер и Карвальо. С тех пор в команде всегда был хотя бы один гражданин Бразилии.

● 2006 и 2007 года – пик бразильского присутствия в ЦСКА (по шесть). В сезонах-2011/12 и 2015/16 в команде фактически было по одному: Вагнер и Марио соответственно (Фернандес стал гражданином РФ летом 2016-го).

● В этом сезоне у армейцев 4 бразильца в команде, учитывая отданного в аренду Бруно Фукса. Это наивысший показатель с сезона-2013/14, когда в клубе играли Вагнер, Марио и Витиньо, а Рикарду Жезус уехал в очередную аренду.

Мы распределили всех бразильцев ЦСКА в рейтинги по сезонам, матчам, голевым действиям, выигранным титулам и трансферным деньгам. Все данные – по состоянию на 20 октября.

● Марио – рекордсмен ЦСКА среди бразильцев по сезонам в клубе. С ним легко мог соперничать Вагнер, если бы не тоска по родине, вылившаяся в две полугодичные аренды и недолгий трансфер во «Фламенго».

● Рикардо Жезус за шесть лет в ЦСКА больше сыграл за другие команды, чем за армейский клуб: его 6 раз отдавали в аренды, где он суммарно провел 4 сезона.

● Сложно поверить, но сейчас главный бразильский ветеран клуба – Бруно Фукс. Последний на данный момент матч за ЦСКА он провел в ноябре 2022-го.

● По матчам тоже лидирует Фернандес. Также сотню выбили Вагнер, Карвальо и Дуду (ему хватило 4 сезонов).

● Мойзес и Виллиан Роша за два неполных сезона провели почти полсотни игр. Если так пойдет дальше, есть все шансы оказаться в лидерах.

● По голам ожидаемо доминирует Вагнер – лучший бомбардир ЦСКА в чемпионате России и еврокубках.

● Жо хватило 77 матчей, чтобы наколотить 44 мяча. Из бразильцев ЦСКА только он и Леонидас забивали больше 0,5 гола за игру (0,57 и 0,54 соответственно).

● Ни одного гола не забили центральные защитники Фукс и Бекао, а также атакующий хавбек Лукас Сантос, сыгравший 5 матчей за клуб в сезоне-2019/20.

● Вагнер лидирует и по голевым передачам. Стоит отметить Марио, сделавшего почти 50 ассистов с позиции защитника, и Карвальо, отдававшего результативный пас почти каждый третий матч.

● Лучшими по среднему числу очков за матч стали Жо и Гильерме. Причем у Жо отрыв буквально в одну тысячную – 0,701 очка за игру против 0,700 у Гильерме. Больше 0,5 очка за матч также набирали Леонидас (0,69), Вагнер (0,68) и Карвальо (0,51).

● Витиньо попал в топ-5 по матчам, голам, ассистам и гол+пас.

● Вагнер и Карвальо – самые титулованные бразильцы ЦСКА и единственные из списка, бравшие с клубом европейский трофей: Кубок УЕФА в 2005-м.

● Без трофеев карьера в команде прошла у Самарони, Леонидаса, Сантоса и Ратиньо, заскочившего к армейцам на вторую половину сезона-2007.

● Марио – самый дорогой из бразильцев ЦСКА и единственный, за кого заплатили больше 10 млн евро.

● Не из Бразилии купили только Жезуса («Спартак» Нальчик), Дуду (французский «Ренн») и Рошу (португальский «Портимоненсе»). Еще была аренда Гильерме у киевского «Динамо».

● 5 из 18 бразильцев брали в аренду. Самарони, Ратиньо и Сантоса выкупать не стали, а по Гильерме и Бекао не смогли договориться с клубами.

● Жо – лучшая продажа ЦСКА среди бразильцев: на купленном за 5 млн евро форварде удалось заработать 19! Вагнера, Витиньо и Дуду тоже продали с прибылью (Лава – даже два раза).

● Единственный прямой переход бразильца из ЦСКА в другой российский клуб – уход Леонидаса в «Спартак». Правда, форвард не сыграл ни матча за красно-белых: Романцев отправил его тренироваться с дублем из-за капризов.

● Свободными агентами ушли только трое: Карвальо, Рамон и Марио, приостанавливавший карьеру. Правда, «Зениту» все же пришлось заплатить за Фернандеса 365 тысяч евро, но не армейцам, а «Интернасьоналу», где Марио возобновил карьеру.

Графика: Алиса Ефремова

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2 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Вагнер - лучший легионер в истории ЦСКА и РПЛ.
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Dmitry Nizovtsev
Рекомендую публикацию Дениса Романцова. Найти в гугле можно так: ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРАЗИЛЬЦЕВ В ЦСКА: РОМАН С ТЕННИСИСТКОЙ, СКРЫТЫЕ ЗАГУЛЫ ЖО И ГЛАВНЫЙ ПРОВАЛ ГИНЕРА
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