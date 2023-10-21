Все бразильцы в истории ЦСКА: когда их было больше всего и кто из них самый полезный

От Самарони и Леонидаса до Хелвена.

Бразилия – главный источник легионеров для ЦСКА. Кто-то стал легендой, как Вагнер Лав и Карвальо. Кто-то уходил к принципиальным соперникам, как Марио или Леонидас. А кто-то почти забыт.

Мы собрали всех бразильцев в истории клуба в одном исследовании.

Всего за ЦСКА выступали 18 бразильцев (конечно, учитываем и Марио Фернандеса с его российским паспортом). Первыми стали Леандро Самарони и Леонидас (1996 год), последним на данный момент – Хелвен, пришедший летом.

● После ухода Леонидаса и Самарони в 1996-м в ЦСКА 7 лет не было ни одного бразильца, пока в 2004-м не пришли Вагнер и Карвальо. С тех пор в команде всегда был хотя бы один гражданин Бразилии.

● 2006 и 2007 года – пик бразильского присутствия в ЦСКА (по шесть). В сезонах-2011/12 и 2015/16 в команде фактически было по одному: Вагнер и Марио соответственно (Фернандес стал гражданином РФ летом 2016-го).

● В этом сезоне у армейцев 4 бразильца в команде, учитывая отданного в аренду Бруно Фукса. Это наивысший показатель с сезона-2013/14, когда в клубе играли Вагнер, Марио и Витиньо, а Рикарду Жезус уехал в очередную аренду.

Мы распределили всех бразильцев ЦСКА в рейтинги по сезонам, матчам, голевым действиям, выигранным титулам и трансферным деньгам. Все данные – по состоянию на 20 октября.

● Марио – рекордсмен ЦСКА среди бразильцев по сезонам в клубе. С ним легко мог соперничать Вагнер, если бы не тоска по родине, вылившаяся в две полугодичные аренды и недолгий трансфер во «Фламенго».

● Рикардо Жезус за шесть лет в ЦСКА больше сыграл за другие команды, чем за армейский клуб: его 6 раз отдавали в аренды, где он суммарно провел 4 сезона.

● Сложно поверить, но сейчас главный бразильский ветеран клуба – Бруно Фукс. Последний на данный момент матч за ЦСКА он провел в ноябре 2022-го.

● По матчам тоже лидирует Фернандес. Также сотню выбили Вагнер, Карвальо и Дуду (ему хватило 4 сезонов).

● Мойзес и Виллиан Роша за два неполных сезона провели почти полсотни игр. Если так пойдет дальше, есть все шансы оказаться в лидерах.

● По голам ожидаемо доминирует Вагнер – лучший бомбардир ЦСКА в чемпионате России и еврокубках.

● Жо хватило 77 матчей, чтобы наколотить 44 мяча. Из бразильцев ЦСКА только он и Леонидас забивали больше 0,5 гола за игру (0,57 и 0,54 соответственно).

● Ни одного гола не забили центральные защитники Фукс и Бекао, а также атакующий хавбек Лукас Сантос, сыгравший 5 матчей за клуб в сезоне-2019/20.

● Вагнер лидирует и по голевым передачам. Стоит отметить Марио, сделавшего почти 50 ассистов с позиции защитника, и Карвальо, отдававшего результативный пас почти каждый третий матч.

● Лучшими по среднему числу очков за матч стали Жо и Гильерме. Причем у Жо отрыв буквально в одну тысячную – 0,701 очка за игру против 0,700 у Гильерме. Больше 0,5 очка за матч также набирали Леонидас (0,69), Вагнер (0,68) и Карвальо (0,51).

● Витиньо попал в топ-5 по матчам, голам, ассистам и гол+пас.

● Вагнер и Карвальо – самые титулованные бразильцы ЦСКА и единственные из списка, бравшие с клубом европейский трофей: Кубок УЕФА в 2005-м.

● Без трофеев карьера в команде прошла у Самарони, Леонидаса, Сантоса и Ратиньо, заскочившего к армейцам на вторую половину сезона-2007.

● Марио – самый дорогой из бразильцев ЦСКА и единственный, за кого заплатили больше 10 млн евро.

● Не из Бразилии купили только Жезуса («Спартак» Нальчик), Дуду (французский «Ренн») и Рошу (португальский «Портимоненсе»). Еще была аренда Гильерме у киевского «Динамо».

● 5 из 18 бразильцев брали в аренду. Самарони, Ратиньо и Сантоса выкупать не стали, а по Гильерме и Бекао не смогли договориться с клубами.

● Жо – лучшая продажа ЦСКА среди бразильцев: на купленном за 5 млн евро форварде удалось заработать 19! Вагнера, Витиньо и Дуду тоже продали с прибылью (Лава – даже два раза).

● Единственный прямой переход бразильца из ЦСКА в другой российский клуб – уход Леонидаса в «Спартак». Правда, форвард не сыграл ни матча за красно-белых: Романцев отправил его тренироваться с дублем из-за капризов.

● Свободными агентами ушли только трое: Карвальо, Рамон и Марио, приостанавливавший карьеру. Правда, «Зениту» все же пришлось заплатить за Фернандеса 365 тысяч евро, но не армейцам, а «Интернасьоналу», где Марио возобновил карьеру.

Графика: Алиса Ефремова