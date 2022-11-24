Рой Кин – самый пламенный эксперт этого ЧМ: ругается в прямом эфире из-за пенальти и восхищает девушек бородой

«Он прямо-таки футбольный Нельсон Мандела».

Мы помним жесткого игрока Роя Кина, немного вспоминаем такого же тренера, а теперь узнаем его как строгого эксперта на телевидении. Просто находка для медиа – никакой банальщины, четкие и критичные комментарии, хлесткие фразы от человека с грозным взглядом и пышной бородой.

Сейчас Рой Кин перераскрывается на чемпионате мира, где работает для ITV.

Рой Кин снова всех ругает?

Отчасти да. Хотя на ЧМ-2022 Кин начал неожиданно для многих – покритиковал Харри Кейна и Гарета Бэйла не за футбол, а за согласие с ФИФА и отказ от повязок One Love: «Допущена огромная ошибка: оба капитана – и Уэльса, и Англии – должны были настоять на своем». И позже добавил, что ЧМ в Катаре проходить не должен. Но это мы и так слышали часто от других.

Вот кому еще досталось от Кина:

• Аргентине после игры против Саудовской Аравии: «У Ди Марии проблемы с принятием решений – занимал то одну, то другую позицию и колебался. В этом матче у игроков не было ни желания, ни борьбы. Они не были командой».

• Германии в матче с Японией: «Они защищались на уровне школьников».

• Англии в матче с США: «Замены не оказали влияния на ход встречи. Эти футболисты проявили себя в прошлом матче, но в этот раз в их игре не было идеи, они не выглядели уместно. Ужасное выступление». Кин добавил, что перед игрой они плохо подготовились, а вместо этого играли в дартс (это одно из развлечений английских игроков в сборной).

• Понаблюдав за Мусиалой, Кин намекнул, что Англия опоздала с предложением ему сыграть за сборную: «Забавно видеть, как Англии воздалось по заслугам. Они ведь забрали Грилиша и Райса, не заставляйте меня начинать про это».

• Получили даже бразильцы, громившие корейцев: «Никогда не видел столько танцев. Это как смотреть «Танцы со звездами». Считаю, что это неуважительно по отношению к соперникам. Забито четыре гола, и всякий раз следует танец. Я не против первого раза, но они продолжают танцевать, да еще и тренер присоединяется. Меня это не радует, это нехорошо».

Самый шумный эпизод – ссора с Сунессом из-за пенальти в прямом эфире

В паре с Кином работает Грэм Сунесс. Они зарубились уже на третий день ЧМ, поспорив из-за пенальти Аргентины в ворота Саудовской Аравии.

– Не думаю, что это пенальти, – сказал Кин.

– Защитник не смотрит на мяч, его интересует только аргентинец – это пенальти, – парировал Сунесс.

– Нет, нет, нет! Это способствует нырку – Паредес сам тащит защитника вниз.

– Рой, ты не слушаешь, что сказала Лора (ведущая ITV – прим.). Это директива судей.

– Я прекрасно слышал, что она сказала.

– Дело не во мнении, это про факт.

– Позволь мне просто высказать мнение. Зачем мы здесь? Чтобы высказать мнение. Это не пенальти.

– Но по новым правилам…

– Это не пенальти, это мое мнение.

– По новым правилам, если вы не сконцентрированы на …

– Я здесь, чтоб высказать мнение. Не думаю, что это пенальти.

– Я уже десять раз это слышал. Хочешь еще раз повторить?

– Повторю еще раз – не пенальти.

– Дай и другому сказать, – возмутился Сунесс. – Можно многому научиться, если слушать, а не говорить все время.

– Давай, эфирного времени полно, без проблем, – разрешил Кин.

Предполагается, что оба эксперта нервничали из-за инцидента, который случился раньше: их по ошибке привезли не на эту игру, а на стадион «Эдьюкейшн Сити», где несколькими часами позже должны были играть Дания и Тунис.

А еще на ITV с Кином работают Иан Райт и Гари Невилл. Им вполне весело с Кином.

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• После матча Аргентина – Мексика Кин восхитился Месси: «Он делал то, что присуще всем великим игрокам. Все решают эпизоды: его техника, шикарное завершение».

• Кину нравится Беллингем: «Он великолепен уже сейчас, абсолютно прекрасен. Зрело действует на поле, обладает всем, что ты хочешь видеть от центрального полузащитника в плане физики, принятия решений, навыков. А его интервью после матча — он звучит очень, очень зрело. У этого парня есть все».

• Японцев он похвалил за храбрость в игре с Германией, Магуайра – за матч против США, Леау – за технику и красивый гол в ворота Ганы. А Парти назвал хорошим игроком, хотя и усомнился в его лидерских качествах.

Были и веселые эпизоды. Кин вместе с Невиллом и Ричардсом обсуждали состав сборной Саудовской Аравии перед игрой против Аргентины. Невилл напомнил, что десятки тысяч саудовцев легко приедут на матч – нужно лишь пересечь границу. «Они могут сыграть за сборную?» – парировал Кин. Его оппоненты расхохотались.

Рой Кин славится своеобразным чувством юмора. На этот раз довел до истерики Невилла и Ричардса

Не все любят критику Кина даже на ТВ. Например, аналитик Джо Бролли считает, что люди лебезят перед Кином. «Он говорит, что ЧМ в Катаре быть не должно, но сам-то он здесь. Прямо-таки футбольный Нельсон Мандела».

Но в английских медиа уже не раз публиковались подборки твитов, где зрители эфиров восхваляют аналитику Кина и даже его внешний вид. Девушки писали, что ему очень идет такая борода. Кстати, соцсети сразу же вспомнили, как отец Эрлинга Холанда однажды неаккуратно сравнил ее с бородой Саддама Хусейна, так что потом пришлось извиняться и удалять пост.

Самые жесткие интервью самого Кина: из-за них он лишился ЧМ и уходил из «МЮ»

• Их было несколько. Например, в 2000 году «МЮ» едва ли не вылетел из Лиги чемпионов – на «Олд Траффорд» простил Георгий Деметрадзе. Кин покритиковал фанатов в матче с киевским «Динамо»: «Наши болельщики на выезде заслуживают добрых слов, как и фанаты любой другой команды, но во время домашних матчей ты иногда думаешь: а понимают ли они игру в футбол? Они немного выпивают, жуют свои бутерброды с креветками и не понимают, что происходит на поле. Это неправильно».

Кин комментировал свои же слова в автобиографии: «Вероятно, меня не только беспокоило поведение болельщиков. Где-то внутри я чувствовал опасения, что мы деградируем как команда».

• Было интервью и в 2001-м после вылета из Лиги чемпионов от «Баварии». Тогда Кин размышлял вслух, что «МЮ» не так уж и силен, и стоит набрать новых игроков. «Кин обрушился на одноклубников», – таким был заголовок в одной из газет. Но следующим летом «МЮ» потратил аж 85 миллионов евро (гигантская сумма по тем временам) на Верона, Форлана и ван Нистелроя.

• Перед ЧМ-2002 Кин дал интервью The Irish Times, где раскритиковал подготовку сборной Ирландии. Главный тренер Мик Маккарти посоветовал объясниться и тоже вызвал на себя гнев Кина. В итоге Ирландия отправилась на чемпионат без капитана и только из-за неудачной серии пенальти не добралась до четвертьфинала.

• В 2005-м Кина взбесило поражение «МЮ» 1:4 от «Мидлсбро» – в интервью MUTV он проехался по О’Ши, Смиту и Ричардсону, досталось Флетчеру и Фердинанду. Через две недели Кин окончательно разругался с Алексом Фергюсоном и ушел из «МЮ» в «Селтик». Через полгода закончилась и его игровая карьера.

Кин кайфует от работы эксперта (хотя однажды психанул и ушел). И главное: на этой работе он мирится с тем, с кем когда-то дрался

Это есть в автобиографии Кина «Второй тайм» – теме работы в журналистике посвящены несколько страниц. Там он вспоминал, как ему надоело вести колонку в The Sun: «Ты приходишь к какой-то точке, когда честно говоришь: «У меня нет об этом мнения». Но из этого не делают колонки газет». Еще он не любил, когда его называли экспертом.

Фактически первым опытом работы на телевидении была поездка на финал Лиги чемпионов, где играли «Барселона» и «МЮ». Другими гостями-экспертами на нем были Гарет Саутгейт и Харри Реднапп. Пошло и дальше:

«Я наслаждался поездками. Мне нравилось ездить в Мюнхен. Мне нравились Мадрид и Барселона. Мне удавалось погулять, если в игре не участвовали английские команды и не приходилось иметь дела с болельщиками. Мы были в Афинах на игре «Юнайтед» против «Олимпиакоса», и несколько человек пошли посмотреть на Акрополь. Когда я был игроком, я так не делал.

Мне нравились поездки в Лондон на поезде. Нравилось гулять по Лондону. Мой день в Лондоне был отчасти способом приятно провести время.

Путь на и со стадиона мог быть проблематичным из-за пробок. Я начал добираться на игры на мотоцикле, и это мне по-настоящему нравилось. На заднем сиденье байка меня доставляли со станции на «Уэмбли» или на «Стэмфорд Бридж». Мне нравилась эта рутина – добираться на матчи, а потом домой. Мне нравилось в ITV – люди, с которыми я работал».

Были и сложности: «Мы работали на выездной игре «Сити» против «Вильярреала». Меня облаяли некоторые фанаты «Сити», и я задумался: «А оно мне надо?» Но затем мы работали на игре «Юнайтед», и Ли Диксон получил много оскорблений в свой адрес от фанатов «МЮ», и я подумал: «Ну, надо мириться с этим».

Цитаты об ощущениях: «Было несколько случаев, которые не принесли мне удовольствия. У меня просто не было настроения, или игра, на которой я работал, без голов, скучная, не стоила всей поездки. Я был далеко, пропускал семейное торжество, день рождения или что-то подобное и думал: «Это не для меня».

Кин собирался на ЧМ-2014 в качестве эксперта, но финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» заставил его передумать. «Я не люблю, когда организациям со мной становится очень комфортно. Мне не нравится чувство, что я в пользовании – это давит на плечи. Если мне приходится быть наемником, то я предпочитаю работать в клубе или в футбольной структуре, а не в медиа.

После игры режиссер спросил меня: «Все в порядке?» И я сказал: «Нет, Марк. Я ухожу с телевидения. Забудь про чемпионат мира. Я не поеду. У меня сердце не лежит к этому». В это время Кин уже работал ассистентом главного тренера в сборной Ирландии.

Еще Кин рассказывал, как работа на телевидении позволила посмотреть совсем по-другому на соперников и даже одноклубников.

• В Лондоне я столкнулся с Петером Шмейхелем. Я ел овсянку, и он сказал: «Ты не против, если я присоединюсь?» Когда-то мы повздорили, а теперь завтракали вместе, болтали и шутили. Это было мило. Мы не вспоминали ту стычку».

• «Патрик Виейра чуть не подрался со мной в туннеле, а теперь мне нравилось общаться с Патриком».

• «Меня как-то удалили за снос Гарета Саутгейта. Теперь мы хорошо общаемся с Гаретом – держим связь».

• «Мне нравилось общаться с Ианом Райтом, хотя мы и были по разные стороны баррикад».

• «Я как-то ударил Робера Пиреса, а теперь он вспоминает об этом со смехом».

«В итоге я подумал: «Какие они хорошие ребята». Я не позволил бы себе увидеть это, будучи игроком. Думаю, работа на телевидении отчасти помогла мне выбраться из раковины».

Перевод автобиографии Роя Кина «Второй тайм» – с сайта carrick.ru.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Matthew Lewis, Ben Radford /Allsport, Nick Potts, Michael Regan; скриншоты трансляции ITV Sport