«Наше искусство медленно умирает»: шахматы уходят в онлайн, живые турниры и партии по шесть часов никому не интересны

От редакции: вы в блоге Levitov Chess, в котором его автор, бывший вице-президент ФИДЕ Илья Левитов, интересно рассказывает о шахматах. Подписывайтесь и ставьте плюсы!

В этом посте Левитов (основатель канала Levitov Chess, в прошлом исполнительный директор Российской шахматной федерации, организатор турнира Levitov Chess Week в Амстердаме (2019) рассуждает о том, как шахматы теряют популярность и постепенно перебираются в онлайн.

«Никому это не интересно, в зале – полторы калеки»

Я вхожу в огромный зал с высокими потолками в гостинице Sheraton в Бухаресте. На красивой сцене в глубокой задумчивости склонились над досками лучшие шахматисты мира, цвет профессии.

Нервически дрыгает ногой иранско-французский гений Алиреза Фиружа, эстетски поправляет тонкие очки армянский американец Левон Аронян, ухмыляется бог знает чему недавний участник матча за шахматную корону Ян Непомнящий.

По периметру зала – мониторы с позициями, а из наушников льются аудиокомментарии на нескольких языках. Истинная благодать для настоящего любителя шахмат.

В зале – 7 человек! Еще раз пересчитал. Нет, глаза меня не обманули. Десять человек на сцене, семь – в зрительном зале. Мне тут же захотелось уйти, но… стало как-то неудобно бросать товарищей в беде.

Таким был первый в 2022 году турнир элитной серии Grand Chess Tour, которую уже много лет спонсирует американский меценат шахмат Рекс Синкфилд. Мысленно прикидываю во сколько это ему обошлось… Так, призовой фонд 350 тысяч долларов, номера в пятизвездочной гостинице для игроков, секундантов, перелеты, аренда зала и зарплаты комментаторов в сети… 500 тысяч, может, 600? Ну да, где-то в этом районе.

За двадцать лет в шахматах я видел эту картину уже сотни раз, даже сам организовывал подобные соревнования. Гигантские расходы, масса нервотрепки – и… почти полное отсутствие интереса у публики.

Никому это не интересно, в зале – полторы калеки.

Вы возразите: а как же интернет? Там-то смотрят! Да, есть несколько тысяч человек по всему миру, которые внимательно следят за партиями с комментариями гроссмейстеров. Но по нынешним-то медийным меркам к аудитории что в спорте, что к прочим публичным событиям – это капля в море, статистическая погрешность, повод для иронических улыбок.

В начале XX века шахматные турниры собирали приличную аудиторию в Лондонах и Парижах, людям интересно было посмотреть на игру маэстро. Об этом писали все газеты, а личности шахматных чемпионов были у всех на слуху – те же Эмануил Ласкер, Хосе Рауль Капабланка, Александр Алехин были не менее знамениты, чем чемпионы по боксу в тяжелом весе или чемпионы мира по футболу…

Сейчас дай бог вспомнят Анатолия Карпова, Гарри Каспарова или Магнуса Карлсена.

Вопрос «популярности шахмат» волнует меня не на шутку.

Из истории ясно, что шахматы неизменно взлетали на первые полосы газет, когда в дело вмешивалась политика: матч советского чемпиона Бориса Спасского и американца Бобби Фишера в Рейкьявике в 1972-м, Карпова с бежавшим из СССР Виктором Корчным в Багио в 1978-м, затем битвы «старого» и «нового» – Карпова и Каспарова в середине 1980-х… Публику в них не так сильно занимала чисто шахматная составляющая, всех интересовало – кто кого?

Шахматный бум в СССР, начавшийся в 1920-е годы, стоит особняком – это исключительно национальное явление. Оно не распространилось за пределы Советского Союза, задев боком, пожалуй, только Югославию. Фишер захватил умы американцев в 1970-е, но лишь на короткое время: не стало на шахматной сцене самого Бобби, – тут же пропал и интерес к шахматам.

Пандемия принесла популярность онлайн-шахматам

Тем не менее, весь XX, тем более XXI век находились странные люди, которые инвестировали миллионы долларов в абсолютно бессмысленные мероприятия. Подавляющее большинство этих людей – филантропы.

Шахматы – это особый тип заразы. Иногда схватывают человека за одно место и не отпускают! По какой-то странной, необъяснимой причине тебе хочется быть внутри них, чувствовать пульсирующую атмосферу турнира, получить привилегию поболтать с гроссмейстером за ужином…

Все попытки по-настоящему коммерциализировать шахматы, сделать из них не забаву богатых людей, готовых жертвовать на них свои деньги, или политический промоушн, как до сих пор происходит в странах из бывшего СССР, проваливались.

И тут пришел ковид.

Ведущие шахматные онлайн-платформы быстро подсуетились и начали клепать онлайн-турниры с участием лучших маэстро современности.

До ковида в интернете играли десятки тысяч любителей, да несколько десятков стримеров-гроссмейстеров на ютюбе. А тут – настоящий взрыв интереса, которому серьезно поспособствовал сериал «Ход королевы», заставивший весь мир обратить внимание на шахматы.

Топ-игроки, игравшие онлайн чуть ли не каждый день, потянули за собой массы. На лучшей для игры в шахматы платформе LiChess количество регистраций взлетело чуть ли не в три раза. В ноябре 2020 года было сыграно более 70 миллионов рейтинговых партий, а в мае 2021-го – уже более 101 миллиона! Такому фантастическому росту позавидует любая корпорация.

А на Chess24, который по случаю приобрела компания, частично принадлежащая чемпиону мира Карлсену, организовывают вот уже третий сезон элитных онлайн-турниров, в которых играют лучшие шахматисты мира.

И они не являются «вещью в себе» – права на них купило норвежское телевидение, так как шоу является рейтинговым, и его смотрят приличное количество людей, к серии один за другим потянулись спонсоры.

Именно спонсоры, которые видят экономический эффект от вложения средств, а не филантропы. Champions Chess Tour – это, пожалуй, чуть ли не первый пример реальной коммерциализации шахмат за всю их историю.

Шахматы переходят в онлайн – и это плохо

Сильный шахматист сегодня может зарабатывать деньги, сидя у себя дома в шортах на диване. А если он во время игры может еще хохмить и держать аудиторию в тонусе, – то и вовсе сменить профессию, как это произошло с американцем Хикару Накамурой.

Ездить на крупные турниры для элитного гроссмейстера коммерческого смысла уже нет. Последние два года драматично изменили картину шахматного мира – они попросту переехали в онлайн и не хотят возвращаться обратно.

Естественно? Да. Хорошо ли это? Мягко говоря, нет.

Что есть у шахмат вообще, как они воспринимаются в мире, на каком ките мы стоим?

Люди уверены, что в шахматы играют сплошь умные люди. Это игра не для всех (правда), эти люди какие-то особенные. У них уникальные способности, они считают варианты на 20 ходов вперед, настоящие кудесники мозга.

Онлайн-шахматы убивают этот имидж на корню. Качество партий в сети в большинстве своем ужасное, отношение шахматистов к качеству ходов – равнодушное. Ну, зевнул ферзя, что такого, в следующей партии соперник мне зевнет…

Гроссмейстеры гребут доллары лопатой, а наше искусство медленно, но верно, умирает. В общем сознании все смешалось в кучу. Бездарная игра любителя и тонкие маневры топ-гроссмейстера выглядят из экрана компьютера примерно одинаково. При этом обычные шахматы оказываются ненужным дополнением к онлайну.

В Бухаресте на залитой софитами сцене в турнире с первым призом в 100 тыясяч долларов люди играют с потухшими глазами, как будто где-то в глубине души не понимают, зачем они сюда вообще приехали.

В итоге мы приобретаем не шибко популярную на фоне различных аркад и стрелялок игру в интернете, а теряем самое главное – образ, который складывался веками, который влюблял людей в шахматы.

Есть и еще одна гигантская проблема – компьютеры. Эти чертовы аналитические модули, а теперь пришедшие им на смену нейросети, так все раздраконили, что уже непонятно как получить не то, что перевес в дебюте, а просто игровую позицию.

Топ-шахматисты, к тому же, обладают огромным багажом знаний и умений. Имея доступ к самым современным компьютерам, они под ноль вычищают поляну – игры как таковой просто нет, все хорошо известно и где-то записано…

Сложилась парадоксальная ситуация. Впервые за 150 лет шахматы обрели какой-то намек на популярность, но вместе с этим происходит выветривание смысла из самой игры. Глядя на игру гроссмейстеров вживую, это чувствуется очень хорошо.

Шахматам нужно брать пример со снукера

А с виду все ок – турниры есть, онлайн есть, катай не хочу. Что делать?

В первую очередь неплохо бы выстроить хоть какую-то систему офлайн-соревнований. С этим в шахматах тоже большая беда. Сплошной хаос, а федерации, организаторы и игроки каждые живут сами по себе.

Есть какое-то количество традиционных супертурниров – Вейк-ан-Зее, Ставангер, турниры Grand Chess Tour в Европе и Сент-Луисе. Тут же – огромное число всевозможных опен-турниров для шахматистов условно второго эшелона и любителей шахмат. Многоступенчатый цикл первенства мира, которым занимается международная шахматная федерация (ФИДЕ). И все это разрознено, не связано друг с другом от слова никак.

Недавно ФИДЕ объявило, что турниры серии Grand Chess Tour станут элементом отбора к турниру претендентов, победитель которого выходит на матч на первенство мира. Подробностей пока нет, но это хоть что-то.

«Живую» шахматную жизнь абсолютно необходимо объединить под эгидой ФИДЕ. Создать цельную, продуманную иерархическую систему турниров, как это давно происходит в теннисе, снукере, да и в любом другом виде спорта. Почему этим никто не занимается – загадка.

У нас нет календаря. Игроки, да в общем никто, не знает принципов, по которым они могут двигаться вперед по ступеням шахматной лестницы. Как из опена подняться до круговых турниров, а из них – в супертурниры, как твой рейтинг соотносится с приглашениями и влияет на твой доход?

Сейчас же все это отдано на откуп отдельным организаторам: захотел – позвал кого-то, не захотел – не позвал. Хорошо хоть постепенно ушли от практики стартовых гонораров вместо призов, когда победитель в итоге мог получить много меньше, чем другой «заслуженный» участник.

Нужна стройная система, в которой каждый понимал был свою роль и свои возможности. Тогда можно будет рассчитывать и на спонсоров. Те тоже должны понимать, куда и ради чего вкладывают свои деньги. Если нет реального интереса к событию, то и платить не за что!

Кстати, я недаром упомянул про снукер. Для меня это ролевая модель, на которую вполне могут ориентироваться шахматы.

Во-первых, это – красиво. Снукеристы безукоризненно выглядят, как настоящие джентльмены – шутят с публикой, легкими ударами по столу отмечают удачный ход противника.

Во-вторых, у них есть четкая система турниров с отбором в главные соревнования года, общий рейтинг. За последние 10 лет снукер пережил настоящий бум. Дам лишь одну цифру: игры чемпионата мира 2022 года смотрело на 30% людей больше, чем в прошлом году. На пике аудитория составила 4,5 миллиона человек.

И это снукер – действо на любителя. Но системная работа федерации по выстраиванию календаря и развитием новых рынков (Китай, Тайланд) позволила совершить гигантский скачок.

Будущая общая структура шахматной жизни позволит вернуть топов из интернета. Если цельная офлайн-система будет выстроена, – и она будет вести к титулу чемпиона мира, люди очнутся. Тем более, если за это будут больше платить. Шахматисты ведь тоже люди…

Пора вводить новый контроль времени – партии по 6 часов невыносимы

Еще один принципиальный момент – контроль времени.

Время обдумывания на партию надо уменьшать! Нет, не надо бросаться в крайности, играть только в быстрые шахматы и блиц. Нам надо искать какой-то разумный компромисс между качеством и занудством. Но в наш стремительный век, когда все вокруг ускоряется, смотреть на шестичасовую шахматную партию невыносимо даже такому фанату как я.

ФИДЕ потихоньку начало этот процесс, но опять как-то половинчато и неопределенно. «Мы посмотрим», «Мы оценим», «Мы поговорим».

Помнится, крупный бизнесмен, большой любитель игры Олег Скворцов проводил элитные турниры в Цюрихе. В последних из них он продвигал новый контроль, так называемую «новую классику», при которой партия продолжалась примерно два часа, что идеально вписывалось в формат привычной всем спортивной телетрансляции. Окей, мало два – можно играть и три, но точно не пять-шесть, как происходит сейчас.

Да и не надо игрокам столько времени как в былые времена, когда на дебют тратилась львиная доля времени. Теперь иной раз гроссмейстеры за 5 минут доходят до 26-го хода, отбарабанивая выученные дома дебюты. А раньше самостоятельная игра начиналась на 8-10 ходах. Само развитие шахмат кричит о резком сокращении контроля, а мы все сопли жуем.

Все остальное – спонсоры, увеличение аудитории придет естественно. Хотя по части маркетинга шахматы тоже в зачаточном состоянии.

На днях действующий президент ФИДЕ Аркадий Дворкович объявил о своем желании выдвигаться на второй срок. Мне кажется, изложенное выше является обязательными элементами развития шахмат в ближайшие годы. Да, где-то придется резать по живому, но я абсолютно уверен, что эти изменения не только нужны, но и будут поддержаны сообществом.

Аркадий Владимирович, верим!

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Hulton Archive, George Wood; Grand Chess Tour/Lennart Ootes; chess24.com; РИА Новости/Борис Кауфман; fide.com; chess.com; Netflix