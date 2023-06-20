Варианты.

Еще один хороший ориентир при оценке вероятности трансферов – линии букмекеров. Ими, как им другими специальными коэффициентами, занимаются целые отделы букмекерских компаний – с огромной сетью инсайдеров и серьезной аналитикой (в соцсети Фабрицио Романо тоже заглядывают).

На выходе – каждое трансферное окно около сотни трансферных линий, коэффициенты меняются в зависимости от свежей информации. Иногда это приводит к тому, что кто-нибудь вроде Старриджа или Триппьера сообщает другу о переходе, на это ставят, а игрока дисквалифицируют.

Можно использовать котировки и иначе. Мы выбрали самые вероятные трансферы лета-2023 – по этому списку можно ориентироваться, какие сделки близки к завершению, а какие – пока нет.

Анхель Ди Мария: из «Ювентуса» в «Интер Майами» (коэффициент – 1,9)

У аргентинца контракт с «Ювентусом» до 30 июня. Ди Мария уже попрощался с туринскими болельщиками – очевидно, продления не будет.

Ди Марии 35, что-то попроще топ-лиг он вполне еще потянет: уверены и букмекеры, и уж точно его агенты. Самые реальные варианты: воссоединиться с Месси или заработать в Саудовской Аравии. В пользу первого дружба с Месси – в итоге переезд Анхеля в МЛС выглядит вероятнее всего.

«Интер Майами» – 1,9 Любой клуб в Саудовской Аравии – 4,33 «Бенфика» – 4,5 «Атлетико» – 15,00 «Севилья» – 15,00

Бернарду Силва: из «Манчестер Сити» в «ПСЖ» (1,9)

Без контекста звучит странно: Силва отыграл 42 матча в основе Сити» за сезон, у него 13 результативных действий, в том числе четыре – в четвертьфинале и полуфинале ЛЧ. Почему после требла вообще так вероятен уход ключевого игрока?

Первое: Силва уже собирался уходить прошлым летом, даже успел попрощаться с фанатами и почти подписал контракт с «Барселоной» – не сложилось. Второе: «ПСЖ» сделал «Сити» официальный запрос по Бернарду, готовы включить в сделку Доннарумму с Верратти. Хулиан Альварес выходит в основе у Пепа все чаще, поэтому вариант с «ПСЖ» – это не только те же деньги, а еще игра с Неймаром и Мбаппе (если француза удержат).

«ПСЖ» – 1,9 «Барселона» – 7,5 «Арсенал» – 13,00 «Бавария» – 15,00 «Реал» – 21,00

Джеймс Уорд-Проуз: из «Саутгемптона» в «Вест Хэм» (1,9)

За пару лет Уорд-Проуз перерос «Саутгемптон». Джеймс – второй в АПЛ по голам со штрафных (17) после Дэвида Бекхэма, один из немногих отыграл все 38 матчей в сезоне-2022/23, а из девяти голов четыре забил топ-соперникам: «Тоттенхэму», «Челси» и «Ливерпулю». Как тут можно опускаться с клубом в Чемпионшип?

Линия на переход Уорд-Проуза хоть куда-нибудь открыта уже минимум шесть трансферных окон: в топе по вероятности никогда не было самых больших клубов, но классические английские середняки – всегда. Например, «Астон Вилла», «Брайтон». А еще «Ньюкасл», теперь уже участник ЛЧ, и «Тоттенхэм». Сейчас переход вероятнее, чем когда бы то ни было: в 28 нужно выбирать между вызовом в АПЛ и статусом вечной легенды «Саутгемптона». Букмекеры склоняются к Премьер-лиге. На цифры очень влияет почти стопроцентный уход Деклана Райса из «Вест Хэма».

«Вест Хэм» – 1,9 «Ньюкасл» – 3,5 «Тоттенхэм» – 6,5 «Астон Вилла» – 7,00 «Брентфорд» – 10,00

Кефрен Тюрам: из «Ниццы» в «Ливерпуль» (1,44)

«Ливерпуль» с начала сезона пристально следил за талантливым французом – скауты регулярно бывали на матчах «Ниццы». А все потому, что на своей половине команда была слишком хороша (37 пропущенных в 38 матчах, даже у «ПСЖ» больше). В итоге, как пишет L’Equipe, из АПЛ опорнику летит соблазнительное предложение. Сын Лилиана, брат Маркуса – это талантливый продолжатель.

Другие предложения тоже есть, но «Ливерпуль» активнее всех. Ну и «Ньюкасл» – он теперь везде.

«Ливерпуль» – 1,44 «ПСЖ» – 7,00 «Манчестер Сити» – 8,00 «Ньюкасл» – 9,5 «Манчестер Юнайтед» – 12,00

Джеймс Мэддисон: из «Лестера» в «Ньюкасл» (1,44)

Мэддисону точно не пойдет провал в Чемпионшип. За сезон-2022/23 он создал больше трети голов «Лестера» в АПЛ (19 из 51) – не помогло.

26-летнего полузащитника несколько лет отправляли то в «Ливерпуль», то в «Арсенал», то в «Манчестер Юнайтед», а он все оставался в «Лестере». Но после вылета вряд ли. По информации The Telegraph, клуб собирался продать Джеймса независимо от исхода борьбы за выживание – из-за рекордных убытков в 92,5 млн фунтов. Выручить за Мэддисона можно около 50 млн.

Два главных фаворита – «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Но у «сорок» козырь – Лига чемпионов.

«Ньюкасл» – 1,44 «Тоттенхэм» – 4,33 «Арсенал» – 9,00 «Манчестер Юнайтед» – 13,00 «Ливерпуль» – 15,00

Илкай Гюндоган: из «Манчестер Сити» в «Барселону» (1,4)

Один из лучших футболистов сезона АПЛ так и не продлил истекающее соглашение с «Манчестер Сити». Постоянные «не знаю» от Гюндогана на стандартный вопрос «что там с контрактом?» намекают, что подпишется он с другим клубом.

В октябре Гюндогану 33 – большие клубы его зовут, он намерен пользоваться. Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» уже связалась с футболистом и ждет его решения, букмекеры считают, что Илкай согласится. Из запасных вариантов – «Арсенал» и золотая пенсия в Саудовской Аравии, но вероятнее всего кроме «Барсы» все же новая договоренность в Манчестере.

«Барселона» – 1,4 Останется в «Сити» — 3,00 «Арсенал» — 9,5 Любой клуб Саудовской Аравии – 10,00 «Боруссия» Дортмунд – 17,00 «Бавария» – 21,00

Кай Хавертц: из «Челси» в «Арсенал» (1,36)

Переход Хавертца в «Реал» в начале июня новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино уже заблокировал, но Кай, судя по всему, все же настроен уехать из «Челси». В контракте осталось два года, дороже всего продать получится именно сейчас – похоже, немец достанется конкурентам из «Арсенала».

В Британии уверены, что осталось только пройти медобследование и поставить подпись, хотя переход еще и не завершен. Вероятность по мнению букмекеров – около 75%.

«Арсенал» – 1,36 «Бавария» – 4,00 «Реал Мадрид» – 17,00 «Манчестер Юнайтед – 26,00 «Байер» – 34,00

Рубен Невеш: из «Вулверхэмптона» в «Барселону» (1,33). Или все же в «Аль-Хилаль»?

По информации испанского As, переход португальского хава в «Барселону» устно согласовали еще несколько месяцев назад – отсюда такой низкий коэффициент. Невеш попрощался с болельщиками после последнего домашнего матча «Вулверхэмптона», клуб ждет официального предложения на 30 млн евро, в сделку могут включить и Ансу Фати. Но Football Insider сообщает, что и «Ливерпуль» не теряет надежды перебить предложение. Шансов, кажется, немного, но 15% вероятности есть.

«Барселона» — 1,33 «Ливерпуль» — 6,00 «Ньюкасл» — 13,00 «Манчестер Юнайтед» — 15,00 «Арсенал» — 26,00

К тому же внезапно появился вариант в Саудовской Аравии: «Аль-Хилаль» чуть ли не подписывает с Невешем контракт. Бывает и так, что букмекеры даже не предполагали нужного сценария. Учитывая уровень футболиста и интерес многих европейских клубов, на переход в «Аль-Хилал» можно было принимать ставки с трехзначным коэффициентом.

Йошко Гвардиол: из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити» (1,25)

Один из лучших игроков ЧМ-2022 уже в Катаре подтвердил уровень топ-клуба. В середине сезона «Лейпциг» его сохранил, но дольше – не удержать. «Манчестер Сити» пока первый в гонке за хорватом: The Athletic пишет, что рассчитывают заменить 21-летним защитником Эмерика Лапорта – если договорятся с Гвардиолом, отпустят испанца.

«Манчестер Сити» – 1,25 «Челси» – 15,00 «Бавария» – 19,00 «Реал Мадрид» – 25,00 «Арсенал» – 34,00

***

Самые вероятные трансферы – одно, но весело подумать и о нереалистичных.

Главное условие – чтобы хотя бы один из букмекеров давал этот трансфер в линии. Выдумать-то можно и Смолова в «Реале», и Захаряна в «Челси», а тут – только то, на что действительно можно поставить.

Как думаете, какой трансфер из списка – вероятных или нереальных – официально случится первым?

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Naomi Baker; globallookpress.com/Frank Hoermann, Dan Weir, Andy Rowland, Mutsu Kawamori, Robert Michael