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Самые вероятные трансферы лета. Гюндоган в «Барсе», Ди Мария – к Месси, а куда Хавертц, Бернарду и Гвардиол?

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Бернарду Силва Бернарду Силва
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Вест Хэм Вест Хэм
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Интер Майами Интер Майами
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Ювентус Ювентус
Саутгемптон Саутгемптон
ПСЖ ПСЖ
Джеймс Уорд-Проуз Джеймс Уорд-Проуз
Ньюкасл Ньюкасл
возможные трансферы возможные трансферы
Йошко Гвардиол Йошко Гвардиол
Рубен Невеш Рубен Невеш
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Кефрен Тюрам Кефрен Тюрам
Кай Хавертц Кай Хавертц
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон
Ливерпуль Ливерпуль
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Варианты.

Еще один хороший ориентир при оценке вероятности трансферов – линии букмекеров. Ими, как им другими специальными коэффициентами, занимаются целые отделы букмекерских компаний – с огромной сетью инсайдеров и серьезной аналитикой (в соцсети Фабрицио Романо тоже заглядывают).

На выходе – каждое трансферное окно около сотни трансферных линий, коэффициенты меняются в зависимости от свежей информации. Иногда это приводит к тому, что кто-нибудь вроде Старриджа или Триппьера сообщает другу о переходе, на это ставят, а игрока дисквалифицируют.

Можно использовать котировки и иначе. Мы выбрали самые вероятные трансферы лета-2023 – по этому списку можно ориентироваться, какие сделки близки к завершению, а какие – пока нет.

Анхель Ди Мария: из «Ювентуса» в «Интер Майами» (коэффициент – 1,9) 

У аргентинца контракт с «Ювентусом» до 30 июня. Ди Мария уже попрощался с туринскими болельщиками – очевидно, продления не будет.

Ди Марии 35, что-то попроще топ-лиг он вполне еще потянет: уверены и букмекеры, и уж точно его агенты. Самые реальные варианты: воссоединиться с Месси или заработать в Саудовской Аравии. В пользу первого дружба с Месси – в итоге переезд Анхеля в МЛС выглядит вероятнее всего. 

«Интер Майами» – 1,9 Любой клуб в Саудовской Аравии – 4,33 «Бенфика» – 4,5 «Атлетико» – 15,00 «Севилья» – 15,00

Бернарду Силва: из «Манчестер Сити» в «ПСЖ» (1,9)

Без контекста звучит странно: Силва отыграл 42 матча в основе Сити» за сезон, у него 13 результативных действий, в том числе четыре – в четвертьфинале и полуфинале ЛЧ. Почему после требла вообще так вероятен уход ключевого игрока?

Первое: Силва уже собирался уходить прошлым летом, даже успел попрощаться с фанатами и почти подписал контракт с «Барселоной» – не сложилось. Второе: «ПСЖ» сделал «Сити» официальный запрос по Бернарду, готовы включить в сделку Доннарумму с Верратти. Хулиан Альварес выходит в основе у Пепа все чаще, поэтому вариант с «ПСЖ» – это не только те же деньги, а еще игра с Неймаром и Мбаппе (если француза удержат).

«ПСЖ» – 1,9 «Барселона» – 7,5 «Арсенал» – 13,00 «Бавария» – 15,00 «Реал» – 21,00

Джеймс Уорд-Проуз: из «Саутгемптона» в «Вест Хэм» (1,9) 

За пару лет Уорд-Проуз перерос «Саутгемптон». Джеймс – второй в АПЛ по голам со штрафных (17) после Дэвида Бекхэма, один из немногих отыграл все 38 матчей в сезоне-2022/23, а из девяти голов четыре забил топ-соперникам: «Тоттенхэму», «Челси» и «Ливерпулю». Как тут можно опускаться с клубом в Чемпионшип? 

Линия на переход Уорд-Проуза хоть куда-нибудь открыта уже минимум шесть трансферных окон: в топе по вероятности никогда не было самых больших клубов, но классические английские середняки – всегда. Например, «Астон Вилла», «Брайтон». А еще «Ньюкасл», теперь уже участник ЛЧ, и «Тоттенхэм». Сейчас переход  вероятнее, чем когда бы то ни было: в 28 нужно выбирать между вызовом в АПЛ и статусом вечной легенды «Саутгемптона». Букмекеры склоняются к Премьер-лиге. На цифры очень влияет почти стопроцентный уход Деклана Райса из «Вест Хэма». 

«Вест Хэм» – 1,9 «Ньюкасл» – 3,5 «Тоттенхэм» – 6,5 «Астон Вилла» – 7,00 «Брентфорд» – 10,00

Кефрен Тюрам: из «Ниццы» в «Ливерпуль» (1,44)

«Ливерпуль» с начала сезона пристально следил за талантливым французом – скауты регулярно бывали на матчах «Ниццы». А все потому, что на своей половине команда была слишком хороша (37 пропущенных в 38 матчах, даже у «ПСЖ» больше). В итоге, как пишет L’Equipe, из АПЛ опорнику летит соблазнительное предложение. Сын Лилиана, брат Маркуса – это талантливый продолжатель.

Другие предложения тоже есть, но «Ливерпуль» активнее всех. Ну и «Ньюкасл» – он теперь везде.

«Ливерпуль» – 1,44 «ПСЖ» – 7,00 «Манчестер Сити» – 8,00 «Ньюкасл» – 9,5 «Манчестер Юнайтед» – 12,00

Джеймс Мэддисон: из «Лестера» в «Ньюкасл» (1,44) 

Мэддисону точно не пойдет провал в Чемпионшип. За сезон-2022/23 он создал больше трети голов «Лестера» в АПЛ (19 из 51) – не помогло. 

26-летнего полузащитника несколько лет отправляли то в «Ливерпуль», то в «Арсенал», то в «Манчестер Юнайтед», а он все оставался в «Лестере». Но после вылета вряд ли. По информации The Telegraph, клуб собирался продать Джеймса независимо от исхода борьбы за выживание – из-за рекордных убытков в 92,5 млн фунтов. Выручить за Мэддисона можно около 50 млн. 

Два главных фаворита – «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Но у «сорок» козырь – Лига чемпионов. 

«Ньюкасл» – 1,44 «Тоттенхэм» – 4,33 «Арсенал» – 9,00 «Манчестер Юнайтед» – 13,00 «Ливерпуль» – 15,00

Илкай Гюндоган: из «Манчестер Сити» в «Барселону» (1,4)

Один из лучших футболистов сезона АПЛ так и не продлил истекающее соглашение с «Манчестер Сити». Постоянные «не знаю» от Гюндогана на стандартный вопрос «что там с контрактом?» намекают, что подпишется он с другим клубом. 

В октябре Гюндогану 33 – большие клубы его зовут, он намерен пользоваться. Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» уже связалась с футболистом и ждет его решения, букмекеры считают, что Илкай согласится. Из запасных вариантов – «Арсенал» и золотая пенсия в Саудовской Аравии, но вероятнее всего кроме «Барсы» все же новая договоренность в Манчестере.

«Барселона» – 1,4 Останется в «Сити» — 3,00 «Арсенал» — 9,5 Любой клуб Саудовской Аравии – 10,00 «Боруссия» Дортмунд – 17,00 «Бавария» – 21,00

Кай Хавертц: из «Челси» в «Арсенал» (1,36)

Переход Хавертца в «Реал» в начале июня новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино уже заблокировал, но Кай, судя по всему, все же настроен уехать из «Челси». В контракте осталось два года, дороже всего продать получится именно сейчас – похоже, немец достанется конкурентам из «Арсенала». 

В Британии уверены, что осталось только пройти медобследование и поставить подпись, хотя переход еще и не завершен. Вероятность по мнению букмекеров – около 75%. 

«Арсенал» – 1,36 «Бавария» – 4,00 «Реал Мадрид» – 17,00 «Манчестер Юнайтед – 26,00 «Байер» – 34,00

Рубен Невеш: из «Вулверхэмптона» в «Барселону» (1,33). Или все же в «Аль-Хилаль»?

По информации испанского As, переход португальского хава в «Барселону» устно согласовали еще несколько месяцев назад – отсюда такой низкий коэффициент. Невеш попрощался с болельщиками после последнего домашнего матча «Вулверхэмптона», клуб ждет официального предложения на 30 млн евро, в сделку могут включить и Ансу Фати. Но Football Insider сообщает, что и «Ливерпуль» не теряет надежды перебить предложение. Шансов, кажется, немного, но 15% вероятности есть. 

«Барселона» — 1,33 «Ливерпуль» — 6,00 «Ньюкасл» — 13,00 «Манчестер Юнайтед» — 15,00 «Арсенал» — 26,00

К тому же внезапно появился вариант в Саудовской Аравии: «Аль-Хилаль» чуть ли не подписывает с Невешем контракт. Бывает и так, что букмекеры даже не предполагали нужного сценария. Учитывая уровень футболиста и интерес многих европейских клубов, на переход в «Аль-Хилал» можно было принимать ставки с трехзначным коэффициентом.

Йошко Гвардиол: из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити» (1,25) 

Один из лучших игроков ЧМ-2022 уже в Катаре подтвердил уровень топ-клуба. В середине сезона «Лейпциг» его сохранил, но дольше – не удержать. «Манчестер Сити» пока первый в гонке за хорватом: The Athletic пишет, что рассчитывают заменить 21-летним защитником Эмерика Лапорта – если договорятся с Гвардиолом, отпустят испанца.

«Манчестер Сити» – 1,25 «Челси» – 15,00 «Бавария» – 19,00 «Реал Мадрид» – 25,00 «Арсенал» – 34,00

***

Самые вероятные трансферы – одно, но весело подумать и о нереалистичных.

Главное условие – чтобы хотя бы один из букмекеров давал этот трансфер в линии. Выдумать-то можно и Смолова в «Реале», и Захаряна в «Челси», а тут – только то, на что действительно можно поставить. 

Как думаете, какой трансфер из списка – вероятных или нереальных – официально случится первым?

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Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Naomi Baker; globallookpress.com/Frank Hoermann, Dan Weir, Andy Rowland, Mutsu Kawamori, Robert Michael

14 комментариев

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Данил Бакуров
В самых нереалистичных такое чувство, как будто какой-то саня с соседнего подъезда поставил сотку, с надеждой, что стрельнет
+7
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Tiestorzn17
Название сразу мимо, просто набор слухов, часть из которых смешные просто.
+5
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Леха Л
Ответ Данил Бакуров
В самых нереалистичных такое чувство, как будто какой-то саня с соседнего подъезда поставил сотку, с надеждой, что стрельнет
будь бы я на месте Сани кинул бы на Магваера в ПСЖ вдруг реально стрельнет
+4
0
+4
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Juve164
Кстати , Юве в своё время следил за Мбаппе) За Бернарду Силвой и Фабиньо тоже, в сезон, когда все играли в Монако и те шумели в ЛЧ. Да и Холланд мог перейти в Юве(Райола мог помочь, но туринцы гарантии игры в основном составе не давали и он перешёл в Дортмунд). Но так всех и проглядел из-за высокой стоимости и собственной глупости.
+3
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Balt39
Так Тюрам же в центре поля играет. А так красиво написано)))))
+2
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Arman Serik
Кристиан Атсу? Че за бред? Он же зимой погиб. И Барселоне и Вулверхэмптону он никогда отношения не имеел.
+3
-1
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arspurs9
АХАХАХАХАХ
Кейн из Тоттенхэма в Арсенал - 81 кэф, составителей этих коэффициентов (аналитиков) хоть кто-то на вменяемость проверял? Чистые 501, не меньше.
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zabegalo
Тюрам - не защитник
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zabegalo
Тюрам - не защитник
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Артем Волков
Автор
Ответ Arman Serik
Кристиан Атсу? Че за бред? Он же зимой погиб. И Барселоне и Вулверхэмптону он никогда отношения не имеел.
Сбой системы) Ансу Фати там.
+2
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SerVer
Выходит, мы может выбирать, кто и куда отправится. Вряд ли контора захочет проигрывать, если большинство грузанёт на более очевидный вариант. ))
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Данил Бакуров
Ответ Леха Л
будь бы я на месте Сани кинул бы на Магваера в ПСЖ вдруг реально стрельнет
Лучше в зенит

Саня миллионером станет
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Данил Бакуров
Ответ zabegalo
Тюрам - не защитник
Тюрам - не защитник
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Махмуд Адылов
Ответ Данил Бакуров
Тюрам - не защитник
Тюрам - не защитник
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