Старридж отстранен от футбольной деятельности до июня. Его брат делал ставки на трансфер игрока

Экс-нападающий «Ливерпуля» отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года.

Как сообщает Sky Sports, игроку по всему миру запрещена любая деятельность, связанная с футболом. Кроме того, Старридж оштрафован на 150 тысяч фунтов.

Эти наказания были вынесены ему после того, как он был признан виновным в нарушении правил Футбольной ассоциации Англии (FA) о ставках.

Напомним, что Старридж сообщал своему двоюродному брату информацию о готовящихся трансферах.

В период зимнего трансферного окна родственник футболиста сделал ставку в размере 10 тысяч фунтов на переход Старриджа в «Милан», когда стороны были близки к сделке. В итоге нападающий перешел в «Вест Бромвич» на правах аренды.

Также Старридж сообщал брату информацию о возможном переходе в «Севилью». За это он был дисквалифицирован на 6 недель и оштрафован на 75 тысяч фунтов. В этот раз штраф был удвоен, а срок наказания – увеличен.

Напомним, что Старридж разорвал контракт с «Трабзонспором». Минувшим летом он подписал с турецким клубом контракт на 3 года.