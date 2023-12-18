«Клуб с пустым трофейным шкафом уволил меня перед финалом». Что рассказал Моуринью в подкасте Оби Микела

«Челси» нулевых, продажа Салаха и Де Брюйне.

Бывший игрок «Челси» Джон Оби Микел недавно запустил подкаст – The Obi One Podcast. Гостем свежего выпуска стал Жозе Моуринью. Получилось здорово, мы собрали самое интересное.

● Моуринью – нечастый гость подкастов. На вопрос, почему Жозе согласился на этот раз, португалец дал трогательный ответ:

«Потому что Джон – мой мальчик. Если бы меня позвал на подкаст кто-то из моих ребят, то я бы согласился. Джон был первым.

Я помню, как просил руководство купить молодого футболиста, который привнесет энергию на тренировках. Мне предложили африканского паренька из Норвегии [Микел выступал за «Люн»]. Я спросил: «Он достаточно крепкий?» Мне ответили, что да. Я ожидал увидеть обычного крепкого юношу, но когда увидел его, понял, что он особенный.

К сожалению это увидел и сэр Алекс, поэтому нам пришлось устроить настоящую войну за игрока. К счастью для «Челси» и самого Джона, он выбрал нас».

● «Челси» Моуринью в нулевых с ходу взял два чемпионства. Главным фактором успеха в те годы Жозе считает финансовую составляющую, но подчеркивает, что важную роль сыграл менталитет игроков:

«Почему тот «Челси» был так хорош? Потому что у клуба был Роман Абрамович. Деньги играют важную роль. Тогда это было хорошо видно на примере «Челси». Сейчас мы наблюдаем то же самое в «Манчестер Сити», «Ливерпуле». «Челси» тоже еще не выпал из ранга топ-команд, хотя сейчас клуб не тот что раньше.

В «Челси» у нас было все лучшее. У нас был хороший тренер, хорошие игроки. Мы с Питером Кеньоном [спортивным директором «Челси] могли выбирать любых игроков. И не только по успехам на поле, мы могли отталкиваться от менталитета игроков, их характера, от того, как они потенциально вписывались в команду.

Тренировки больше были похожи на матчи. Каждый воспринимал тренировочный процесс как возможность доказать тренеру, что достоин быть в стартовом составе. Я мог подойти к Терри и сказать, что он настолько плох, что я завтра же куплю нового защитника, после чего Джон заводился и работал усерднее.

Сейчас все не так. Многие тренеры отмечают, что одной из проблем современного футбола стал менталитет игроков. Теперь футболисты воспринимают тренировки как тренировки и никак иначе. Раньше игроки видели в тренировках возможность соревноваться друг с другом.

Если бы я вел себя с нынешним поколением игроков так, как вел тогда, многие бы просто не вышли на поле. Тогда, в перерывах матчей, я мог разнести всю раздевалку. Порой летали даже массажные столы. Но я знал, что это возымеет эффект. Знал, что после такого игроки выйдут на второй тайм как звери, готовые убить за победу.

Одним из лучших примеров был Фрэнк Лэмпард. Он был настоящим профессионалом. За два с половиной года мы всего несколько раз ссорились. Такое случилось перед матчем с «Манчестер Сити». Фрэнк очень хотел задрать планку по количеству выходов в старте подряд.

У него была температура 40 градусов, его лихорадило, но он все равно хотел выйти в старте. Я запретил, объяснив, что в таком состоянии появляться на поле нельзя».

● Был ли тот «Челси» лучшей командой Моуринью?

«Это будет несправедливо по отношению к другим клубам, где у меня были великолепные составы: «Интер», «Реал Мадрид», «Порту».

С тем «Челси» мне так и не повезло выиграть Лигу чемпионов. В сезоне-2004/05 мы вылетели в полуфинале из-за гола, которого не было [речь о голе-фантоме Луиса Гарсии]. Если бы тогда были современные технологии, мы могли бы выйти в финал и выиграть его.

Что я точно могу сказать, так это то, что в том составе «Челси» я чувствовал себя своим. У нас были похожие принципы, у игроков были те же ценности, что и у меня, футболистам не нравились те же вещи, что и мне. Мы были одним целым».

● А как насчет продажи Мохамеда Салаха и Кевина Де Брюйне?

«Все очень просто. Они покинули клуб, потому что хотели уйти. Они не хотели ждать. История показала, что их решение было правильным, потому что оба достигли многого.

Когда мне говорят, что я продал Салаха, я всегда возражаю и говорю, что все наоборот. Я был тем, кто купил этого парня. Я знал, что «Ливерпуль» хочет купить Салаха из «Базеля», но я развязал битву за него и убедил перейти к нам. Чтобы стать игроком старта в «Челси», ты должен сразу показывать яркую игру или подождать. Он не хотел ждать.

С Кевином была похожая ситуация. Летом пришел немецкий клуб [«Вольфсбург»] и предложил нам отдать Де Брюйне в аренду. Я отказался, сказал, что хочу взять его на предсезонку. Он вышел в стартовом составе на матч АПЛ. А в следующем матче, в Суперкубке УЕФА против «Баварии», остался на скамейке запасных. На следующий день Кевин сказал, что хочет уйти. Я не стал его отговаривать».

● Оказывается, Моуринью седеет из-за агентов!

«Порой их влияние сводило с ума. Особенно забавным был агент Лассана Диарра. Если Ласс выходил в старте, играл хорошо и оставался на поле все 90 минут, то на следующий день его агент звонил и требовал новый контракт с повышением зарплаты. Если Диарра не играл, то в следующий понедельник его агент назначал созвон и говорил, что Лассана хочет покинуть клуб.

Диарра – отличный игрок, успел поиграть в таких командах, как «Реал», «Арсенал», «ПСЖ». Но общение с его агентом было невыносимым».

● Ведущие (Микел и Крис Макхарди, спортивный радиоведущий) вспомнили матч с «Ливерпулем» в 2014-м и спросили, почему Моуринью радовался победе так, будто «Челси» взял чемпионский титул :

«Это никак не связано с «Ливерпулем» или Бренданом [Роджерсом]. Тогда мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов и сыграли с «Атлетико» вничью в Мадриде. Через неделю нас ждала ответная игра, очень важная для нас. Мы уже не боролись за чемпионство, но могли выиграть ЛЧ. Мы просили, мы умоляли руководство АПЛ поставить матч с «Ливерпулем» на пятницу или хотя бы на ранний слот в субботу. Они отказали нам.

Я разозлился. Учитывая тот факт, что этот матч влиял на чемпионскую гонку, я не мог выставить второй состав – это было бы неправильно по отношению к «Манчестер Сити». Поэтому я поехал в Ливерпуль уничтожать. Мы настроились играть так, будто претендуем на титул. Я все же дал отдохнуть нескольким лидерам команды: например, выпустил Томаса Каласа, который провел отличный матч против Луиса Суареса.

Мы вышли из автобуса и увидели, что на улице продают футболки с надписью «Ливерпуль» – чемпионы». Нельзя продавать такое заранее, подобный мерч должен ждать своего часа в запечатанных коробках.

Стиви Джи – последний человек, который заслуживал, чтобы с ним случилось то, что случилось [Джеррард поскользнулся и подарил гол Демба Ба]. Но это часть футбола.

Мы здорово сыграли и выиграли. Честно говоря, мне жаль Брендана, потому что я всегда стараюсь поддерживать друзей. Но в день матча дружбу надо оставлять дома».

● У Моуринью была фантастическая серия без поражений в домашних матчах. Команды португальца не проигрывали на своем поле девять лет – с 2002 по 2011. В чем секрет ?

«Если честно, я не знаю. Это тоже к вопросу о менталитете. Для меня эта серия очень дорога. Мы всегда старались убить игру еще в первом тайме. Если «Челси» не выигрывал на «Стэмфорд Бридж» к перерыву в два мяча, я выходил из себя.

Иногда говорил футболистам: «Только попробуйте испортить мою серию!»

● С каким из тренеров у Моуринью было самое легендарное противостояние? С Гвардиолой? Фергюсоном? Венгером?

«Я ценю каждое противостояние. Занятно, что в конце концов у меня со всеми хорошие отношения. Даже с Рафаэлем Бенитесом, которого я провоцировал на каждой пресс-конференции, а он резко высказывался в ответ.

Венгер – потрясающий тренер, он многого достиг. Единственное, что Арсен никогда не забудет, это тысячный матч у руля «Арсенала». Это должен был быть матч, который он запомнит, матч, который стоило бы отпраздновать. Но вместо этого «Челси» победил «Арсенал» 6:0».

● Самое болезненное расставание с клубом?

«Я всегда говорил: если тебя не увольняли, то ты еще не стал тренером. Я до сих пор задаюсь вопросом, почему меня уволили из «Челси» в первый раз. Да, у нас были трудности, но мы могли их преодолеть. Это было обидно, но на то, видимо, были причины.

Больше всего меня удивило другое увольнение. Клуб с пустым трофейным шкафом уволил меня за два дня до финала [речь о «Тоттенхэме», уволившем Жозе накануне финала Кубка Лиги]. Серьезно? »

● Вспомнили и о времени в «Манчестер Юнайтед»:

«У «Манчестер Юнайтед» по-прежнему есть генеральный директор, потрясающий человек, это Ричард Арнольд. Когда я был в клубе, он работал коммерческим директором, а не генеральным, как сейчас. Я бы хотел, чтобы он был на моей стороне в то время, но в клубе все было сложно, поэтому у меня нет сожалений – я сделал все, что в моих силах.

Я люблю этот клуб, люблю болельщиков. Второе место по-прежнему лучшее с момента ухода сэра Алекса Фергюсона, победа в Лиге Европы – лучшее достижение за 10 лет. Однажды я приезжал на «Олд Траффорд» в качестве эксперта Sky. Тогда фанаты повернулись ко мне и запели мое имя. Это показательно – болельщики знают, что я отдал клубу всего себя. Я сделал все что мог.

В «Юнайтед» по-прежнему остались люди – определенные игроки, но не только они, – с которыми никогда не добьешься успеха ».

Кто выиграет АПЛ в этом сезоне? У Жозе два кандидата:

« Я бы сказал, что с вероятностью 51% чемпионом станет «Манчестер Сити». 49% отдам «Ливерпулю». «Арсенал»? Нееееет .

Честно говоря, несмотря на наше соперничество, я бы хотел, чтобы «Арсенал» выиграл чемпионат. Конечно, «Челси» не выиграет, это уже не вызывает вопросов. «Манчестер Юнайтед» тоже не претендует на чемпионство. Так что соперничество будет между этими тремя клубами, и я буду рад, если «Арсенал» выиграет и пробьет свой потолок. Но когда календарь будет полон важных матчей, «Манчестер Сити» должен снова убить интригу.

«Ньюкасл»? Они провели отличную работу и здорово выступают, я рад за них. А еще я рад, что не был тренером «Ньюкасла» в матче с «ПСЖ», иначе бы получил десятиматчевый бан после игры ».

Фото: youtube.com/The Obi One Podcast; Gettyimages/Mike Hewitt / Staff, Shaun Botterill / Staff, Thananuwat Srirasant / Freier Fotograf; Massimo Paolone/Keystone Press Agency, imago sportfotodienst/Global Look Press ; East News/Cal Sport Media via AP Images, AP Photo/Branimir Kvartuc