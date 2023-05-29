20 комментариев

Маурисио Почеттино стал тренером «Челси». Контракт рассчитан на два года (плюс опция продления на еще один), к работе аргентинец приступит уже в июне.

Как выбирали нового тренера? Почему Нагельсманн вышел из гонки? Какие еще были кандидаты и почему выбрали Почеттино?

Собрали главные инсайды.

На этот раз «Челси» подошел к выбору тренера детальнее. С Поттером было не так

В сентябре, когда уволили Томаса Тухеля (как же давно это было!), кандидатов на замену было немного: с «Челси» связывали Поттера, Почеттино, Аморима из «Спортинга» и Зидана. Уже через несколько дней Боули подписал Грэма. В прессе уверяли, что это взвешенное решение, за которым недели анализа.

К апрелю руководство «Челси», кажется, признало: Поттера взяли экстренно, никакого плана не было, а фаворитом он стал, потому что совладельцы клуба, Боули и Эгбали, вдохновились внутриклубной системой «Брайтона». Спустя семь месяцев Поттера уволили после поражения от «Астон Виллы» (0:2). К выбору нового тренера подошли более ответственно.

С Поттером расстались в довольно странный момент: «Челси» прервал серию без побед, а к отставке привел первый же отрицательный результат. Многие связали это с освободившимся Юлианом Нагельсманном – «Бавария» выставила немца за дверь неделей ранее.

Однако проявился новый взвешенный подход «Челси»: вместо экстренного назначения Нагельсманна на роль временного тренера пригласили Фрэнка Лэмпарда.

Пока Лэмпард подводил команду к важнейшим матчам сезона, директоры «Челси» составили шорт-лист. Мелькали самые разные фамилии, но у проверенных инсайдеров (Мэтт Лоу, Фабрицио Романо, The Athletic) фигурировали Нагельсманн, Луис Энрике, Почеттино, Аморим, Гласнер («Айнтрахт») и Спаллетти.

Роб Драпер из Daily Mail рассказал, что руководство «Челси» признает, что совершило ошибку, уволив Тухеля: сейчас директорат считает, что стоило дать немцу довести сезон до конца. При этом Драпер подчеркивает – в долгосрочный проект с Тухелем все равно не верили.

Почему слетел Нагельсманн? Как проходили собеседования?

Со всеми – по-разному. 5-го апреля Мэтт Лоу из The Telegraph писал, что наибольшие шансы у Энрике и Нагельсманна. В тот же день испанца заметили в Лондоне – он приехал на переговоры с «Челси» лично. Нагельсманна же, согласно информации от журналиста немецкого Sky Sports Флориана Плеттенберга, в основном собеседовали онлайн. К Почеттино представители «Челси» летали в Испанию.

После первого этапа список кандидатов сократился до четырех. Произошло это по разным причинам: Гласнер и Спаллетти, кажется, были в списке «для галочки», Аморим не хочет покидать «Спортинг» (он отказал Боули в сентябре по той же причине). Неожиданно вычеркнули и Энрике – в руководстве поняли, что требования выполнить не смогут, а взгляды на проект разнятся.

Четверка оставшихся – Нагельсманн, Почеттино и неожиданно появившиеся Венсан Компани (вывел в АПЛ «Бернли)» и Ангелос Постекоглу («Селтик»). Юлиан виделся очевидным фаворитом, что подчеркивал Фабрицио Романо. Однако с такими заявлениями стали заметно осторожнее Мэтт Лоу и The Athletic: они, наоборот, регулярно писали, что фаворита нет.

Вскоре Нагельсманн удивил всех, выйдя из гонки. Это шокировало: казалось, что при любых раскладах и оговорках Юлиан все равно впереди.

Причем решение Нагельсманна совпало с прогрессом в переговорах с Почеттино: 21 апреля Мэтт Лоу вышел с инсайдом, что «Челси» нравится вариант с Маурисио. Уже через час Романо рассказал о самоотводе Нагельсманна.

Журналисты разделились: кто-то выступал с позиции клуба, кто-то защищал немца. Первые утверждали, что «Челси» сомневался в Юлиане из-за возраста и характера (в нем даже успели увидеть нового Тухеля). Они же добавляли, что Нагельсманн был слишком уверен в себе и считал, что работа уже в его руках.

Вторые писали, что Юлиан был в шоке от такого долгого процесса найма, а в проекте «Челси» не увидел фундаментальных для него пунктов. Правда, наверное, где-то посередине.

Как рос интерес «Челси» к Почеттино?

Маурисио был в шорт-листе «Челси» с самого начала. Но, судя по инстаграму, половину апреля он провел в отпуске. Вероятно, аргентинец не хотел ввязываться в переговоры в этот момент. Лидерами гонки Энрике и Нагельсманн стали, поскольку первыми отозвались на предложение «Челси».

Почеттино в середине апреля пошел на контакт с клубом и сразу понравился руководству. Маурисио оказался ближе по духу директорам «Челси». Насколько ближе, чем Нагельсманн – неизвестно (учитывая, что технический директор «Челси» Кристофер Вивелл в отличных отношениях с Юлианом после совместной работы в «Лейпциге»), но немец самостоятельно себя устранил.

Почеттино в «Тоттенхэме» смог раскрыть талант Деле Алли, при нем в статусе сильнейшего нападающего лиги закрепился Харри Кейн. А еще были Кайл Уокер-Питерс, Дэнни Роуз, Эрик Дайер. Работа с молодежью предстоит Почеттино и в «Челси», это важный навык. По информации клубных источников, Боули и Эгбали очень понравились планы Почеттино на Леви Колуилла (в аренде в «Брайтоне» до конца сезона) и Михаила Мудрика. По словам инсайдера, аргентинец видит в Колуилле фундаментального игрока для обороны, а в Мудрике – нераскрывшегося бомбардира.

В раздевалке, по информации Лоу, новость о потенциальном назначении Почеттино восприняли позитивно. В отличие от Поттера, Маурисио в глазах игроков и фанатов – опытный тренер.

Джейкоб Штайнберг из The Guardian добавил, что Почеттино получит и немалую поддержку от руководства: на трансферы выделят существенные средства. Маурисио видит необходимость в покупке игроков на три позиции: вратарь, опорник и нападающий. По голкиперам даже появились первые слухи: Низаар Кинселла из Evening Standard сообщил о возможных переговорах с «Интером» по поводу обмена Кепы или Менди на Андре Онану. Позднее появились слухи о возможном трансфере Эмилиано Мартинеса.

Абрамович тоже рассматривал вариант с Почеттино. Это правда?

Да. Причем два раза. В первый – после увольнения Конте в 2018-м. Тогда фанаты бы попросту не поняли переход тренера из «Тоттенхэма» в «Челси». Поэтому фаворитом в тот момент он не был.

Второй раз – после увольнения Лэмпарда. Однако тут уже отказался сам Почеттино – он дал устное согласие возглавить «ПСЖ». В итоге «Челси» нанял Тухеля, а Маурисио провел полтора года в Париже как раз после Томаса.

Боули тоже пригласил Почеттино не в первый раз. В сентябре, после увольнения Тухеля, Тодд связывался с аргентинцем, но тогда президенту «Челси» не понравилось, что Почеттино хотел слишком много контроля в принятии решений.

Почеттино согласился на роль главного тренера не сразу

Гиллем Балаге, журналист BBC и автор книги об аргентинском тренере, рассказал, что после «ПСЖ» у Маурисио было достаточно предложений. В разное время должность главного тренера Почеттино предлагали «Бенфика», «Атлетик» и «Ноттингем». Кандидатурой аргентинца интересовались «Вильярреал», «Ницца» и «Лидс», но до конкретных предложений эти клубы не дошли.

По информации Балаге, весной 2023-го уже сам Почеттино отказался от варианта с «Челси», поскольку ему не понравились рамки, в которые руководство клуба загоняет тренера.

Роб Драпер добавляет: владельцы «Челси» рады дать Почеттино больше контроля. Они считают, что Тухель тоже мог давать больше обратной связи, но вместо этого поднимал проблемы на пресс-конференциях, а не в личных беседах. Поттер же слишком много соглашался с владельцами.

Теперь Почеттино будет работать в связке со спортивными директорами, Полом Уинстэнли и Лоренсом Стюартом. В «Челси» наконец сформировалась четкая структура управления, поэтому вмешиваться в трансферные дела команды Тодд Боули не будет, доверяя эти вопросы главному тренеру и директорату.

А что будет с Лэмпардом?

Он доработал сезон до конца, как изначально и планировалось. Некоторые клубные источники сообщили, что Фрэнк был готов к совместной работе с Почеттино в эти два месяца: возможно, Лэмпард прислушивался к просьбам аргентинца в вопросах стартового состава и каких-то тактических наработок. Это позволит перейти от временного тренера к постоянному более плавно.

Контракт Лэмпарда рассчитан до конца сезона. Дальнейшие планы Фрэнка неизвестны, но можно предположить, что он будет ждать нового тренерского вызова. Учитывая унылые результаты «Челси», на серьезный клуб можно не надеяться.

У Почеттино есть опыт расчистки состава. Это поможет «Челси»

Прокачка молодых игроков не единственное, с чем справился Почеттино.

И в «ПСЖ», и в «Тоттенхэм» Маурисио пришел, когда в заявках команд было по 30+ человек. Почеттино вместе с руководством занимался чисткой состава. Это же предстоит «Челси» уже через месяц.

Аргентинец руководил «Тоттенхэмом» в самый непростой финансовый период, когда строился новый стадион. В такое время всегда приходится ужиматься. «Челси» в ближайшее время планирует заняться строительством нового «Стэмфорд Бридж». Почеттино сможет подстроиться под условия и потерпеть, на что способен далеко не каждый тренер (привет, Антонио Конте).

Роб Драпер рассказал, что у Почеттино уже появился список желаемых игроков: это вратарь, полузащитник и нападающий. Среди фамилий, которые уже успели прозвучать в таких медиа как Independent, звучали имена Лаутаро Мартинеса, Эмилиано Мартинеса, Алексиса Макаллистера и Деклана Райса.

Маурисио заинтересован в сохранении Мэйсона Маунта, с контрактом которого «Челси» все еще не разобрался. Возможно, аргентинец станет определяющим фактором в продлении. Не стоит исключать и возвращения Ромелу Лукаку. О том, кто может пригодиться Почеттино в «Челси», целый материал подготовил The Athletic. Его перевод можно прочитать в блоге Pride Of London.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Shaun Botterill, Justin Setterfield, Alexander Hassenstein, Marc Atkins