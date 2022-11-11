Хаким Зиеш завершил карьеру в сборной, чтобы через полгода снова в ней блистать. Но в «Челси» по-прежнему проблемы

Лукомский и Бельский – о марокканской звезде.

Всего девять месяцев назад, в разгар Клубного чемпионата мира, Хаким Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко. Причиной стал конфликт с тренером национальной команды Вахидом Халиходжчием: осенью 2021-го он публично заявил о том, что недоволен самоотдачей Зиеша на тренировках. Позднее Халилходжича уволили, а Хаким вернулся в сборную, чтобы уже на ЧМ помочь ей сенсационно обыграть бельгийцев. Зиеш в двух матчах Марокко по-настоящему сверкал: забил со штрафного (ВАР отменил гол из-за пассивного офсайда партнера по команде) и отдал голевую передачу в матче против бельгийцев. О его карьере в «Челси» такого по-прежнему не скажешь.

Как он вообще оказался в «Челси»?

В сезоне-2019/20 в групповой стадии Лиги чемпионов столкнулись «Челси» и «Аякс». Если в Амстердаме матч получился малорезультативным (единственный гол забил Миши Батшуайи), то на «Стэмфорд Бридж» был настоящий триллер (камбэк лондонцев после 1:4). Героем той встречи в составе амстердамцев был однозначно Хаким Зиеш: марокканец виртуозно пробил штрафной с острого угла (в протокол записали как автогол Кепы) и отдал две голевые передачи.

Именно после этого матча «Челси» сделал Зиеша одной из главных целей на зимнее трансферное окно. Переговоры, по информации De Telegraaf, стартовали в декабре. «Аякс» наотрез отказался отпускать марокканца зимой. Однако Лэмпард, который тогда тренировал лондонцев, очень хотел увидеть Хакима в своей команде, поэтому «Челси» все же договорился о покупке Зиеша в конце сезона. О сделке официально объявили уже в феврале 2020 года: сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

Сам Зиеш позднее признался, что Лэмпард сильно повлиял на его решение переехать в Лондон: «Мы общались по телефону. Я остался под большим впечатлением после того, как он с увлечением рассказывал о видении футбола в «Челси». В «Аяксе» очень любят футбол, как искусство, как нечто высокое. Фрэнк посвящал меня в свои идеи. После этих рассказов у меня не осталось сомнений о переходе в «Челси».

Зиеш при Лэмпарде: много травм, но были и яркие вспышки

В Лондоне у Хакима сразу не задалось. Нормальной предсезонки ковидным летом 2020 года не было ни у кого, клубы в лучшем случае провели по одному-два товарищеских матча. «Челси» сыграл с «Брайтоном», в стартовом составе вышел и Зиеш. Хаким показал очень яркую игру: отдал предголевую передачу, раз за разом вскрывал оборону соперника и качественно прессинговал. Но уже во второй половине игры марокканец получил травму – по словам Лэмпарда после матча, несерьезную.

Восстановление Хакима однако растянулось на два месяца – в следующий раз он окажется в заявке «Челси» лишь во второй половине октября. Зиеш был настроен как можно скорее вернуть игровой тонус: «К сожалению, все пошло наперекосяк. Сезон в Нидерландах закончился досрочно, я долго не тренировался. Потом эта травма в товарищеском матче. Мне не повезло. Сейчас я должен вернуться в прежний ритм. Да, это займет время, но я очень надеюсь, что сделаю это как можно скорее».

Лэмпард постепенно подводил Зиеша к основе: в матчах с «Саутгемптоном», «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» марокканец выходил на 10-15 минут. Матч против «Краснодара» стал первым официальным матчем, в котором марокканец вышел в стартовом составе «Челси» (28 октября!).

Зиеш блистал: в схеме 4-3-3 он играл справа в атаке, смещаясь в центр и опускаясь помогать защитникам. Лэмпард был очень доволен: «Мы играли против Зиеша в прошлом году, в Лиге чемпионов. Он игрок топ-уровня. А когда работаешь вместе с ним, восхищаешься им еще сильнее».

Хаким вышел в старте в пяти матчах кряду (такой отрезок в «Челси» у Зиеша будет только два раза). За это время он забил дважды и отдал три ассиста. Потом была ротация и несколько выходов на замену, а 5 декабря в матче с «Лидсом» марокканец получил новую травму. Лэмпард на этот раз не был уверен в быстром восстановлении Хакима: «Это подколенное сухожилие. Мы узнаем о серьезности травмы завтра. В этот тяжелый отрезок сезона такие новости не радуют».

Однако к началу 2021-го Зиеш вернулся и отыграл три матча подряд (сделал одну голевую передачу – против «Моркэма» в Кубке). «Челси» лихорадило, в атаке не получалось совершенно ничего, в частности и из-за Зиеша, который явно был не в форме. В конце января Фрэнка Лэмпарда уволили.

Система Тухеля не подходила Зиешу. Травмы тоже не отпускали

В первом матче при Тухеле, по признанию немца, играли самые опытные игроки, которым он мог доверять. Зиеш оказался среди них: в перешедшем на 3-4-3 «Челси» Хаким занимал позицию справа в атаке. Однако быть вингером в 4-3-3 и в 3-4-3 – разные вещи (подробности – ниже).

В феврале Зиеш сыграл только 70 минут против «Барнсли» в Кубке Англии и два раза вышел на замену. Тухель признавал, что это непростой выбор в пользу других игроков атаки: «Это моя вина и мое решение. Но когда я смотрю на ритм и расписание ближайших матчей, то понимаю, что мне необходим каждый из доступных футболистов».

После этих слов Хаким стал чаще появляться на поле – он попал в старт на матчи против «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Атлетико» (забил). Но снова ротация, и снова Зиеш до середины апреля выходит только на замены, чтобы в полуфинале Кубка Англии оказаться в старте и отметиться единственным голом в матче против «Манчестер Сити». Примечательно, что следующий свой мяч Зиеш забил снова в ворота «Сити» – месяц спустя в матче АПЛ. Но в третьей игре против Гвардиолы Тухель Зиеша вообще не использовал: Хаким заметно уступал набравшим ход Вернеру и Пулишичу.

В предсезонке 2021 года Зиеш оформил дубль в ворота «Тоттенхэма», а через неделю голом помог «Челси» выиграть Суперкубок УЕФА – и снова получил повреждение. Это испортило марокканцу старт сезона-2021/22: первый матч в старте он провел лишь в середине сентября, а потом Тухель использовал его как игрока ротации.

На этом отрезке были яркие моменты – ассист в Кубке Лиги против «Саутгемптона», единственный гол на выезде против «Мальме», голевая передача в матче с «Ювентусом», победный гол в ворота «Уотфорда». Но 2+4 за 16 матчей до конца 2022 года все-таки не то, ради чего «Челси» покупал Зиеша. Болельщики ждали большего, а Хаким чаще всего попросту выглядел лишним на поле.

В январе начался Кубок Африки, на который Хаким не поехал из-за ссоры с Халилходжичем. Также появились слухи о том, что ряд игроков атаки «Челси», включая Зиеша, недовольны своим положением: по словам Мэтта Лоу из The Telegraph, Зиеш, Вернер и Пулишич задумывались об уходе из «Челси», поскольку растеряли уверенность и голевое чутье из-за требований Тухеля играть осторожнее.

Тем интереснее, что именно в этот момент Зиеш выдал самый яркий отрезок карьеры при Тухеле: до финала Клубного чемпионата мира Хаким сыграл во всех матчах «Челси», причем только один раз (в ответной игре Кубка лиги против «Тоттенхэма) он вышел со скамейки. В этот период поместился и тот самый гол «Тоттенхэму» в АПЛ, который стал одним из самых красивых мячей «Челси» в сезоне (фанаты так и не определились, какой гол был лучше – этот мяч Хакима или гол Ковачича «Ливерпулю»).

Когда «Челси» приехал на КЧМ, Зиеш практически сразу заявил, что покидает сборную Марокко: «Я не вернусь в национальную команду. Это мое окончательное решение. Для меня абсолютно очевидно, что там происходит, и теперь я сосредоточен на клубе».

Сосредоточиться на клубе как следует не получилось – до конца сезона Зиеш вышел в стартовом составе всего 7 раз (столько же, сколько за первые пять недель 2022 года!), забив за это время всего один гол в Кубке Англии и отдав одну голевую передачу в разгромной победе над «Лидсом».

Зиеш пытался уйти из «Челси»?

Еще зимой инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщал, что «Милан» интересуется марокканцем и готов взять его в аренду. Однако «Челси» хотел включить обязательную опцию выкупа в размере 30-40 миллионов евро, на что итальянский клуб пойти не мог.

Летом «Милан» вернулся, а Фабрицио Романо писал, что Зиеш открыт к переходу. Речь шла уже о полноценном трансфере и значительно меньших суммах (8-10 миллионов евро). Тодд Боули был открыт к переговорам, но итальянцы уже переключили внимание на Шарля де Кетеларе. В итоге «Милан» выкупил бельгийца за 32 миллиона евро и прекратил общение с «Челси» по Зиешу.

В августе о возвращении марокканца задумался «Аякс». Амстердамцы вели переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере Антони, поэтому параллельно искали ему замену. De Telegraaf говорил о предметном интересе «Аякса» к Зиешу, но Тодд Боули потребовал 40 миллионов евро, понимая, что нидерландский клуб получит около 100 миллионов за Антони. Но такой ценник отпугнул «Аякс»: после продажи Антони клуб предпочел взять в аренду Окампоса с правом выкупа.

Зиеш остался в «Челси», но мотивации играть при Тухеле у него явно не было. Особенно показательным был последний матч Томаса – против «Динамо Загреб» Зиеш вышел на второй тайм, но играл плохо. Было видно, что за Тухеля играть Хакиму играть просто не хотелось.

Параллельно стало известно о том, что Зиеш вернется в сборную Марокко – новый тренер команды, Валид Реграри очень хотел вернуть Хакима: «Когда я поговорил с Зиешем, он моментально согласился вернуться в сборную и сказал, что с нетерпением ждет возвращения в состав».

В сборной у Зиеша безграничная свобода. Играет в связке с Хакими справа, а команда правильно кормит его мячом

Эта сборная Марокко – гибрид идей Вахида Халилходжича (вывел команду на ЧМ и построил оборонительный базис) и нынешнего тренера Валида Реграги (вернул в команду обиженных Халилходжичем звезд и дал им необходимую свободу).

Халилходжич уже в третий раз за карьеру выводит команду на ЧМ, но перед турниром лишается работы. Ключевая причина – его догматичность во взаимоотношениях со звездами. Он хорошо выстраивает тактический фундамент, но требует равенства в команде и не дает никаких поблажек. В Марокко проблемы возникли не только у Зиеша, но и у Мазрауи.

«Если я вижу игрока, который несет угрозу сплоченности команды, я ставлю на первое место коллектив и командный дух. Это важнее любых индивидуальных талантов. Если кто-то не принимает правила и не хочет быть частью команды, его не будет в команде.

Это касается не только Хакима Зиеша. Игроки, создающие проблемы, садятся на лавку или исключаются из команды. Каждый тренер в наши дни решает схожие проблемы. Посмотрите на «Манчестер Юнайтед». На Криштиану Роналду. Он стал проблемой. Он оказался вне состава. Так это работает», – объяснял Халилходжич в интервью The Athletic .

Неприязнь была взаимной. «Вы смеетесь надо мной? Я никогда больше не сыграю под руководством этого тренера. Ни за что. Даже если он приползет к моей двери и поселится у меня в подвале, умоляя меня вернуться. Я не сыграю в его команде», – злился Зиеш.

Чувства были взаимными. «Я не приглашаю игроков, которые вредят команде. Не приглашу такого, даже если его зовут Лионель Месси. Поведение Зиеша недостойно статуса игрока сборной», – в момент конфликта отвечал тренер.

Новый тренер Реграги сохранил оборонительные установки предшественника, но полностью подчинился Зиешу в стадии атаки. Без мяча Марокко выстраивается в строгие 4-1-4-1. От работы не освобожден даже Хаким:

При всем великолепии Зиеша с мячом (обсудим ниже) основа успехов Марокко именно в такой организации в среднем блоке. Команда правда хороша без мяча – допустили всего 1,5 xG в матчах против Хорватии и Бельгии (8-я оборона турнира).

В атаке все завязано на вспышках гениальности Зиеша, хотя с точки зрения механизмов устроено весьма просто. Хакима намного проще разместить именно в команде, где он явный номер один, а не в структурном футболе. Исключения были – например, у Эрика тен Хага в «Аяксе». При этом голландский тренер признавал: «Иногда он становится кошмаром для тренера. Ему нужно предоставлять определенный уровень свободы».

Трудности возникают в попытках найти баланс между безграничным желанием Зиеша обострять при малейшей возможности и игрой внутри командных механизмов и комбинаций. При этом в индивидуальных обострениях он правда мастер. Тухель тоже жаловался на эту черту Зиеша:

«Ему слегка некомфортно в нашем стиле. Ему нужно адаптироваться под структуру и более надежно распоряжаться мячом – попадать в наш ритм при принятии решения, когда обострять, а когда не рисковать».

Даже Луи ван Гал, пересекавшийся с Зиешем во время визита на базу «Аякса» (сцена есть в документальном фильме про тренера Нидерландов), отвел марокканца в сторонку как особенного игрока и выдал многозначную фразу: «Фанаты тебя приняли, хотя ты слишком часто теряешь мяч. Это о многом говорит».

В Марокко дилеммы между структурой и упором на индивидуальные качества Зиеша нет. В команде работает минималистичный стиль, который полностью поклоняется таланту Хакима. «Зиеш невероятный. Многие называют его трудным игроком, но из того, что я вижу, ему просто нужно немного любви и доверия – в ответ он пойдет за тебя умирать. Я создаю ему условия, а он играет с уверенностью в собственных силах», – объяснял Реграги.

В качестве максимально свободного игрока в команде уровня Марокко Зиеш правда может быть грандиозен. Его технический арсенал – топ-уровень. «За всю карьеру я не видел игрока с такой волшебной левой ногой. Ух. Это же просто безумие», – восторгался после 2 недель совместных тренировок Денис Закария. «Зиеш сверкает, когда сопротивление со стороны соперника на пределе. Я работал со многими сильными игроками, но никто не способен созидать на чужой трети на его уровне», – говорил Тен Хаг.

Промежуточный итог: Зиеша проще разместить в команде, где он главная звезда с большими полномочиями. В более трудной системе тоже возможно, но сложнее (и к текущей роли в сборной Марокко это не относится). Помимо веры в талант Хакими, нужно несколько простых условий, каждое из которых исполняется в сборной Марокко:

Любимая схема 4-3-3 при атаке. В ней Хаким предпочитает позицию на правом фланге. Очень показательно, что мини-ренессанс в «Челси» у него был в начале 2022-го, именно когда Тухель экспериментировал с этой формацией.

Зиеша нужно кормить в удобной позиции. Он любит получать мяч в ноги (не на ход) на правом фланге в широкой позиции. Из такого положения у него рождается максимальное количество вариантов для продвижения (раскачать и навесить, обыгрывать 1-в-1, сместиться в центр и пробить/отдать пас вразрез, пройти вдоль края, задействовать крайнего защитника). Ему важно получать мяч именно в таком положении и дальше творить. Каждый из описанных вариантов он реализует на достойном уровне.

Разумеется, важна не только позиция получения мяча, но и частота. У него должно быть достаточное количество попыток. Атака сборной Марокко функционирует именно так. Упор на его зону феноменален – Зиеш отвечает регулярным созданием шансов:

Химия с партнером по флангу. Нужно подключаться так, чтобы не дублировать движение Зиеша. Если сместился в центр, нужно подключение по флангу. Если он на фланге, нужен отвлекающий рывок в центральной зоне.

Зиеш – очень индивидуальный игрок, но с партнером по флангу ему важно выстроить правильные отношения. В сборной тут – Ашраф Хакими. Он охотно принимает на себя роль союзника Зиеша и адаптируется под его движение.

Вот Зиеш увел Тимоти Кастаня и сместился ближе к центру – Хакими сразу забегает по флангу:

Зиеш – на фланге, Хакими забегает по центру:

Безлимит на обострения. Получая мяч в удобной позиции, Хаким должен иметь возможность постоянно обострять. Это предполагает большое количество потерь, но может окупаться через созданные моменты. В сборной у Зиеша есть нужная для этого свобода. Он на 5-м месте по вовлеченности в игру – чаще с мячом встречаются только защитники и опорник Софьян Амрабат. При этом на 15-м месте (из 18 сыгравших игроков) по точности передач – 60,6%.

Для его позиции такой низкий процент не страшен, если подкрепляется моментами. В данном случае он свидетельствует в первую очередь о том, что Хаким не стесняется пробовать трудные неординарные передачи.

Магия переходных эпизодов. Зиеш – главный адресат при контратаках. Он хорошо тащит мяч на дриблинге и может обыгрывать. Это чистое мастерство. Адаптация лишь в том, чтобы максимально быстро находить его в такие моменты. Может организовать впечатляющее соло:

А может стянуть все внимание и отдать из трудного положения под удар:

Пока Зиеш отдыхал от сборной, марокканские болельщики запустили в соцсетях кампанию «Нет Зиеша – нет веселья». В первую очередь Хаким отвечает именно за этот элемент. Конечно, марокканцы не самая яркая команда, но яркость в ней исходит именно от Зиеша. Его задача-минимум – развлекать. Максимум – развлекая, вытащить команду в плей-офф.

Что дальше?

Низаар Кинселла из Evening Standard сообщил, что «Милан» в ноябре возобновил интерес к Зиешу. Речь идет об аренде в январе с опцией последующего выкупа. Клубам еще предстоит обсудить сумму и будет ли эта опция выкупа обязательной. Клубы пока ставят разные цели в этой сделке: «Челси» хочет продать марокканца, а «Милан» заявляет, что готов только арендовать игрока.

Впрочем, еще есть надежда, что Зиеш раскроется и в «Челси». С приходом Грэма Поттера Хаким пока не получил больше игровых минут: в старте он вышел только на дебютный матч нового тренера против «Зальцбурга» и в Кубке Лиги против «Манчестер Сити». Однако марокканец за это короткое время показал более яркую игру: Зиеш был креативным центром команды, раздавал острые передачи, давал большой объем работы в прессинге. Нельзя сказать, что Грэм сделал его главной звездой команды, но точно избавил от большой доли системных требований.

Ключевым фактором может стать тактическая перестройка при Поттере. Англичанин известен манерой регулярно тасовать схемы – в том числе и 4-3-3, в которой Хаким раскрывается ярче всего. Учитывая то, как вновь засверкал Зиеш в сборной в этой формации, возможно, Поттеру стоит всерьез задуматься о более регулярном использовании этой схемы.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Amanda Perobelli, Hannah Mckay; globallookpress.com/Paul Terry via www.imago-images./www.imago-images.de, IMAGO/PRESSINPHOTO; Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Steve Bardens / Stringer, Michael Regan , Sebastian Widmann / Stringer