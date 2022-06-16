Эмблема «Бостон Селтикс» – одна из самых узнаваемых в спорте. А откуда взялся этот нелепый и веселый гномик?

Лепрекон Лаки сегодня уходит в летний отпуск.

Сегодня знаменитый «Гарден» в Бостоне примет шестой матч финала НБА – получается, в последний раз в этом сезоне мы увидим большой логотип «Селтикс» в центре площадки. Либо «Уорриорс» устроят праздничные чемпионские пляски прямо на раздавленном бостонском лепреконе под ногами, либо «Селтикс» перед финальным выездом в Калифорнию зарядятся мифической ирландской удачей у Лаки, «счастливчика».

Как у серьезной спортивной команды появился этот смешной, во многом детский и мультипликационный образ?

Вообще в НБА роль логотипа слабее, чем в других видах спорта. В НХЛ эмблема занимает половину груди на свитере, в футболе – поскромнее, но тоже заметна, в американском футболе обычно размещена на шлеме. В бейсболе на кепки/шлемы, а иногда и на форму наносят или основной логотип, или отдельный «знак отличия» – как знаменитые перекрещивающиеся N и Y у «Янкиз» (все верно, это не логотип команды – на логотипе мяч, бита и цилиндр в цветах американского флага).

В баскетбол играют самые «голые» спортсмены, на майке без рукавов хватает места только для названия города или никнейма клуба, традиция пошла еще из студенческого баскетбола начала XX века. Бывают исключения вроде формы «Голден Стэйт» или специальных комплектов, где меняют крой формы на «хоккейный» с большим логотипом по центру. Бывают случаи, когда сам логотип просто дублирует надпись на майке (как у «Сан-Антонио»). Но в основном, если нужно отыскать где-то логотип команды НБА, приходится смотреть на краешек шорт в надежде что-то там разглядеть. А раньше и этого не было.

По своему статусу логотип клуба – на уровне эмблемы лиги или технического спонсора. Вот вы сможете быстро вспомнить, какой логотип, например, у «Индианы»? А ведь его очертания по сути не менялись с 1967-го.

Поэтому основная витрина для демонстрации логотипа – это центр домашней площадки. И никогда он не светится так ярко, как в финале НБА.

Конечно, есть логотипы, которые узнают даже не поклонники баскетбола – бык «Чикаго Буллз» или пламенный мяч «Майами Хит». Особенно хорошее знакомство с эмблемами НБА случилось, когда в моду вошли сувенирные кепки. И все равно роль логотипа в айдентике клубов была второстепенной – черная, обведенная белым надпись «BULLS» на красном фоне все равно вызывает больше ассоциаций с «Чикаго» и Майклом Джорданом, чем шедевральное лого Дина Уэссела.

Точно такая же история – с «Бостон Селтикс». Зелено-белые буквы «Celtics» с характерным шрифтом, блоковые номера, даже чемпионские баннеры – это более четкие символы. Но логотип с лепреконом все равно стал частью баскетбольного фольклора. Самый простой маркер силы эмблемы – это если он узнается по контуру. Этот силуэт ни с чем не перепутать:

Сначала надо разобраться с названием «Селтикс»

«Бостон Селтикс» родились в 1946 году – как и все команды новой лиги «Баскетбольная Ассоциация Америки», сначала бостонцы не имели ни логотипа, ни даже названия или клубных цветов. Владелец клуба Уолтер Браун выбирал между несколькими вариантами, но остановился на «Кельтах».

Все дело в маркетинговой силе этого названия – «Селтикс», только из Нью-Йорка, были самой знаменитой баскетбольной командой довоенного времени. В начале XX века баскетбол развивался в основном в религиозных организациях, и многие даже профессиональные клубы собирались по конфессиональному или этническому признаку: еврейские «Филадельфия Хебрюс» и «Нью-Йорк Хакоахс», «Баффало Джэрманс» с игроками немецкого происхождения, были даже «Ужасные шведы Ольсена».

Ирландскую диаспору Нью-Йорка (если шире – даже всех католиков города) представляли «Селтикс», хотя звездами клуба вообще-то были чех Джо Лапчик, немец Датч Денерт, еврей Нэт Холман и швед Джонни Бекман. В 1920-е это была самая сильная баскетбольная команда на планете, которая могла диктовать условия целым турнирам, а потому постоянно бегала из одной лиги в другую. Но в 1928 году закончила существование «аутентичная» команда «Селтикс» (владелец был в тюрьме, бывает), к концу десятилетия прекратились и попытки как-то возродить «Нью-Йорк Селтикс».

Уолтер Браун не возрождал «Кельтов», он просто хотел использовать название, которое у многих уже ассоциировалось с баскетболом. Тем более Бостон был известен своей «ирландскостью» даже больше Нью-Йорка. Ради культового прозвища Браун заплатил несколько тысяч долларов основателю оригинальных «Селтикс» Джиму Фьюри, хотя тот уже много лет как отошел от баскетбола и к образованию Баскетбольной Ассоциации Америки отношения не имел.

От старых «Селтикс» бостонский клуб перенял и бело-зеленые «гэльские» цвета, и свой первый логотип – шемрок (трехлистный клевер).

Лепрекона придумал Ауэрбах – но не Ред, а его брат Зэнг

На пятый год существования «Бостон Селтикс» главным тренером стал Ред Ауэрбах. Будущий патриарх клуба попросил брата Зэнга – художника-карикатуриста – придумать новый логотип на замену «чужому» шемроку. Зэнг нарисовал хитрого трикстера – но это еще был не знакомый нам «Лепрекон Лаки». До 1968 года логотипом «Селтикс» было вот это существо в странной позе – но появлялось оно лишь на коллекционных карточках и обложках игровых программок.

В центре «Бостон Гардена» тогда не было никакой эмблемы, даже на сувенирах оставался более простой рисунок клевера. В конце 1960-х Зэнгу был поручен редизайн логотипа – и то ли гном, то ли эльф сменил корону на шляпу, растолстел и подобрел, а заодно получил имя «Счастливчик». Лепрекон (в отличие от капризного домового-клурикона) в ирландском фольклоре – коренастый магический человечек, который приносит удачу и исполняет желания тех, кто его поймает.

К середине следующего десятилетия стало понятно, что логотип спортивного клуба несет в себе важный элемент раскрутки. В 1977-м лого осовременили, а 20 лет спустя и покрасили. Но «классическая» монохромная версия, ассоциирующаяся с временами Лэрри Берда, не прекратила появляться на клубной атрибутике даже в XXI веке.

Не забывают «Селтикс» и корни – в конце 90-х в качестве альтернативного полноценно возродили и шемрок. И он, в отличие от лепрекона, даже нанесен на игровую форму. Вы его все равно вряд ли увидите – он расположен на поясе шорт.

Лаки все равно намного заметнее, но не в качестве логотипа – лепрекон в 2003-м сошел с картинки и стал живым талисманом. У «Селтикс» единственный в НБА костюмированный маскот, который не носит маску. За два десятилетия эту роль исполняли всего двое, и с 2009-го шляпу-котелок, жилет с шемроками и смешные шорты надевает Кит Экерманн. Правда, без дуидина (трубки) и шилейлы (трости) – с ними было бы очень сложно разогревать толпу данк-акробатикой:

Из всех логотипов НБА только эмблема «Лейкерс» чаще встречала матчи финала НБА, чем подмигивающий лепрекон «Селтикс». Сегодня – 27-я игра финальных серий в Бостоне с 1976 года, когда лого с Лаки впервые разместили в центральном круге бостонского «Гардена».

Там он с лучшей точки на арене видел легендарный матч с тремя овертаймами в финале-1976 против «Финикса», слышал культовый крик «Anything is possible!» Кевина Гарнетта в 2008-м, чувствовал самые великие моменты битв Лэрри Берда с «Лейкерс» и «Рокетс» в 1980-е.

Теперь он меряется магией и удачей со Стефом Карри, самым лепреконистым баскетболистом в мире – и это явно не последний великий соперник, который приедет на финал НБА в гости к улыбчивому, но хитрому Лаки.

Фото: Gettyimages.ru/Jim Rogash / Stringer, Elsa, Maddie Meyer; sportslogos.net