Sports Camp 2024
Привет, друзья!
Время пришло. Мы открываем набор в Sports Camp 🎉
Что это? Это наш проект по поиску молодых талантов. Sports Camp – не стажировка в классическом понимании этого слова, а полноценный найм на постоянную работу. После прохождения нескольких этапов отбора мы предложим тебе реальные задачи и место в основе!
В этом году у нас 4 направления: Editorial, Digital, IT и Product. За всеми подробностями ныряй по ссылке, а если остались вопросы, пиши на почту jobs@sports.ru
Хочешь построить свою карьеру в главном спортивном медиа? Кликай по ссылке или на картинку ниже и заполняй анкету. Будем делать спорт лучше вместе 💙
Больше о нас:
Наш карьерный блог. Здесь мы размещаем актуальные вакансии и новости из жизни компании.
Подкаст «Коллеги, добрый день!». Рассказываем, как устроено лучшее спортивное медиа.
Карьерный сайт. Какие команды каждый день делают спорт лучше.
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- Расизм
- Мат
- Угрозы
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