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Sports Camp 2024

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Привет, друзья!

Время пришло. Мы открываем набор в Sports Camp 🎉

Что это? Это наш проект по поиску молодых талантов. Sports Camp – не стажировка в классическом понимании этого слова, а полноценный найм на постоянную работу. После прохождения нескольких этапов отбора мы предложим тебе реальные задачи и место в основе!

В этом году у нас 4 направления: Editorial, Digital, IT и Product. За всеми подробностями ныряй по ссылке, а если остались вопросы, пиши на почту jobs@sports.ru

Хочешь построить свою карьеру в главном спортивном медиа? Кликай по ссылке или на картинку ниже и заполняй анкету. Будем делать спорт лучше вместе 💙

Больше о нас:

logoРабота в Спортсе
logoнатив
Больше, чем Sports
Больше, чем Sports
Блог
Вакансии и внутренняя кухня компании
1 комментарий
Это как учеба или полноценных специалистов набираете?
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