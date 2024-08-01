Sports Camp 2024

Привет, друзья!

Время пришло. Мы открываем набор в Sports Camp 🎉

Что это? Это наш проект по поиску молодых талантов. Sports Camp – не стажировка в классическом понимании этого слова, а полноценный найм на постоянную работу. После прохождения нескольких этапов отбора мы предложим тебе реальные задачи и место в основе!

В этом году у нас 4 направления : Editorial, Digital, IT и Product. За всеми подробностями ныряй по ссылке , а если остались вопросы, пиши на почту jobs@sports.ru

Хочешь построить свою карьеру в главном спортивном медиа? Кликай по ссылке или на картинку ниже и заполняй анкету. Будем делать спорт лучше вместе 💙

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