«Амкал», 2Drots и другие. Кто фавориты второго сезона Медиалиги?

От редакции: мы в блоге «Капитан Финт и другие», авторы которого – бойцы Трибуны с большим опытом, втягивающиеся в движуху Медиалиги. В этом материале обсуждаем о топах сезона и их шансах на чемпионство.

Медийный футбол развивается настолько быстро, что не писать о нем = отставать от крутого тренда, поглощающего все большее количество людей. Кто-то его хейтит, кто-то обожает, а мы с Суреном Аванесьяном решили, что будем к нему непредвзяты и создали телеграм-канал «Своячки и Чужой». Цель: говорить о медиафутболе здраво и рассудительно, насколько это возможно.

Этот текст – второй в серии разговоров с авторами телеграм-каналов про медиафутбол, и в нем мы обсуждаем главных фаворитов второго сезона Медийной футбольной лиги.

Назови свою четверку полуфиналистов MFL 2 с объяснением, почему именно они доберутся до топ-4.

Паша Антропов (телеграм-канал ⚽️ МЕДИАФУТБОЛ)

2DROTS, «Амкал», «Бей Беги», «Броуки».

У первых простая группа, не выйти из которой победителю MFL нельзя, тем более дроты усиляются: взяли, например, Пискунова, приличного заща, поигравшего в «Роторе», забрали из Reality Гаучо, нападающего-убийцу, которому не нужно много моментов.

С приходом Бабина «Амкал» перестанет забрасывать на Блата/Гаса, появится новый нап – наконец-то быстрый – и будет наигрываться в атаке Фанки – он резкий, взрывной, что уже было доказано на первом MFL. Защита у «Амкала» — сужу по данным тг-канала MFL Stat — лучшая на МКС, так же будет и на MFL.

Ребята из «Бей Беги» не только умудрились забрать хороших ребят у дротов, но и сохранить костяк команды, успевший пошуметь на МКС.

«Броуки» голодны до побед, они подписали техничного Комиса и скоростного Володю XXL — боевой состав стал симпатичнее.

Дмитрий Сахар (телеграм-канал SUGAR FIFA)

Давать какие-либо предсказания по MFL сейчас очень сложно, так как четверть команд мы еще даже не видели в игре ни разу. Мои фавориты: ФК «10», «Амкал», «2DROTS» и ФК «Деньги».

Иван Кириллов (телеграм-канал НЕКЛАСИКО)

Сложно говорить, потому что многие команды мы вообще не видели и нет понимания, что они из себя представляют. Так что назову только три команды, которых сто процентов я бы хотел видеть в 1/2: 2D, «Амкал», «Броуки».

Телеграм-канал Медиафутбольная тина

2Drots – комментарии излишни. Самая сильная медиафутбольная команда перед МФЛ грамотно усилилась и закрыла самые провисающие позиции: пришел опытный ноунейм-защитник Пискунов и главная шоколадная звезда МФЛ Гаучо, забивающий огромное количество мячей – состав победителей первого МФЛ перед турниром в полном порядке.

«Наши Парни» – экс-профики российского футбола, очевидно, умеют пинать мяч. От кабанчиков и алкогольных доходяг решили избавиться, в первую очередь позвав подтянутых и до сих пор связанных со спортом игроков: Ребров, Билялетдинов, Семшов, Янбаев, Тихонов и Алдонин до сих пор в отличной форме. Также присутствует наличие туза в рукаве: Роман Широков всегда будет готов у**ать по лицу главную звезду команды противника, принеся «Нашим Парням» преимущество на поле. Ждем, пока РФС все-таки заплатят 5 мультов Аршавину и точно прогнозируем им место в полуфинале.

«Амкал» – Герман похоронил свою медиафутбольную мечту и выбрал путь усиления профиками, поэтому про старый «Амкал» можно постепенно забывать. К МФЛ подвезут еще несколько сильных игрочишек, которые вкупе с уже имеющимися Прокопом, Мавриным, Шурыгиным, Левиным и Кузькиным составят очень конкурентоспособный состав. Еще и новый тренерский штаб будет делать многое для того, чтобы доказать всем, что Зубко уже давно надо было сливать.

За последний же слот разразится неистовая борьба. В клоунов из «Родины-медиа» и ФК 10 Тина не верит от слова совсем, а сильные бразильцы из Tamo Junto охуеют от московской погоды в сентябре-ноябре и сольются. Ставим на соревнование между «Эгриси», «Броуками» и «Бей Беги» – пора уже отрабатывать вливаемый кэш от буков.

Телеграм-канал VF – Влажный Футбол

Я думаю, что в 1/2 финала будут 2Drots, «Броуки», «Бей Беги» и точно будет какая-то команда-сюрприз, я думаю, что это будет «Watch». Все команды здорово усилились, и это должно помочь им во втором сезоне добиться новых высот.

Никита (телеграм-канал НЕКЛАСИКО)

Во-первых, сложно давать предикшн, потому что я, например, не видел, как играет «Десятка», Fight Nights, «Рубин» и т.д. Вообще нет о них представления. Поэтому я думаю, что 2Drots, «Амкал», «Десятка» (почему-то мне так кажется) и… наверное, «Броуки».

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Фото: ФОТОПОНОМАРЕВ