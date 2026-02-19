Рэпер Ганвест зацензурирует 25 треков. В среду он дебютировал в НаПике за «Банку»

Рэпер Ганвест зацензурирует 25 треков.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что МВД России по Санкт-Петербургу возбудило против Ганвеста административное дело в связи с пропагандой употребления наркотических веществ.

18 февраля Ганвест дебютировал в НаПике за «Банку» в матче против 2Drots. Музыкант дважды бил пенальти , но не реализовал обе попытки.

«Друзья, хочу сказать прямо. Я внимательно отнесся к замечаниям, которые прозвучали в отношении моего старого творчества. Часть ранних треков действительно содержит резкие формулировки, которые сегодня можно трактовать неоднозначно.

Я принял решение переработать и зацензурировать 25 композиций из старого каталога еще в декабре прошлого года, чтобы исключить любые спорные моменты и полностью соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Я не поддерживаю употребление наркотиков и не считаю подобную тематику нормой. Если в прошлом какие-то строки могли восприниматься иначе – я это исправляю. Моральную ответственность за свои слова и контент я принимаю.

Параллельно я сосредотачиваюсь на социальных и благотворительных проектах. Для меня важно приносить реальную пользу людям и работать в позитивной повестке. Я уважаю законы своей страны и намерен строить дальнейшее творчество в рамках правового поля.

Спасибо за поддержку, мы здесь, чтобы созидать и строить великое будущее!» – написал Ганвест.

