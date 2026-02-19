20

Рэпер Ганвест зацензурирует 25 треков. В среду он дебютировал в НаПике за «Банку»

Рэпер Ганвест зацензурирует 25 треков.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что МВД России по Санкт-Петербургу возбудило против Ганвеста административное дело в связи с пропагандой употребления наркотических веществ.

18 февраля Ганвест дебютировал в НаПике за «Банку» в матче против 2Drots. Музыкант дважды бил пенальти, но не реализовал обе попытки.

«Друзья, хочу сказать прямо. Я внимательно отнесся к замечаниям, которые прозвучали в отношении моего старого творчества. Часть ранних треков действительно содержит резкие формулировки, которые сегодня можно трактовать неоднозначно.

Я принял решение переработать и зацензурировать 25 композиций из старого каталога еще в декабре прошлого года, чтобы исключить любые спорные моменты и полностью соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Я не поддерживаю употребление наркотиков и не считаю подобную тематику нормой. Если в прошлом какие-то строки могли восприниматься иначе – я это исправляю. Моральную ответственность за свои слова и контент я принимаю.

Параллельно я сосредотачиваюсь на социальных и благотворительных проектах. Для меня важно приносить реальную пользу людям и работать в позитивной повестке. Я уважаю законы своей страны и намерен строить дальнейшее творчество в рамках правового поля.

Спасибо за поддержку, мы здесь, чтобы созидать и строить великое будущее!» – написал Ганвест.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Ганвеста
вотафа, Пепе
реакция Роналду на удаления португальца
вотафа, Пепе
Цензура, шнейне!
Текст фейк, ни одного "пепе" и "ватафа" нет, значит не он писал
Ганвест, Евгений Петросян...а дальше кто? лысый из Браззерс? скорее бы это межсезонье закончилось, вроде Зенит с Балтикой уже 28 февраля играют. скорее бы
Ганвест, Евгений Петросян...а дальше кто? лысый из Браззерс? скорее бы это межсезонье закончилось, вроде Зенит с Балтикой уже 28 февраля играют. скорее бы
27 февраля )
Ганвест, Евгений Петросян...а дальше кто? лысый из Браззерс? скорее бы это межсезонье закончилось, вроде Зенит с Балтикой уже 28 февраля играют. скорее бы
вот это футбол будет, дааа... загляденье!
а спартак с трёхгорным будет играть?
Невероятное событие, которое по накалу страстей затмило Олимпийские игры!
Держите, пожалуйста, в курсе.
Почемуто если в новости вижу слово "рэпер", то там обязательно ещё есть слово "мизулина"
Зе бест фром ганвест.
мы здесь, чтобы созидать и строить великое будущее!» – написал Ганвест...
Он же явно под чем-то...
Проснуться, протрястись, похмелиться и нажраться
А на утро проблеваться, похмелиться и нажраться
Головы брюхатые идеями, гробами
Вселенные забитые кретинами, рабами
Привычка стариться, призвание дышать
Наука ненавидеть, гениальность выживать
Х... на всё на это
И в небо по трубе!(Егор Летов)
мы здесь, чтобы созидать и строить великое будущее!» – написал Ганвест... Он же явно под чем-то... Проснуться, протрястись, похмелиться и нажраться А на утро проблеваться, похмелиться и нажраться Головы брюхатые идеями, гробами Вселенные забитые кретинами, рабами Привычка стариться, призвание дышать Наука ненавидеть, гениальность выживать Х... на всё на это И в небо по трубе!(Егор Летов)
уж лучше ганвест, чем летов...
Стоило столкнуться с Мизулиной и где теперь все эти пепе и вотефа? Оставайся цельным до конца.
Кто? Что? О чем вы ???
Максимальный уровень приплетения инфоповода к спорту.
