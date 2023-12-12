Главный актив «ПСЖ» разрывает в Бундеслиге и ЛЧ. Все детали игры растущей суперзвезды

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От редакции: это детальное погружение в игровые особенности Хави Симонса из «Лейпцига», с ним точно пора знакомиться, парень будет разрывать и дальше. Блог «Бундеслига.ру» собрал все самое важное.

Хави Квентин Сай Симонс. Можно просто Хави Симонс. Нидерландский футболист, воспитанный академией «Барселоны», который к двадцати годам отыграл сезон за «ПСЖ» (семь матчей), съездил в аренду в ПСВ (34 матча), вернулся в Париж (парижане продали и обратно выкупили...) и снова ушел по арендному соглашению, но уже в клуб из топ-5.

«РБ Лейпциг» принял парня, у которого еще в Ла Масии было больше подписчиков, чем у некоторых известных футболистов. Парня, на которого возлагали большие надежды – казалось, они со временем угаснут. Но в Лейпциге Симонс взял такой темп результативных действий, что все сомнения по поводу реализации потенциала ушли. 4+7 в Бундеслиге и 2+2 в Лиге чемпионов – не просто арифметика для Хави Симонса.

Как он делает разницу и добивается таких цифр? Не математики, но сейчас разберемся!

Позиция

«РБ Лейпциг» Марко Розе играет по классической немецкой геген-схеме 4-2-2-2, где Симонс занимает позицию в средней двойке. За 90 минут голландец может несколько раз поменять фланг, поэтому разберем его действия с обеих сторон:

Хави всегда старается создавать вариант для диагональной передачи от партнеров, причем неважно, рядом с каким флангом он находится:

На верхней картинке можно увидеть, что у Симонса высокие требования к партнерам. Жестами он сигнализирует защитнику о готовности к приему его передачи. ЦЗ не решится на такой сложный пас, за что, я уверен, вундеркинд не побоится высказать свое мнение.

Играя в двойке слева, Хави может сместиться на край бровки, но больше любит занимать полуфланг. Партнеры корректируют свою позицию в зависимости от местоположения голландца. На примере внизу Симонс три раза просканировал ситуацию вокруг себя, принял передачу полубоком (обработал мяч дальней ногой для скорейшего его продвижения) и уже получил несколько вариантов для паса.

Опенда, игрок из верхней пары, сместился во фланг и с развитием атаки сделал рывок под передачу в полуфланговую зону, когда как второй форвард занимал позицию в центральном коридоре:

Симонс и справа взаимодействует с Опендой, а также к этой парочке подключается Хенрихс.

Хави быстро распознает ситуации , когда нужно компенсировать недостаток игроков в штрафной или перед ней, поэтому двигается в направлениях, как на скриншотах:

Симонс не привязан к своей позиции. Он действует по ситуации.

Яркий пример, где кажется, что его смещение на фланг лишнее, ведь там уже есть партнер:

Исходные позиции Симонса и Кристофа Баумгертнера в игре против «Вольфсбурга» находились в средней двойке (Хави слева, партнер справа). В голевой атаке «РБ» именно смещение голландца смутило центрального защитника, который застрял в полупозици и отдал пространство за спиной Опенде. Таким образом Хави перегрузил фланг, чтобы выиграть в пространстве для нападающих.

Симонс и сам может атаковать зону в центре, если того требует ситуация. Юссуф Поульсен и Опенда растянули центральных защитников «Янг Бойз», что моментально заметил Хави и предложил себя под передачу:

Получая мяч в полуфланге Хави не стесняется бить сам. Есть пространство – удар.

Он заранее располагается таким образом, чтобы первым же касанием направить мяч в сторону ворот соперника, а вторым бить или отдавать пас:

Такие рациональные действия и быстрые принятия решений нидерландца позволяют выигрывать во времени и тем самым молниеносно доставлять мяч в нужные зоны и ворота.

Вторая волна

Симонс забил уже два гола из-за штрафной, что свидетельствует о еще одной опции в его игре: он часто располагается под своими нападающими и организует вторую волну атаки.

На картинке показаны его гол и открывания под скидку Поульсена:

Во втором эшелоне атаки «Лейпцига» Симонс забивал и внутри штрафной, как показано на верхней картинке.

На нижней картинке можно рассмотреть, как Симонс связывает атаку и полузащиту в переходных фазах.

Связующий

В системе Марко Розе именно Хави Симонс становится посредником между отношениями полузащиты и нападения. Голландец создает связи между партнерам почти всегда и везде.

Здесь Хави, как обычно просканировав поле поворотом головы, обрабатывает дальней ногой, продвигает мяч почти до штрафной соперника и отдает пас нападающему для завершения перехода:

Точно как связующий в волейболе – у Хави разные фишки в передачах на завершение. В волейболе это короткие, длинные передачи или скрытые пасы за спину. Симонс тоже любит скрывать передачи, обманывая оппонентов положением корпуса:

Так он отдал голевую передачу на Опенду. Плечи Симонса говорят, что пас пойдет во фланг, но голеностоп дает направление мячу в центр. Форвард получил мяч в очень неудобной позиции для защитника – за спиной, поэтому страйкер успел прицелиться и забить.

Хави тонко чувствует момент, когда нужно отдавать пас. Например, на нижнем скриншоте (тайминг) мяч оторвался от ноги голландца ровно в то мгновение, когда защитник подал корпус назад. Поэтому обороняющийся уже не успел переключиться на игрока, получившего передачу.

Хави подвластно время. Только строгий тайминг позволяет добиваться нужного качества атаки. И он гарантирует это качество благодаря еще одному умению – La pausa.

В очередной переходной фазе из обороны в атаку Симонс не получил хороших открываний партнеров впереди, поэтому ему пришлось дожидаться забегания Хенрихса по бровке. Чтобы скоротать время, голландец сначала остановил мяч стопой, еще раз проверил варианты впереди, сделал ложный замах и, когда фулбек набрал нужную скорость, отдал пас на ход:

Хави отдал не простую передачу, он исполнил ее шведой, чтобы мяч прошел за спиной защитников и чтобы траектория была более удобная для приема (мяч закрутился ровно в сторону Хенрихса).

Для продвижения мяча Симонс использует все разнообразие техники. Здесь и скрытые передачи, и пасы шведой:

И различные пятки:

И, конечно же, дриблинг.

Дриблинг

Имея прекрасный дриблинг и позицию номинально ближе к флангу, Симонс предпочитает продвигать мяч из опорной зоны, а не оставаться в изоляции на бровке, где чаще всего используют игроков с прокаченным дриблингом.

В эпизоде внизу Хави подхватывает мяч вблизи центрального круга и тащит его на дриблинге. Соперник явно не успевает, поэтому, хватая за футболку, разворачивает его:

Хитрюга Симонс делает переступание через мяч влево, а развивает атаку вправо, оставив оппонента ни с чем:

Вообще, фолы на Симонсе очень частое событие. У Артема Денисова было сравнение: «Такой образ возник: у Хави Симонса мстительный стиль игры. Чем больше его бьют по ногам или попросту сбивают в стыках, тем он страшнее».

Собрать на себе несколько соперников и отдать свободному партнеру – одна из главных идей Хави. Вот ее воплощение:

Прессинг

В работе без мяча Симонс очень инициативен. Он может сам начать прессинг, убедившись, что такая возможность есть:

Форварды при этом играют по опорникам, а Симонс начинает давление на защитников и вратаря, двигаясь по душе, перекрывая пас во фланг.

Может грамотно и своевременно поддержать прессинг партнеров:

Хави сохраняет узкую позицию до того момента, как пойдет передача в край. По замаху он сгибает ноги, подготавливаясь к рывку в давление. Таким образом он часто схлопывает прессинг-ловушки «Лейпцига» у бровки, как показано на скриншотах сверху.

Лидер

В Ла Масии юный Хави Симонс был капитаном. В «РБ» у него нет повязки, но лидерские качества видны.

Голландец часто берет ответственность на себя в трудных моментах. Он тащит мяч, бьет по воротам, прессингует и вступает в отбор. Каждое действие Хави сопровождает подсказом и высокими требованиями к партнерам. Настоящий лидер!

В руках «ПСЖ» огромный потенциал, находящийся в процессе своего раскрытия. Очень интересно наблюдать за развитием этого парня!

Телеграм-канал автора, где вы найдете некоторые хайлайты Симонса за «Лейпциг» и «Барселону», а также другие тактические разборы!

«Аналитика мой друг – Карл Густав Юнг»