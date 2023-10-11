«В США не ненавидят Россию». Он родился в Тольятти, вырос на Аляске, а играет в Гибралтаре

Вадим Кораблев узнал, как так вышло.

В сентябре мы сделали карту россиян в Европе, и одна точка поразила – Гибралтар. Это не отдельное государство, а британская заморская территория рядом с Испанией – прямо на южной оконечности Пиренейского полуострова. На площади 6,5 км² живут чуть больше 30 тысяч человек.

В Гибралтаре играет 24-летний Яков Шмелев. До десяти лет он жил в Тольятти, пока не переехал на Аляску, где его мама вышла замуж за американца. Все эти годы Яков занимался футболом в США, провел сезон в третьей лиге страны и попал на драфт МЛС.

Что вас ждет в интервью:

⏱ Каково жить в Гибралтаре, который можно пройти пешком за час.

😍 Вы должны увидеть местный стадион (пейзаж – вау!).

🤝 Жизнь в США: школы без стресса, улыбки прохожих, райский спорт в универах, классная инфраструктура для путешествий.

💰 Еще жизнь в США: так себе общественный транспорт, дорогущий детский спорт, странное устройство футбольных лиг.

🤔 Наблюдение Шмелева: во всем мире люди хотят одного. Чего?

Гибралтар: дружелюбие, чистота, обезьяны среди людей, из окна видно Марокко

– Как ты оказался в Гибралтаре?

– Внезапно. Я рассматривал Испанию и приезжал еще в прошлом году, когда в Штатах закончился сезон. Познакомился с тренером в Малаге и тренировался с ним один на один – поддерживал форму на отдыхе. Потом вернулся в Штаты: в феврале у нас начиналась предсезонка с командой из Мичигана, и я переподписал контракт на второй сезон. Продолжал держать связь с испанским тренером, и он рассказал, что работает со многими игроками из Гибралтара, что у него есть связи, и спросил, не хочу ли я переехать в Европу. Я запомнил, мы держали контакт, и в июне-июле решился на этот шаг.

Захотел попробовать себя даже не в другой команде, а на другом континенте. И приехал в Гибралтар. Был неделю на просмотре, играл в товарищеских матчах. И меня пригласили в команду.

Я ушел в середине сезона. В Штатах он заканчивается зимой, но зимой сложнее искать варианты в Европе, потому что у всех есть составы. Думаю, я переехал в лучший момент, потому что был в форме, сыграл в США десять матчей в основе, а в Гибралтаре все только выходили из отпуска.

– Почему тебя не смутил Гибралтар?

– Вообще, я рассматривал Испанию. Но понимаю, что там топовый уровень футбола – я бы играл в пятой-шестой лиге. Максимум – в четвертой. Я понимаю свой талант. И не против подниматься из пятой лиги выше. Но вариант в Гибралтаре показался хорошим. Во-первых, здесь тоже играет много испанцев, очень неплохой уровень футбола. Во-вторых, зарплата выше, чем в пятой-шестой лигах Испании. Многие испанцы, ребята из академий «Севильи», «Бетиса», «Кадиса», едут сюда в том числе из-за зарплаты. Правда, хорошие зарплаты здесь в командах топ-3-4, а у меня все же не такая.

Это вызов. Я хочу проявить себя, попасть в команду, которая играет в еврокубках. Первое место попадает в квалификацию Лиги чемпионов, второе – Лиги Европы, третье – Лиги Конференций.

Это вызов не только футбольный, но и жизненный. Я в Америке с 10 лет. Пожил в разных штатах – на Аляске, в Вашингтоне, Мичигане. А Гибралтар – уникальное место. И я понял это, когда сюда приехал. Мне здесь очень комфортно, отличная погода, можно сходить на пляж. Маленькая страна, все такое уютное – мне нравится стиль жизни. Везде можно добраться без машины. Я много хожу пешком, всю страну можно пройти за час – с одной стороны и до границы с Испанией. Мне очень интересно пожить так.

– Твое главное впечатление от Гибралтара.

– Гибралтар принадлежит Великобритании, но не везде здесь британская архитектура – где-то больше похоже на Испанию. Мне кажется, такого нигде не найти. За 30 минут прогулки можешь увидеть пару друзей. Чем чаще выходишь, тем больше людей узнаешь, здороваешься с кем-то. Я здесь всего пару месяцев, но когда выхожу на улицу, понимаю, что многих уже знаю. Да и можно сказать, что знаю все места – вряд ли мне можно показать что-то новое. Здесь удобно и уютно.

– Ты приехал в Гибралтар на машине или прилетел?

– Я прилетел в Малагу и оттуда приехал в Гибралтар на автобусе – где-то полтора часа.

– Видел знаменитый аэропорт, где взлетно-посадочная полоса пересекается с автомобильной дорогой?

– Да-да. Как проходишь границу, сразу попадаешь на эту полосу. Не только видишь, а идешь по ней. И когда самолеты приземляются или взлетают, дорогу закрывают, людям приходится ждать. Я стараюсь ездить в Испанию на выходные, но мне пока везло, я не попадал [на перекрытие дороги].

– Где ты живешь?

– Меня поселили на базе сборной Гибралтара по регби. Они тренируются по утрам, но не живут на базе. Я здесь один. Мне 24, особо комфортные условия не нужны. Ни дом, ни квартира. Просто крыша над головой, что-нибудь покушать. Зал и футбольное поле здесь есть, все базовые удобства тоже. Зал – вообще фантастический. Иногда даже как-то неудобно: я совсем один, а там стооолько тренажеров.

Что интересно: из окна базы я могу видеть Африку.

– Ты в телеге выкладывал видео, где по улице гуляют варавийские обезьяны. Их можно вот так спокойно встретить?

– Я бы не сказал, что прямо в центре города. Это больше во время подъема на скалу (монолитная известняковая скала высотой 426 метров, один из символов Гибралтара – Sports.ru). Там находится парк, о нем заботятся, сохраняют чистоту природы. И там обезьяны легко гуляют.

Это одно из самых больших поселений таких обезьян в мире. Даже в Африке этого вида становится меньше, а в Гибралтаре наоборот – все больше, больше и больше. Здесь обсуждают, что в будущем это может стать проблемой.

– Правда, что с ними надо быть осторожным? Могут телефон утащить.

– Да, такое есть. Я пока особо не пытался с ними сфоткаться, но был момент, когда остановился возле перил, и неожиданно по ним пробежала обезьяна – прямо над головой. Был чуть-чуть в шоке. Но я не видел, чтобы они были агрессивны с туристами. Между собой – да, бывает. Но лучше их не дразнить, наверняка могут что-то отобрать.

– К чему ты дольше всего привыкал после Штатов?

– Главное – расстояния. Всю страну можно пройти пешком. А в Штатах можешь идти час – и дойдешь только до ближайшего магазина. В Нью-Йорке машина особо не нужна, но в других штатах без нее трудно. В Мичигане без машины никуда. На Аляске – без вариантов.

В Испании можно легко сесть в автобус и доехать до той же Малаги из другого города. Очень удобно и недорого. А в Штатах не так развит общественный транспорт. Еще в Гибралтаре очень узкие дороги, а в Америке многие ездят на траках, таких больших пикапах. По таким дорогам эти траки не проедут.

Язык. Здесь говорят по-английски, но они смешивают его с испанским. Наш тренер – из Гибралтара. Он говорит пару слов по-английски, пару слов – по-испански. У нас есть пацаны, которые родились в Гибралтаре, съездили в университет в Англию, поэтому говорят по-английски. Иногда испанский и английский смешивают еще чуть-чуть с португальским. Когда ребята из Гибралтара общаются на испанском в Испании, местные понимают, что они из Гибралтара – есть особый акцент. И с английским такая же история – вроде слышен британский вариант английского, но чувствуется гибралтарский акцент.

– Я читал про местный язык «янито». Он прямо так и звучит – пара слов на испанском, затем пара слов на английском?

– Да-да, прямо так. Думаю, это тоже уникальная история.

Здесь смесь английского и испанского касается в том числе и еды. В одних ресторанах дают «фиш энд чипс» – английская тема. А в других испанскую паэлью.

– Тебе не скучно? Как здесь тусить?

– Я тусить не люблю и по клубам не хожу. Мне интересно изучать культуру, историю. Америка молодая по сравнению со странами Европы. В Мичигане и Вашингтоне есть история, но в Европе таких мест намного больше. Например, в Гибралтаре стоят пушки, которые помогали защищаться во время войны, когда Гибралтар хотели захватить. Мне интереснее читать про такие вещи, смотреть своими глазами, чем тусить где-то.

В свободное время могу сходить на пляж. Съездить в Испанию. Но в основном тренируюсь. И потом, я же еще удаленно учусь в университете. В Америке совмещал футбол с учебой – футбол помогал ее оплатить. Сейчас начал магистратуру по программе «Бизнес и экономика». Учусь в университете Западной Флориды.

– Два-три места в Гибралтаре, которые надо увидеть всем?

– Главное – скала. Подняться на самую высокую точку Гибралтара. Это не особо интенсивный поход, но хорошее место, чтобы увидеть и историю, и природу, и обезьян, о которых мы говорили. Еще прогуляться по центру, просто посидеть в кафешке, там очень уютно.

Я бы посоветовал совместить поездку в Гибралтар с путешествием по южному побережью Испании. Если ездить по городам Андалусии, Гибралтар тоже очень интересная точка.

– Что в гибралтарцах особенного, помимо языка?

– Когда я бываю в Испании, думаю о том, что гибралтарцы даже более дружелюбные. Когда я только приехал и не знал, как пройти в разные места, мне все помогали. Пытался говорить на испанском, но когда они видели, что он у меня никакой, переходили на английский. Но сейчас я пытаюсь подтянуть и испанский.

Когда идешь по улице, ощущение, что все друг друга знают. Машины сигналят, чтобы с кем-то поздороваться. Везде чистота, нигде нет мусора.

– А они считают себя больше испанцами или англичанами?

– Мне кажется, отдельным народом. Когда здесь проходил референдум, 80 или 90 процентов проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Но когда голосовали за выход из Евросоюза, 95 процентов хотели остаться. И когда Англия вышла, им это не нравилось.

– Чем здесь люди занимаются?

– Здесь большой порт. Мои окна выходят на Гибралтарский пролив, постоянно идут торговые корабли. Еще очень развит беттинг – много офисов разных компаний. И даже в моей команде пара пацанов работает в этих компаниях. Видимо, хорошо зарабатывают, потому что у одного из них неплохой «Мерседес».

– Можешь представить, что проживешь здесь лет пять?

– Я об этом много думал. Спрашивал у пацанов из команды, сколько они здесь. Многие – почти всю жизнь. Некоторые уезжали учиться в Англию, но возвращались. Тренер говорил, что многим игрокам так нравится Гибралтар, что они не хотят в другие страны. Остаются здесь жить.

Мне пока сложно сказать. Думаю, остаться жить – вряд ли. Из Англии многие приезжают сюда на пенсию. Покупают квартиру, когда уже нет работы.

– Гибралтар способен изменить человека?

– Когда я играл в Америке, пацаны всегда говорили: «Надо тренироваться, надо тренироваться». И иногда перегружали себя. Доходили до точки, где ты уже не получаешь удовольствие. Это становится работой. В Гибралтаре пацаны играют без всякого стресса, с любовью к футболу. Иногда надо отключиться, перезагрузиться и вернуться к делу. В Америке так не получалось, но в Гибралтаре другой стиль жизни. Здесь если что-то идет не так, они скажут: «Ничего страшного, бывает». В Америке у меня было больше стресса. Я приезжал на тренировки за час, чтобы подготовиться. Здесь приезжаю за полчаса – и все равно у меня достаточно времени. Просто я расслабленнее и спокойнее.

Шмелев упал в зарплате, но его это не печалит. Все матчи чемпионата Гибралтара проходят на одном стадионе – и там ооочень красиво 😍

– У тебя была мысль: «Блин, я настолько в порядке, что мне здесь будет скучно играть»?

– Не-не, никогда так не думаю. В начале интервью я сказал, что был бы доволен даже шестой лиге Испании. Мне главное быть в команде, играть на сто процентов и наслаждаться футболом. Если меня заметят, значит, судьба подняться выше. Если нет, я все равно сделал все, что мог.

Для меня это вызов изучить себя в новой обстановке.

– Твое главное впечатление от футбола Гибралтара.

– Топ-3-4 команды прямо в порядке. Очень выделяются – здесь большой разрыв. Там играют ребята из академий хороших клубов Испании.

– Ты сильно упал в зарплате?

– Да, сильно. Но я это понимал. И я понимаю, что карьера не вечна, поэтому учусь в университете. Придет время закончить с футболом, и тогда я пойду зарабатывать как надо. Сейчас я ехал не за зарплатой, а за опытом, за возможностью поиграть в еврокубках. В третьих лигах США тоже особо не заработаешь.

– Сколько можно заработать в Гибралтаре? 2-3 тысячи евро в месяц?

– Я слышал, что в топовых командах могут спокойно платить 3-4 тысячи в месяц. Даже по сравнению со Штатами это довольно хорошо. В других командах, в нашей – намного меньше. Поэтому многие подрабатывают. В топовых командах весь фокус на футбол, чтобы им не приходилось работать где-то еще.

– Намного меньше – это в два-три раза?

– Да.

– Где подрабатывают игроки вашей команды?

– Я уже говорил про беттинговые компании. Еще есть пацаны, которые приезжают из Испании и работают на стройках. Поэтому у нас в основном тренировки вечером, чтобы все спокойно успевали.

– Тренировки каждый день?

– Да. Иногда дают один-два дня выходных.

– Все матчи чемпионата проходят на одном стадионе?

– Да. Там же играет сборная Гибралтара. Кстати, интересно посидеть в раздевалке, где была, например, сборная Нидерландов.

Тренируемся везде. Иногда в Испании, недалеко от границы. Там получше инфраструктура, хорошие натуральные поля. В Гибралтаре есть пара нормальных полей, но везде синтетика.

– Я смотрел фотки стадиона, очень живописно.

– Я выкладывал видео в инстаграм перед игрой, все писали: «Ого, это где так?» Еще во время матчей иногда взлетают и приземляются самолеты почти над стадионом. Если постараться, можно выбить мяч на взлетную полосу.

– В Гибралтаре можно чему-то научиться?

– Да, конечно. В Америке я почувствовал, что мне не то чтобы слишком комфортно, но я перестал прибавлять. В первый сезон в Мичигане чувствовал, что вырос, к концу сезона стал совсем другим игроком. А во второй сезон понял, что ничего не меняется. Мне нужен был толчок. В Гибралтаре все новое – стиль игры, команда, общение, атмосфера. Я играю на той же позиции, но у меня другая роль, я больше подключаюсь в атаку. Чувствую, что развиваюсь.

– Какая следующая цель?

– Пока цель тренироваться и играть на сто процентов. А потом посмотрим. Я постоянно с кем-то знакомлюсь. Здесь Европа, близко Испания, другие страны. Никогда не знаешь, с кем можешь познакомиться и что от этого получить. Может, меня кто-то заметит. Конечно, хотелось бы показать себя в этом сезоне и перейти в топ-3 команд Гибралтара, побороться за еврокубки.

– Если позовут во вторую лигу России, поедешь?

– Это ФНЛ или ФНЛ-2?

– Давай оба варианта обсудим.

– Про ФНЛ-2 не знаю. Слышал много разных историй. Многие игроки в ФНЛ-2 ездят из одного клуба в другой, но дальше ничего не происходит. Вообще, человек может к любым условиям привыкнуть. И я могу привыкнуть играть в ФНЛ-2, но мне важно видеть будущее. Я же из Америки уехал, потому что не понимал, как можно подняться выше. С «Мичиган Старс» мы выиграли свою лигу, и я думал, что лучшие пацаны попадут в команды высших дивизионов. Многие были на просмотрах, но никуда не попали. Только переходили в другие команды нашей лиги.

Не скажу, что это мечта, но я был бы рад сыграть за «Акрон». Я родился в Тольятти, провел там небольшой отрезок жизни.

– Тебя не смущает перспектива вернуться в Россию после Штатов и уютной Европы?

– Да нет. Я не стремлюсь играть в России, но если будет хороший вариант, то я не против.

Мама Шмелева познакомилась с американцем онлайн. Они уехали, не зная язык, но сейчас Яков говорит по-английски лучше, чем по-русски

– Ты родился в Тольятти и прожил там до десяти лет. Как вспоминаешь это время?

– Детство всегда вспоминаешь позитивно. Помню, как во дворе играл с пацанами в футбол, помню школу. У меня в Тольятти остались родные и близкие.

– Ты играл за «Ладу» и говорил, что завидовал пацанам из академии Коноплева. Почему?

– Ха-ха, там такая инфраструктура была еще в те времена. Мы приезжали к ним играть на отличные поля, у них всегда лучшая экипировка. У меня друг играл в академии, чего у него только не было – и куртка, и шапка, и кроссовки давали. Помню, как просил маму отвести туда, но у меня такого шанса не было. В «Ладе» мы играли просто в школьном дворе.

Все-таки для футбола многого не надо. Главное – любовь и желание. Все это у меня было. Но я завидовал, что в академии Коноплева были и какие-то дополнительные вещи.

– Почему у тебя не было шанса играть в академии?

– Далеко от нас. Мама много работала, не было времени везти меня через весь город. А «Лада» практически во дворе – дедушка водил меня на тренировки.

– Чем в Тольятти занимались твои родители?

– У меня не особо хорошая история с родителями. Мама и папа развелись, когда мне было два года. Меня воспитала мама, ей помогали бабушка и дедушка. У мамы юридический диплом, она работала на заводе «АвтоВАЗа» в бухгалтерии, но больше занималась юридическими вопросами.

Потом мама познакомилась с американцем, и мы переехали в Штаты.

– Как мама познакомилась с американцем?

– Я не особо вникал, но познакомилась онлайн. Пару раз летала к нему в Америку, в город Анкоридж. Переезжать, не зная, что там за человек, мама не стала бы. Она знала, куда мы едем, понимала все риски. Мы не знали языка. С другой стороны, мне было 10, это довольно хорошее время для такого шага. Я легко адаптировался.

– Муж мамы приезжал к вам в Тольятти?

– В Тольятти он был, ха-ха. Уже после того, как они поженились.

– Как впечатления?

– Он приехал в Тольятти после Москвы. У него был легкий культурный шок, можно сказать. Все-таки сильный контраст.

– Чем он занимается?

– Работает в автосервисе, который они открыли вместе друзьями. Отчим – бухгалтер, один друг – собственник, другой друг – главный механик.

– Как вы готовились к переезду?

– Я был маленький и не особо помню детали. Помню, что это было как-то внезапно. Я играл во дворе, и мама сказала, что надо съездить сделать фотки на паспорт. Я не думал, что это навсегда. Но благодарен маме, что она решилась на такой шаг. И благодарен отчиму. Я его считаю вторым отцом.

– Ты учил английский?

– Я учил в школе со второго класса, но не сказал бы, что у меня была какая-то база. Наоборот, английский был одним из предметов, который у меня не особо получался.

– То есть ты приехал и не мог более-менее изъясняться?

– Совсем не мог. Учил английский уже там. Повезло, что мне было только 10. Сейчас английский у меня намного лучше, чем русский. А у мамы до сих пор большой акцент.

– О чем ты подумал, когда сказали, что вы переезжаете?

– Конечно, немного тяжело прощаться с друзьями. Но для меня было даже интересно поехать в новое место. Я как-то с детства полюбил путешествия. Мы с мамой летом ездили в Абхазию, и мне нравилось ехать в поезде в место, где ни разу не был. И сейчас это помогает адаптироваться.

Даже в Америке без языка и друзей я не плакал и не просил маму увезти меня обратно в Россию. Наоборот, выходил во двор, пытался играть в футбол с пацанами, с которыми даже не мог общаться.

– А почему важно путешествовать?

– Это открывает мир, открывает глаза. Ты смотришь, как живут другие люди, на их культуры. Да, люди в основном похожи друг на друга, но у многих другая жизнь. И у них можно что-то взять, чему-то научиться. Я, конечно, не объехал весь мир, но хотел бы посмотреть как можно больше мест. Мне кажется, путешествовать – это главная возможность, которая у нас есть.

«Там даже стены другие», – Шмелев сравнивает российские и американские школы. Ему нравится, что люди в США постоянно улыбаются

– Помнишь первый день на Аляске?

– Детально нет, но помню, что уже начиналась зима. К погоде особо привыкать не надо – в Тольятти тоже бывает суровая зима. Мне очень помог футбол – во дворе я нашел друзей, нашел команду.

Анкоридж я считаю домом. Когда у меня отпуск, есть свободное время, я всегда еду туда к семье. Знаю, что меня там ждут, любят, ценят.

– Опиши Анкоридж.

– Горы, природа. Анкоридж – самый большой город Аляски. Туристы приезжают в Анкоридж и с него начинают изучать весь штат. Многие думают, что это столица, но нет (столица Аляски – город Джуно – Sports.ru). Туристический сезон начинается летом – это лучшее время приехать на Аляску. Особенно фанатам рыбалки и охоты.

Когда говорю, что я с Аляски, все удивляются. Даже в Америке. Им кажется, что это не часть страны, а какой-то другой мир. Тем, кто там не бывал, кажется, что на Аляске всегда холодно. Часто встречаешь американцев, которые не бывали даже за пределами своего штата. Я всегда всем советую побывать на Аляске – нигде не видел такой красоты природы.

– В России ты учился в четвертом классе, но в Штатах поступил в третий. Из-за языка?

– Да. Потом перепрыгнул из пятого в седьмой, когда понял, что уже освоил английский.

– Что тебя удивляло в школе?

– Много вещей. В России мы носили форму, а в Америке была расслабленная атмосфера – все носили, что хотели. Делали очень интересные прически. Мне показалось, что там больше приветствуют самовыражение. То, что ты надеваешь, – это что-то важное, твое высказывание, твоя идея.

В России учиться намного труднее. В Америке было очень легко, особенно по математике. В России я учился только до четвертого класса, но в Америке не испытывал такого стресса, как в российских школах. Нет таких переживаний из-за экзаменов, из-за уроков.

– А почему нет стресса?

– Вот даже заходишь в школу – и другая атмосфера. Стены по-другому выглядят. Помню, в России была какая-то странная белая краска, ты не очень комфортно себя чувствовал. Может, учителя строгие. Хотя моя учительница в начальной школе в России была очень хорошая. Я не говорю, что в Америке нет строгих учителей, но там чуть по-другому относятся к детям. Мягче, наверное.

– Какой мы видим американскую школу в кино: есть звезды, которых все уважают и которым завидуют, а есть ребята, которых буллят. Это так и выглядит?

– Я учился в старшей школе в Сиэтле, когда играл там за академию. И это была классическая американская школа с классическими пацанами, которые играют в американский футбол и носят бомберы с буквой нашей школы. Но я ни разу не видел, чтобы кого-то обижали или на кого-то поднимали руку.

Эти пацаны действительно считаются там самыми популярными. Потому что в культуре американского спорта идет большой фокус на американский футбол. И когда одна школа играла против другой, там легко собиралось где-то три тысячи зрителей – аншлаг. Я побывал на паре матчей, потом пошел на простой футбол, соккер, а его смотрят человек 20 – в основном родители игроков.

– Чем американские подростки отличаются от наших?

– Я бы не сказал, что они как-то отличаются. Мне кажется, дети везде примерно одинаково смотрят на мир и хотят похожих вещей. Меня никто никогда не цеплял из-за того, что я приехал, все было очень дружелюбно. Хотя, может, сначала я просто не понимал, потому что не знал язык, ха-ха.

– Твоя мама работает в школе для русскоговорящих?

– Не-не, она работает в разных школах. Помощником учителя. Если учитель в какой-то школе заболел, ее пригласят заменить. Мама может неделю поработать в одной школе, потом в другой. Может и в русской, и в американской. На Аляске есть школы, где изучают разные языки: русский, испанский, даже японский. Русскоязычных школ я в других штатах не встречал.

– Ты сказал, что Аляска – особенный штат. А что там за люди?

– Очень сильные. У нас суровые зимы, темнота, холодно. Люди, которые живут в таких местах, выделяются характером. Вот в Калифорнии люди круглый год ходят в шортах. Им не приходится заряжать аккумулятор машины ночью, чтобы она утром завелась. Не приходится чистить дорогу после снегопада. Люди на Аляске выделяются тем, что могут жить в таких условиях.

– Главный стереотип о США, который сломался после переезда?

– В 10 лет у меня не было стереотипов о США. Я даже особо ничего о них не знал. Если посмотреть на карту Штатов, они ставят Гавайи и Аляску рядом друг с другом – иначе они просто не поместятся. Поэтому я вообще думал, что Аляска находится недалеко от Гавайев. А это совсем не так.

– К чему не мог привыкнуть?

– Когда у мамы еще не было водительских прав, нам приходилось далеко ездить на автобусах. Отчим не мог подвезти на машине, потому что работал. А автобусы там по сравнению с Россией – вообще никакие. Ездят не так часто, медленно. Какие-то пустые – это меня удивляло.

– Американцы правда всегда тебе улыбаются?

– Да. В Америке идешь по улице, и кто-нибудь поздоровается, улыбнется. Могут сесть возле тебя на скамейке: «Как дела?» – «Все нормально. Как твои?» Это абсолютно нормально.

В 2018-м я был в России. Тогда приехало много иностранных болельщиков, людям было интересно их увидеть, поэтому вели себя более открыто. Но я все равно почувствовал разницу. В Тольятти у нас точно ни с кем не поздороваешься. Мне кажется, даже если в лифте с кем-то окажешься, никто ничего не скажет. Я не настаиваю, что это везде, но у меня такие впечатления.

– Некоторые говорят: да это же все искусственно. Или клево улыбаться и просто поболтать?

– Конечно, клево. Мне вот тяжело раскрыться с малознакомым человеком, я себя не очень комфортно чувствую. А такая культура помогает быть увереннее – с кем-то поздороваться, даже начать разговор. Никогда не знаешь, кто перед тобой. Вдруг этот человек станет твоим другом или тебе поможет.

В Штатах за детский футбол надо платить – причем много. Шмелев считает это большой проблемой

– Ты играл за сборную Аляски.

– Да, ездили в разные штаты. Так меня увидели в академии Сиэтла, и я переехал. На Аляске можно играть до девятого класса, но если хочешь продолжать, лучше переехать в штат, где футбол более развит.

– Как тебе инфраструктура юношеского футбола?

– Я бы сказал, что она сейчас только-только развивается. Футбол – новый спорт для Штатов. Я думаю, важной точкой будет чемпионат мира. Сейчас постоянно всплывают новые команды, появляются разные структуры.

Может, ты знаешь, что в Штатах юношеский футбол – не бесплатный. В Тольятти мы занимались бесплатно, у нас был тренер, форму выдавали. В Штатах нужно платить. Мне кажется, это огромный минус. Есть семьи, которые не могут отдать ребенка за деньги.

Когда я попал в академию в Сиэтле, там уже за меня платили.

– Сколько стоят тренировки?

– В Мичигане я тренировал несколько подростков, они платили школе пару тысяч в месяц. Родители поднимают вопросы, почему платят столько денег, а тренеры иногда сидят в телефонах. Я считаю, что если платишь, должно быть прямо топ-топ развитие.

– Платить надо вообще везде? В академии условного «Интер Майами» тоже?

– Если попал в академию команды МЛС – нет. Но в большинстве детских клубов приходится платить. Стоимость зависит от уровня школы. Платят за команду, за форму, даже за регистрацию в лиге. Все это накапливается и приходится отдавать сумасшедшие деньги.

Шмелев объясняет, почему спортивная культура в универах США – это рай

– Ты сказал, что тебя заметила академия из Сиэтла. Сколько тебе было лет?

– Да, академия «Кроссфайр». Я был в 7-8 классе. Сначала приехал на просмотр, а когда пришло время переходить в 9-й класс, я туда переехал. Мне только исполнилось 15.

Это хорошая академия – одна из самых известных из тех, которые не принадлежат командам МЛС. Мы побеждали академии «Сиэтл Саундерс», «Ванкувер Уайткэпс», «Лос Анджелес Гэлакси», занимали хорошие места. Лига, в которой мы играли, – лучшая из тех, где можно было играть в том возрасте. Запоминающиеся время. Я играл за академию до 18 лет.

– Чтобы там играть, тебе нужно было поступить в старшую школу в Сиэтле?

– Да, потому что у академии ни интерната, ни привязки к школе, куда бы меня взяли просто из-за футбола. В школе тоже была команда, но я не мог за нее играть. «Кроссфайр» запрещал из-за риска травм.

– Серьезное решение: переехать из одного штата в другой в 15 лет.

– Да, надо было все обсудить. Я благодарен маме и отчиму, что они поверили в меня. Мама переехала со мной на пару лет, мы снимали однокомнатную квартиру. Она жила между двумя штатами – и со мной, и возвращалась на Аляску. Сейчас в академиях появляются интернаты, но тогда этого не было.

Я еще думаю, что не попал в академию Коноплева из-за того, что было далеко от дома. А тут вообще другой штат! И мама сделала ради меня такой большой шаг.

– В тот момент твоя карьера расцветала, ты играл против лучших клубов США. О чем мечтал?

– Я смотрел университеты. Это обычный путь – многие переходят из академии в университеты. Были пацаны, которые сразу подписали профессиональные контракты, но я очень хотел получить образование. Знал, что могу играть в футбол максимум до 35, а потом уже надо как-то зарабатывать. Поэтому я продолжаю получать образование.

– Твое направление – бизнес-менеджмент и экономика. Объясни выбор.

– Мне всегда было интересно развитие бизнеса и экономики в Штатах. Здесь бизнес везде. Даже университет это своего рода бизнес, потому что ты платишь за учебу. Международный бизнес – тоже интересный процесс. Штаты не могут производить все и надеется только на себя, поэтому зависят от других стран. Мне интересны разные регионы, их развитие и производства.

Может, после футбольной карьеры у меня получится остаться недалеко от футбола и работать в клубе. Не близко к полю, а заниматься бизнес-процессами.

– Откуда это в тебе? Обычно российские футболисты не думают о том, что карьера короткая и надо научиться чему-то еще.

– Наверное, я сам к этому пришел. Читаю разные книги. Недавно прочитал The Richest Man in Babylon («Самый богатый человек в Вавилоне») – это уроки, как правильно вести себя в финансовом плане, как не терять деньги, а сделать так, чтобы они на тебя работали.

Опять же, сейчас я не играю в футбол из-за денег. Я понимаю, что в таких лигах не заработать. Поэтому рассчитываю, что после футбола начну другую карьеру. Это не прямо идеально рассчитанный план, но я понимаю, что нужна страховка. Потому что жизнь может по-разному сложиться: получишь травму – и все. Хотя друзья, которые больше не играют, говорят: «Играй в футбол максимально сколько можешь. Когда будешь работать, начнется совсем другая жизнь».

– Спортивная культура в университетах США – высший уровень?

– Когда многие мне говорили, что хотят играть в первой университетской лиге, я отвечал: играл во второй, видел первую – и разницы почти никакой. Везде топовый уровень. Топовая инфраструктура. Залы, поля, всякие ванны, массажи и другие удобства – как у профессиональной команды. И даже лучше, чем у многих профессиональных команд. За нами невероятно ухаживали, шикарные автобусы, мы летали на самолетах. Единственный минус – сезон идет три с половиной месяца. Из-за этого можешь играть три матча в неделю – естественно, бывают травмы. Я с этим не согласен, структура должна меняться.

Если посмотреть на американский футбол или баскетбол, то вокруг этого целая культура. Десятки тысяч фанатов на трибунах, на парковках делают хот-доги, продают пиво. И это студенческая лига.

– Почему такое внимание спорту?

– Когда дети растут, они много чем хотят заниматься. В России тебе говорят выбрать один спорт – например, футбол или хоккей. И ребенок только чем-то одним и занимается. Мои американские друзья играли в футбол, хоккей, американский футбол. Были продвинуты в разных сферах, у них топовые физические данные. Мне кажется, это помогает ребенку в будущем.

– То есть это можно назвать государственной политикой?

– Я бы не сказал. После проживания в Европе особенно заметно, что в Америке люди не очень спортивные, у многих лишний вес. Там спорт – это прийти после работы на стадион, посмотреть матч, расслабиться и хорошо провести время. Это больше индустрия развлечений, чем «давайте все заниматься спортом».

Шмелев больше русский или американец? В Штатах дорого? Кому они не подойдут?

– Как ты получил американское гражданство?

– Когда мама вышла замуж, мне было меньше 18 лет. И я автоматически получил гражданство.

– Ты себя чувствуешь больше русским или американцем?

– Это интересный вопрос. Я об этом много думаю, но у меня нет конкретного ответа. Можно сказать, я посередине. Отличаюсь и от классического жителя России, и от классического жителя США. Я русский американец.

– Что в тебе от американца? И что от русского?

– Я привык к жизни в Америке, к удобствам, которые там есть. В то же время у меня больше русская дисциплина. Я не такой раскованный. Меня воспитала мама, а она родилась и большую часть жизни прожила в Советском Союзе. Поэтому мне точно передался ее опыт.

При этом я не могу сказать, что скучаю по России. Да, скучаю по родственникам. Вспоминаю русскую кухню. Вспоминаю дачу, куда мы ездили в детстве. Баню. Это такая ностальгия.

– А чего американцы хотят от жизни?

– Мне кажется, почти все люди похожи. И от жизни они хотят одного: жить в мире, благополучия для семьи, быть здоровыми и растить детей.

В Америке любят комфорт. Взять ту же «Теслу» Илона Маска. Или сушилки, которые там почти в каждой семье. Закинул белье, через 30 минут вытащил – и все готово. А в Европе редко где увидишь такие машины, люди развешивают белье на балконе. Не знаю, хорошо это или плохо. Потому что если слишком удобно, это может быть вредно.

– Кому США не подойдут?

– Это зависит от штата. Не очень открытым людям может не понравиться в Нью-Йорке или Лос Анджелесе. Кого-то заденет, что там флажки ЛГБТ. Таким людям больше понравится в республиканских штатах.

Например, я жил в Сиэтле – и это очень прогрессивный город, как и весь штат Вашингтон.

Но мы играли в Теннесси и Джорджии – и там все по-другому. Это южные штаты, которые во время Гражданской войны боролись за сохранение рабства. И там я видел флажок Конфедерации, символ этой борьбы, хотя он много где запрещен.

То есть в Америке можно увидеть экстрим с одной и с другой стороны. Самый похожий на Россию штат – Аляска. И атмосферой, и природой.

– США – дорогая страна?

– Да. Хотя сейчас, мне кажется, везде дорого. Но в Калифорнии я бы точно не жил. Там огромные цены на тот же бензин, поэтому все покупают «Теслы».

– Сколько нужно в месяц для комфортной жизни?

– Можно, конечно, экономить и хватит 2000 долларов, но если мы говорим о комфорте, то от 3000-3500. На Аляске и на Гавайях еще дороже, потому что они подальше.

– У тебя есть недвижимость?

– Нет. Я студент и футболист, пока ничего нет. Есть семейный дом в Анкоридже. Там у меня комната – это моя недвижимость, ха-ха.

– Три твоих любимых штата.

– Аляска, Гавайи и Вашингтон. Про Аляску я уже рассказывал. Гавайи – уникальное место, о котором многие забывают. Аляску и Гавайи нигде не рекламируют. Мы с другом делали в Гавайях детский футбольный лагерь, и я там себя чувствовал очень комфортно. Погода, стиль жизни. Расслабленный отдых.

Вашингтон – штат, где я провел большую часть времени, учился в школе, потом в университете. Возможно, я бы остался там жить после футбольной карьеры. Там и природа, и горы, и большие города, как Сиэттл. Много мощных корпораций – Amazon, Microsoft, Airbus. Важная точка для центрального побережья Америки.

– Мои приятели, которые были в Штатах, говорят, что по ним очень удобно путешествовать.

– Да, обычно ездят или на машине, или берут дома на колесах, микроавтобусы. Летом часто замечаешь людей, которые так путешествуют. На автобусах и поездах – нет. Это и сложнее, и недешево.

Здесь для путешествий очень хорошая инфраструктура. Отличные дороги, повсюду отели и мотели, разные забегаловки. Когда из Мичигана мы ездили в Теннесси, удивлялись, что в каждом месте, где мы останавливались, были интересные памятники, указатели о необычных растениях и животных в этой местности. Вроде бы просто остановился перекусить и сходить в туалет, а все равно можно интересно провести время, что-то узнать.

– Наша пропаганда постоянно убеждает, что в США все ненавидят Россию. Это правда?

– Конечно, нет. Если обычного человека спросить, никто не скажет, что он ненавидит Россию. Думаю, если россиянина спросить, ненавидит ли он Америку, тоже вряд ли кто-то скажет «да». Политики специально делают так, чтобы людям было на кого посмотреть и сказать: они плохие, а мы хорошие.

Опять же, вернусь к мысли, что люди в разных точках мира хотят одного: жить в мире, здоровья, благополучия для семьи и растить детей. Зачем кого-то ненавидеть? Когда я в Америке говорю, что я из России, никто не говорит ничего плохого. Только сейчас могут спросить, как я воспринимаю конфликт. Я объясняю, что хочу, чтобы был мир.

«Почему я не могу дружить с человеком из моей команды?» В «Мичиган Старс» Шмелев играл с украинцами – и они отлично ладили

– «Мичиган Старс» – твоя первая профессиональная команда. Как ты туда попал?

– У меня нет агента, я все делаю сам. Рассылал нарезки, резюме, ходил на открытые просмотры, и меня заметили скауты «Мичиган Старс». Предложили контракт.

– Это третья ступень дивизионов?

– Да, сначала идет МЛС, потом UCL Championship, дальше третья ступень, где три лиги – вторые команды МЛС, вторая лига UCL Championship и наша лига. Нет вылетов. Нет подъемов, если выиграешь лигу. Думаю, к чемпионату мира это изменится.

– Ты еще думаешь про МЛС?

– Это, наверное, моя мечта. После прошлого сезона, который мы выиграли, я попал в лист драфта МЛС. Был удивлен, потому что ни с кем особо не общался, агента у меня нет, с командами не контактировал. Но меня заметили. Позвонил тренер из университета и сказал: «Ты на драфте МЛС. Есть шанс, что тебя выберут». Я знал, что шанс очень маленький, но было интересно наблюдать: первый раунд, второй, третий… Не выбрали. Но все равно было приятно.

– Ты за один сезон попал на драфт, а потом уехал в Гибралтар. Не думал, что такого шанса больше не будет?

– Нет, я не жалею. Если буду проявлять себя, не вижу причин, по которым не смогу вернуться в США. Может, они посмотрят мои игры в Гибралтаре. Может, им понравится, что я стараюсь заиграть в Европе, получаю новый опыт. Думаю, это даже может стать преимуществом.

– Ты рассказывал, что у вас играл парень украинского происхождения.

– Да, в прошлом сезоне был парень Коля. В этом сезоне приехал Артем, тоже из Украины. Коле было 19, а Артем уже опытный, играл в украинской Премьер-лиге, в Казахстане. Он профессионал. Я многому у него научился. Много с ним общался о переезде в Европу, он дал мне советы, которые помогли решиться на это.

– В интервью «Спорт-Экспрессу» у тебя была такая фраза: «Я не совсем понимаю, что происходит. Я просто футболист». Футболисты не должны понимать, что происходит?

– Это было в прошлом году, много чего меняется. Я не хочу влезать в политику, но почему я не могу дружить с человеком, который играет в моей команде? Мне с ним не разговаривать просто потому, что он из Украины? Я никогда так не сделаю. Мне без разницы, откуда человек, откуда он приехал. Когда я приехал в Штаты, мне ничего плохого не сделали. Хорошо приняли. И я поведу себя так же с любым человеком.

– Супер, что вы отлично ладите. Просто эта фраза выглядит желанием от всего отстраниться. И эту модель поведения могут перенимать другие.

– Я согласен. Но меня отличает, что я не живу в России. И мне сложно сказать, что правильно, а что неправильно. Я не голосовал. Я могу прокомментировать политику США, потому что провожу там много времени. Это меня касается. Но мне сложно обсуждать политику страны, за которой я не слежу.

Я опять скажу: каждый человек, независимо от того, где находится, хочет мира для семьи и близких.

Шмелев хочет помогать футболистам из разных стран поступать и играть в университетах США

– Ты рассказывал про идею помогать российским игрокам с переездом. Она жива?

– Да, мы помогаем игрокам, которые хотят играть в университетах. Я уже помог паре американских пацанов поступить. Мы проводим онлайн-тренировки, даем упражнения. Работаем как агентство: оцениваем экзамены, помогаем правильно выбрать университет в зависимости от оценок. Я создаю это, потому что, когда сам поступал, сделал много ошибок. Помню, как разговаривал с университетом, который даже не смог бы оплатить. Мы хотим решать сложные вопросы за игроков, чтобы они не теряли время и делали акцент на тренировках и самом поступлении.

– То есть уже не ориентируетесь на Россию? Учитывая все сложности с визами, переводом денег и так далее.

– Да, мы помогаем всем, кто хочет учиться и играть в университетах США. Людям со всего мира. Я пытался найти игроков, которые хотят переехать из России в Штаты, но это оказалось очень сложно. Но если есть желание – есть и возможность. Поэтому мы готовы помогать и ребятам из России.

У меня есть еще один проект, который хотел упомянуть. Не могу сказать, какой именно, но это медийный проект о футболе в России и США. Мне кажется, такого еще никто не делал, поэтому хочется собрать аудиторию. Мы запускаемся в октябре – будет здорово, если ваши читатели подпишутся на мои соцсети, чтобы следить.

– Ты счастлив?

– Да, я счастлив и благодарен за все, что в моей жизни случилось. Я благодарен, что могу играть в футбол и занимаюсь делом, которое люблю. Счастлив, что могу учиться. Счастлив, что могу смотреть на разные культуры. Счастлив, что прожил часть детства в России. И счастлив, что оказался в Америке.

У меня есть все. И даже больше.

– О чем ты мечтаешь?

– Это сложно. Иногда мечта может не сбыться. Иногда сбывается то, о чем ты даже не мечтал.

Я мечтаю о здоровье и благополучии для себя и семьи.

Фото: Gettyimages.ru/Lance King / Freier Fotograf, Karen Ducey / Freier Fotograf; Jochen Eckel/picture alliance, Markus Mainka/http://imagebroker.com, Markos Chouzouris via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press; instagram.com/iakovshmelev