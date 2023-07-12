43 комментария

Вадим Кораблев с ним поговорил.

Далер Кузяев все-таки уехал в Европу со второй попытки: подписал двухлетний контракт с французском «Гавром», который прорвался в Лигу 1 впервые за 15 лет.

Все это время вокруг перехода Кузяева гремели новости и слухи о влиянии (часто – негативном) на переговоры его отца, который и устраивал переезд за границу.

Мы записали монолог Адьяма Кузяева обо всем, что происходило с его семьей последние три года.

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– В 2020 году переход Далера за рубеж не сложился, но его желание поиграть в топ-лиге никуда не исчезло. Поэтому при продлении контракта «Зенит» включил опцию, которая позволяла ему уйти. В знак уважения первые два года мы не рассматривали предложения от других клубов. Потом были варианты, но не такие серьезные.

Все это время мечта была с нами. Мы детям на личном примере показывали, что нельзя останавливаться на достигнутом. Уехали из Таджикистана во время войны, жили в Набережных Челнах, Оренбурге, а в итоге добрались до Петербурга и «Зенита». Дети все это видели и понимали, Далер – в первую очередь. Пока есть возможность и силы, надо ставить высокие задачи. Это у нас в крови.

Мне кажется, с мечтой поиграть в Англии, Испании, Италии, Франции и Германии живет каждый мальчишка в России. Да, здесь тоже сильный чемпионат, но в топ-лигах все-таки другой уровень. Говорят, многие наши футболисты туда не стремятся, но мне кажется, дело в другом. Это ведь правда очень сложно. И не у всех есть возможность. Посмотрите, сколько у нас детских команд, академий, сколько там ребят. Но только единицы добираются до высшей лиги. А попасть в топ-чемпионат еще сложнее. И так в любом виде деятельности.

Мы очень много обдумывали этот переход, учитывали предыдущие нюансы и ошибки. Тщательно выбирали, с кем можно работать, кому доверять. Попросили ребят через свои каналы найти варианты, но сразу никому не давали авторизацию (право вести переговоры от лица игрока – Sports.ru). У нас были четкие условия: сначала видеоконференция с клубом или оффер – и только потом авторизация на переговоры .

Алан Агузаров (по данным Sports.ru, ему доверили переговоры)? Я могу только сказать, что Алан всегда был другом нашей семьи. Как и Александр Азимов, который помогал и при переходе в «Терек», и в дальнейшем. Нам очень помогли бывшие футболисты, которых я не буду афишировать как агентов. Большую работу в вопросе с «Гавром» проделали ребята с Балкан. Когда придет время, может, расскажу. Но пока все должно быть потихонечку.

Как раз один хороший бывший футболист, который играл в России, позвонил из-за рубежа. Сказал, что есть интерес французского клуба: «Le Havre». Забавно, что я не сразу понял, что за команда такая на «Л». Искал-искал, а потом осознал: «Ну, конечно, «Гавр». Просто он произнес на французский манер.

Когда мы назвали свои условия, «Гавр» сразу организовал видеоконференцию. Там присутствовал главный тренер, аналитик, спортивный директор и технический директор. Они подготовили серьезную презентацию: показали, как играет команда, какие у нее принципы. Показали, как видят Далера, включили нарезки с его действиями, которые им наиболее понравились. Мы долго и подробно разговаривали. Очень многое обсуждал сам Далер, он, в отличие от меня, хорошо знает английский .

«Гавр» был самым конкретным, моментально отвечал на все запросы. На нас выходили и другие команды, тоже присылали офферы и устраивали конференции, но как-то все долго тянулось – появлялось то одно, то другое. От команд, которые вы назвали («Бешикташ», «Валенсия», «Аякс» – Sports.ru), был интерес, это правда. Но он ограничивался словами агента. Это нас не устраивало: мы боялись, что снова придется до последнего ждать, потом куда-то бежать – и в итоге все может сорваться. Были и другие варианты, но они не подходили, потому что у нас была конкретная задача: только лига из пятерки лучших.

Признаюсь: было даже предложение из Саудовской Аравии . Для нас, как для мусульман, это очень важная, священная земля. Я не могу говорить про деньги, но вы понимаете, какие там сейчас грандиозные планы, какую лигу они создают. Было заманчиво, туда едут топ-игроки, но эти ребята сначала проявили себя в Европе. Мы посчитали, что сейчас нам нужно пройти этот путь. И я рад, что Далер так достойно его принял.

Да, «Гавр» – небогатая, но очень хорошая для старта команда. Из очень сильной лиги. Я не буду называть цифры, но зарплата, конечно, меньше, чем в «Зените». Далер мне сказал:

– Я не боюсь. Я хочу попробовать. Уверен, что все получится.

– Я тебя поддерживаю.

Честное слово: я горжусь сыном. Все это время Далер спокойно переносил критику. Он в жизни такой же, как и на поле. А вот мне было тяжеловато. Потому что у нас прекрасные отношения с «Зенитом», мы с ними все уважительно обсудили, договорились, что можем вести переговоры. Это было очень откровенно – мы смотрели друг другу в глаза. И то, что я слышал, все эти слухи [о конфликте с клубом]… Да, я переживал. Наверное, просто старый уже.

То, что Далер сильно от меня зависит, – глупости. Далер сейчас – лидер нашей семьи . Он давно живет самостоятельно, в Петербурге у него квартира на Крестовском острове. И он сам принимает решения. Он умничка-парень. То, что он всегда с уважением относится к мнению семьи, прислушивается – это наше мусульманское. Мы никогда на него не давили, последнее слово – всегда за ним. Вам это подтвердят все его друзья. Просто Далер – очень скромный человек. И всем кажется, что он зависимый, тихий. Я более горячий, но Далер – тихий вулкан. Когда ты прошел любительскую лигу, вторую и первую, дошел до сборной, заиграл в «Зените» – это такая школа! Я поражаюсь его терпению и выдержке.

Далер с грустью прощался с «Зенитом». Видели его обращение? Он писал его от души, от всего сердца. Он очень благодарен клубу и болельщикам, это был прекрасный этап нашей жизни. А сейчас предстоит новый. Практически жизнь с нуля – как в клубе «Карелия», где начинал Далер. Франция – совершенно новый мир.

Гавр – красивое место, приятный стадиончик на улице Ленинградской. А позавчера и вчера Далер проходил медкомиссию в госпитале в Париже. До обеда там были Неймар и другие звезды «ПСЖ», а после обеда – Далер. Очень тщательно проверяли, несколько часов. Слава Богу, все со здоровьем хорошо.

Сейчас главная задача – адаптироваться. «Гавр» прислал нам нарезки из Лиги 2, и мы очень впечатлились: мощные ребята, быстрый, сильный, интенсивный футбол. И это второй дивизион! А Далер будет играть в первом. Поэтому важно завоевать место в составе, стать одним из лидеров.

Далер уже дал пресс-конференцию – на английском. Он понимает и может общаться на испанском. А вчера мы с ним возвращались из Парижа, и он уже кидал фразы на французском . Когда мы общались с нашими звездами, которые поиграли за рубежом, все говорили: «Язык – в первую очередь». Каждый день Далер будет заниматься по часу французским, это обязательно. Он уже начал.

Что делать, если не получится? Я понимаю вашу настороженность, но я знаю характер сына. Мне многие говорили: он там будет сидеть, он здесь будет сидеть. Но он играл. Конечно, сейчас это совершенно новый вызов, новый чемпионат. И ему наверняка понадобится время для адаптации, но я уверен, что он вылезет. И даже не хочу думать, что не получится.

Все будет нормально. Мы в свои силы верим.

И спасибо всем, кто искренне за нас переживал.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; wikipedia.org