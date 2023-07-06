Дзюба и Таранов говорят, что депрессии не бывает. Это очень опасный миф – отвечаем на все вопросы с врачом

Вадим Кораблев разобрался с психиатром.

В том самом интервью Нобелю Арустамяну Артем Дзюба рассуждал не только о Путине, Криштиану, Рио-де-Жанейро и завистниках, но и о депрессии: «Терпеть не могу такое слово. Я искренне не понимаю, что такое депрессия. Наши родители работали на работах, у них было двое-трое детей, все успевали. У них просто не было времени на депрессии.

Я не признаю это слово. Это все кто-то придумал. Может, мне скажут, что это научно доказано. Но депрессия у тебя от безделья. От того, что ты нихрена… Это оправдание, чтобы пожалеть себя. Да, мне тоже было плохо, ночью можешь себя пожалеть. Поплакать можно, в этом нет ничего такого страшного. Поплакал, прорыдался, а наутро закусился и пошел».

Дзюба такой не один. Его разгром публично поддержал Иван Таранов: «Депрессии в принципе не существует! Если ты занят делом, у тебя есть цель – какая депрессия, о чем речь? Она может быть, когда лежишь на диване, плюешь в потолок. А нынешнее поколение чего? Насмотрелись на богатых и успешных, в уши им льют – но ведь так это не работает. Сейчас поколение другое. Футболистов тоже касается».

Такие высказывания – ложный и опасный взгляд на проблему. Депрессия – самое частое из психических расстройств: по данным ВОЗ, во всем мире ей подвержены около 280 миллионов человек. Чтобы узнать о заболевании больше и разрушить популярные мифы, мы поговорили с Вячеславом Ряховским, заместителем главного врача Центра психического здоровья в Москве, кандидатом медицинских наук и психиатром высшей категории.

Как вычислить депрессию? Симптомы держатся не менее двух недель, справиться без врача почти нереально

– Как возникает депрессия?

– Одним из основных механизмов развития депрессии считается нарушение медиаторного взаимодействия нервных клеток. Медиаторы – это активные биологические вещества, самый известный – серотонин. С помощью биологических веществ нервные клетки делятся информацией. Если в этом процессе возникает дисбаланс, может появиться депрессия. Как пример – длительное воздействие на человека стрессогенных факторов, которые выводят его из равновесия.

Депрессия может быть наследственной: нередко выясняется, что у пациента есть родственники, которые тоже страдают перепадами настроения депрессивного характера.

– Какие у депрессии симптомы?

– Есть три основных. Первый – апатия. Отсутствие интересов к хобби, к профессии. Человеку ничего не нравится, он уходит от деятельности, в которой раньше активно участвовал.

Второй – адинамия: чувство слабости, повышенная утомляемость, нежелание выполнять физическую нагрузку в прежнем объеме.

Третий – ангедония, то есть снижение настроения.

Очень важно понимание сроков. Один-три дня таких состояний знакомы, наверное, каждому – и это не депрессия. О депрессии мы говорим, когда такие состояния держатся по крайней мере две недели. В сочетании эти три симптома могут быть настолько выраженными, что человек становится полностью нетрудоспособным. Не может заниматься повседневными семейными и личными делами.

Клиническая характеристика депрессии варьируется – все зависит от личности человека, социального статуса, условий, в которых он находится. Депрессия может сопровождаться и рядом соматических симптомов – вплоть до того, что пациенты обращаются к терапевтам, хирургам и другим специалистам. При депрессии меняется суточный ритм, теряется сон, пропадает аппетит, могут возникать болевые ощущения различной локализации, которые приводят к тревоге. Возникает мысль, что это состояние связано с каким-то тяжелым заболеванием, которое никто не может найти. Анализы показывают, что все хорошо, и человек теряет веру во врачей. При этом пациент не думает, что корень всех проблем лежит в области психики . И нередко, когда у человека совсем опускаются руки, кто-то направляет его к психиатру – и мы начинаем разбираться, что происходит на самом деле.

– Если у человека две недели проявляются эти симптомы, что он должен сделать?

– Если симптомы нарушают привычный уклад жизни, человек находится в конфликте с близкими и друзьями, точно не будет лишним проконсультироваться хотя бы с психологом. Это будет первым шагом к объективной оценке. Если психологи видят признаки классической депрессивной истории, они рекомендуют обратиться к психотерапевту или психиатру.

– Что может угрожать, если промедлить с обращением к врачу?

– Каждый случай индивидуален. Депрессия может длиться месяцами, а в некоторых случаях и годами. И чем дольше срок течения, тем больше усилий придется предпринять врачу для ее преодоления и борьбы с последствиями. Такие состояния могут быть очень мучительными и менять не только уклад жизни пациента, но и его близких людей.

– Можно ли выйти из этого состояния без врача?

– Депрессия может пройти самостоятельно – просто это вопрос времени. Повторю: депрессии часто длятся месяцами, и весь этот период человек будет не просто в нетрудоспособном состоянии, а может стать обузой для близких. Причем часто сам пациент в силу измененного восприятия считает, что ему уделяют недостаточно времени и внимания . Будут возникать ссоры, конфликты. Целый комплекс проблем, который может привести к самым страшным последствиям. От распада семей до риска суицида. Депрессия иногда вызывает настолько мучительное переживание, что человек может покончить жизнь самоубийством (по данным ВОЗ, частота самоубийств при тяжелой депрессии может достигать 13% – Sports.ru).

– Я часто слышу такое мнение: нужно просто почаще обсуждать проблемы с друзьями и родственниками, и тогда никаких врачей не надо. Могут ли такие разговоры навредить?

– Само общение, конечно, навредить не может. Но если у человека уже есть клинические признаки депрессии, то сам разговор, скорее всего, не будет продуктивным. У пациента не будет на это сил и желания. Он будет просто раздражаться, что его неправильно поняли или не понимают вообще, и разговор прервется, даже не начавшись.

– Вы замечаете, что люди боятся обращаться к врачам? Или не делают это по каким-то другим причинам.

– Конечно. Проблема стигматизации психиатрии как медицинской дисциплины повсеместна. Считается, что обращение к психиатру – какая-то позорная история. И что это может привести к существенным ограничениям пациента в правах. Люди боятся, как они говорят, встать на учет. Боятся, что они якобы будут числиться сумасшедшими, что об этом узнают на работе, что друзья начнут сторониться. Все эти опасения где-то понятны, но они и рождают стигматизацию психиатрии. Хотя задача врача – только помочь людям.

– А учет и правда сильно ограничивает в правах?

– Учет бывает разный. Понятие «встать на учет» при депрессии означает, что пациенту надо принимать антидепрессанты – и делать это надо, конечно, под наблюдением врача. Прием антидепрессантов требует контроля весь период лечения, чтобы правильно оценивать изменения и, если нужно, проводить коррекцию. Я всегда объясняю пациентам, что на этом этапе нужно соблюдать ограничения: например, из-за снижения внимания и скорости реакции нельзя управлять автомобилем. Если человек попадет в аварию, факт приема препаратов признают отягчающим обстоятельством.

Подчеркну: учет, которого так боятся, – это наблюдение врачом в период лечения и контроль за изменением состояния. Не более того .

– На самом деле могут узнать на работе?

– Система учета – закрытая. Любое обращение пациента за помощью, не только за психиатрической, является врачебной тайной, которая охраняется законом. Ее разглашение возможно только с согласия пациента, либо при определенных исключительных обстоятельствах без него.

При этом сам факт обращения может получить огласку просто в силу того, что человек когда-то обратиться за выпиской из диспансера – например, при получении водительских прав. И в справке напишут: «Обращался тогда-то, в настоящий момент на учете не состоит». Есть случаи, когда эту справку нужно предоставить работодателю.

– При обращении в частную клинику такого не будет?

– Сейчас все приводят к единому стандарту. Развиваются электронные истории болезней, где регистрируются обращения пациентов, в том числе в частных клиниках. Все эти сведения должны передаваться в федеральную электронную медицинскую систему. В идеале все должно храниться там, но пока не все клиники подключены к этой системе.

Кто больше подвержен депрессии? Разницы почти нет: болеют и дети, и пожилые 90+

– Как на депрессию влияет возраст?

– Депрессией болеют и дети, и глубокие старики. Эпидемиологические данные говорят, что с возрастом люди сталкиваются с депрессией чаще. И, к сожалению, с возрастом клиническая картина более размыта, ее сложнее диагностировать. Пожилой человек может все списывать на возраст, объясняя себе и окружающим: «Я постарел, что вы хотите».

– Минимальный и максимальный возраст пациентов в вашей практике?

– Иногда в клинику попадают пациенты 10 лет и даже младше. А бывают пациенты, которым уже больше 90. И во всех случаях лечение депрессии приносило положительный результат.

– Вы наверняка часто слышите аргументы Артема Дзюбы, что наши бабушки и дедушки не болели никакими депрессиями и даже слова такого не знали. Раньше депрессий не было?

– Естественно, депрессии были – просто во времена наших бабушек и дедушек не было такой информационной нагрузки, которую люди испытывают сейчас. Особенно жители больших городов вынужденны находиться в мощном информационном поле, что требует дополнительных усилий со стороны нервной системы и психики. Сегодняшний ритм жизни приводит к тому, что течение депрессии изменилось. Сейчас даже малейшее нарушение в психическом состоянии может сделать невозможным полноценное функционирование в таком социально-напряженном обществе . Но, с другой стороны, и помощь стала доступнее.

А преимущественно размеренная жизнь с часто высокими физическими нагрузками, которая была у наших бабушек и дедушек, не подразумевала такого психоэмоционального наполнения. Тогда депрессии были более выраженными, более клинически-очерченными и встречались реже.

– Есть ли у депрессии сезонность?

– Да, это известный фактор. В межсезонье – осенью и весной – депрессии могут обостряться. Пациенты, которые страдают сезонными депрессиями, хорошо об этом знают. Они чувствуют климатические изменения, и это выражается в перепадах настроения и проявлении депрессии. Весной и осенью меняется световая продолжительность дня, чаще происходят колебания атмосферного давления, меняется температурный режим. Организм человека ко всем этим перепадам, как правило, адаптирован, но у некоторых людей депрессия может развиваться из-за особенностей характера и организации нервной системы.

Как лечат депрессию? Кладут в больницу только при тяжелых случаях, контроль врача убирает риск суицида (поэтому еще раз фиксируем: важно обращаться за помощью)

– Человеку диагностировали депрессию. Как выглядит лечение?

– Лечение может быть амбулаторным (когда пациент остается дома и регулярно ходит на приемы к врачу – Sports.ru), а может и стационарным. Все зависит от тяжести депрессии. И в том и в другом случае, скорее всего, на первый план выйдет лекарственный метод терапии. Может быть, даже с внутривенным введением препаратов для быстроты развития эффекта на первых этапах. Потом – прием таблеток под динамическим наблюдением врача-психиатра. По критериям ВОЗ, прием поддерживающей терапии после окончания депрессивного эпизода длится еще шесть месяцев. Чтобы не было рецидива.

Препараты подбираются врачом строго индивидуально. Очень плохая история, когда «подруга посоветовала купить вот это», и пациент начинает принимать лекарства самостоятельно.

– Таблетки – это антидепрессанты? Как они работают?

– Да. Практически все работают по одному механизму: воздействуют на обмен нейромедиаторов – серотонина, адреналина, дофамина и других. Некоторые из препаратов стимулируют выработку и выброс медиаторов, другие – усиливают захват медиаторов клетками. То есть препараты компенсирует возникший сбой обмена.

– Антидепрессанты стали модными: кажется, их обсуждают и достают даже те, кому не диагностирована депрессия. Чем грозит их прием, если депрессии и правда нет?

– Дисбаланс нейромедиаторов может быть вызван искусственно – и его может провоцировать неконтролируемый прием антидепрессантов. В этом случае есть риск развития психического неблагополучия, и тогда уже потребуется помощь врача-психиатра. Причем в неотложной форме.

В частности, неконтролируемый прием антидепрессантов может вызвать манию – это обратный полюс депрессии. Мания характеризуется высоким уровнем возбуждения с подъемом настроения и сопровождается невозможностью контролировать свои поступки .

– Можно ли купить антидепрессанты в ближайшей аптеке без рецепта?

– Без рецепта, конечно, покупать нельзя, но есть недобросовестные продавцы. В последнее время ситуация улучшается, в большинстве крупных сетевых аптек обязательно потребуют рецепт.

– Если во время лечения человек находится дома, как могут помочь близкие?

– Когда у нас родственники спрашивают, как им себя вести, мы всегда советуем быть максимально естественными. При этом не перегружать больного излишней психоэмоциональными и физическими нагрузками. Если человеку внушать, что он страдает серьезным заболеванием, в случае с психическими расстройствами это может привести или поспособствовать развитию госпитализма – когда пациент чрезмерно привязывается к медицинскому учреждению. В общении с пациентом врачи осуществляют профилактику и этого явления.

– Панические атаки – что это?

– Состояние острого вегетососудистого криза с тяжелой тревогой и страхами. Панические атаки могут быть частью тревожных депрессий. Клинически проявляются очень неприятными ощущениями: учащается сердцебиение, повышается потливость, появляется чувство онемения конечностей, часто возникает страх смерти. Это кратковременные эпизоды, длящиеся минуты. Их может вызвать провоцирующий фактор, но чаще они возникают внезапно. Поэтому так и называются.

– При каких обстоятельствах человека кладут в палату?

– Определяющий фактор – тяжесть клинической картины. На высоте своего проявления депрессия может приводить к суицидальным попыткам. И если врач-психиатр увидит на приеме, что пациент способен совершить суицидальную попытку, он, конечно, будет настаивать на госпитализации. Чтобы обеспечить круглосуточный контроль медицинского персонала и получение адекватной помощи.

– Если человек попадает в палату, какие включаются ограничения? Можно ли пользоваться телефоном, звонить, гулять?

– Все индивидуально. Психическое состояние может не позволять пользоваться телефоном. Депрессия может быть настолько тяжелой, что пациент даже не захочет и не сможет ни с кем говорить . Если человек может и хочет пользоваться телефоном, то никто ему препятствовать не будет. Но опять же – если это желание не носит болезненный характер.

– Депрессия излечима?

– В большинстве случаев это излечимое состояние с хорошими качественными ремиссиями. Единственное – мы не можем гарантировать, что она не возникнет снова. Можно провести условную параллель с гриппом. Если человек переболел гриппом, он больше никогда им не заболеет? Нет, конечно, такой гарантии никто не даст. Вы действительно можете до 100 лет больше не заболеть гриппом, но можете и заболеть уже через месяц после излечения. То же самое с депрессией. Естественно, есть пациенты из групп риска, которых мы предупреждаем.

– Суициды. Почему человеку не удается помочь?

– Если у человека депрессия, а мы этого не видим, он вне зоны внимания врачей, то ему невозможно оказать помощь.

– То есть, если за человеком следят врачи, этого почти наверняка не произойдет?

– Да, контроль врачей и медицинского персонала – это очень серьезный уровень профилактики суицида. Конечно, остается группа пациентов риска, но она очень небольшая. При депрессии состояние человека может резко ухудшаться. И в пиковые моменты, когда человек может совершить суицидальную попытку, он должен быть под наблюдением.

– Получается, когда публичные люди говорят, что болезни не существует и по сути призывают не обращаться к врачу, – это правда очень опасно?

– Конечно. Если человек продолжительное время испытывает симптомы, о которых мы говорили, ему надо обязательно поговорить хотя бы с психологом. Нельзя сидеть, чего-то ждать и слушать людей, которые призывают никуда не ходить. Последствия могут быть непоправимыми .

Спорт снижает риск депрессии? Вообще-то да, но есть нюансы

– Как профессиональный спорт влияет на депрессию?

– Один из главных факторов профилактики депрессии – активный образ жизни. Карьера спортсмена как раз это предполагает. К тому же спортсмены постоянно находятся под контролем врачей. В профессиональном спорте сфера психического здоровья занимает не последнее место, потому что очень важен настрой человека на результат. Если у спортсмена заподозрят начало развития депрессии, срочно будут приняты все необходимые меры, и проблему решат на самом раннем этапе.

– Влияет ли, что спортсмены находятся в конкурентной среде, им постоянно нужно что-то доказывать?

– Да, и этим вопросом как раз тоже занимаются психологи, которые с ними работают. Борьба за лидерство отнимает не только много физические, но и эмоциональные силы. Иногда эта борьба может изнурить человека, поместить его в состояние хронического стресса . Работа спортсменов еще и в том, чтобы уметь правильно реагировать на поражения. Это сложные процессы, иногда нервная система истощается, и риск депрессии растет. Поэтому у специалистов такого профиля очень важная роль в спорте.

Почему чаще обращаются в платные клиники? К сожалению, в государственных врачам мешают нормативы

– Куда обращаться при депрессии: в частную клинику или государственную? В чем разница?

– Сейчас выбор достаточно большой. Можно изучить отзывы о клинике и врачах в интернете, а после этого решить, куда обратиться. Не последнее место играет вопрос комфорта, в том числе и психологического. В государственной клинике вам окажут бесплатную помощь в рамках медицинского полиса, но иногда человек хочет соблюсти приватность посещения. Например, чтобы его приняли в платной клинике, которая не находится по адресу места жительства.

– У нас считают, что в государственных больницах просто хуже помогают.

– Есть проблема системного характера – загруженность врачей на приеме. Есть нормативы по его длительности, и зачастую доктору, к сожалению, не всегда хватает времени разобраться во всех тонкостях состояния пациента. Картина заболевания оценивается в целом: есть признаки депрессии, есть понимание, какое назначить лечение. Оформляется документация, и прием быстро заканчивается. Пациента отпускают, а в дверях стоят уже следующие два пациента. В таком поточном режиме работы какие-то нюансы могут быть пропущены.

– Вы замечаете, что в последние годы молодежь стала сознательнее относиться к ментальному здоровью и чаще обращаться к врачам?

– Радикальных изменений нет, но молодых пациентов правда стало больше. Думаю, это вызвано тем, что меняется та самая стигматизация, меньше страха и тревог по поводу обращения к психологам и психиатрам. Психологи вообще стали одной из самых востребованных специальностей. Во многих крупных корпорациях посещение психолога считается обязательным для сотрудников, которые занимают ответственные должности и принимают важные решения.

Что делать для профилактики депрессии?

– Здесь я не буду оригинален, есть прописные истины. Вести размеренный образ жизни, сбалансированно питаться, постоянно иметь физическую активность и дозировать эмоциональные нагрузки. Вы должны чувствовать организм и реагировать на его сигналы. Не пускать это на самотек, думая, что все пройдет.

Здоровый образ жизни – большой залог того, что вы не столкнетесь с депрессией.

Фото: youtube.com/nobel; РИА Новости/Александр Вильф; unsplash.com/Gabriel, Yuris Alhumaydy, Christopher Ott, Huy Phan, Nastya Dulhiier, Petr Magera, Usman Yousaf, Gadiel Lazcano