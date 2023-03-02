74 комментария

Пять углов
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Представьте, что вы – Сергей Семак

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Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Футбол Футбол

Вадим Кораблев предлагает новый этап. Не в России.

Это ваше пятое чемпионство подряд. И мало кто сомневается, что будет шестое. Скорее всего, не сомневаетесь и вы. 

При этом ваши победы всегда будут упрощать. Газпромовские деньги, админресурс, любые хотелки (ткни пальцем на игрока внутри лиги – привезут завтра же) – что там еще говорят и пишут? Может, вы сначала и злились, но спустя пять лет уже привыкли.

Вы уверены в себе. Даже не так: вы знаете, что вошли в зал славы (ведь на кубках гравируют не претензии, а годы победных сезонов и имена). Вас любят: болельщики, игроки, руководство. Даже в районах Москвы, где презирают «Зенит», уважают лично вас. За игровую карьеру, скромность, эрудицию. Да и просто вы какой-то приятный. 

У вас есть все. Большая семья, восемь детей. Красивый особняк, шикарные автомобили. Только за последние три года вы заработали минимум 6 миллионов евро, не считая бонусы. Здесь вы император (Петербург же) и в ближайшем будущем никому не уступите власть. А когда все-таки придется, везде напишут, что закончилась ваша эпоха. И со всеми почестями проводят в отпуск.

Ну кто в здравом уме оставит такую жизнь? 

Но есть еще один мир. 

Так вы сами назвали его, когда вернулись из Парижа в 2006-м. А за год до этого, мечтая перезагрузить карьеру, уехали из ЦСКА в «ПСЖ»: команду трясло, вам никак не могли найти оптимальное место на поле, вы забили всего один гол за сезон, хотя до этого клепали по 5-10. Вроде провал, но вы смотрите на этот опыт иначе: 26 матчей в конкурентной лиге, поездки по всей стране, новые впечатления и знания – выученный французский и хорошее винное образование (тоже ваша формулировка). 

«Год в другом футбольном мире с другим подходом к тренировочному процессу и свободному времени позволил с новыми силами продолжить карьеру, вновь получать удовольствие от работы», – скажете вы после возвращения и пожалеете, что приключение получилось таким коротким. 

Париж был давно, но вряд ли забылся. Скорее дал понимание базовых правил, которые помогут освоиться в следующий раз. Другая страна уже точно не станет экзотикой – тем более вы увлеченный и разносторонний. Не испугаетесь. 

Такой же увлеченный и разносторонний помог вам стать тренером. В 2012-м, когда вы еще играли, Лучано Спаллетти всех удивил: «Если я должен сделать прогноз на будущее, выбрал бы тренера [сборной России], который мог бы придать импульс, дать новые идеи. Человека, который сердцем был бы очень близок к этой стране и переживал за ее будущее. Такой человек для меня идеален. И я его очень хорошо знаю. Это Семак».

В 2013-м Лучано не отпустил вас из «Зенита», назначил помощником и не мог нарадоваться. Говорил, что ваше понимание футболистов и игры уникально: «У таких людей, как Семак, всегда можно только учиться. В том числе и мне». Именно Спаллетти показал вам другой мир снова – спустя 10 лет. В 2016-м вы улетели к нему на стажировку в «Рому» и поражались, как изменился футбол Лучано за какие-то пару сезонов.

Революции настигли «Зенит» в Лиге чемпионов. Вы проигрывали командам из Австрии и Бельгии, вас стыдили за скованность и однообразие, а вы отвечали, что здесь просто все другое. Другие скорости, другая интенсивность, другой интеллект, другие игроки. Короче, футбол того самого другого мира, где можно столькому научиться. 

И вот главный вопрос: а может, пришло время оказаться там снова? 

С вашим авторитетом и связями можно как минимум прощупать маршруты. Хотя бы попытаться. Сейчас это в десятки раз сложнее, чем раньше, но все же не невозможно: наши спокойно играют в командах Германии (Лунев), Италии (Миранчук и Черышев), Франции (Головин), Испании (Иосифов), Португалии (Крицюк), Норвегии (Хайкин), Турции (Оздоев, Кудряшов) и так далее. 

Вы ничего не потеряете. РПЛ осталась без еврокубков и неизвестно как долго просидит в изоляции. Сильных игроков станет меньше, уровень продолжит падать, полные стадионы будут редкостью. Но даже если бы всего этого не случилось, что здесь мотивирует? У вас пять чемпионств подряд, Кубок, три Суперкубка. Вы даже с «Уфой» показали лучший результат в истории и катапультировали ее в Лигу Европы. 

Да, вы не получите топовый клуб. Может, не получите и топовую лигу. Но в той же Австрии или Бельгии получите то, чем восхищались в 2006-м, 2016-м и последние годы в Лиге чемпионов: футбол другого уровня и опыт другой жизни. А если не выйдет, в любой момент вернетесь в Россию и будете здесь самым желанным тренером.

Вас вообще ничего не должно пугать. Вы можете стать первым, у кого получится что-то действительно большое. Вы это заслужили. 

Пора двигаться дальше.  

Представьте, что вы Сергей Семак. Рискнули бы?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, ФК «Зенит»; fc-zenit.ru; East News/PASCAL PAVANI / AFP

Нужно ли Семаку искать работу в Европе?
1874 голосa
Да
60%
серия А Италия
Нет
40%
Организация РПЛ

74 комментария

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piit
Когда хоть один из авторов спортса поедет работать в словацкую прессу, чтобы потом пробиваться в Гардиан, например?
+86
-4
+82
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selso99
Автор статьи предлагает сорваться в нынешнее время, с насиженного места в Зюльте-Варегем, который не зовёт.
+79
-4
+75
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white@kiD
Вот у вас есть есть женщина, любовь, дети
как то все это пошло, скучно
почему бы автору не переквалифицироваться в гомосексуалиста
ну что бы скучно не было
что бы всем все доказать
+75
-19
+56
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eyeballerswow
При этом ваши победы всегда будут упрощать

сколько боли в этой пасте.

упрощают трансферы дуартов по цене дугласов сантасов, ага.
+30
-4
+26
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Owen_the_Simple
Ответ TC@ER18
Тренировать в европе, это ему не сельдерей жрать.
Какая пронзительно глубокая мысль.
+32
-6
+26
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Данко Лазович
Ответ Michael Sh
не будет семак никуда срываться. мягкий, бесхарактерно-бесконфликтный тип, который будет и дальше поддакивать миллерам и за счет бразилов брать чашки. этакий романцев с поправкой на время.
как же это трогательно.
Что же другим тренерам мешает также "бесхарактерно" кому-то там поддакивать. Согласовывать трансферные закупки, чтобы не покупать за 20 лямов какой-то мусор. И потом за счет этих хороших игроков брать трофеи.
Что?
+25
-3
+22
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кuraakula belov
Да и автор забывает что условный Хайкин/Миранчук это винтик, с которого нуль спроса. Будучи главным тренером даже в Турчаге - ты лицо клуба, в первом же матче Лиги конференции будет на пресс-конференции вопрос, Сергей, вы родились в Украине, но связали себя с Россией, вы с этими или с теми? )
+19
-1
+18
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Злодей Спб
Хватит сватать Семака то в сборную, то в Европу.

Понятно, что это делается не из-за заботы о карьере Сергея Богдановича, а потому что с Зенитом уж больно хорошо у него срослось - надо как-нибудь убрать "удачного" тренера из Зенита под благовидным предлогом.

Не отдадим! :) Это наша корова!

Да и если подумать логически, в сборную идти Семаку смысла нет - в ближайшие 5-10 лет должность тренера с борной чисто номинальная, матчей международных не будет. А собирать винегрет из паспортистов ФНЛ и РПЛ раз в пол года на товарняки можно, в принципе, даже Мостовому без лицензии.

А в Европе сейчас вариантов не будет ни у футболистов, ни у тренеров. Условная Турция ничем не лучше чемпионата России, тем более там своя специфика. В Зените у Семака всё "на мази" и он знает клуб, команду и всех своих соперников - надо штамповать чемпионства дальше! :)
+20
-3
+17
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Nerazzurri-88
Ну может ещё чемпионство, чтобы вровень с 1996-2001 быть, и пробовать. Но это выход из зоны комфорта. Не факт, что оно ему надо)
+20
-3
+17
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Алексей Степанюк
Пепу Гвардиоле нужно бросать место в Манчестер Сити и уезжать работать в чемпионат Исландии. Разве есть у кого то сомнения, что следующее чемпионство вновь будет за Сити? Он выиграл их много раз подряд, побеждал и в других чемпионатах. Нужен новый вызов, без трансферов по 100 млн, штаба помощников и форварда читера. Только победы с клубом 2-го исландского дивизиона покажут, что Пеп Гвардиола - достойный тренер.

Автор и спортс как всегда - несут чушь даже в моменты нашего триумфа
+25
-9
+16
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Nogoi89
Я уважаю Семака, он правильный человек. Я его не идеализирую, но, он реально добрый нормальный мужик. Знаю это от простых ребят, которые общались с ним.
+18
-2
+16
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Данко Лазович
В отличии от автора, думаю, Семак прекрасно осознает всю дерьмовость нынешней ситуации в которой мы все живем.
Его ли вина в том, что происходит? Нет. Обязан ли он доказывать каким-то клоунам то, что доказывать не обязан никто? Нет.
#ОтстаньтеотСемака
+16
-3
+13
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Злодей Спб
Ответ Алексей Степанюк
Пепу Гвардиоле нужно бросать место в Манчестер Сити и уезжать работать в чемпионат Исландии. Разве есть у кого то сомнения, что следующее чемпионство вновь будет за Сити? Он выиграл их много раз подряд, побеждал и в других чемпионатах. Нужен новый вызов, без трансферов по 100 млн, штаба помощников и форварда читера. Только победы с клубом 2-го исландского дивизиона покажут, что Пеп Гвардиола - достойный тренер. Автор и спортс как всегда - несут чушь даже в моменты нашего триумфа
Идеально. Просто идеально расписали :)
+11
-1
+10
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Санитар-волк
1) Никто его не позовёт.
2) Никто ему не предложит таких условий, как по деньгам, так и по ресурсам клуба.
3) Да и не поедет он. Зачем? Не напрягая булки, обеспечивать детей на три поколения вперёд...
+12
-3
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Nick Crosier
Семак явно знает,что для него лучше.
+9
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кuraakula belov
Да и вообще прежде чем ставить себя на место Семака, нужно помнить что у него ~ 7 детей на секундочку. Какие даже в идеальных условиях тут длительные командировки заграницу?)
+5
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Таир Бакиев
И? В Зените Семак может строить команду под себя, и собственно игроки понимают, что они не выше тренера (как и в любой другой команде, где тренер долго у руля). Уйдя из Зенита, вернуться то конечно можно будет, но это уже будет другая команда, с другим отношением к тренеру. А как игроки могут выживать тренеров в Зените мы хорошо знаем.
+5
0
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iflay
Расписали хорошо. Только возвращаемся к первому абзацу - 8 детей. Дом. Обязательства. Да и в целом ещё чувствуется, что есть интерес к ЧР. Так зачем уезжать непонятно куда, непонятно зачем, только ради амбиций комментариев со спортса?
+5
-1
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Данко Лазович
Ответ Michael Sh
потому что не всем хочется быть ручными собачками на побегушках. но тебе не понять, ты за эту помойку топишь, поэтому ничем не лучше))
я начал топить за мой прекрасный клуб ещё до всех изменений. так что жаловаться мне не на что.
а твои страдания мне доставляют максимум удовольствия.
+4
0
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bo_larson
Ответ Алексей Степанюк
Пепу Гвардиоле нужно бросать место в Манчестер Сити и уезжать работать в чемпионат Исландии. Разве есть у кого то сомнения, что следующее чемпионство вновь будет за Сити? Он выиграл их много раз подряд, побеждал и в других чемпионатах. Нужен новый вызов, без трансферов по 100 млн, штаба помощников и форварда читера. Только победы с клубом 2-го исландского дивизиона покажут, что Пеп Гвардиола - достойный тренер. Автор и спортс как всегда - несут чушь даже в моменты нашего триумфа
странно ты текст понял. Речь идет о переходе в более сильный чемп и игре в ЕК. Пеп тут вообще не к месту у тебя
+4
0
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riverman1980
Пожелания футбольной Москвы понятны, но нет, пока Семак сохраняет контроль над бразильцами, он продолжит унижать вас в Зените ))
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Astin
в каком мире живет автор и что там у него у него происходит юго-западнее Питера? Нверное ничего и Семака прям ждут в Европе.
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кuraakula belov
Если бы не известные события, Семака вполне можно было представить в Шахтере или Киеве, как Газзаев или Сёмин в своё время. И еврокубки и конкурентная среда. Ну а сейчас - сменить Стаса в Венгрии, либо возглавить условный Карабах/Астану - потолок. Ну может Цревену звезду/Партизан, кстати, но зачем ему это всё? По факту, возьмёт с Зенитом 10 чемпионств, потом повезёт сборную на ЧМ 2030 - такое видится
+6
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yOuRiCH27
Ответ white@kiD
Вот у вас есть есть женщина, любовь, дети как то все это пошло, скучно почему бы автору не переквалифицироваться в гомосексуалиста ну что бы скучно не было что бы всем все доказать
коммент огонь :D возьму на вооружение
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0
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Крыло советов
Ответ piit
Когда хоть один из авторов спортса поедет работать в словацкую прессу, чтобы потом пробиваться в Гардиан, например?
Вот истинно топовый комент
+3
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