74 комментария

Вадим Кораблев предлагает новый этап. Не в России.

Это ваше пятое чемпионство подряд. И мало кто сомневается, что будет шестое. Скорее всего, не сомневаетесь и вы.

При этом ваши победы всегда будут упрощать. Газпромовские деньги, админресурс, любые хотелки (ткни пальцем на игрока внутри лиги – привезут завтра же) – что там еще говорят и пишут? Может, вы сначала и злились, но спустя пять лет уже привыкли.

Вы уверены в себе. Даже не так: вы знаете, что вошли в зал славы (ведь на кубках гравируют не претензии, а годы победных сезонов и имена). Вас любят: болельщики, игроки, руководство. Даже в районах Москвы, где презирают «Зенит», уважают лично вас. За игровую карьеру, скромность, эрудицию. Да и просто вы какой-то приятный.

У вас есть все. Большая семья, восемь детей. Красивый особняк, шикарные автомобили. Только за последние три года вы заработали минимум 6 миллионов евро, не считая бонусы. Здесь вы император (Петербург же) и в ближайшем будущем никому не уступите власть. А когда все-таки придется, везде напишут, что закончилась ваша эпоха. И со всеми почестями проводят в отпуск.

Ну кто в здравом уме оставит такую жизнь?

Но есть еще один мир.

Так вы сами назвали его, когда вернулись из Парижа в 2006-м. А за год до этого, мечтая перезагрузить карьеру, уехали из ЦСКА в «ПСЖ»: команду трясло, вам никак не могли найти оптимальное место на поле, вы забили всего один гол за сезон, хотя до этого клепали по 5-10. Вроде провал, но вы смотрите на этот опыт иначе: 26 матчей в конкурентной лиге, поездки по всей стране, новые впечатления и знания – выученный французский и хорошее винное образование (тоже ваша формулировка).

«Год в другом футбольном мире с другим подходом к тренировочному процессу и свободному времени позволил с новыми силами продолжить карьеру, вновь получать удовольствие от работы», – скажете вы после возвращения и пожалеете, что приключение получилось таким коротким.

Париж был давно, но вряд ли забылся. Скорее дал понимание базовых правил, которые помогут освоиться в следующий раз. Другая страна уже точно не станет экзотикой – тем более вы увлеченный и разносторонний. Не испугаетесь.

Такой же увлеченный и разносторонний помог вам стать тренером. В 2012-м, когда вы еще играли, Лучано Спаллетти всех удивил: «Если я должен сделать прогноз на будущее, выбрал бы тренера [сборной России], который мог бы придать импульс, дать новые идеи. Человека, который сердцем был бы очень близок к этой стране и переживал за ее будущее. Такой человек для меня идеален. И я его очень хорошо знаю. Это Семак».

В 2013-м Лучано не отпустил вас из «Зенита», назначил помощником и не мог нарадоваться. Говорил, что ваше понимание футболистов и игры уникально: «У таких людей, как Семак, всегда можно только учиться. В том числе и мне». Именно Спаллетти показал вам другой мир снова – спустя 10 лет. В 2016-м вы улетели к нему на стажировку в «Рому» и поражались, как изменился футбол Лучано за какие-то пару сезонов.

Революции настигли «Зенит» в Лиге чемпионов. Вы проигрывали командам из Австрии и Бельгии, вас стыдили за скованность и однообразие, а вы отвечали, что здесь просто все другое. Другие скорости, другая интенсивность, другой интеллект, другие игроки. Короче, футбол того самого другого мира, где можно столькому научиться.

И вот главный вопрос: а может, пришло время оказаться там снова?

С вашим авторитетом и связями можно как минимум прощупать маршруты. Хотя бы попытаться. Сейчас это в десятки раз сложнее, чем раньше, но все же не невозможно: наши спокойно играют в командах Германии (Лунев), Италии (Миранчук и Черышев), Франции (Головин), Испании (Иосифов), Португалии (Крицюк), Норвегии (Хайкин), Турции (Оздоев, Кудряшов) и так далее.

Вы ничего не потеряете. РПЛ осталась без еврокубков и неизвестно как долго просидит в изоляции. Сильных игроков станет меньше, уровень продолжит падать, полные стадионы будут редкостью. Но даже если бы всего этого не случилось, что здесь мотивирует? У вас пять чемпионств подряд, Кубок, три Суперкубка. Вы даже с «Уфой» показали лучший результат в истории и катапультировали ее в Лигу Европы.

Да, вы не получите топовый клуб. Может, не получите и топовую лигу. Но в той же Австрии или Бельгии получите то, чем восхищались в 2006-м, 2016-м и последние годы в Лиге чемпионов: футбол другого уровня и опыт другой жизни. А если не выйдет, в любой момент вернетесь в Россию и будете здесь самым желанным тренером.

Вас вообще ничего не должно пугать. Вы можете стать первым, у кого получится что-то действительно большое. Вы это заслужили.

Пора двигаться дальше.

Представьте, что вы Сергей Семак. Рискнули бы?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, ФК «Зенит»; fc-zenit.ru; East News/PASCAL PAVANI / AFP