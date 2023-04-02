115 комментариев

Испытание Вадима Кораблева.

«Раздавали, раздаем и будем раздавать» – слышали такую фразу? С этой недели «Зенит» не скрывает, что в эпоху Fan ID массово распространяет бесплатные билеты с помощью городских и областных властей.

Но это не все.

20 марта в паблике «Подработка для СВОИх» появилось удивительное объявление: приглашали на «Газпром Арену» и предлагали не просто бесплатные билеты, а выплату 900 рублей – при выполнении задания «просмотр матча, болеть за «Зенит».

Чтобы вас выбрали, требовалось заполнить форму, где помимо контактных данных и вопроса о готовности сделать фан айди блестел необычный пункт. Авторы интересовались, есть ли у вас вокальные данные. Я из интереса отправил форму, ждал сообщения, но спустя несколько часов пост удалили. Как и страницу девушки, которой нужно было писать в случае непредвиденных обстоятельств.

Может, та затея и провалилась, вот только за день до игры «Зенит» – «Урал» телеграм-каналы облетело видео с «Газпром-Арены»: несколько десятков человек с помощью дирижера и листов A4 репетировали исполнение гимна «Зенита». Видео оказалось в канале OFNEWS, позже там уточнили: «Нам пишут, что конкретно этот хор – инициатива одного из спонсоров «Зенита» и платит за него именно он. Мы здесь можем только процитировать героя Виктора Сухорукова из «Брата 2»: «А какая разница?»

Перед матчем в том же канале засветились скрины документов, в которых бюджетным организациям поручают отправить сотрудников на футбол. Конечно, в письмах указаны промокоды на бесплатные билеты.

Мы обнаружили как минимум два таких документа. Один обращен к органам исполнительной власти Ленинградской области. OFNEWS утверждает, что скрином поделился работник скорой помощи.

Другой документ – почти идентичный, только обращен к администрации Калининского района Петербурга. Его выложил журналист Севастиан Терлецкий.

За день до матча я проверил промокоды – оба работали. По одному сначала было доступно 13 секторов, спустя пару часов – уже 8.

Другой промокод я ввел поздно вечером 31 марта, он выдал четыре сектора – два из них не были доступны с первым промокодом. Можно только догадываться, сколько секторов предлагалось не за день до игры, а, например, за четыре, когда документы попали в интернет. И сколько вообще существовало промокодов на бесплатные билеты – мы не знаем.

И да, билеты правда бесплатные. Причем места по промокодам забронированы, билеты туда купить невозможно. Иногда даже целые сектора были доступны только по промокодам.

Забирать бесплатный билет я не стал (все-таки мне его никто не предлагал) и заплатил 372 рубля за место в секторе B107. Судя по билетному сервису, там было немало мест по тем самым промокодам. Я подобрал кресло рядом с бесплатными и находился в окружении еще пяти таких же секторов.

Чтобы окунуться в дивный новый мир, в котором такие билеты «раздавали, раздают и будут раздавать».

Как людям раздают билеты: присылают промокоды, дают бумажные, отправляют прямо в приложение

До матча оставалось больше двух часов, но от метро «Зенит» уже шла приличная колонна. Она даже напомнила о прежних временах.

Люди неслучайно приходили заранее: матч подогревал концерт группы Gayazovs Brothers. Их треки «Малиновая «Лада», «Я, ты и море», «Увезите меня на дип-хаус» гремят более-менее везде.

До концерта я общался с болельщиками у секторов, на которые действовали промокоды. Понимал, что многие будут отказываться или неохотно говорить, но некоторые даже согласились сфотографироваться.

Например, Евгения: «Я получила билет от своей образовательной организации. Нам просто прислали промокод. Отношусь к этому хорошо. Теперь люди, у которых раньше не было возможности пойти на стадион, получили ее».

Станислав и Елизавета не рассказали, чем занимаются, зато уточнили географию: «Мы из Ленинградской области. Мне позвонил знакомый и предложил бесплатные билеты. Мы согласились – и нам передали их в бумажном виде.

Относимся, конечно, положительно. Только какая у этого цель? Чтобы побольше людей получили фан айди? Или чтобы побольше людей посмотрели футбол? [Мотивировку] про безопасность мы не совсем понимаем, потому что безопасность должна обеспечивать полиция. Что раньше, что сейчас, если человек захочет что-то выкинуть, он сможет это сделать».

Анатолий и Юлия (имена изменены по просьбе героев) – учителя, они работают в разных школах Петербурга, но обоим пришел промокод: «Скинули в педагогические чаты. Сказали, что можно пересылать родственникам и друзьям. Но хорошо бы, чтобы все пришли».

Билеты получали не только взрослые люди, но и студенты. Компания двух парней и девушки рассказала о другой схеме: «Универ не скажем, но нам билеты просто пришли в карточку болельщика [в приложении]. Билеты предложил друг. Кто ему – не знаю. Сфотографировать? Не, не надо, вдруг больше не дадут».

«Мы учимся в университете промышленных технологий и дизайна, у нас есть [площадка] «Точка кипения». Вот от нее нам прислали промокод», – рассказали парень с девушкой, которые тоже опасались за анонимность.

«Мы из СПбГУ, нам выдавали билеты через кафедру, – объяснили два парня. – По два-три билета на человека. Промокоды тоже рассылали, но другим [студентам]. По-разному было, в общем. Не замечали, чтобы кто-то в универе следил [пойдем мы на матч или нет]».

Я не встретил ни одного человека с билетом за деньги, которого бы смущало, что другие пришли бесплатно. Например, Андрей, болельщик с абонементом, который уже много лет на стадионах («Разве что на [имени] Кирова не был»), грустит из-за пустых кресел:

«Да пусть будут бесплатные билеты, вы на трибуны посмотрите. Моя позиция: не нужен фан айди. Зачем это? Посмотрите вокруг. И кто в чем выиграл?»

Как болельщице подарили «Ладу Гранту»: Медведев шутил про людей в багажнике, Gayazovs Brothers спели «Я прошу лишь: не ломайся, как российский автопром»

«Привет!»

Почти глухая тишина.

«Давайте вместе споем!»

Снова тишина.

«Я слышу только легкое «Ууу», – отшутился солист Gayazovs Brothers.

Группа очень выкладывалась, но ее и правда приняли слишком спокойно. После первого трека «Фаина» я не услышал даже аплодисментов. Возможно, потому что на стадионе было очень много семей с маленькими детьми (родители такую музыку уже не признают, а дети еще не воспринимают). И не только семей. По стадиону прогуливались несколько больших групп детей, за которых отвечал один взрослый.

Специально под концерты такого плана «Зенит» оборудовал сцену на месте Виража – и это самое непопулярное решение клуба после рестарта сезона. В соцсетях посты о реконструкции разъедают сотни гневных комментариев, не спасает даже уточнение: «В случае возвращения фанатского Виража на домашние матчи сцена будет перемещена на другую трибуну».

Вираж возвращаться не собирается, поэтому сейчас там пели Gayazovs Brothers. Главный хит они приберегли к торжественному моменту: «Зенит» объявил победителя конкурса среди владельцев фан айди и вручил (не малиновую, но) белую «Ладу Гранту». Раньше автомобильными партнерами клуба были Audi и Nissan, теперь – АвтоВАЗ.

Ключи передал гендиректор «Зенита» Александр Медведев: «Уважаемая Елена, поздравляю с выигрышем в нашу лотерею. Я очень хорошо помню из собственного опыта, что в «Ладу», когда была «пятерка», можно втроем сесть на переднее сиденье и минимум впятером на заднее. Ну и двое или трое – в багажнике. Целая футбольная команда. Так что собирайте команду – и приезжайте на наши матчи». А затем протянул сертификат: «А вот парковка на весь сезон!»

«Я не могу описать эмоции! Я счастлива! Спасибо большое организаторам!» – ответила победительница и сорвала аплодисменты, которых на «Газпром Арене» не слышали даже Gayazovs Brothers. Они как раз вернулись и исполнили «Малиновую «Ладу». В том числе этот фрагмент:

И пусть Луна нам светит ярко, обгоняем иномарку

Везу девочку-бунтарку я, хотя бы не пешком

Нам даже звезды светят ярко, нас догнала иномарка

Я прошу лишь: не ломайся, как российский автопром!

«Спасибо, что терпели нас», – так группа попрощалась со стадионом.

Как «Зенит» замещает Вираж странными активистами, которых почти не слышно из-за барабанов

Чтобы понять, насколько стадион стал тише, нужно послушать объявление состава «Зенита». Если раньше выкрикнуть фамилию игрока было важной миссией трибун, то теперь Константин Анисимов, диктор и актер театра «Балтийский дом», отдувается за всех. Болельщики взбодрились только на одном имени – Сергея Семака.

Сцену придумали, чтобы работать с атмосферой и во время игры. Замещать Вираж должны барабанщики в клубных футболках, мужчины с флагами и два небольших сектора активных болельщиков (по бокам от сцены). Только болельщиков ли? Могут ли это быть те самые люди, которых набирали в паблике и которые репетировали за день до игры?

Я посмотрел и послушал новых фанатов с разной дистанции, вот несколько наблюдений.

1. Очень бедный репертуар. С паузами в пару минут кричат: «Хэй-хэй, сине-бело-голубые!», «Зенит! Зенит!» (с хлопками), «Вперед, «Зенит», вперед за Питер!» и просто «Вперед за Питер!». Подхватывать стадиону помогает экран с текстами, но пока химия не сложилась.

2. Минимум драйва и громкости. Барабаны заглушают слова, новичок стадиона не разберет их даже на ближайших к бывшему Виражу секторах. Чего и говорить о дальних трибунах.

3. Пару раз не поддержали, а перебили своими зарядами классическое «Нужен гол!», которое стадион завел без посторонних подсказок.

4. Активизируются во время атак «Зенита». Когда команда переходит центр поля, заводящие (да, они там есть) жестами призывают вставать, размахивать шарфами, хлопать и кричать. Это выглядит искусственно и даже комично, потому что люди садятся и через несколько секунд вскакивают по сигналу. Садятся – и снова вскакивают. В такие моменты заводящий улыбается с явным сопереживанием и иногда смеется.

5. Барабаны – не только на бывшем Вираже. Теперь они еще на угловых секторах противоположной трибуны, но работают в связке с основными. Выглядит необычно.

Я выцепил двух человек из секторов рядом со сценой, но оба мгновенно отбились словами, что пришли поболеть из интереса. Отвечать на вопросы отказались.

Ситуация – странная. «Зенит» все еще мастерски упаковывает матч: интересный «Фан Променад» (открыли фотозоны с профессиональным оборудованием и пространство киберспорта, провели выставку, которую создавали благотворительные фонды), достойный концерт, на высочайшем уровне заигрывания графикой, светом и звуком – все как во времена полных трибун, когда маркетинг примагничивал аудиторию и заставлял людей платить. Теперь же – бесплатные билеты, возможно, 900 рублей за кричалки и сектор со сценой, который не возвращает прежнюю атмосферу.

Но клуб со мной точно поспорит, ведь на «Урале» собрали 27 534 зрителя (это версия «Зенита», официальная цифра в протоколе РПЛ ниже – 23 966). Как бы то ни было, это лучший результат весны и для «Зенита», и для всей РПЛ.

В апреле-мае на топовые матчи (приедут «Динамо», «Краснодар», «Спартак») могут прийти все 40 тысяч. И тогда вместе с чемпионством в Петербурге отметят еще и победу стадионную, бесплатные билеты признают эффективным инструментом.

Вот такой этот дивный новый мир.

Фото: Вадим Кораблев; РИА Новости/Алексей Даничев; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов