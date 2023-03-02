54 комментария

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Головин спасает наш футбол в это мрачное время

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Вадим Кораблев рад продлению контракта с «Монако».

Александр Головин продлил контракт с «Монако» до 2026-го, а я удивился реакции на вроде бы прекрасную со всех сторон новость. В комментариях на Sports.ru считают, что Александру «пора валить на повышение», да и вообще за пять лет во Франции с ним не случилось ничего особенного. Так думают не только болельщики – например, Владимир Быстров сокрушался, что из-за травм Головин «топчется на месте и не растет».

Сразу напомню, что Головину только 26. У него есть время соблазнить топ-клубы, тем более в «Монако», которое третий сезон подряд не выпадает из тройки Лиги 1. Но еще важнее, что последние полтора года Головин был чуть ли не единственным поставщиком радости в нашем футболе. В эпоху, когда стадионы захватывает фан-айди, РФС собирается в Азию, а трансфер Захаряна в «Челси» срывают санкции. 

Головин близок к лучшему сезону в жизни: он уже оформил 6+6 в 24 матчах и вот-вот перебьет самый результативный (2020/21) с 5 голами и 9 ассистами. Быстров говорит о травмах, но, видимо, он пару лет не включал трансляции «Монако»: в этом сезоне у Головина 24 матча из 25, в прошлом – 27 из 36. И это, возможно, главный отрезок в его карьере, где он побеждал не только «ПСЖ», но и самого себя. Головин давно впечатлял тренеров техникой и пониманием игры, но каждый твердил, что ему нужно окрепнуть физически и почаще улыбаться.

«Он очень важен для нас, интеллигентный парень, хотя и немного замкнутый, – объяснял Нико Ковач в 2021-м. – Ему нужно стать решительнее, потому что он может забивать 10 голов и отдавать 10 голевых передач за сезон».

Филипп Клеман, нынешний тренер «Монако», который сделал Головина левым вингером, проговаривал это с ним лично: «Мы пообщались, потому что он провел здесь уже 3-4 года и слишком часто травмировался. Технически он был очень сильным игроком, но хрупким. Его тело и выносливость не были готовы к самому высокому уровню, и мы сказали, что можем помочь ему стать большим футболистом: более взрывным и прочным».

С Клеманом у Головина все получилось. В этом сезоне он так хорош, что ведущие медиа Франции устроили битву комплиментов: France Football писал, что Головин «на голову сильнее партнеров», L’Equipe придумал заголовок «Танцы с царем» (намек на местные «Танцы со звездами»), а La Parisien называл «сверхзвуковым». Издание Monaco Tribune, которое фиксирует прелести жизни в регионе, после февральской победы над «ПСЖ» (3:1, Головин забил) посвятило Александру целую оду. Ее даже читать неловко: там и «мудрый прессинг», и «жужжащие финты», и «острый как бритва контроль мяча».  

Тихий Головин будто не замечает восторгов и отбивается нудными «хочу приносить пользу команде», но его прогресс задорно описывает Клеман: «Это один из игроков, которые мощнее всего выросли на поле и за его пределами. Несколько месяцев назад я бы посмеялся над ним, сказав, что у него телосложение 12-летнего мальчика. Не то чтобы он теперь Арнольд Шварценеггер, но он очень прибавил в выносливости. И грамотнее принимает решения».

В ноябре болельщики выбрали Головина лучшим игроком месяца, а в январе его гол «Бресту» признали лучшим в Лиге 1. Примерно в то же время второй бомбардир клуба Бреэль Эмболо (12 голов) давал интервью Get French Football News и перечислил четырех игроков, у которых учится: вместе с Бен-Йеддером, Кевином Фолландом и Майроном Боаду он назвал Головина. Лига 1 и правда волшебный университет, осенью Александр описывал преподавателей в разговоре со «Спорт-Экспрессом»:

«Месси – он и есть Месси, супертоповый уровень, как и у Мбаппе, и у Неймара. Постоянно находятся между линиями, ищут зоны, где могут получить мяч и не терять лишнего времени. Ты смотришь на игроков такого уровня и видишь, что они принимают мяч сразу с разворотом для того, чтобы атаковать. Никогда не вижу, чтобы кто-то принимал спиной к чужим воротам и пасовал назад. Они как хищники – думают только о том, чтобы забить или отдать голевую передачу».

Месси, Неймар, Мбаппе – как будто письмо с другой планеты. 

И я понимаю, что «Монако» не топ-клуб. Понимаю, что есть места побрутальнее Лиги 1. Но не будем забывать три вещи: 

1. Хорошо, что Головин вообще закрепился в «Монако». Он переехал в команду, когда там начался хаос с тренерами: Жардим, Анри, Роберт Морено, Ковач и вот теперь Клеман. Пять боссов за пять лет. 

2. «Монако» хорошеет: два сезона подряд выигрывало бронзу, в этом тоже идет на третьем месте – 10 очков от первого «ПСЖ» и всего два от второго «Марселя». Конечно, обидно, что Головин еще не зацепил Лигу чемпионов, но она все ближе. 

3. Пацан из Калтана провел уже 166 матчей в одном из главных клубов Франции. Забивает, отдает, работает со слабостями и преодолевает их. Новый контракт = символ победы на долгими травмами и риском стать проблемным игроком на выход. 

Успех Головина еще и в том, что спустя эти 166 матчей мы не обсуждаем его камбэк в РПЛ. Это игрок совсем другого измерения. В начале 2022-го за ним приходил «Ньюкасл», но «Монако» свернуло переговоры, а в этом январе агент Александр Клюев подтверждал интерес «Боруссии». Помню, как на планерке мы задумали текст о возможной роли Головина в Дортмунде – с Бундеслигой не сложилось, но как же приятно, что наш игрок даже просто дает такой повод. 

А еще я жду, когда Головин напишет пособие для молодых. В первый же год он прилично заговорил по-английски и параллельно учил французский. Признавался, что идет тяжело, но освоил футбольную терминологию и понимает тренера. Летом 2022-го Александр произнес очень базовую, но очень важную вещь, которую, похоже, нужно повторять бесконечно: 

 – Если человеку нравится играть в России, его устраивают зарплата и комфорт в родной стране, – тяжело, да и незачем заставлять его куда-то ехать. Не считаю, что это плохо, – таков его выбор. Но если он хочет прогрессировать, – конечно, нужно уезжать. Безоговорочно. Тут даже спорить не о чем.

 – А если он хочет, но боится?

 – Думаю, что попробовать нужно. Потому что вернуться в Россию ты всегда можешь. Да, в Европе может не получиться – посадят на скамейку, в худшем случае вообще не будешь попадать в заявку. Ничего страшного – вернешься, наберешь форму и будешь так же играть, как раньше. Но ты попытался, и в этом точно нет ничего плохого. Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть.

Может, мы и не увидим Головина в топ-клубе. Может, он так и не попадет в АПЛ, где его мечтательно представляли после ЧМ-2018. Но это уже очень крепкая карьера, а для российского футболиста – даже уникальная. В чемпионате Мбаппе, Месси и Неймара, Тальяфико и Ляказетта, Алексиса Санчеса и Жонатана Клосса играет наш Александр Головин. 

И играет очень здорово. 

Телеграм-канал Кораблева

Не забыли Алексиса Санчеса? В 34 он рубится в самой интенсивной команде Европы – и восхищает всех  

Фото: REUTERS/Eric Gaillard, Benjamin Westhoff; eastnews.ru/Valery HACHE / AFP; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency

54 комментария

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Pigmalion
Ответ Magico!
Текст ради текста. Накрутили...спасает наш футбол. Боже, 6+6 сделал в сезоне и такой пиар. Рискну предположить, что в лиге 1 он по гол+пас не во втором и не в третьем десятке даже. Да, он там в Монако зацепился, играет в добротном клубе, причем не дыры им затыкают, а прям в основе. Ну и молодец. Но пока он даже на свою 30-ку евро не наиграл, если честно. Так что говорить о нем с придыханием и в контексте, что он не сегодня-завтра уйдет в топ-клуб, конечно нельзя. Монако - его потолок и это очевидно. В топ-клубах играют люди совсем другого уровня. И не с 6+6 по гол+пас.
В БВБ играет Озджан. Головин сильнее его
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Санитар-волк
Честно говоря, наплевать на футбол, когда гибнут люди.
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Pigmalion
Ответ Andy Trendy
надо с факелом их поменять, да?) там всегда под 100%
Нет, в РПЛ Монако не нужен.
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Александр Васильев
Головин и Миранчук два светлых пятна нашего футбола, помимо того что оба пелезны в своих клубах, ещё и оба скромные и добропорядочные парни, ни куда не лезут и ни куда не вляпываются
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Pigmalion
Ответ Георгий Барса
Монако любую команду рпл не напрягаясь выиграет. Квалификация игра на вылет, тут многим может не повезти, а матчи этой квалификации вы видимо вообще не смотрели, раз такое говорите. Из лиги чемпионов с тем же Брюгге вылетел Атлетико мадрид в этом сезоне, заняв четвертое место. Тоже видимо команда уровня рпл. Ну а на матчи много где ходят 1,5 калеки, с рпл даже сравнивать бесполезно. в Монако точно больше ходят. Поэтому твои глупые претензии неуместны
>Монако любую команду рпл не напрягаясь выиграет.
Монако это команда, которая берет одно очко в двух матчах с Ференцварошом. Вы точно уверены, что к ней подойдет фраза "не напрягаясь выиграет"?
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Andy Trendy
Ответ Pigmalion
Ну в Хоффенхайме еще меньше) Так об этом и говорю, что Монако никому не нужный клубы с унылыми трибунами. Рубин из Лиги1.
надо с факелом их поменять, да?) там всегда под 100%
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шампион
Алан Дзагоев играл на позиции атакующего полузащитника, числился в самых перспективных игроках мира. Потом в ЦСКА его перевели в центр поля, блеск ушел, начались травмы...
Головин в Монако уезжал как атакующий полузащитник. Его перевели на фланг - стабильно играет, делает результат, продлевает контракт. Вот и вся разница.
+1
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Pigmalion
Ответ Andy Trendy
в Монако живёт 35т человек) собираться там некому. полная заполняемость там только на топовых матчах за счёт туристов
Ну в Хоффенхайме еще меньше)
Так об этом и говорю, что Монако никому не нужный клубы с унылыми трибунами. Рубин из Лиги1.
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Я лично не считаю, что Головин или Миранчук спасают наш футбол. Это парни, которые играют в футбол там, где сейчас находятся, они заслужили это своими навыками и прошлыми достижениями.
Наш футбол как стал дряхлым, так и останется в обозримом будущем.
Спортивная журналистика почти мертва и четыре(вашу ж Машу!и целый день новостей!) статьи про Дзюбу тому пример на спортсе, но никто не говорит, что Кораблёв её спасает.
Исчезающе мало стало того, что можно почитать про спорт и не санкции тому виной, а вы и мы, раз всё это жрём.
+3
0
+3
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Verhovn
Ответ nolan_90
Текст написан таким образом, будто Головину уже под 40 и автор сожалеет, что он так и не поиграл в топ-клубе. Но ему всего 26 и к тому же новый контракт с Монако не означает, что он нес может никуда уйти эти летом. Сможет, но за другие деньги. Миллионов за 50, которые он сейчас точно стоит.
Автор наоборот сделал акцент, что он ещё молод и ему всего 26. Невнимательно читали)
+2
0
+2
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nolan_90
Ответ ali13
Единственное, что не раскрыли - ключевой игрок его позиции обычно играет весь матч, Саню же почти всегда снимают с игры..просто факт
Почему, вингеров часто меняют.
+1
0
+1
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Денис Юрьев
Ответ Рома Политов
Александр Глеб
Имею в виду россиян. Каладзе, да, стал основным в могучем Милане, Глеб топил в Арсенале попал в Барсу. Это примеры с постсоветского пространства
0
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nolan_90
Текст написан таким образом, будто Головину уже под 40 и автор сожалеет, что он так и не поиграл в топ-клубе. Но ему всего 26 и к тому же новый контракт с Монако не означает, что он нес может никуда уйти эти летом. Сможет, но за другие деньги. Миллионов за 50, которые он сейчас точно стоит.
0
-1
-1
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Сереня Цветок
Ответ Pigmalion
Ну так переоценивать Монако не надо. Еврокубки показывают, что это команда уровня РПЛ, не более. Успехи монегасков при Головине: это вылет на последнем месте в ЛЧ в группе с Брюгге, заваленные квалификации в ЛЧ и вылет в ранней евровесне в ЛЕ. Никакого космоса, все то что ожидаешь (ожидал) и от российских топов. Ну и плюс Монако сам по себе унылейший клуб с унылым стадионом, на который ходят по 1,5 калеки. И на фоне слухов о БВБ, переподписание контракта никакой радости не вызывает.
Спорно. Сравнение с уровнем РПЛ - так вообще мимо, прошу извинить.
Единственное, с чем соглашусь, так это с посещаемостью на Луи 2. Всегда это удивляло. Вот это, пожалуй, как раз уровень РПЛ! Особенно в наше FanID - время)
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Алексей Байбатров
Головин - антипод российского футбола. Таких, как он, здесь пока нет. Все только и говорят, что хотели бы уехать в Европу, а потом уходят в Локомотив из КС.
Саня молодец.
Горжусь земляком. Тем более, зная какой ад творится в Кузбассе с футболом. А точнее, ниче не творится, его здесь нет.
+15
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+15
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Andy Trendy
Ответ Pigmalion
"Самобытная арена", даже на половину не собирается. Смотришь на Монако на домашнем стадионе и вспоминаешь Зенит эпохи Рапопорта.
в Монако живёт 35т человек) собираться там некому. полная заполняемость там только на топовых матчах за счёт туристов
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Георгий Барса
Ответ Pigmalion
Ну так переоценивать Монако не надо. Еврокубки показывают, что это команда уровня РПЛ, не более. Успехи монегасков при Головине: это вылет на последнем месте в ЛЧ в группе с Брюгге, заваленные квалификации в ЛЧ и вылет в ранней евровесне в ЛЕ. Никакого космоса, все то что ожидаешь (ожидал) и от российских топов. Ну и плюс Монако сам по себе унылейший клуб с унылым стадионом, на который ходят по 1,5 калеки. И на фоне слухов о БВБ, переподписание контракта никакой радости не вызывает.
Монако любую команду рпл не напрягаясь выиграет. Квалификация игра на вылет, тут многим может не повезти, а матчи этой квалификации вы видимо вообще не смотрели, раз такое говорите. Из лиги чемпионов с тем же Брюгге вылетел Атлетико мадрид в этом сезоне, заняв четвертое место. Тоже видимо команда уровня рпл. Ну а на матчи много где ходят 1,5 калеки, с рпл даже сравнивать бесполезно. в Монако точно больше ходят. Поэтому твои глупые претензии неуместны
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Maksat S
Столько восторга в статье, очень притянуто за уши. Был бы Головин так хорош, были бы предложения не топ конечно но команд уровня Атлетико, Наполи, Интера и тд.
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igolp igolp
трудно сказать что спасает наш футбол))
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Pigmalion
Ответ Andy Trendy
то что в Монако смогли такой стадион построить, учитывая площадь самого государства - достойно уважения. Вообще не понимаю, чем этот стадион унылый. Довольно самобытная и интересная арена.
"Самобытная арена", даже на половину не собирается. Смотришь на Монако на домашнем стадионе и вспоминаешь Зенит эпохи Рапопорта.
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Pigmalion
Ответ Вадим Кораблев
Ну где же здесь переоценка? Специально сделал несколько оговорок, что «Монако» – вовсе не топ-клуб, и это все понимают. При этом два сезона подряд финиширует в тройке Франции, а Головин успешно рубится в очень крепком чемпионате. Или вы серьезно считаете, что Лига 1 и РПЛ близки по уровню?
Ну а в чем радость переподписания, что при интересе БВБ, Головин остался в обычном середняке и не шагнул вперед? Обычно мы, на спорстру, шеймим футболистов без амбиций.

Не Лига 1, а Монако - это уровень РПЛ. Сейчас бы со Спартаком, Ростовом и Зенитом боролись бы за золото.
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gun0ver
Ответ calamitas
Быстрова можно даже не упоминать. Такой же болван как и Мостовой.
Скорее Быстров специально вкидывает глупости, что бы все удивлялись и повышали ему цитируемость, паразитирует на чужой известности.
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ПравдоРуб
То что мертво - умереть не может! У нас нет футбола.
0
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ТЫР ПЫРЫЧ
А в НХЛ Овечкин и К° поднимают наш хоккей всё выше и выше...
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Verhovn
Головин очень хорош. Пашет как пчела - отсюда и результаты. Плюс тренер ему доверяет, а тоже важно. Успехов ему.
+4
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