54 комментария

Вадим Кораблев рад продлению контракта с «Монако».

Александр Головин продлил контракт с «Монако» до 2026-го, а я удивился реакции на вроде бы прекрасную со всех сторон новость. В комментариях на Sports.ru считают, что Александру «пора валить на повышение», да и вообще за пять лет во Франции с ним не случилось ничего особенного. Так думают не только болельщики – например, Владимир Быстров сокрушался, что из-за травм Головин «топчется на месте и не растет».

Сразу напомню, что Головину только 26. У него есть время соблазнить топ-клубы, тем более в «Монако», которое третий сезон подряд не выпадает из тройки Лиги 1. Но еще важнее, что последние полтора года Головин был чуть ли не единственным поставщиком радости в нашем футболе. В эпоху, когда стадионы захватывает фан-айди, РФС собирается в Азию, а трансфер Захаряна в «Челси» срывают санкции.

Головин близок к лучшему сезону в жизни: он уже оформил 6+6 в 24 матчах и вот-вот перебьет самый результативный (2020/21) с 5 голами и 9 ассистами. Быстров говорит о травмах, но, видимо, он пару лет не включал трансляции «Монако»: в этом сезоне у Головина 24 матча из 25, в прошлом – 27 из 36. И это, возможно, главный отрезок в его карьере, где он побеждал не только «ПСЖ», но и самого себя. Головин давно впечатлял тренеров техникой и пониманием игры, но каждый твердил, что ему нужно окрепнуть физически и почаще улыбаться.

«Он очень важен для нас, интеллигентный парень, хотя и немного замкнутый, – объяснял Нико Ковач в 2021-м. – Ему нужно стать решительнее, потому что он может забивать 10 голов и отдавать 10 голевых передач за сезон».

Филипп Клеман, нынешний тренер «Монако», который сделал Головина левым вингером, проговаривал это с ним лично: «Мы пообщались, потому что он провел здесь уже 3-4 года и слишком часто травмировался. Технически он был очень сильным игроком, но хрупким. Его тело и выносливость не были готовы к самому высокому уровню, и мы сказали, что можем помочь ему стать большим футболистом: более взрывным и прочным».

С Клеманом у Головина все получилось. В этом сезоне он так хорош, что ведущие медиа Франции устроили битву комплиментов: France Football писал, что Головин «на голову сильнее партнеров», L’Equipe придумал заголовок «Танцы с царем» (намек на местные «Танцы со звездами»), а La Parisien называл «сверхзвуковым». Издание Monaco Tribune, которое фиксирует прелести жизни в регионе, после февральской победы над «ПСЖ» (3:1, Головин забил) посвятило Александру целую оду. Ее даже читать неловко: там и «мудрый прессинг», и «жужжащие финты», и «острый как бритва контроль мяча».

Тихий Головин будто не замечает восторгов и отбивается нудными «хочу приносить пользу команде», но его прогресс задорно описывает Клеман: «Это один из игроков, которые мощнее всего выросли на поле и за его пределами. Несколько месяцев назад я бы посмеялся над ним, сказав, что у него телосложение 12-летнего мальчика. Не то чтобы он теперь Арнольд Шварценеггер, но он очень прибавил в выносливости. И грамотнее принимает решения».

В ноябре болельщики выбрали Головина лучшим игроком месяца, а в январе его гол «Бресту» признали лучшим в Лиге 1. Примерно в то же время второй бомбардир клуба Бреэль Эмболо (12 голов) давал интервью Get French Football News и перечислил четырех игроков, у которых учится: вместе с Бен-Йеддером, Кевином Фолландом и Майроном Боаду он назвал Головина. Лига 1 и правда волшебный университет, осенью Александр описывал преподавателей в разговоре со «Спорт-Экспрессом»:

«Месси – он и есть Месси, супертоповый уровень, как и у Мбаппе, и у Неймара. Постоянно находятся между линиями, ищут зоны, где могут получить мяч и не терять лишнего времени. Ты смотришь на игроков такого уровня и видишь, что они принимают мяч сразу с разворотом для того, чтобы атаковать. Никогда не вижу, чтобы кто-то принимал спиной к чужим воротам и пасовал назад. Они как хищники – думают только о том, чтобы забить или отдать голевую передачу».

Месси, Неймар, Мбаппе – как будто письмо с другой планеты.

И я понимаю, что «Монако» не топ-клуб. Понимаю, что есть места побрутальнее Лиги 1. Но не будем забывать три вещи:

1. Хорошо, что Головин вообще закрепился в «Монако». Он переехал в команду, когда там начался хаос с тренерами: Жардим, Анри, Роберт Морено, Ковач и вот теперь Клеман. Пять боссов за пять лет.

2. «Монако» хорошеет: два сезона подряд выигрывало бронзу, в этом тоже идет на третьем месте – 10 очков от первого «ПСЖ» и всего два от второго «Марселя». Конечно, обидно, что Головин еще не зацепил Лигу чемпионов, но она все ближе.

3. Пацан из Калтана провел уже 166 матчей в одном из главных клубов Франции. Забивает, отдает, работает со слабостями и преодолевает их. Новый контракт = символ победы на долгими травмами и риском стать проблемным игроком на выход.

Успех Головина еще и в том, что спустя эти 166 матчей мы не обсуждаем его камбэк в РПЛ. Это игрок совсем другого измерения. В начале 2022-го за ним приходил «Ньюкасл», но «Монако» свернуло переговоры, а в этом январе агент Александр Клюев подтверждал интерес «Боруссии». Помню, как на планерке мы задумали текст о возможной роли Головина в Дортмунде – с Бундеслигой не сложилось, но как же приятно, что наш игрок даже просто дает такой повод.

А еще я жду, когда Головин напишет пособие для молодых. В первый же год он прилично заговорил по-английски и параллельно учил французский. Признавался, что идет тяжело, но освоил футбольную терминологию и понимает тренера. Летом 2022-го Александр произнес очень базовую, но очень важную вещь, которую, похоже, нужно повторять бесконечно:

– Если человеку нравится играть в России, его устраивают зарплата и комфорт в родной стране, – тяжело, да и незачем заставлять его куда-то ехать. Не считаю, что это плохо, – таков его выбор. Но если он хочет прогрессировать, – конечно, нужно уезжать. Безоговорочно. Тут даже спорить не о чем.

– А если он хочет, но боится?

– Думаю, что попробовать нужно. Потому что вернуться в Россию ты всегда можешь. Да, в Европе может не получиться – посадят на скамейку, в худшем случае вообще не будешь попадать в заявку. Ничего страшного – вернешься, наберешь форму и будешь так же играть, как раньше. Но ты попытался, и в этом точно нет ничего плохого. Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть.

Может, мы и не увидим Головина в топ-клубе. Может, он так и не попадет в АПЛ, где его мечтательно представляли после ЧМ-2018. Но это уже очень крепкая карьера, а для российского футболиста – даже уникальная. В чемпионате Мбаппе, Месси и Неймара, Тальяфико и Ляказетта, Алексиса Санчеса и Жонатана Клосса играет наш Александр Головин.

И играет очень здорово.

Фото: REUTERS/Eric Gaillard, Benjamin Westhoff; eastnews.ru/Valery HACHE / AFP; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency