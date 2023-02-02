Пять углов
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Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

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Реплика Вадима Кораблева.

Выдающаяся картина: Александр Кокорин в футболке и шортах от Celine, развалившись в кресле, рассуждает о тюрьме: «Это огромный опыт, хорошая школа. Каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли – на один-два месяца в СИЗО».

Можно, конечно, объяснить ЭТО тем, что Кокорин неуклюже формулирует мысли, но я пересмотрел фрагмент несколько раз и не увидел ни смятения, ни попытки поправить тезис. А раз он прозвучал в ролике, значит, Кокорин не озадачился и после разговора с блогером: не попросил вырезать эту часть или, например, дополнить титром. Наоборот, подчеркнул: «Я уже как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина…». 

И эта инфантильность (вместе с непреклонностью) поражает даже сильнее глупости, которую он произнес. Напомню, что Кокорину уже 31. Он забивал за топовые российские клубы, забивал за сборную на чемпионате мира, а два года назад, несмотря на репутацию, его за 5 миллионов евро купила «Фиорентина». Быстро пожалела, но он и сейчас при деле на Кипре.

Да, Кокорин давно не блещет, но все еще окутан вниманием – за ним следят не только медиа, но и ребята из академий, молодые игроки. С некоторыми он даже играл или просто пересекался на поле. Сейчас улыбнетесь, но обычно в таких ситуациях у человека появляется ответственность. Ты столько всего прошел, допустил почти все возможные ошибки и, судя по паспорту, даже повзрослел. Можешь смело говорить о своем опыте и ярче других объяснять, как уберечься от искушений и неприятностей.

Представьте, что Кокорин не предлагает садиться в тюрьму, а предостерегает 16/18/20-летних – говорит про отношение к деньгам, скоротечность карьеры, важность образования и психологии. И речь не про заковыристый курс лекций или совместную программу с РФС, достаточно нескольких фраз в интервью или парочки сторис.

Представьте Кокорина, который говорит: «Эти ошибки помешали мне реализовать потенциал – вот как лучше их избежать». 

Ну да, ну да. Размечтались.

Причем все это время Кокорин придерживался другой, как выяснилось, тоже неплохой тактики: проговаривал нелепые моменты карьеры, где-то иронизировал над собой, но избегал выводов. И лучше бы все так и оставалось, потому что выводы у Кокорина оказались специфические.

Самое обнадеживающее в этой истории – здоровая реакция на нездоровую глупость. Как минимум от спортивных журналистов и пользователей Sports.ru (ваши комментарии о многом говорят). Поэтому давайте еще раз закрепим главное.

Романтизировать тюрьму и преступления – дикость. Сам Кокорин спустя 5 минут описывал несвободу фразами «там просто 70-е годы», «был в шоке от мерзких сотрудников» и «это беспредел».

Изучать карьеру Кокорина – надо каждому.

Повторять за Кокориным – не надо никому.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

«Пещерная глупость». Цитату Кокорина о пользе тюрьмы разнесли Уткин, Нагучев и другие

Фото: youtube.com/Суперлига; РИА Новости/Илья Питалев

50 комментариев

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Собака хаски в маске
а что он должен понять?Человек вышел - как был при деньгах,так и остался,потерял он совсем немного, если вообще потерял.
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zhukir
Ответ МТБ
Ну а с чего ему взрослеть? Дае тут, в статье, написано, что он забивал за "ТОПовые клубы". Угу, за сити, не иначе. А по факту Кокорину не на чем было расти. Просто не на чем. Последний, кто его чему-то учил, был Воронин, ну может Кураньи, в далёком 2011 году. Дальше, как бы он не играл и чтобы он не делал, почему-то его очень высоко оценивали. Ему давали кучу денег, его обсуждали, ему никак не перечили. Т.е. посмотрите реально на его карьеру его глазами. Для него, очевидно, там всё было норм. Ну им же интересовался арсенал? ОН же перешёл в фиорентику? Он же чемпионил, в составе зенита? ОН же катал за сборную на ЧМ и Евро? Его же расхваливал Манчини и Капелло? А сейчас он не в пробивается из второй лиги, бегая за Пермский Амкар, а на контракте с Фиорентиной, сидит в аренде на кипре. С его точки зрения он явно всё сделал правильно. Т.е. мало того, что он дурак, так ещё и всю его жизнь всё способствовало укреплению его самомнения. Ничто не бросало ему вызов, ничто не говорило "это твой последний шанс". Ничто не говорило "эй, ты можешь добиться большего". Т.е. он, скорее всего, реально не считает, что сделал хоть что-то не так и я не удивлюсь, что после этого сезона его подпишет какой-нибудь ФК Сочи и денег даст.
Вы написали много текста, но аргументов против главной мысли так и не дали.
Кокорин богат, по его и рос меркам успешен и знаменит и да ему нет дела что он не оправдал ваших хотелок.
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Владимир Никаноров
Ущербность ума это приговор...
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zhukir
Ну, что не так? Он не для вас это говорил, а для тех кому от жира уже скучно жить.
Тех кто должен был присесть но заплатил.
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Atsuktuvas
Ответ pele_kan
учатся
Да, верно. Спасибо.
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Pavel Filimonov
Он забивал за топовые российские клубы, а сколько он забивал то? До жути переоцененый футболист, откуда там таланту взяться то, на взрослом уровне всегда играл средне. Он нападающий, а как посмотришь его статистику то плакать хочется.
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garp
Дзюба и Кокорин как символ этого бездарного ’чекистского НЭПа’, который с таким треском рухнул год назад.
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Петроград
Почему-то, глядя на Кокорина, вспоминаю Быстрова. Тоже по молодости был совершенно незамутнённым персонажем, хотя, слава богу, на нары не заезжал. И сейчас, хоть и, мягко говоря, не блещет, но всё-таки немного поумнел и научился себя одёргивать.
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Michael Boldyrev
"Лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли – на один-два месяца в СИЗО».
Фраза в отрыве от всего остального (но с другой стороны. она последняя в кокоринском пассаже: панч-лайн или запоминается последнее).

Итак, по сути, я вижу здесь призыв к использованию пополной наказания в виде административного ареста (15-30 суток) в отношении "ребят, которые поплыли". Т.е. богатенькие, дети богатеньких и прочие кокорины да багдасаряны* - их не отмазывать нужно за мелкие правонарушения, а напротив применять максимум установленный законом... и, по мнению, Кокорина это приводит в чувства и позволит избежать крупных правонарушений в дальнейшем.

Так можно понимать или нужно сосредоточится на "нормальных мужиках"?

*(это не мужик вообще, а тупая овца и стритрейсерша скандальная)
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Владимир Молявин
Полностью согласен с автором статьи!!! Спасибо за материал!!!
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RW_4ever
Ответ Денис Забелин
Правду о себе можно узнать и впахиваясь на работе или неся ответственность за свою семью. А думать о том, кем бы я был на зоне, можно либо от безделья, либо от страха, ну или и то и другое.
Нееее Корбут только может узнать после 10 лет отсидки
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RW_4ever
Ответ Андрей Корбут
Все правильно он сказал. А кого от его слов корёжит, тот просто понимает, что его самого на зоне петушиный угол ждет скорее всего. Каждый на самом деле сам про себя всё знает. И все наши проблемы в жизни от того, что мы лжем сами себе. Тюрьма одно из мест, где можно узнать правду о себе.
Правду о себе узнали многие сами и другие о них, после начала СВО и обьявления мобилизации
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vlad-61
Ну, дурак, - он и в Африке, дурак. Тут уже ничего не сделаешь... поезд ушёл.
Но мне непонятно другое, а зачем публиковать подобное?
Будь жив Чезаре Ламброзо, то Саша для него был бы незаменим для научных исследований итальянца в области криминалистики.
+1
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Konstantin Zagainov
Ответ kilo_gilo
мне кажется, что интеллект кокорина характеризуют даже не слова о тюрьме, а его мнение уже пост-фактум о случившимся. во всем виноват узкоглазый чиновник,который посмел рядом с их компанией сесть в кофемании и водитель-чайник, иммигрант на птичьих правах,который в лицо высказал все,что думает. а тюрьма - это так, очередной карьерный этап между игрой в Зените и арендой в Сочи
Особенно "доставляет", как он не сомневается, что при наличии оружия "грохнул" бы оппонета. Всё-таки сине-бело-голубые совершенно по делу вывели его из состава (хотя тогда казалось как совершеннейшее самодурство питерских боссов). Жаль, что у РФС или РПЛ не хватило яиц дисквальнуть его на годик после отсидки.
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justbored
Больше, больше pearl-clutching!
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pele_kan
Ответ Atsuktuvas
Умные учаться на чужих ошибках, а Кокорин - ни на каких...
учатся
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Ромазан
Эхх... чутка посидел бы , так и до "Вагнера" дотянул бы. Так может бы в голову что и прилетело - в прямом и переносном смысле.
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Abu Ibrahim
Ответ Андрей Корбут
Все правильно он сказал. А кого от его слов корёжит, тот просто понимает, что его самого на зоне петушиный угол ждет скорее всего. Каждый на самом деле сам про себя всё знает. И все наши проблемы в жизни от того, что мы лжем сами себе. Тюрьма одно из мест, где можно узнать правду о себе.
Тут просто все умники сидят которые хотят всем давать оценку . Если бы сажали всех за удар стулом , тут половина на нарах сидела . Коко говорит что тюрьма отрезвляет ( я думаю следущий раз он подумает прежде чем взять в руки стул ) и полезно посидеть там пару месяцев , а тут лишь бы слова перевернуть и полить человека грязью.
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-2
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kilo_gilo
мне кажется, что интеллект кокорина характеризуют даже не слова о тюрьме, а его мнение уже пост-фактум о случившимся. во всем виноват узкоглазый чиновник,который посмел рядом с их компанией сесть в кофемании и водитель-чайник, иммигрант на птичьих правах,который в лицо высказал все,что думает. а тюрьма - это так, очередной карьерный этап между игрой в Зените и арендой в Сочи
+2
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Mohnatiy
Кокоша он и есть кокоша, такие не умнеют.
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Gear
Мало футболистов, которые вообще что-то понимают.
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Денис Забелин
Ответ Андрей Корбут
Все правильно он сказал. А кого от его слов корёжит, тот просто понимает, что его самого на зоне петушиный угол ждет скорее всего. Каждый на самом деле сам про себя всё знает. И все наши проблемы в жизни от того, что мы лжем сами себе. Тюрьма одно из мест, где можно узнать правду о себе.
Правду о себе можно узнать и впахиваясь на работе или неся ответственность за свою семью. А думать о том, кем бы я был на зоне, можно либо от безделья, либо от страха, ну или и то и другое.
+6
0
+6
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maxromanov84@mail.ru
Это называется: С баблом хоть в Монако, хоть в Суходрищенске жить можно. Кокорин просто сидел в отпуске, как у бабушки в деревне на лето. Футбол, приставка, вкусная еда, телевизор. Никаких уроков
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RealFlector
футболист до мозга костей. ума нет. не тюрьма делает человеком - дерьмoвый человек и в тюрьме останется дерьмовым и ничему его тюрьма не научит.
нормальные люди и без тюрьмы знают, что беспределить нехорошо.
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ЫЫыыы
Ответ Алексѣй Пестовъ
Как был глупым, так и остался
Глу́пость — абстрактное понятие, подразумевающее под собой низкую степень интеллекта.
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