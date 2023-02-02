Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

Реплика Вадима Кораблева.

Выдающаяся картина: Александр Кокорин в футболке и шортах от Celine, развалившись в кресле, рассуждает о тюрьме: «Это огромный опыт, хорошая школа. Каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли – на один-два месяца в СИЗО».

Можно, конечно, объяснить ЭТО тем, что Кокорин неуклюже формулирует мысли, но я пересмотрел фрагмент несколько раз и не увидел ни смятения, ни попытки поправить тезис. А раз он прозвучал в ролике, значит, Кокорин не озадачился и после разговора с блогером: не попросил вырезать эту часть или, например, дополнить титром. Наоборот, подчеркнул: « Я уже как-то высказывался , что каждый нормальный парень, мужчина…».

И эта инфантильность (вместе с непреклонностью) поражает даже сильнее глупости, которую он произнес. Напомню, что Кокорину уже 31. Он забивал за топовые российские клубы, забивал за сборную на чемпионате мира, а два года назад, несмотря на репутацию, его за 5 миллионов евро купила «Фиорентина». Быстро пожалела, но он и сейчас при деле на Кипре.

Да, Кокорин давно не блещет, но все еще окутан вниманием – за ним следят не только медиа, но и ребята из академий, молодые игроки. С некоторыми он даже играл или просто пересекался на поле. Сейчас улыбнетесь, но обычно в таких ситуациях у человека появляется ответственность. Ты столько всего прошел, допустил почти все возможные ошибки и, судя по паспорту, даже повзрослел. Можешь смело говорить о своем опыте и ярче других объяснять, как уберечься от искушений и неприятностей.

Представьте, что Кокорин не предлагает садиться в тюрьму, а предостерегает 16/18/20-летних – говорит про отношение к деньгам, скоротечность карьеры, важность образования и психологии. И речь не про заковыристый курс лекций или совместную программу с РФС, достаточно нескольких фраз в интервью или парочки сторис.

Представьте Кокорина, который говорит: «Эти ошибки помешали мне реализовать потенциал – вот как лучше их избежать».

Ну да, ну да. Размечтались.

Причем все это время Кокорин придерживался другой, как выяснилось, тоже неплохой тактики: проговаривал нелепые моменты карьеры, где-то иронизировал над собой, но избегал выводов. И лучше бы все так и оставалось, потому что выводы у Кокорина оказались специфические.

Самое обнадеживающее в этой истории – здоровая реакция на нездоровую глупость. Как минимум от спортивных журналистов и пользователей Sports.ru (ваши комментарии о многом говорят). Поэтому давайте еще раз закрепим главное.

Романтизировать тюрьму и преступления – дикость. Сам Кокорин спустя 5 минут описывал несвободу фразами «там просто 70-е годы», «был в шоке от мерзких сотрудников» и «это беспредел».

Изучать карьеру Кокорина – надо каждому.

Повторять за Кокориным – не надо никому.

Фото: youtube.com/Суперлига; РИА Новости/Илья Питалев