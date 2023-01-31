Историк Гридасов доказал, что Николай Старостин родился в 1902 году. Это очень важное событие для всего «Спартака»

Вадим Кораблев поговорил с ним о поиске.

Один из создателей Sports.ru и историк Станислав Гридасов на прошлой неделе установил дату рождения основателя спортивного общества «Спартак» Николая Старостина. Вокруг нее десятилетиями кипели споры, и вот теперь мы точно знаем: 13 февраля 1902 года по старому календарю (по новому стилю – 26 февраля). Гридасов нашел запись в церковной метрической книге, где до революции фиксировали дни рождения, крещения, венчания и смерти.

Хотя в большинстве источников и так был указан 1902-й, некоторые историки и спартаковские легенды считали, что Старостин на четыре года старше и намеренно изменил возраст. В момент ареста в марте 1942-го в паспорте Старостина и правда был указан другой год рождения – 1898-й.

Вадим Кораблев записал монолог Гридасова о том, как вокруг Старостина вырос даже такой миф – и как именно он докопался до истины.

Была версия, что Старостин убавил возраст, чтобы не воевать в Первой мировой. Ее распространяли Романцев, Бубнов и Хаджи

О том, что Николай Петрович переделанный, в спортивных кругах говорили как минимум с 1930-х годов и до его смерти. В 1990-е, во времена Романцева, ходило огромное количество слухов, какого на самом деле года рождения Старостин. Сам Романцев часто рассказывал, что Николай Петрович родился в 1898-м, то есть был на четыре года старше. Об этом же в книге писал Бубнов, об этом в разных интервью говорил Александр Хаджи (легендарный администратор «Спартака», работал в клубе 30 лет – Sports.ru). Романцев добавлял, что Старостин, когда его спрашивали о возрасте, хитро улыбался и не отвечал: мол, это не важно, ерундовый вопрос.

Любая тайна порождает слухи. Как рассуждают люди: если разница такая огромная (четыре года), это явно не ошибка, а сознательный акт. То есть Старостин изменил возраст для чего-то. Самой распространенной в 90-е годы версией была следующая: когда в 1914-м началась Первая мировая война, Николай Петрович убавил возраст, чтобы не попасть под призыв. Понятно, что он был еще юным и не занимался этим сам – ему, например, мог помочь отец. Но это все равно факт биографии, который указывает на характеристику и рождает сюжетные линии. Потому что Старостин не участвовал в Первой мировой войне, не участвовал в Гражданской войне и не участвовал во Второй мировой войне. Хотя по возрастным категориям мог быть и там, и там, и там.

Слухов было много, но никто толком не понимал, с чем это связано. Установление даты устраняет мифы, утверждающие, что молодой Николай просто не хотел участвовать в Первой мировой войне.

И еще одна вещь. История рождения «Спартака» – вопрос дискуссионный. Есть официальная дата – 1922 год. Есть люди, которые считают, что «Спартак» на самом деле родился в 1935-м. Есть люди, которые считают, что, поскольку сам Николай Петрович вел генеалогию команды еще от Русского Гимнастического Общества (РГО), датой можно считать 1920-й. Или вообще дату рождения футбольной команды РГО, то есть еще до революции. Я не хочу об этом спорить, потому что у нас в стране за 20 век произошло минимум две смены политико-экономической формации, а внутри «Спартака» было миллион юридических пертурбаций.

Но.

Если мы берем историю «Спартака» 20-х годов, то есть РГО, МКС («Московский клуб спорта») и «Красную Пресню», то важен возраст Старостина. Если Николай Петрович 1898 года рождения, то в 1920-м это был молодой человек, который мог приложить руку к созданию команды. А если он 1902 года рождения, то ему в 1920-м было 18 лет. Это еще совсем зеленый футболист, никакой роли в организации он играть не мог.

Даже если рассматривать официальную версию (1922 год – МКС, 1923-й – «Красная Пресня»), все равно очевидно, что у руля процессов стояли другие люди. Те же братья Артемьевы в тот период сыграли гораздо большую роль, чем братья Старостины.

Возраст меняет такие сюжетные линии.

Чтобы найти метрическую книгу, нужно было изучать документы тысяч церквей. Но потом «Яндекс» запустил умный поиск по архивным документам

Родственник Старостина Андрей Лавров занимался генеалогией семьи (на его работе во многом основаны биографические данные в книге серии ЖЗЛ) и очень долго искал записи в метрических книгах о рождении братьев и сестер Старостиных. Что-то ему удалось найти, но не дату рождения Николая Петровича.

Дело в том, что родители братьев Старостиных как крестьяне были приписаны к Псковской губернии – Порховский уезд, деревня Острова. Но там они не жили, а выезжали в Москву, где проходила их трудовая деятельность. Мама у братьев была из Владимирской губернии (сейчас это Ярославская область). Кто-то из детей, что логично, родился в деревне у мамы: папа все время занят, в разъездах, и мама уезжала рожать к своим родителям. Кто-то родился в Москве: совершенно достоверно, что Андрей Петрович родился практически у порога Третьяковской галереи, крещен в Николаевской церкви в Толмачах.

А с Николаем была проблема. Найти дату рождения можно только по метрической книге, если хотя бы приблизительно знаешь район, где искать. До 1909 года, до рождения пятого ребенка в семье (Петра), у Старостиных не было собственного дома в Москве. Императорское общество охоты снимало для них дома в разных местах. Работа у Петра Ивановича Старостина была сессионная. А теперь представьте, сколько было в Москве церквей. Если прибавить ближайшее Подмосковье, то круг поиска – тысячи церквей. Если еще учесть разброс даты – с 1898-го по 1902-й, – то вообще можно умереть. Собственно, я такими поисками и не занимался, это не было моей главной задачей.

Все произошло совершенно случайно. Я знал, что Центральный государственный архив Москвы уже оцифровал и выложил многие метрические книги на сайт. Но что это за процесс: страничка за страничкой пересматриваешь рукописный текст сложным почерком на экране, не зная, какая церковь нужна. Я наугад пролистал какое-то количество церквей, но потом бросил.

А сейчас «Яндекс» сделал поиск по этим самым метрическим книгам. Мой товарищ и коллега Дмитрий Ревинский скинул ссылку и написал: «А ты знаешь, что у «Яндекса» заработал поиск?» Я отложил все дела и сначала, извините, вбил фамилию Гридасов – хотел найти что-нибудь про своих дедов и прадедов. К сожалению, ничего не было. Во вторую очередь вбил фамилию Старостин, задал временной промежуток и отсмотрел все упоминания. Нашел.

Вот и весь секрет.

А почему данные в метрической книге обязательно точные? Ее нельзя подделать?

Потому что это оригинал и подлинник. Какое-то время он хранился в церкви, а потом его забрали в архив.

Если кто-нибудь хоть раз видел метрическую книгу, то сама мысль о том, чтобы ее подделать, выглядит крайне глупой. Потому что: а зачем? Это очень трудоемкий процесс. Представьте толстую бумажную книгу, которую священник из года в год заполнял своей рукой. Кто родился, в каком году, кто крестился, кто крестные, кто у кого умер, кто на ком женился, в каком доме, какого числа. Причем по ходу года мог прийти другой священник, у него другой почерк.

Все легенды о том, что в архивах легко подделать бумажку и подсунуть доверчивому исследователю, распространяют люди, которые сами никогда в архивах не работали. Подделка вычисляется очень легко.

Как объяснить, что до ареста у Старостина в паспорте был записан 1898-й?

Когда я изучал следственное дело братьев Старостиных, видел их анкетирования. Что это такое: при аресте у человека забирали паспорт и спрашивали дату рождения, состав семьи и так далее. В момент ареста, в марте 1942 года, у Николая Петровича в паспорте был указан 1898 год рождения. Это документ, факт.

Еще я обратил внимание на то, что, когда арестовывали остальных трех братьев (Александра, Андрея и Петра), они все назвали разный год рождения Николая Петровича. Кто-то назвал 1901-й, кто-то – 1898-й. То есть родные братья не твердо выучили, в каком году он самом деле родился.

Но после возвращения из лагерей Николай Петрович по документам стал 1902 года рождения. И вот вроде бы интрига, страшная тайна – какая все-таки история за этим стоит?

Есть распространенная версия, похожая на правду, которую я пока не проверял. Отец Старостина Петр Иванович скончался в 1920 году. Николаю в этот момент было 18, он оставался старшим мужчиной в семье. У него были мама, три младших брата и две младшие сестры. Возможно, дата в паспорте была связана с оформлением наследства. Но для этого нужно знать законодательство 1918 года. Да и вообще – что значит законодательство в такое сумасшедшее время?

Думаю, это был какой-то абсолютно технический момент, который не хранит серьезных семейных тайн, катастроф или преступлений.

При советской власти он с этим паспортом шел дальше, а после тюрьмы у него элементарно появилась возможность вернуть себе настоящий возраст. Есть прекрасная шутка Александра Павловича Нилина: «Старостин специально добавил себе четыре года, чтобы дожить до 100 лет и отпраздновать их».

Еще два факта, указывающие на 1902 год: семейная фотография и документы о зачислении в училище. Здесь разгадка, почему Старостин не воевал в Первую мировую

Есть еще два доказательства, указывающие на 1902 год. Во-первых, существует очень известная фотография Старостиных: на ней папа Петр Иванович, мама Александра Степановна и два маленьких мальчика, Николай и Александр.

Она сделана примерно в 1905 году. И совершенно очевидно, что эти два мальчика – погодки. Разница между ними – год-полтора. А так и есть: Николай Петрович родился в феврале 1902 года, следующий сын Александр Петрович – в августе 1903-го. Не может здесь один мальчик быть старше другого на пять лет.

Во-вторых, еще до метрической книги я нашел документы о зачислении Николая и Александра Старостиных в коммерческое училище [братьев] Мансфельд. Николай Петрович поступал в училище в 1914 году. Конец лета или ранняя осень. Война уже началась. И при зачислении указан возраст – 12 лет.

Дополнительно я изучал документы самого училища. Из них понятно, что ученики, которые туда поступали, получали отсрочку от призыва в армию до окончания учебы. То есть, поступив в 1914 году, Николай Петрович был освобожден от армии до 1918 года. Он мог уйти в армию только добровольцем.

Популярный вопрос под постом Гридасова в телеграме: а нельзя было взять документы у родственников?

Конечно, нет. Поисками занимался не то что я, поисками занимался родственник Старостина Андрей Лавров. Он что, не мог пойти и попросить документы у родственников? Значит, у них не было. У многих ли людей хранятся данные о рождении дедов и прадедов? Это же не справка из ЗАГСа, куда ты пошел и заказал копию. Это метрическая книга, она существует в единственном экземпляре.

Наверное, в свое время можно было заказать справку. Но надо учитывать и то, что в момент ареста в 1942 году у братьев изъяли паспорта, фотографии, переписку и огромное количество документов, в том числе семейных. Обычно эти вещи не возвращались родственникам, а уничтожались перед судом.

Почему вообще возникают слухи и легенды? И почему люди – те же Романцев и Бубнов – их продвигают?

Сложно объяснить мотивацию других людей. Есть три математических факта: запись в метрической книге, детская фотография, запись при поступлении в училище. И все эти три факта совпадают. Не может быть сомнений и вопросов. Я не думаю, что Романцев и Бубнов как-то глубоко разбирались в этом вопросе.

На самом деле история «Спартака» серьезно мифологизирована самими же братьями Старостиными. Коренные спартаковцы знают ее со слов того же Николая Петровича, из его рассказов. А они во многих местах тоже были крайне недостоверными. Взять классическую байку о том, что взгляд Николая Петровича случайно упал на книгу Рафаэлло Джованьоли «Спартак» в 1935 году – и так якобы появилось название клуба. Но это чистая выдумка, которую распространял Андрей Петрович Старостин.

Ответ на вопрос – любовь людей к тайнам, загадкам и заговорам. И нелюбовь к скучной фактологии. Хотя за настоящей историей всегда стоит не менее красивый сюжет, чем положенный в основу легенды или мифа.

Бонус: миф о ревнивом (к рекордам) тренере Всеволоде Боброве

Еще одна байка, которая повторяется уже миллион лет. Причем не только людьми, которые где-то что-то прочитали. Недавно Леонид Федорович Трахтенберг описал это как очевидец событий. А он тогда был – подчеркну – действующим журналистом.

В 1973 году на чемпионате мира по хоккею в Москве нападающий сборной СССР Александр Мартынюк забросил восемь шайб – это рекорд. Он забросил их за два периода, а тренер сборной Всеволод Михайлович Бобров, который к тому моменту владел рекордом по голам за сборную, снял Мартынюка с третьего периода. Видимо, чтобы тот не побил его рекорд. То есть проявил ревность, эгоизм, зависть и так далее.

Но если залезть в протокол матча (а сейчас это делается за 5 минут), можно выяснить, что четыре из восьми шайб Мартынюк забросил в третьем периоде – на 46-й, 48-й, 56-й и 59-й минутах. То есть Бобров его не снимал с матча.

И вроде какая вообще разница, когда забиты эти восемь шайб – за два периода или за три? Но разница есть. Получается, Бобров держал тройку с Мартынюком чуть ли не до последней смены. Об этом свидетельствует гол на предпоследней минуте. Тут же меняется образ Боброва. Из тренера, который ревнует рекорд к молодому хоккеисту, он превращается или в тренера, который рад, что Мартынюк забросит много шайб, или в человека, который вообще не помнит про свой рекорд, он его не волнует.

Уточнение фактуры влияет на историю. Не на науку, а на конкретную историю.

И в случае с Николаем Петровичем подтверждение даты и места его рождения не то чтобы меняет биографию, но дает несколько иную картинку. И не только биографии Старостина, а, возможно, и истории «Спартака».

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Фото: автора; mos.ru; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; РИА Новости/Дмитрий Донской, Виталий Белоусов, В. Красинская