Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да

Как минимум 20 причин.

Аргентина – чемпион мира! Она начала с безумного поражения от Саудовской Аравии, но не сломалась и добралась до плей-офф, где уложила Австралию, Нидерланды, Хорватию и в финале (лучшем в истории!) – Францию.

Этот месяц мы много обсуждали сборную Скалони, ругали за сверхэмоции, но намного чаще восхищались – характером, безбашенностью и красотой.

Вот 20 моментов, связанных с Аргентиной в Катаре, которые мы никогда не забудем.

1. Месси. Наконец. Выиграл. Чемпионат мира. С пятой попытки. В 35 лет. Теперь все полки его музея славы заполнены. И никто не уколет, что он забыл про самый важный для страны кубок.

2. Лео был не просто частью команды, а ее лидером. Забивал важнейшие голы, которые выводили сборную из комы, конструировал игру, классно обыгрывал и раздавал невероятные ассисты.

3. Гол Мексике – отдельное удовольствие. Неожиданный удар с 20-25 метров, бриллиантовая точность.

4. Пас в матче с Нидерландами на Молину – ассист года.

5. Издевательство над Йошкой Гвардиолом – тоже в истории.

6. Месси блистал не только на поле. В Катаре он стал настоящим вожаком: просил не жаловаться на судей после нокаута от Саудовской Аравии, требовал стать еще мощнее после каждого победного матча и публично поддерживал всех, у кого не шло. Например, Лаутаро Мартинеса после промахов с Польшей.

7. Конечно, это не только турнир Месси. Один из самых ценных игроков месяца – Хулиан Альварес. Он впечатлял в подыгрыше, пахал в прессинге, создавал пространство для магии Месси и сам забил четыре.

8. Гол Альвареса Хорватии – это атлетика и хитрость. Он пробежал с мячом 60 метров за 7,61 секунды! За это время принял пас от Месси, обыграл двух защитников и прошил Ливаковича.

9. Волшебное преображение Ди Марии. Анхель так блекло играл до финала, что его уже отправляли на пенсию, но против Франции был невероятен: заработал пенальти и забил и возил.

10. В центре выжигали Мак Аллистер и Де Поль. Именно они дали системе Скалони нужный баланс, возвращали мячи и заводили атаки.

11. А как рубились Отаменди, Ромеро, Лисандро Мартинес, Молина и другие защитники. Вас тоже поразило, как эти мужчины забирали воздух у высоких нидерландцев и мощных французов?

12. Скала Эмилиано Мартинес. Суперсэйв во втором экстра-тайме против Франции, именно кипер выиграл для аргентинцев две серии пенальти.

13. Работа Лионеля Скалони, который научил команду обороняться с минимальными включениями Месси. Это позволяло ему отдыхать и включать магию в нужные моменты. Скалони менял план под каждого соперника – и это сработало.

14. Любовь игроков друг к другу. В прямом смысле. Отаменди рассказал, как после сэйва Мартинеса на последней минуте матча с Австралией подлетел к лежащему на газоне киперу: «Я бросился на газон, ноги сводило судорогой, я был опустошен и сказал ему: «Эмилиано, я тебя очень люблю. Ты был великолепен».

15. Рубка с Нидерландами – лучший матч турнира до финала. Да и вообще та игра теперь в золотой коллекции чемпионатов мира.

16. Отдельный пункт – мужество в двух экстра-таймах против Нидерландов и Франции. Аргентина рубилась так, будто только что отыгралась с 0:2 и вот-вот придумает камбэк для истории, а не получила два деморализующих гола.

17. Шикарные фотографии эпохи ренессанса после серии пенальти, из-за которых многие разругались. В том матче и правда были некрасивые моменты (например, удар в скамейку от Паредеса), но разве стоит ругать за эмоции после 120 минут безумного футбола?

18. Речь Аргентинской журналистки Софии Мартинес Матеос, которая растрогала Месси после игры с Хорватией: «Нет ни одного ребенка, у которого не было бы вашей футболки – неважно, фальшивой, настоящей или своими руками. Вы оставили свой след в жизни каждого. Для меня это важнее победы на любом чемпионате мира.

Никто не может отнять это у вас. И это моя благодарность за то счастье, которое вы приносите многим людям. Я правда надеюсь, что вы примете эти слова близко к сердцу. Потому что я действительно считаю, что это важнее, чем выиграть чемпионат мира, и это у вас уже есть. Так что спасибо, капитан».

19. Аргентинские болельщики. Ради сборной люди залезли в кредиты, закладывали машины и устраивались на работу в Дохе, Эль-Хауре и других городах в 14 тысяч километрах от родины. Это благодаря им весь мир узнал о прекрасной песне Muchahos.

А как болели в Буэнос-Айресе! Этот месяц люди жили только футболом, только сборной. Она отвлекла страну от экономического кризиса и сделала всех счастливыми. Похоже, надолго.

20. Эмоции в финале. Это. Было. Невероятно. Спасибо!

Давайте расширять список вместе. Что бы вы еще добавили?

И да: vamos, vamos, Argentina!

Фото: REUTERS/Lee Smith, Agustin Marcarian, Paul Childs, Paul Childs, Hannah Mckay, Kai Pfaffenbach