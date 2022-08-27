Меня восхищают не только голы Ришарлисона. Как он пашет на команду!

Четыре наблюдения Вадима Кораблева.

Стеночки, финты, черпачки, гол. Танцы.

Стеночки, финты, черпачки, гол. Танцы.

Стеночки, финты, черпачки, гол. Танцы с тренером.

Стеночки, финты, черпачки, гол. Танцы со всем стадионом.

Это вечер комплиментов Бразилии за воздушный футбол и дерзость. За трюки, которые не приняты в стадиях на вылет. За ребячество и улыбки, которые так нужны нам сегодня.

И, конечно, за очередной шедевр Ришарлисона. Теперь он несколько секунд держал мяч на голове в трех метрах от штрафной, отдал точный пас в борьбе, открылся под обратный и катнул мимо кипера.

Никто уже не удивится, если Ришарлисон займет весь топ лучших голов чемпионата мира, но мне бы хотелось, чтобы его ценили не только за акробатику.

Ришарлисон феноменально читает игру соперника, впахивает в отборе и работает на команду с той же страстью, с какой рубит ножницами по девяткам.

Вот лишь несколько эпизодов (кажется, недооцененных) из первого тайма с Кореей, где все и решилось.

1. На 13-й минуте корейцы под прессингом выбирались из своей штрафной, оставался последний штрих – вынести мяч подальше. Но когда он дошел до Ким Сын Гю, его из-за спины реактивно накрыл Ришарлисон. И защитник вместо мяча зарядил ему по ноге. Пенальти, 2:0.

2. На 18-й минуте Неймар потерял мяч на левом полуфланге, и корейцы рванули в контратаку. Вместе с ними к своей половине рванул и Ришарлисон: он отсканировал пространство и помчался ровно в ту точку, куда через три секунды добрался соперник с мячом. Снова тот же аттракцион: Ришарлисон выскакивает из-за спины корейца и возвращает владение в районе центрального круга.

3. Гол Ришарлисона на 29-й – это не только про ловкость и сатиру, но и про самоотверженность. Перед тем как поймать мяч головой, он оттеснил защитника, который находился в более выгодной позиции. Потом не дал боднуть себя корпусом, и, когда разобрался с одним, жестко поставил ногу другому, чтобы мяч с нужной скоростью дошел до Пакета. Ему не пришлось делать даже шаг навстречу.

4. 44-я минута. 4:0, интрига уничтожена. Корейцы второй раз грузят мяч к штрафной Алиссона, пытаясь поймать момент в воздухе, но бразильцы отбиваются. И кто же срывает второй темп? Ришарлисон спускается с чужой половины и не просто лишает соперника мяча, а запускает перспективную атаку. Рафинью срубают, Чон У Ен получает желтую.

«Я ценю этого парня не только за умение завершать атаки, но и за его самоотдачу. За то, как он трудится во имя команды», – сказал Тите перед чемпионатом мира и сформулировал вывод за меня.

Все удивительно просто: чтобы играть раскованно и делиться красотой, сначала нужно серьезно поработать.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Paul Childs, Fabrizio Bensch