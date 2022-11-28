Роже Милла в 38 играл с любителями, но его вытащили на ЧМ-1990 – и он забил четыре! Это ли не волшебство?
Отвечает Валерий Непомнящий.
Одно из чудес чемпионатов мира – камерунский форвард Роже Милла. На ЧМ 1994 в США он забил самый возрастной гол в истории, когда в 42 года прошил Станислава Черчесова (не помогло: Россия победила 6:1 с пента-триком Олега Саленко).
Но лучший ЧМ для Милла был за четыре года до этого, в 1990-м. В Италии Камерун Валерия Непомнящего дошел до четвертьфинала, а Роже оформил четыре из семи голов сборной. В 38 лет. Приехав из любительского французского клуба «Сен-Пьерруаз».
Чтобы раскрыть секрет волшебства, мы связались с Валерием Непомнящим, главным тренером того прекрасного Камеруна и человеком, которому Роже Милла звонит в четыре утра.
Непомнящий несколько раз звал Милла в сборную, но он отказывался. Его уговорил президент Камеруна
Я появился в Камеруне в ноябре 1988-го, а незадолго до этого, в марте, сборная выиграла Кубок Африки – и это был последний турнир Милла.
Но за год до чемпионата мира я понял, что его нужно возвращать в сборную. У нас хромала атака, не было нападающих, и я обратился к Роже. Безуспешно: он сказал, что закончил, никуда не приедет.
Я несколько раз обсуждал с ним возвращение. Последний – прямо перед чемпионатом мира, в марте 1990 года. Мы не очень удачно выступили на Кубке Африки, и я снова позвонил Роже: «У нас ничего не получается в атаке. Возвращайся». Но он снова не согласился.
Милла в сборной ждала вся страна. Меня пытали журналисты, спрашивали, когда он наконец приедет, но я уже размышлял, как мы будем строить игру без Роже. И тут в мае, когда мы были на сборах в Югославии, мне позвонил министр молодежи и спорта:
– Вы много раз говорили, что вам не помешал бы Роже Милла.
– Не помешал бы, но он отказывается.
– Дело в том, что народ Камеруна обратился к президенту страны, а президент обратился к Роже. И он готов вернуться. Как вы на это смотрите?
– Какие вопросы, пусть вылетает. Если он будет в порядке, мы его возьмем.
Надо понимать, что к тому моменту Роже было 38 лет, он уже почти два года не играл на профессиональном уровне – последний сезон проводил в любительском клубе из Франции.
И вот Роже прилетел – до чемпионата мира оставалось меньше месяца. А на следующий день мы запланировали игру между первым и вторым составом. Я спросил: «Роже, готов выйти?» – «Конечно». Поставил его во второй состав. Минуте на 12-й он впервые получил мяч, обыграл двух наших центральных защитников и забил.
Еще через 10 минут подбежал ко мне: «Я все, устал».
Так он вернулся в сборную спустя два года.
Милла не смог пробежать три раза по 120 метров и возмутился: «Ты что, коуч, хочешь меня убить?»
Одна из моих главных задач перед чемпионатом мира – функциональная подготовка. Нам предстояло сражаться с Аргентиной, СССР и Румынией – если с такими соперниками не готов физически, ловить нечего. Поэтому у нас была очень жесткая программа, особенно первые две недели. Милла приехал, когда мы уже заканчивали микроцикл. Я сказал, что составлю для него программу, и если он ее выполнит, то будет заниматься в общей группе. Он ответил: «Хорошо».
В тот день мы работали над развитием скоростной выносливости. Был челночный бег – три раза по 120 метров. Роже пробежал два раза, а на третий подбежал ко мне: «Ты что, коуч, хочешь меня убить?» – «Нет-нет, это был тест, дальше будешь заниматься по облегченной программе».
Роже, конечно, играл с любителями, но вы же понимаете: там пришел, побегал, совершенно другая конкуренция. Очень медленно втягивался, но чем он феноменален не было ни грамма лишнего веса. Только мышечная масса – и очень крутая. Не пил, не курил.
Перед чемпионатом мира у нас было три контрольных матча – «Хайдук», олимпийская сборная Югославии и, кажется, «Динамо» Загреб. Роже в них не блистал, уставал через 30 минут, забил только югославам.
Нужно было решать, как вписать его в состав на чемпионате.
Любуемся голами Милла. «Хочу забить этому дураку», – сказал он про Рене Игиту перед матчем с Колумбией и оформил дубль
На сборах Роже потихоньку прибавлял, но я понимал, что если на чемпионате мира он будет выходить в стартовом составе, его придется снимать уже ближе к концу первого тайма. Поэтому я объяснил Роже, что буду выпускать его во втором. На свежих ногах против уставших защитников – так будет эффективнее. Милла план устроил.
Так получилось, что против Аргентины он вышел за несколько минут до конца. Мы играли вдесятером, а в конце было еще одно удаление.
Против Румынии появился в начале второго тайма и оформил дубль. Посмотрите на его второй гол. Сам отдал, сам подхватил передачу и как ударил… Это надо видеть.
Против СССР я выпустил его еще в первом тайме при счете 0:2, но мы проиграли 0:4. А перед матчем 1/8 финала против Колумбии он сказал: «Коуч, хочу забить этому дураку». Имел в виду Рене Игиту. Вышел после 50-й минуты и в дополнительное время забил два.
В четвертьфинале против Англии он тоже вышел в начале второго тайма, с ним мы забили два гола, но проиграли 2:3.
Так в чем магия Милла? Интеллект, удар с обеих ног и мощь
Я считаю, что Милла недооценен, по таланту ставлю его на одну ступень с Марадоной и Пеле. Он превосходно читал игру, неуловимо открывался, при этом не тратил на это много сил. Все знал заранее и оказывался в нужное время в нужном месте. Принимал сложные мячи и никогда их не терял. У нас даже была статистика, что он обрабатывал почти все забросы.
Мощный, удар с обеих ног, хороший дриблинг. В 38 лет выделяться в матчах против Румынии, которая тогда была в порядке, и Колумбии, где хватало звезд… Это невероятный уровень.
А ведь спустя еще четыре года, на чемпионате мира в США, он забил нашей сборной. Причем как забил: протащил мяч, прикрыл корпусом, ударил в падении. И это в 42 года.
Я с ним работал всего два месяца, но этого хватило, чтобы почувствовать талант. Жаль, что он не заиграл в командах топ-уровня.
Давал ли Непомнящий ему личные установки?
Смешно! Никаких особенных указаний я ему не давал. У него была профессия – забивать голы. И он лучше всех знал, как ее выполнять. В том-то и дело, что его ничему не надо было учить. И не надо было мешать. Он очень правильно мыслил.
Хочу подчеркнуть: я ни в коем случае не преувеличиваю свою роль в подготовке Роже. Не кокетничаю, не лукавлю. Это все он сам. Он помог и мне, и сборной, и всей стране. Если бы он сказал, что будет играть только в стартовом составе, и я был бы вынужден на это пойти, то это была бы одна история. Но он принял требования: «Как скажете, буду выходить во втором тайме».
После чемпионата мира Франсуа Омам-Бийик, игрок, который забил единственный гол Аргентине, был на меня обижен. Франсуа играл форварда, но когда выходил Роже, я сдвигал его на позицию десятки. И вот спустя какое-то время вышло его интервью, где он сказал, что мог бы стать лучшим бомбардиром команды, «если бы не мсье Валери, который предпочитал Милла».
Но еще Франсуа сказал, что я здорово подготовил команду и никогда не мешал ей играть. А это чистая правда. Перед турниром я сказал: «Мы уже сделали большое дело – мы на чемпионате мира. И мы можем еще себя проявить, показать, что Камерун – футбольная страна. Есть четкие требования, которые вы обязаны выполнять, особенно – при обороне. Но в атаке – творите. Пожалуйста».
Ребята чувствовали себя раскованно. И это очень важно для таких парней, как Роже Милла.
Неужели Милла был лапочкой в 38? Еще чего, однажды он наорал на помощника Непомнящего: «Он мои гетры стирал, а теперь командует»
Два месяца он вел себя просто идеально. Был моей правой рукой. Средний возраст остальных игроков той сборной – 24-25 лет, для них Роже был серьезнейшим авторитетом во всем.
Показательная история о характере Роже. Перед началом чемпионата нам пришлось вывести из основы Жозе-Антуана Белла, главного вратаря. За несколько дней до матча с Аргентиной вышло его интервью, где он раскритиковал подготовку сборной. Сказал, что федерация не предоставляет условий, что сборная живет в дешевых отелях в Югославии. И что если проиграем Аргентине 0:3, это можно будет считать успехом.
Это интервью опубликовал France Football, и президент федерации был в бешенстве. Мы выкупили весь тираж журнала в районе отеля сборной –ы тогда уже приехали в Италию и жили на окраине Милана
Когда Роже увидел, что в стартовом составе на Аргентину нет Белла, удивленно подошел ко мне и спросил, в чем же дело. Я объяснил ситуацию, и Милла полностью принял мою позицию. Сказал, что команда всегда важнее одного игрока. В этом тоже была его сила. И вообще сила того Камеруна.
Но к моим помощникам Роже относился иначе. Например, вспыхнул на восстановительной тренировке после победы над Аргентиной. Роже очень медленно переодевался и опаздывал. Слышу: кто-то разговаривает на повышенных тонах. Оказалось, Роже поспорил с моим помощником Жаном Манга-Онгене, который еще играл с ним в сборной – тоже был нападающим, чуть младшего возраста. Жан его поторопил – и Роже взорвался.
Потом Милла подошел ко мне и объяснил: «Не волнуйся, коуч, все в порядке» – «Как в порядке? Вы же поругались» – «Да кто он такой? Почему он мной командует?» – «Ну как? Это же мой помощник» – «Коуч, он за мной гетры стирал и мою сумку носил. Вы мой тренер. А он пусть больше не командует».
Я попросил Роже не допускать таких ситуаций. После этого у нас была тишь да гладь. Они друг друга терпели.
Недавно Милла позвонил Непомнящему в четыре утра, чтобы поздравить с 80-летием. Только тренеру исполнилось 79
Лет 10 назад «Советский спорт» прислал мне от Милла видеообращение с поздравлением – пожеланием здоровья и так далее. Я ему записал ответное. После этого мы не общались, а в этом году случилось удивительное. В ночь с 6 на 7 августа мне поступает звонок. Поднимаю трубку, понимаю, что ко мне обращается камерунец: «Мы хотели бы поздравить вас с днем рождения. Вам же 80 лет сегодня». – «Во-первых, 79. Во-вторых, на часах четыре утра». Собеседник извинился и сказал, что меня хотят поздравить Роже Милла и Жюль Онана. И они прислали мне видеопоздравление.
Ничего страшного, что перепутали дату. Я был очень рад и счастлив.
Может ли Непомнящий повторить танец Милла?
Да что вы. Самое смешное, что он раньше никогда так не праздновал голы. Это в Италии он придумал, а почему – не знаю. Мы над ним посмеивались: «Роже, когда начнешь уроки давать?»
А камерунцы все танцоры. Я однажды ночью перед игрой обнаружил футболистов на дискотеке – отплясывали там. Они очень жизнерадостные.
И никогда у нашей сборной не было страха перед соперником. Даже если проиграли, было видно, что ребятам важнее удовольствие.
Они получали его на поле.
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Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK; globallookpress.com/dpa
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