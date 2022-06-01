Фотограф «Краснодара» волшебно соединяет футбол и природу. Вы должны это увидеть

Вадим Кораблев зовет на выставку Андрея Шрамко.

В январе мы выпустили материал про фотографа Дарью Исаеву: устроили большую выставку ее лучших работ, а вы оценили – поставили почти две тысячи плюсов и написали тонну приятных комментариев.

Поскольку формат оказался удачным, вы попали на новую выставку. Герой – фотограф «Краснодара» Андрей Шрамко, который еще 11 лет назад пришел в клуб работать пресс-атташе академии, но так увлекся фотографией, что вскоре сменил амплуа.

Теперь Андрей поставляет лучшие кадры, где сочетаются футбол и природа (вы точно видели его гибралтарского попугая на сборах «Краснодара», он будет в подборке), и отвечает за проникновенные портреты, объясняя, что эмоция намного важнее динамики.

Задание не изменилось: разглядывайте фотографии и читайте комментарии Андрея.

Ну, вперед!

Русский Жоазиньо: первая фотография Андрея, которая завирусилась в интернете

2017 год. Мы играли в Албании, а на следующий день Жоазиньо должны были вручить российский паспорт. Когда увидел рекламу водки «Русский лед», начал ждать, ловить Жоазиньо у баннера. Да, просто сидишь и ждешь, от тебя иногда вообще ничего не зависит. Прямо как в спорте.

Очарование стадиона «Краснодара». Почему он так хорош?

Снаружи – нестареющая классика. Форма Колизея – вечная. Жизнь течет, все меняется, а он остается несравнимым.

Внутри – технологическое совершенство. Я стараюсь по-разному обыгрывать табло в фотографии. Шикарные видеоролики, свет – просто остается вписать в это пространство людей.

Много отражающих поверхностей и надписей, которые можно использовать.

Мне кажется, на этом стадионе любой может сделать красивые кадры даже левой ногой.

И сочетание с окружающей средой. Я также делаю контент для соцсетей парка и поймал себя на мысли, что это тоже в какой-то степени развитие в основной работе. Ты видишь природу и начинаешь привносить ее в спортивную съемку. Даже закат и луч могут дать новый взгляд.

Природа: футболисты убегают от попугая и тренируются солнцем вместо мяча

Сборы в Эмиратах, там просто сумасшедшие закаты. Плюс Кабелла – ему только дай пофотографироваться. Он, кстати, сам заметил красное небо и начал позировать.

Снова закат, но уже на фоне Бурдж-Халифа (самое высокое здание в мире – Sports.ru). Спасибо нашим тренерам, которые ставят тренировки на вечернее время.

Интересно, что на этой фотографии – зима. Наша база, закат. Готовились к выезду на сборы, вместо мяча у парней – солнце.

Марбелья. Стас [Крицюк] любил эффектные прыжки на тренировках, я добавил немного контрового света, чтобы подчеркнуть эффект.

На большинстве моих фотографий с тренировок – вратари. Наверное, потому что я сам вратарь, и это такая солидарность

У Кайла Уокера из «Ман Сити» есть особенность: он постоянно делает драконий выхлоп. А у Моти с детства есть особенность вот так плевать на перчатки. Обычно вратари плюют слюной, а он набирает воду. Насколько знаю, так больше никто не делает.

Марбелья, гибралтарский попугай. Здесь была важна сосредоточенность, потому что он пролетел буквально за 5-10 секунд. Но просто поймать красивый полет попугая – это не то. Нужно было привязать его к спорту, динамике. Он летит в ту же сторону, куда направляются игроки. Такое ощущение, что они от него убегают.

Портреты: Сафонов выжимает перчатки, Мартынович прожигает взглядом

Выбрал черно-белые портреты, потому что это помогает подчеркнуть эмоцию, выделить момент. Если раньше я делал черно-белым все подряд, то сейчас отношусь избирательно. Для портретов очень фотогеничен Мотя Сафонов. В нем есть брутальность. Здесь он выжимает перчатки на сборах в Марбелье, они впитали много воды во время мощного дождя.

Этот кадр был сделан буквально через 20 минут после Моти. Тот же дождь, Мартынович в автобусе. Отражение, будто смотрит на себя. Вообще снимать в дождь или в снег – кайф. Это немного сложнее по фокусировке, но если ловится, то картинка получается что надо. Очень сильное разнообразие.

В этой фотографии характер Синицына – он настоящий трудяга. Пот стекает вместе с водой.

Сафонов как-то пытался поймать меня на стадионе. Примерно так же он ловит мячи.

Это к вопросу о том, что остается в тени. В тот период все осуждали Берга, но никто не видел, как он работает на тренировках.

Эмоции: слезы Перейры и улыбка Гранквиста после прощального матча

Эмоции после гола – это, конечно, хорошо, но для меня самые сильные эмоции – во время прощания. Очень тяжело переносить уход легендарных людей, с которыми работаешь по много лет.

Посмотрите, насколько противоположными получились эмоции Перейры и Гранквиста.

Перейра плачет с отцом.

Гранквист улыбается с дочкой.

А это уже Лига Европы: Перейра забил «Севилье», сравнял счет. Чистая искра, неравнодушных в кадре нет.

Динамика: магический сэйв Сафонова и фристайл от Черникова, который взлетел выше гор

Есть особенность съемки, когда ты накладываешь несколько кадров друг на друга. Но здесь все натурально: мячи сами так выстроились в фазе полета.

Фристайлер Черников в Испании. Это постановочная фотография, здесь он выше всего, что попало в кадр – даже гор.

Эту фотографию я сделал на камеру за воротами. Обычно она стоит за воротами соперника, потому что снимаешь атаки своей команды. Но в матче ЦСКА я оставил ее за воротами Моти, и он спас от верного гола.

Не всегда и не на всех стадионах на таком расстоянии срабатывает синхронизатор (позволяет удаленно управлять фотокамерой – Sports.ru). Тут было 100 с лишним метров, но все получилось.

Болельщики: детские эмоции – самые честные

Обожаю снимать детей. Они самые искренние, такого чистого взгляда ни у кого нет. Достаточно посмотреть на ребят из академии, как они переживают на матчах за основу. У взрослого все равно такой искренности не бывает.

Фон может радикально изменить характер и ценность фотографии. Три доказательства

Эти фотографии – пример того, что надо смотреть за кадр. Не всегда то, что ты хочешь снять, находится перед тобой, на первом плане.

Мусаев в марте 2021-го. Просто так получилось.

Ари после гола удачно слился с названием букмекерской компании. Преимущество в том, что он не просто стоит, а делает это в своей традиционной победной позе орла.

Потасовка в Красноярске – честно говоря, не знаю, что они там не поделили, но вышло забавно. Тоже реалии нашего футбола.

Для Андрея «Краснодар» – настоящая семья. Он работал еще в старой академии, помогал пацанам делать уроки и возил им джойстики

Я в «Краснодаре» уже 11 лет.

Оканчивал местный журфак, потом работал спортивным журналистом в «Юга.ру», тогда это был самый популярный новостной портал в Южном федеральном округе. Проработал там года четыре, стал заместителем главного редактора, а потом меня позвали в пресс-службу «Краснодара». В тот момент уволился человек из академии, и в итоге я занял его место. Сначала совмещал: была разная писанина и в качестве дополнения – фото. Штатного фотографа в клубе не было, поэтому все делал пресс-атташе.

Академию тех времен, конечно, не сравнить с нынешней. Небо и земля. Эдик Сперцян, например, жил с парнями на четыре-пять лет старше. Командам снимали коттеджи в разных районах города, а потом ездили и собирали на тренировки. Незабываемый опыт.

У нас было всего 5-6 возрастов, все воспитатели, повара, медики, водители друг друга знали. Помню, одного из парней вызвали в сборную, и он попросил помочь ему сделать уроки. Сидели на кухне втроем – он, я и воспитатель. Ребята могли попросить привезти им джойстики, чтобы поиграть в PlayStation. Да, раньше должность пресс-атташе не была классической. Это сейчас ты делаешь контент и занимаешься прямыми обязанностями, а тогда в ней было больше семейного.

То время вспоминаю с теплотой. Для меня нынешняя команда – просто топ, потому что я всех этих пацанов помню с ранних лет. И они для меня как родные, конечно. Я даже не могу перестроиться и относиться к ним как ко взрослым. Возникает диссонанс, когда воспитанник просит снять его свадьбу, а я его помню пацаном, у которого манишка до колен висела.

Да и с теми, кого уже нет в клубе, сохранились отличные отношения: например, с Комличенко, Фоминым. Общаемся и с теми, кто закончил с футболом.

Сейчас захожу в академию – уже не всех узнаю. Совсем другие масштабы – это настоящая машина.

Галицкому очень понравились работы Андрея. После этого у клуба вышли две фотокниги

Когда в академии начал делать больший уклон на фото, попросился на матчи основной команды. Потом меня сделали пресс-атташе «Краснодара-2» – снимал и основу, и молодежь. А впоследствии уже стал полноценным клубным фотографом.

Как-то мы встретились на аллее в академии с Сергеем Николаевичем Галицким, и он сказал, что ему нравятся мои работы. Это было очень неожиданно и приятно, что президент интересуется даже таким вопросом. Он стал инициатором выпуска двух фотокниг, которые сегодня продаются в фан-шопе. Я очень благодарен ему за доверие.

Андрей считает, что для клубного фотографа эмоция важнее динамики. А тренировка (часто) важнее матча

У нас разрешено практически все. Если договориться, меня пустят поснимать и на предматчевую установку. Можно сказать, так сработало время, потому что 99% тренеров я знаю еще со времен академии. На тренировке у меня тоже свобода в пределах разумного – чтобы не мешать процессу. Можно зайти в раздевалку. У нас просто настолько близкие отношения, что я часто снимаю дни рождения футболистов и тренеров, дни рождения их детей.

Когда снимаешь для клуба, ты должен показывать эмоцию, потому что эмоции нужны болельщикам больше динамики. А чтобы получалось интересно, ты должен быть сконцентрирован каждую секунду. Тренировка не может быть просто тренировкой. На сборах каждый день могут быть одни и те же упражнения, но я ставлю цель снимать каждый день по-разному.

На мой взгляд, тренировки для фотографа зачастую интереснее игр. Если ты работаешь в клубе, надо показывать болельщикам обратную сторону. У нас есть стереотип, что футболисты получают деньги ни за что. Но люди просто не видят, как они тренируются изо дня в день, ограничивают себя, страдают. Поэтому мне хочется показать и эту сторону их жизни.

Когда работаешь на агентства (периодически снимаю для них), перед тобой стоит другая задача. Надо набить картинку, показать динамику и скорость. Но я иначе отношусь к динамике. На нормальных стадионах, где много фотографов, динамическую фазу снимут с 50 сторон, и в этом уже не будет эксклюзива.

Конечно, за столько лет я уже чувствую себя частью команды. Невозможно придерживаться нейтрального статуса и воспринимать это как просто работу по найму.

Какой у Андрея график?

Я плаваю между офисом и командой. График ненормированный.

После матча у команды обычно выходной – в этот день я делаю фотографии с прошедшей игры. Занимаюсь рассылкой: часть идет на сайт, часть – в соцсети, часть – для программок и другой полиграфии. Отдельная рассылка для пацанов, иногда фотографии нужны тренерам. Когда были иностранцы, они просто задалбывали, ха-ха.

Дальше заливаю фотографии в наше хранилище и тегирую, чтобы можно было легко находить по датам и фамилиям.

Снимаю тренировки. А за день до гостевой игры собираю шмотки и вместе с командой лечу в другой город.

Еще есть дополнительные мероприятия – например, автограф-сессии, маркетинговые активности.

Плюс у меня есть дополнительная работа: снимаю парк и поставляю контент для его соцсетей.

В день игры и после работаю почти целый день. Сижу по ночам. К этому быстро привыкаешь, зато могут быть посвободнее будние дни. Семья относится с пониманием, за столько лет уже привыкла. Суббота и воскресенье практически всегда заняты, но что поделать. И, конечно, сборы.

Мы как-то считали, что больше шестой части года я провожу вне дома.

И кто в «Краснодаре» чаще всех просит фотки?

Самыми настырными были Кабелла и Рамирес. Сейчас, наверное, Саня Черников. И вообще молодое поколение. Когда заканчивается игра и ты еще даже не успеваешь дойти до послематчевой пресс-конференции, уже приходят сообщения в мессенджеры. Особенно если случилось что-то экстраординарное: первый гол, какое-то особенное празднование.

Бывает, просят сделать отдельные фотографии, чтобы выложить в инстаграм, куда-то на аватарку поставить. Сейчас еще у молодых появилась мода заводить медиаменеджеров – иногда пишут они. Просят сделать «что-нибудь покрасивее».

Раньше фотографии со стадиона «Кубань» были желтоватыми – просто на стадионе экономили электричество

Я поездил с «Краснодаром-2», но, к счастью, был не везде. Поездки в Махачкалу на автобусе по 15 часов – так себе развлечение.

Помню поселок Прогресс, где играет «Биолог-Новокубанск». Уважение всем ребятам, которые содержат команду, но стадион там… Он полностью без дренажа и, даже когда идет небольшой дождь, там чистое водное поло. Судья бросает мяч – и он плывет. Ну, ничего страшного, давайте начинать.

Помню, как фотографии со стадиона «Кубань» были постоянно разными по балансу белого (один из параметров метода передачи цветного изображения, определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объекта цветовой гамме объекта съемки – Sports.ru). Тогда люди, управляющие стадионами, могли спокойно прикрутить свет, если матч не очень серьезный. Это существенная экономия. У нас же, насколько знаю, даже на старом стадионе, где играл «Краснодар-2», уходило порядка 50 тысяч рублей на освещение за один матч. В регламенте прописана определенная норма освещения, но, естественно, делегат не будет постоянно возить с собой специальный прибор и проверять.

Такое случалось не только на «Кубани», просто там было особенно заметно. Допустим, во время внутренних матчей включали три ряда фонарей, а через несколько дней на Лиге Европы горели уже 10.

В Европе клубы нанимают на игры несколько фотографов и заботятся о специальных местах для них (ниже уровня поля)

Некоторые клубы в Европе нанимают на игры, а особенно важные, по два-три фотографа. Думаю, у нас просто другое отношение к профессии. Более того, в некоторых клубах РПЛ до сих пор нет штатных фотографов. Это странно: закладывая столько денег на клуб, не иметь фотографа… Это же твое лицо. Ты представляешь клуб не только на поле, но и в медиа. Особенно сейчас, когда без соцсетей никто не живет.

Мне сложно это объяснить. Может, какая-то закостенелость управленцев. У них задача выиграть, добиться результата и отчитаться. Нет задачи сделать продукт, который понравится болельщикам.

В Европе классно делают места для фотографов – они находятся чуть ниже уровня поля. И это не на парочке стадионов, а массово. В АПЛ, например, так устроены все стадионы. Причем клубным фотографам там отводятся самые топовые места.

Чем ниже точка съемки, тем лучше. Идеально – когда у тебя поле на уровне глаз. Это другая картинка. Другой силуэт спортсмена. Появляется стать, можно проследить биомеханику, фазы движения. К примеру, знаю, что в дортмундской «Боруссии» парень ради этого снимает лежа.

На стадионе пражской «Спарты» вообще сделан ров со стороны скамеек запасных – это супернеобычный взгляд.

Еще очень понравилось в Порту. Если у нас всех пытаются загнать за рекламные щиты и сделать точку съемки выше, а потом еще приходит охранник и всех зачехляет, то там сделаны специальные укороченные рекламные щиты. И зона до углового – только для работы фотографов, туда больше никого не пускают.

Круто на стадионе «Олимпиакоса» – вплоть до того, что есть кабели для моментальной отправки фото. Для каждого фотографа. В России такое есть только на нашем стадионе. Когда шли работы, я поучаствовал в обсуждении, объяснил, что это будет удобно для фотографов.

У Андрея нет специального образования. Он учился по книгам, в интернете и копируя других фотографов

У меня нет образования в области фотографии, даже курсы не проходил. На журфаке у нас было 5-6 пар черно-белой фотографии, но меня тогда не торкнуло. Да никого тогда не торкнуло. Как и многое, все это подавалось в контексте, который вряд ли мог заинтересовать.

Думаю, фотографу образование совсем необязательно, особенно в репортажной фотографии. Во многих творческих профессиях первостепенно именно самообразование, поэтому я все изучал сам. Книги, интернет. Подписывался на известных фотографов, смотрел, что они делают. Сначала копируешь, потом уже ищешь свое.

Старался следить за всеми нашими агентствами и, естественно, за работами корров Getty. Например, за глыбами Давидом Рамосом, Адамом Претти, Джоэлом Марклундом. Еще раньше в американском сегменте ЖЖ часто публиковали интересные материалы по спортивной съемке.

Ну а узнать базу фотографии сейчас вообще не проблема. Три клика мышкой – и готово. А умение видеть вырабатывается со временем.

Из наших очень нравятся работы Алексея Филиппова из РИА, Дениса Тырина из ЦСКА, Александра Мысякина, Даши Исаевой и многих других.

Года четыре назад познакомился с фотографом варшавской «Легии» – это прямо топ. Еще нравятся, как снимают фотографы «Ботафого», «Кристал Пэлас», «Валенсии».

Секрет Андрея прост: любить свое дело и не превращать его в утомительный поток. И, конечно, постоянно учиться

Что я делаю, что меня выделяет в профессии? Я не считаю, что как-то выделяюсь. Может, выделяют другие.

Скажу банальную вещь, даже очень банальную, но в первую очередь надо любить то, что ты делаешь. Не превращать все в поток. Пытаться каждую тренировку, каждый момент отработать на 100%. Может, даже почувствовать себя футболистом, понять, что ему важно и интересно. И то же самое с другой стороны: понять, что было бы интересно и важно болельщику.

И важно никогда не останавливаться. Следить за тем, как развивается твое дело, а спортивная фотография развивается постоянно. Ты можешь и не делать каждый раз какой-то суперэксклюзивный кадр, но объем качественных фотографий будет больше, чем, условно, год назад.

Красота спорта – в атлетике

Красота спорта – это в первую очередь красота тела и движения. У меня есть любимый футболист в тренажерке, и он знает об этом – Саня Мартынович. Настоящая машина. Проработаны все мышцы. Мне кажется, нашему футболу этого немного не хватает. Когда раньше как-то снимал регби, в этом плане получал больше удовольствия. Больше жесткости, стыков, ярости в глазах.

Мне кажется, снимая спорт, ты сам должен делать его красивым. Представить его красивым, а не серым, как у нас любят.

Важно ли Андрею признание?

Абсолютно неважно. Я даже свой инстаграм веду от случая к случаю. И в конкурсах не участвую – считаю, что пока не достиг такого уровня. И мне это неинтересно. Но очень рад за ребят, которые зачастую побеждают. Посмотреть работы конкурсантов – это да. Можно для себя что-то почерпнуть.

Но пока мне это все не нужно.

Андрей мечтает снимать мини-футбол – любит его сильнее большого

Хочу когда-нибудь поснимать мини-футбол. На мой взгляд, это вообще лучший вид спорта. Сам когда-то играл, думаю, что чуть-чуть в этом понимаю. Я вообще, наверное, мини-футбол смотрю чаще, чем большой: включаю матчи российской Суперлиги, обзоры основных лиг.

Я играл в высшей лиге Краснодара, когда-то это был достаточно неплохой уровень. К примеру, там выступал Владимир Бут, победитель Лиги чемпионов-1997 с «Боруссией», который потом играл в «Черноморце».

К сожалению, в Краснодаре нет профессиональной мини-футбольной команды, поэтому приходится работать в большом футболе. Но это я, конечно, шучу.

А из крупных футбольных турниров, если помечтать, хотелось бы поснимать любимую «Валенсию» в финале Лиги чемпионов-2001.

Работа делает Андрея счастливым, но все равно нужно отвлекаться

Конечно, появляется усталость, замыливается глаз. После окончания сезона я стараюсь неделю-две вообще ничего смотреть. Либо поснимать что-то другое.

В ближайшем будущем не планирую ничего менять. Я счастлив на своем месте. И спасибо клубу, что терпит меня. Это какое-то провидение. Вот просто мое место в жизни. Другого я не представляю.

Самый фотогеничный спортсмен

Всю жизнь был один – Франсишку Вандерсон. А потом появился Кабелла.

Вандерсона можно было растолкать в 12 ночи – и улыбка от уха до уха. Он и сам любил фотографироваться, и получался великолепно.

А больше всех не любят фотографироваться российские возрастные футболисты. Может, они со временем и приходят к тому, что в этом ничего плохого, но в основном считают, что не нужно дополнительно привлекать к себе внимание. Любили старички побрюзжать, подушнить.

Самый фотогеничный стадион

Тут банально – наш. Но уж простите, это не только мое мнение, но и мнение многих ребят, которые приезжают.

Самый фотогеничный город

У меня их два: Тбилиси, где я родился, и Виго. Третьим могу назвать Валенсию.

Виго – это просто… Эстетика на каждом углу. Скульптуры, близость океана. Абсолютно другая Испания. Такой маленький Петербург, только на берегу океана и с другой температурой.

Фото: East News/Richard Cummins/Robert Harding

Фото: commons.wikimedia.org

Я теперь понимаю, почему наши футболисты там оседали одно время. Сумасшедший город.

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