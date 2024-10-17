Последний матч «Зенита» с «Ладой» в Тольятти: пропустили от Игоря Стрелкова

«Акрон» и «Зенит» откроют двенадцатый тур чемпионата России. Противостояние выглядит относительно предсказуемым для букмекеров – коэффициент на гостей взлетел уже почти до 8.50. Похожий расклад был и 22 года назад, когда «Зенит» в последний раз играл против представителей Тольятти в рамках реального выезда на чужое поле, а не нейтральное.

Матч с «Акроном» почти в ту же дату – отличный повод вспомнить историческую кубковую битву некогда культовой «Лады» и питерского еще не гранда с перспективными молодыми игроками в составе…

Исторический поход «Лады» в Кубке: денег нет, в составе будущие звезды РПЛ, чувствовали скорый конец

Тольятти до «Акрона» в последний раз был представлен в высшей лиге российского футбола в 1996 году. После этого клуб сильно трясло из-за финансовых неурядиц. Героический поход в Кубке России совпал со слухами о скором исчезновении профессионального статуса. В августе 2002 года главный спонсор «АвтоВАЗ» уведомил о серьезном сокращении финансирования, после чего тольяттинский коллектив выдал героический поход, достойный экранизации.

Состав той «Лады» неожиданно переполнен знакомыми именами:

● Александр Белозеров (перейдет в «Спартак» и забьет «Локомотиву»); ● Дмитрий Годунок (100 матчей за ФК «Москва»); ● Аслан Засеев (капитан «Кубани» в РПЛ); ● Игорь Стрелков (83 матча в РПЛ за шесть клубов); ● Константин Скрыльников (76 матчей в РПЛ за «Ротор», «Рубин» и «Томь»); ● Евгений Калешин; ● Виталий Калешин.

В общем, вполне неплохой подбор игроков для середняка на тот момент Первого дивизиона. Возглавлял всю эту бригаду Александр Гармашов. Специалист совмещал должность президента и тренера – тогда так было принято. Гармашов работал в связке со своим тестем – идейным вдохновителем клуба и генеральным директором «АвтоВаза» Виктором Энсом.

В августе команде начали пророчить скорый финансовый крах, в чемпионате на тот момент задач не осталось, Кубок в итоге стал отдушиной. Сентябрь вошел в историю Тольятти – город неожиданно оказался захвачен футболом.

Для начала «Лада» разнесла представителя высшего дивизиона «Торпедо-ЗИЛ» – 6:0. Перед игрой в Тольятти опасались, что на команде скажется потеря неожиданно заболевшего защитника Дмитрия Годунка. Совсем недавно в «Коммент.Тренер» о столпе обороны вспоминал Леонид Слуцкий.

«Там выдавало все: от запаха до пошатывания. Всегда напивался после игры и звонил мне с глубочайшим тактическим разбором. И я тогда брал трубку. Все-таки был еще молодым тренером, у нас небольшая разница в возрасте была».

За двоих сыграл Белозеров, оформивший дубль.

«Лада» настолько вдохновилась, что в следующем рядовом матче чемпионата разгромила красноярский «Металлург» – 11:1. Получилось 17:1 за две игры – таких рекордов нет даже у «Манчестер Сити».

Матч с «Зенитом» состоялся через месяц – в нем от питерцев ждали реабилитации за провальный сезон. Команда грустно ползла в середине таблицы чемпионата и оперативно вылетела из еврокубков – на Кубок был колоссальный настрой.

Андрей Аршавин в Тольятти приехать не смог, но состав был основным: Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров, Александр Кержаков – будущие легенды на месте.

К несчастью «Зенита», новых проблем со здоровьем избежал Годунок – получилась легендарная связка с Белозеровым. «Зенит» повел в счете в конце первого тайма, но именно два защитника организовали ответный гол.

В концовке же свое веское слово сказал освобожденный от оков Игорь Стрелков. Перспективный форвард появился на поле благодаря случаю – травме основного форварда Давыдова в первом тайме. В итоге Стрелков и забил исторический гол после передачи Евгения Калешина – 3:2.

Что было дальше

К сожалению, поход в Кубке России стал только украшением предсмертной агонии. «Лада» вышла в четвертьфинал, но до него еще нужно было дожить – игра с «Сатурном», переполненным легионерами, была уже в 2003 году. Зимой из обнищавшего клуба на повышение ушли Годунок, Стрелков, Виталий Калешин…

В марте на забитом стадионе «Торпедо» в Тольятти безумие продолжилось – в четвертьфинале отстояли нули и прошли дальше в серии пенальти. После матча наставник «Лады» грустно подметил, что новая задача клуба – не сняться с чемпионата, денег по-прежнему не было.

В чемпионате «Лада» «умерла» уже с первых туров: в 42 матчах Тольятти набрал 18 очков и не добрал до спасительной семнадцатой позиции 32 балла.

В Кубке России путь закончился в полуфинале – эмоциональным поражением от «Спартака» со счетом 2:3 в дополнительное время, которое, пожалуй, заслуживает отдельного материала.

«Лада» не умерла сразу – клуб протянул в профессиональном статусе до 2010 года, но уже на уровне Второй лиги и без таких чудесных сюжетов.

В 2024 году коллектив воссоздали во второй раз – ныне «Лада-Тольятти» обитает в подвале Второй лиги «Дивизиона Б», располагаясь в таблице рядом с дублем «Акрона».

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Примечательно, что с памятного матча «Зенита» против клуба из Тольятти прошло почти 22 года: тогда играли 19 октября – на день позже. Никакой связи с той встречей уже не осталось, но сценарий вполне может и повториться. «Акрон» в последних матчах чемпионата играет строго в атаку: забили по два гола «Краснодару», «Акрону» и «Пари НН». Коэффициент на победу Тольятти со счетом 3:2 в этот раз – 69.00. Дзюба – кандидат на роль Игоря Стрелкова.

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