В Казахстане – самая масштабная реформа беттинга: запрет на ставки госслужащим и новые ограничения на рекламу

Казахстан вступил в новую эпоху регулирования индустрии азартных игр. С 9 сентября 2024 года начали действовать поправки по вопросам игорного бизнеса. По мнению властей, они создадут более прозрачную и ответственную среду, а также снизят рост числа лудоманов среди населения. Разбираемся, как изменились правила.

Главные изменения: госслужащим запрещено играть, реклама букмекеров ограничена

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще в марте высказывался о проблеме лудомании. Так, новый закон расширил круг лиц, которым запрещено участвовать в азартных играх и пари.

Например, раньше ограничения касались «физических лиц в возрасте до 21 года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари». Теперь к ним присоединились госслужащие и приравненные к ним лица (военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов и руководители бюджетных организаций), а также граждане, состоящие в Едином реестре должников.

Единый реестр должников – это электронная база данных, где собирают информацию о должниках по исполнительным делам. Попасть туда может лицо, у которого есть задолженности:

● по налогам;

● по штрафам;

● по алиментам (в данное время или были в прошлом);

● по кредитам;

● по коммунальным платежам;

● перед другим человеком, который обратился в суд.

Госслужащим за нарушение запрета на участие в азартных играх грозит увольнение. Такое наказание имеет веские причины. Так, в 2022-м гремело дело о 305 чиновниках Алматинской области, спустивших в казино 507 млн тенге (примерно 96 млн рублей). А в этом году в городе Актобе осудили школьного бухгалтера, который проиграл более 400 млн тенге (более 76 млн рублей), предназначенных на зарплату сотрудников и другие нужды школы.

Также предлагалось поднять возраст для азартных игр с 21 до 25 лет, но эту идею отклонили. Сейчас весь список граждан, которым запретили участие в азартных играх и пари, выглядит так:

В новом законе четко обозначили, что теперь запрещена деятельность электронных казино и интернет-казино, предлагающих поиграть в сети. Прежде это не было ясно прописано – говорилось просто об «онлайн-казино».

Также на территории Казахстана будут блокировать сайты иностранных букмекеров и тотализаторов, у которых нет местной лицензии. Таким образом, правительство избавляется от всех игорных ресурсов, которые не приносят доход в государственную казну.

Другая важная мера – ограничения на рекламу букмекеров и тотализаторов:

● запрет наружной рекламы на зданиях и транспортных средствах;

● запрет на рекламу в массмедиа, кино-, видео- и справочном обслуживании, за исключением рекламы в зарегистрированных СМИ со спортивной тематической направленностью и при прямой трансляции отечественными телеканалами международных спортивных соревнований.

● запрет на рассылку сообщений с рекламой азартных игр и пари;

● реклама букмекеров и тотализаторов должна содержать только наименование, элементы товарного знака, место нахождения, интернет-ресурс (при наличии такового), дату выдачи, срок действия и номер лицензии на занятие деятельностью.

Власти надеются, что эти шаги снизят привлекательность азартных игр среди населения.

Создали новый комитет – это позволит эффективнее регулировать и контролировать игорный сектор

На этом реформы не заканчиваются. В Казахстане появился новый госорган, который будет заниматься контролем индустрии азартных игр. Его создали в Министерстве туризма и спорта путем реорганизации комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи.

Теперь Министерство туризма и спорта имеет три ведомства:

● Комитет по делам спорта и физической культуры;

● Комитет индустрии туризма;

● Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи.

Зачем это нужно? Ранее управлением игорного бизнеса занимался комитет индустрии туризма. Очевидно, что азартные игры были не основной деятельностью данного госоргана, поэтому многое из этой сферы часто упускалось.

В функции комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи власти включили целых 46 пунктов. Из основного: разработка нормативных актов, плановые и внеплановые проверки тотализаторов и букмекеров, сбор информации об игорных сервисах и их пользователях и оперативное решение отраслевых вопросов.

Рынок азартных игр в Казахстане: выручки, партнерств и лицензированных операторов все больше, лудомания также растет

По данным Минздрава, в Казахстане около 440 тысяч человек страдают от лудомании. Это 3% населения страны. Для таких граждан в стране действуют 20 центров оказания психической помощи, 80 первичных центров психического здоровья на уровне городских поликлиник и 205 кабинетов психического здоровья на селе. Для сравнения, лудомания в России никак не регистрируется , помощи практически нет.

Несмотря на проблему лудомании, букмекеры в Казахстане активно вкладываются в спорт. Так, в сентябре 2023-го депутат Нартай Аралбайулы сообщил, что общий объем спонсорской помощи казахстанскому спорту от беттинг-компаний «по самым скромным подсчетам» составил более 14 млн долларов (более 6,5 млрд тенге).

Доход букмекеров тоже впечатляет – в 2023-м он вырос до 1,2 трлн тенге, что на 230,2 млрд больше, чем в предыдущем году. Лидеры отрасли: 1xBet и Olimpbet. Доминирование четко прослеживается через партнерство с футбольными клубами – оба поделили между собой почти все команды чемпионата Казахстана. Спонсорство ведущих турниров тоже за ними – Olimpbet забрал Премьер-лигу и Кубок Казахстана, 1xbet достались Кубок лиги и Первая лига.

Вероятно, в будущем эти расклады изменятся – в конце августа на букмекерский рынок Казахстана вышел шведский бренд Betsson. Его выручка от ставок на спорт в 2023-м составила 267 млн евро, что на 7% больше, чем годом ранее. Общая же выручка за 2023-й увеличилась на 22%, приблизившись к 950 млн евро.

Betsson стал девятым лицензированным букмекером в Казахстане. На местном рынке, кроме Olimpbet и 1xbet, также работают Winline, Ubet, Tennisi, Parimatch, Fonbet и Pin-Up.

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