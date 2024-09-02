Россия сыграет с Вьетнамом и Таиландом на «Турнире трех наций». А что это такое?

Клубный футбол только разогнался, как его притормозили матчи сборных. В Европе стартует Лига наций, а российская национальная команда отправится в Азию. 5 сентября сборная встретится с Вьетнамом, 7 сентября – с Таиландом.

Любопытно, что Россия проведет не просто товарищеские матчи, а сыграет на «Турнире трех наций». Да-да, на самом настоящем турнире, который, между прочим, существует 20 лет.

Потеря главного спонсора и возрождение в 2018-м

Турнир организовывается Федерацией футбола Вьетнама, проходит в Ханое или Хошимине (самые крупные города страны) и называется «Международный товарищеский кубок». Соревнования проводятся по круговой системе – побеждает команда с наибольшим количеством очков. Участников немного – обычно четыре или, как в этом году, три.

Первый розыгрыш состоялся в 2004-м и назывался Agribank Cup – в честь государственного сельскохозяйственного банка, который спонсировал турнир до 2008-го. После прекращения сотрудничества с Agribank соревнования ежегодно меняли спонсоров и название. Например, в 2010-м это был SonHa Cup (Son Ha занимается поставкой изделий из нержавеющей стали), а в 2011-м – Eximbank Cup (один из первых акционерных коммерческих банков во Вьетнаме). Так турнир продержался до 2012-го, после чего погас.

Возродили его в 2018-м. Спонсором выступила почтовая и телекоммуникационная компания VNPT (как «Почта России», только круче). Федерация футбола Вьетнама использовала турнир как подготовку к Азиатским играм в Индонезии. Кубок разыграли 4 команды: молодежные сборные Вьетнама, Палестины, Узбекистана и Омана.

На турнир приезжала Северная Корея, а в 2004-м Таиланд вместо сборной отправил ноунеймов из местной лиги

Колоритность участников – главная фишка турнира. К примеру, в первом розыгрыше участвовали Вьетнам, резервная команда «Порту», бразильский «Санта-Круз» и сборная игроков из высшей лиги Таиланда. Если брать всю историю Кубка, то тут и Лаос, и Мьянма, и Северная Корея, и даже студенты-полупрофессионалы из Южной Кореи.

При этом не сказать, чтобы турнир намеренно стремился к такой специфичности. К слову, в 2004-м вьетнамская федерация ждала национальную команду Таиланда, но вместо нее приехала сборная ноунеймов из тайской Премьер-лиги (ничего не напоминает? )

В частности из-за низкого качества участников турнир и потерял главного спонсора в 2008 году. Розыгрыш Кубка в 2022-м стал первым, в котором участвовали только основные национальные сборные. «Турнир трех наций» с Вьетнамом, Таиландом и Россией будет вторым.

Россия везде фаворит. Есть ли интрига?

Очевидно, что команда Валерия Карпина считается явным фаворитом в обеих встречах. Сборная приедет на хорошем ходу – выиграла 3 матча подряд с общим счетом 16:0.

Победа над Вьетнамом котируется ниже, чем над Таиландом:

На то есть причины: у вьетнамцев в последних 9 матчах 8 поражений и всего одна победа. У Таиланда дела получше – в этом году 2 победы и 4 ничьих при 3 проигрышах.

Букмекеры уверены, что Россия выиграет оба матча, хотя недооценивать азиатские сборные не стоит – команду Карпина ждет многочасовой перелет и акклиматизация. Но даже при таких условиях очевидно, что Вьетнам и Таиланд далеки от уровня российской команды.

Основная интрига – сколько Россия забьет соперникам. На разгромную победу над Вьетнамом выставлен кэф 3.30, над Таиландом – 4.60.

Фото: Gettyimages /Apinya Rittipo / Stringer; РИА Новости /Александр Вильф