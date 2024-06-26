Безопасный договорняк.

Главная интрига внутри самой запутанной группы Евро – сыграют ли Румыния и Словакия вничью.

Сейчас у них, а также у Бельгии с Румынией по три очка. У всех есть шансы и выйти с первого места, и вылететь с последнего. Но если Румыния и Словакия сыграют вничью, точно вдвоем пройдут в плей-офф и оставят Украину четвертой.

Почему ничья выгодна обеим сборным?

Потому что тогда Румыния будет минимум на втором месте, а Словакия – минимум на третьем.

Расклад не такой сложный, смотрите.

Румыния сейчас выше Бельгии за счет большего количества голов (3 vs 2), а Словакия выше Украины благодаря разницей мячей (0 vs -2).

При ничьей румыны и словаки наберут по четыре очка. В таком сценарии Румынию не смогут обогнать сами словаки (+1 по разнице) и либо бельгийцы, либо украинцы (при ничьей у Украины останется отрицательная разница, при чьей-либо победе у проигравшего будет три очка).

Словакию, соответственно, по той же логике точно не смогут одновременно обогнать и Бельгия, и Украина – это гарантия третьего места.

Перед развязкой двух последних групп рейтинг третьих мест выглядит так.

Четыре очка – гарантия прохода в плей-офф.

Само собой, сразу, как стал понятен такой вариант, пошли разговоры о договорном матче.

А бывший игрок сборной Румынии Дэнуц Лупу и вовсе заявил, что уверен в ничейном исходе: «Мы сыграем вничью со Словакией. Зачем рисковать? Если все так складывается, то будет обидно, если один из нас не выйдет в плей-офф. Никто рисковать не будет, а игроки на этом уровне отлично друг друга понимают».

Как менялся коэффициент на ничью и почему он рекордный?

Букмекеры отреагировали моментально.

Коэффициент на ничью обрушился буквально в первые несколько минут после матча Бельгия – Румыния, который закрывал второй тур.

Перед первым туром на ничью давали непримечательные 3.22, после второго кэф упал до 1.85!

Прямо перед матчем чуть поднялся (до 2.14) – явно на фоне повсеместного обсуждения ничьей как договорняка, но он все еще остается рекордно низким для ничьих на Евро в XXI веке.

Рекорд на Евро за 24 года и другие удобные ничьи

Матч Словакии с Румынией – далеко не первый в истории Евро, когда ничья выгодна обеим сборным.

Украина – Австрия на Евро-2020 (2.21) . Последний раз такой исход слишком низко котировался на прошлом Евро. Тогда «договорняка» не случилось. Австрия выиграла 1:0 и вышла из группы со второго места. Однако украинцам повезло: все расклады сыграли как надо, что и позволило им протиснуться в плей-офф с третьего места даже с отрицательной разницей.

Дания – Швеция на Евро-2004 (2.23) . Пожалуй, самый известный случай: чтобы организовать совместный выход в плей-офф, Швеции и Дании в заключительном туре нужна была ничья 2:2, 3:3, 4:4 и крупнее. Победила скандинавская солидарность. Сыграли 2:2, причем последний мяч забили на 89-й минуте.

Сейчас, в матче Румынии со Словакией букмекеры в самый безопасный вариант.

Ставки на Спортсе

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Словакию с Румынией устроит ничья в третьем туре. Прямо как бискотто-матч Швеция – Дания на Евро-2004!

Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine, Justin Setterfield