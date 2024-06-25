«Флорида» – чемпион за 17.00. В нее не верили, несмотря на второй финал подряд

В НХЛ завершился один из самых безумных сезонов в XXI веке. «Флорида» – чемпион, которого относительно не ждали до начала регулярного чемпионата. Букмекеры еще в октябре давали коэффициент 17.00 на первый в истории титул южного коллектива.

До сезона – девятое место

Главная аномалия в том, что сама «Флорида» за год до этого была в финале, но все равно не убеждала аналитиков в своей силе. Например, значительно выше в рейтинге стоял «Нью-Джерси» (10.00), отставший в итоге на 29 очков от «Пантерз» в регулярном чемпионате. А преимущество над всеми получили «Колорадо» и «Каролина».

По ходу чемпионата коэффициент на «Флориду» строго понижался. В преддверии плей-офф команда, несмотря на относительно неудачный финиш «регулярки», заходила второй. Букмекеры ставили выше только «Каролину».

«Флорида» без седьмых матчей прошла дорогу к финалу, поэтому перед решающей серией стояла солидным фаворитом против «Эдмонтона» (1.65 на 2.20). На удивление даже три поражения подряд не подкосили статус южан – на пике можно было ставить на будущего чемпиона за 1.89 за несколько часов до начала седьмой встречи.

Бывали коэффициенты и побольше

Победа «Флориды» в сезоне-23/24 – относительный сюрприз, но точно не глобальная сенсация. НХЛ – лига, в которой большие коэффициенты на чемпиона заходят как минимум раз в десять лет.

В 2019 году прошла котировка 31.00 на чемпионство «Сент-Луиса». Легко прослеживается связь с Тарасенко – где Владимир, там и большие коэффициенты.

Любопытный сюжет был в 2006 году. Тогда чемпионом стала «Каролина» за коэффициент 61.00, а в финале был побежден «Эдмонтон»… со счетом 4:3.

«Флорида» – новый фаворит сезона-24/25

Букмекеры уже выкатили коэффициенты на следующий чемпионат. Здесь больших сюрпризов нет. Понятно, что «Флориду» ставят первой, но дают солидный коэффициент 10.00. Вторым за 10.50 расположился «Даллас», а «Эдмонтон» делит третье место с «Каролиной».

Любопытно, что с 1984 года это всего лишь третий случай, когда первый фаворит гонки имеет коэффициент не ниже 10.00.

Ставки на Спортсе

«Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!

Фото: East News /AP Photo/Wilfredo Lee, Rebecca Blackwell