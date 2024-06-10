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Большие неожиданности Евро: Россия зажгла в 2008-м, многократно выстреливала Португалия, Дания и Греция забирали титулы

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На каждом Евро выстреливает неожиданная команда, которую даже букмекеры особо не брали в расчет. Мы и так знаем о примерах чемпионов – Дании и Греции, с удовольствием помним неожиданный полуфинал России.

А как котировались шансы сенсационных сборных Евро?

Евро-1984: полуфинал Португалии – шестой по рейтингу

Тогда выделялся один явный фаворит – Франция с 1.63 на успех, дальше шли немцы с 3.50. До десятки оценивались Бельгия, Дания и Испания. А победа Португалии котировалась за 15.00.

Напомним, тогда было две группы по четыре команды, по две выходили в полуфинал. Португалия сыграла вничью с ФРГ и Испанией, а в последнем туре минимально обыграла Румынию. И вместе с испанцами опрокинула немцев – те в плей-офф не вышли.

На волне успеха Португалия чуть не выбила и Францию в полуфинале – при 1:1 забила в дополнительное время, но в последние шесть минут пропустила дважды. И все-таки полуфинал для португальцев, оценивавшихся шестыми из восьми, был успехом.

Евро-1992: о, Дания!

В 1988-м неожиданным был разве что полный пролет Англии (ноль очков в трех матчах), но через четыре года все сенсации в себе вместила Дания. Вы эту историю и так знаете – Югославию отстранили, датчан допустили и вместо отпуска повезли в Швецию на Евро.

Коэффициент на их победу был 21.00. А группа – жуткая: тут и Англия, и Франция, да еще и хозяева-шведы. 0:0 с Англией – нормально, но поражение от шведов сильно портило картину – теперь надо точно обыгрывать Францию. И удалось – 2:1.

В полуфинале датчане замахнулись на победу над голландцами и чуть не добились ее в основное время – Нидерланды спас гол Франка Райкарда на 86-й минуте. В серии пенальти девять из десяти ударов были реализованы. Не забил только Марко ван Бастен – и Дания отправилась в финал.

Там – немцы, фаворит ясен, но датчанам было плевать: по голу в каждом тайме, 2:0 – и кубок на родину плюс место в истории. Заодно и привет букмекерам.

Евро-1996: Чехия – третья с конца в прогнозах, а на турнире – в финале

Сборная Чехии хоть и опередила голландцев в отборочной группе, но воспринималась невысоко. С этого турнира на Евро стали играть 16 команд – и чехи котировались 14-ми с 67.00 на чемпионство. Выше коэффициент был только у шотландцев и новичка – Турции.

Чехи еще и угодили в страшную группу – Италия (финалист ЧМ), Германия (финалист Евро), да еще и Россия, напулявшая в квалификации 34 гола (одним только финнам с Яри Литманеном прилетело девять).

Начало было предсказуемым – 0:2 от немцев, но 2:1 над итальянцами перевернули все расклады. Правда, чуть было все не закончил матч с Россией – но 3:3 вывели из группы: Чехия опередила Италию по результату личных встреч.

В четвертьфинале фееричный гол Карела Поборски выбил еще и Португалию, а в полуфинале промах Рейнальда Педроса в серии пенальти стал фатальным для французов. В решающем матче против немцев чехи даже вели в счете после реализованного Патриком Бергером пенальти – на протяжении 14 минут светился начальный коэффициент 67.00, но все своим дублем испортил Оливер Бирхофф.

И все равно ни в каком финале чехов до турнира никто не представлял.

Евро-2000: португальцы – в четверке, хотя в полуфинале их не ждали

Конечно, выступление Португалии не сравнится со взлетом чехов или датчан, еще и учитывая наличие Витора Байи, Нуну Гомеша, Паулу Соузы, Луиша Фигу и Руя Кошты, но они в любом случае изрядно удивили. Тем более что на их итоговую победу предлагали 17.00 – это коэффициент больше, чем у шести других команд.

Тяжелейшую группу с Англией, Румынией и Германией Португалия прошла без потери очков – чего точно никто не ожидал. В каждой игре – своя драма: с первыми – из 0:2 в 3:2, со вторыми – единственный гол на 90+4, с третьими – разгром с хет-триком Сержиу Консейсау.

В 1/4 прошли Турцию, а в полуфинале французы справились с ними только благодаря пенальти на 117-й минуте за попадание мяча в руку Абелю Шавьеру. Грандиозное выступление.

Евро-2004: Греция, Греция, Греция!

Можно обсуждать добравшуюся до полуфинала Чехию, хотя ее итоговую победу оценивали в 15.00, но какое там, когда громыхнула такая сенсация – прошел коэффициент 81.00 на Грецию. И не только он – встречался ведь до турнира и 101.00 и даже 151.00.

В чем-то схожая ситуация с чехами-1996: греки в отборе опередили испанцев, но на это особо никто внимания не обратил, ведь попали в сложную группу – там опять Испания, там хозяева-португальцы, плюс Россия – уже не такая мощная, но все равно способная помешать любому, да еще и, как казалось тогда, все еще находившаяся на подъеме после назначения тренером Георгия Ярцева.

Греция тут же начала с сенсации, побив Португалию 2:1 в матче открытия, потом свела ничью с Испанией 1:1. Как и чехи в 1996-м, чуть не упустила все в последнем туре с Россией – даже проиграла, но все равно выбралась за счет большего количества забитых мячей.

В плей-офф кроме трижды по 1:0 ничего больше не требовалось. Все три гола головой – Харистеас убрал Францию, Деллас – Чехию, а потом снова Харистеас забил решающий мяч в финале Португалии.

А ведь до турнира выше коэффициент был только на Швейцарию и Латвию.

Евро-2008: Россия и Турция плелись в конце списка – и остановились лишь за шаг до финала

У них на победу был выставлен коэффициент 34.00 – выше только у румын, поляков и австрийцев. Обе начали с поражений при в целом далеко не худшей игре – но Россия была разгромлена испанцами 1:4, а Турция влетела 0:2 Португалии.

Переломным стал второй тур – Россия управилась с Грецией (1:0), а Турция на 90+2 забила победный гол Швейцарии (2:1). В последнем туре наши красиво выбили шведов двумя мячами, хотя могли набить и пять, а турки феерично расправились с чехами – выиграли 3:2, уступая 0:2 к 75-й минуте.

Четвертьфиналы у обеих команд также были сверхдраматичными – Россия сыграла лучший матч в самостоятельной истории, гениально выбив мощные Нидерланды (3:1), а турки умудрились выиграть, пропустив на 119-й минуте от хорватов при 0:0 – сами забили на 120+2 и перебили соперника в серии пенальти.

В полуфиналах справиться с двумя главными фаворитами не удалось – Россия контролировала игру с Испанией весь первый тайм, но пропустила трижды после перерыва. Турция даже повела в счете в матче с Германией и сравняла его в конце игры, но все равно не дотянула до дополнительного времени – 2:3.

С таким же удовольствием мы вспоминаем только домашний ЧМ-2018, а у турок к этому времени уже была бронза ЧМ-2002. Причем до сих пор с 1954-го это их единственный чемпионат мира.

Евро-2012: португальцев в полуфинале не очень ждали – а в финал они не попали только из-за пенальти

Снова с оговоркой про Португалию – странно было бы считать их сенсацией, да еще и при Криштиану Роналду, но по изначальным раскладам эта команда шла седьмой вместе с Россией с 21.00 на победу на Евро.

Еще и группа была дикая – немцы, которые через два года выиграют ЧМ, голландцы, которые за два года до этого чуть не выиграли ЧМ – сыграли в финале, еще и Дания, между прочим, подвинувшая в стыки в отборе как раз Португалию (хорошо хоть там попались проходимые боснийцы – 0:0 и 6:2).

Старт – с 0:1 с Германией, но дальше – важная победа над датчанами, добытая в самом конце игры. В решающем матче против голландцев дубль Роналду вывел в 1/4 (2:1).

Чуть повезло с четвертьфиналом, где должна была выпасть сильная на тот момент Россия, но группу неожиданно выиграли чехи, которые с португальцами капитально уперлись – спас поздний гол Роналду. В полуфинале 0:0 с Испанией привели к серии пенальти, где неточные удары Жоау Моутинью и Бруну Алвеша не позволили добраться до финала.

Евро-2016: опять Португалия – но теперь победитель, а еще и неожиданные Уэльс с Исландией

Португальцы – герои материала, но здесь их нахождение еще более оправданно: шансы на победу расценивались выше у шести команд, сама Португалия котировалась седьмой с 19.50.

С большим скрипом и даже без побед преодолев групповой этап с Венгрией, Австрией и Исландией, Португалия вымучила 1:0 в невероятно скучном матче с Хорватией и только по пенальти прошла Польшу. Дальше был сенсационный Уэльс – и единственная победа в основное время. А в финале случился легендарный гол Эдера.

Уэльс впервые попал на Евро и получил 89.00 на победу, а затем выиграл группу с Англией, Словакией и Россией. В 1/8-й хватило автогола североирландца, а дальше – громкие 3:1 над сильной Бельгией, которую оценивали пятой по силе. В полуфинале переиграть португальцев не удалось, но выступление – абсолютно геройское.

Исландцы вообще всех покорили. У них было 161.00 на чемпионство – больше коэффициент выставлялся только на пять из 24 команд. В группе стали вторыми, потом поиздевались над англичанами. На Францию в 1/4 сил уже не хватило – 2:5, но об этом мало кто вспоминает. Плюс один фантастический дебютант – да еще и с запоминающимися болельщиками.

Евро-2020: полуфинал Дании и заход Украины

Датчане оказались в четверке сильнейших, хотя перед турниром оценивались девятыми – с 25.00 на чемпионство. Душераздирающая история с Кристианом Эриксеном, поражения от финнов и бельгийцев – но все вернулось в домашних 4:1 над Россией.

Дальше – сетка с Уэльсом и Чехией, которых тоже прошли. Полуфинал напомнил битву Португалии и Франции на Евро-2000 – неожиданная команда повела против фаворита, дошла до дополнительного времени, где проиграла из-за спорного пенальти. Хотя если рука у Абеля Шавьера все же была, то падение Рахима Стерлинга до сих пор оценивается, мягко говоря, неоднозначно.

Но полуфинал – да еще и в той ситуации, в которой оказалась команда в связи с потерей Эриксена – это большое достижение.

Сборную Украины котировали не очень высоко – 76.00 на титул, больше коэффициент только у восьми команд. Вцепились в голландцев, проиграв только в конце (2:3), не без труда превзошли македонцев (2:1), но провалили игру с Австрией (0:1, могло быть больше).

Украина с большим трудом добралась до плей-офф с третьего места, но там пережила свою сильную эмоцию, когда многие готовились к серии пенальти против шведов, а Артем Довбик принес победу на 120+1. С Англией же в 1/4 влетело четыре безответных гола.

Интересно, кто же на Евро-2024 из нетоповых команд доберется до высоких стадий?

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