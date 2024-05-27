99 очков и ничего. Самые обидные вторые места в Европе

Завершились почти все чемпионаты в Европе. Время – для любопытной статистики. Редкий случай, когда обратить внимание на Турцию можно по спортивному поводу. В этот раз никто не подрался, не было протестов, но гранды выдали историческую чемпионскую гонку: «Галатасарай» стал обладателем титула, набрав 102 очка; «Фенербахче» переписал местный рекорд для вторых мест – 99 баллов. Наверняка очень обидно и тем, кто ставил на титул серебряного призера.

Вице-чемпион в 38-ми матчах проиграл только один раз и забил...99 голов! А единственное поражение случилось еще в ноябре. Проиграли третьей команде «Трабзонспору», отставшему на 32 очка.

А было ли что-то похожее в Европе в нынешнем сезоне?

«Арсенал» (89 очков): не рекорд, но могли быть чемпионами раньше

Лондонский клуб – второй даже в этом рейтинге. Команда Микеля Артеты была почти неуязвимой в 2024 году, но провалила отрезок во время Boxing Day – этих очков и не хватило.

Правда, 89 баллов – обычно достаточно с запасом для титула. Больше, занимая второе место, набирал только «Ливерпуль» Юргена Клоппа (два раза).

«Фейеноорд» (84 очка): после 34 матчей, впереди – аномальный ПСВ

ПСВ повторил рекорд еще Гуса Хиддинка по количеству побед подряд с первого тура – 17 матчей. На фоне чемпиона в тени остался «Фейеноорд» Арне Слота, хотя клуб из Роттердама шел по стандартному графику на уверенное первое место.

В 34 матчах вице-чемпион оформил 26 побед и 84 очка. Обычно столько чемпион в Нидерландах и набирает. Например, в 2017 году «Фейеноорду» для титула хватило 82 очка.

Европейские рекорды

Других настолько ярких примеров в первых двадцати лигах европейского футбола в нынешнем сезоне не было. В связи с этим вспомним хрестоматийных вице-чемпионов прошлого.

«Ливерпуль» в сезоне-18/19 (97 очков): лучшее второе место в истории АПЛ

Пожалуй, самый обидный исход чемпионской гонки в истории европейских топ-лиг. «Ливерпуль» по всем параметрам был золотой командой, но не хватило даже тридцати побед.

Сгубило даже не поражение от «Манчестер Сити» в гостях, а грустные ничьи с «Эвертоном» на выезде и «Лестером» дома. Кстати, за тот год очки в Ливерпуле смогли взять только «лисы» и команда Гвардиолы.

«Реал» в сезоне-09/10 (96 очков): уступили легендарной «Барселоне» с Гвардиолой, но выдали личный рекорд

Сезон 09/10 – первый для «Реала» с Криштиану Роналду. Клуб переписал историю на тот момент: 96 очков ранее у Мадрида никогда не было. Помимо этого, вице-чемпион забил 102 гола, выиграв 31 матч из 38-ми возможных… «Барселона» набрала» 99 очков, выиграв у «Реала» два очных сражения.

Ретро-случай: «Партизан» набрал 101 очко, но есть нюанс

Совсем редкая история произошла еще в чемпионате Югославии образца сезона 00/01. Соперники были традиционными – «Црвена Звезда» и «Партизан». Обе команды умудрились преодолеть отметку в 100 очков.

В то же время – важный нюанс: было 40 матчей в лиге, так как в то время в чемпионате участвовала 21 команда.

«Партизан» набрал 101 очко, забил 111 голов, но остался только в истории – единственным вице-чемпионом высшей лиги с трехзначным показателем по баллам.

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Фото: Gettyimages.ru /Ahmad Mora, Denis Doyle