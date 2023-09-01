Ставки на Спортс
Блог

«Пари НН» показал форму с цитатами Максима Горького. Победно дебютировала с «Рубином»

Рубин Рубин
Ставки на футбол Ставки на футбол
Ставки на сегодня Ставки на сегодня
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Ставки на спорт Ставки на спорт
Пари НН Пари НН
стиль стиль
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

«Пари НН» представил альтернативный комплект формы на сезон-2023/24. Он посвящен 155-летию писателя Максима Горького, имя которого Нижний Новгород носил с 1932 по 1990 год. Инициатором выступила БК «Пари» – генеральный партнер команды.

Форма выполнена в черно-желтых тонах, при этом клубный логотип тоже изменил цвет.

Главная фишка – контрастная вертикальная полоса с перечислением цитат Горького.

На воротнике можно увидеть роспись писателя, а на одном из рукавов – его цитату: «Безумство храбрых, вот мудрость жизни!». В «Пари НН» выбрали эту строчку своим слоганом на сезон.

БК «Пари» и «Пари НН» представили новую форму на центральных улицах Нижнего Новгорода. Болельщики команды и местные жители увидели гигантские джерси с цитатами Горького на главных улицах города, футболки украсили три здания на Большой Покровской и Рождественской улицах.

Директор по спортивному маркетингу БК «Пари» Алексей Левинский подчеркнул, что это не первая активация команды: «Мы уже не первый раз проводим в Нижнем Новгороде яркие перформансы для местных жителей. Это один из самых красивых городов России, прочно ассоциирующийся с великим русским писателем Максимом Горьким, у которого в этом году юбилей. Мы решили связать литературу и футбол и выпустили футболки. Уверен, нижегородцы их полюбят. Верю, что новая форма принесет клубу удачу в новом сезоне».

И в новой форме нижегородцы качественно сыграли с «Рубином» – победили благодаря шикарному голу Эдгара Севикяна. Уже принесла как минимум три очка!

В прошлом сезоне «Пари НН» выступал в форме, вдохновленной главной городской достопримечательностью – нижегородской Стрелкой (кстати, именно на ней и находится стадион. А слоган был: «Пари и побеждай».

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Что нового в трендах РПЛ после пяти туров: «Краснодар» совсем не верховой, «Спартак» не играет всухую, «Ростов» перестал бить пенальти

Этих футболистов ловили на ставках: Буффон, Скоулз, Олич и другие. Их банили, штрафовали или просто отпускали

Фото: fcnn.ru

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Trashtalker
Ждем цитаты Сладкого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий