«Пари НН» показал форму с цитатами Максима Горького. Победно дебютировала с «Рубином»
«Пари НН» представил альтернативный комплект формы на сезон-2023/24. Он посвящен 155-летию писателя Максима Горького, имя которого Нижний Новгород носил с 1932 по 1990 год. Инициатором выступила БК «Пари» – генеральный партнер команды.
Форма выполнена в черно-желтых тонах, при этом клубный логотип тоже изменил цвет.
Главная фишка – контрастная вертикальная полоса с перечислением цитат Горького.
На воротнике можно увидеть роспись писателя, а на одном из рукавов – его цитату: «Безумство храбрых, вот мудрость жизни!». В «Пари НН» выбрали эту строчку своим слоганом на сезон.
БК «Пари» и «Пари НН» представили новую форму на центральных улицах Нижнего Новгорода. Болельщики команды и местные жители увидели гигантские джерси с цитатами Горького на главных улицах города, футболки украсили три здания на Большой Покровской и Рождественской улицах.
Директор по спортивному маркетингу БК «Пари» Алексей Левинский подчеркнул, что это не первая активация команды: «Мы уже не первый раз проводим в Нижнем Новгороде яркие перформансы для местных жителей. Это один из самых красивых городов России, прочно ассоциирующийся с великим русским писателем Максимом Горьким, у которого в этом году юбилей. Мы решили связать литературу и футбол и выпустили футболки. Уверен, нижегородцы их полюбят. Верю, что новая форма принесет клубу удачу в новом сезоне».
И в новой форме нижегородцы качественно сыграли с «Рубином» – победили благодаря шикарному голу Эдгара Севикяна. Уже принесла как минимум три очка!
В прошлом сезоне «Пари НН» выступал в форме, вдохновленной главной городской достопримечательностью – нижегородской Стрелкой (кстати, именно на ней и находится стадион. А слоган был: «Пари и побеждай».
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Фото: fcnn.ru
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